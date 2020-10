DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Bihter Yalçınsoy (31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yalçınsoy çiftinin, bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davası olduğu öğrenildi.

Olay, Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Rahman Yalçınsoy, boşanma aşamasında olduğu eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için eve geldi. Bihter Yalçınsoy, eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman Yalçınsoy, eşini 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi ise kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bihter Yalçınsoy, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yalçınsoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bihter Yalçınsoy'un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Rahman Yalçınsoy ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Yalçınsoy, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

BUGÜN BOŞANMA DAVALARI VARDI

Bu arada 6 yıllık evli olan Bihter ve Rahman Yalçınsoy arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, çiftin bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davalarının görüleceği belirtildi.

CENAZE TESLİM ALINDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma davasına bir gün kala, ayrılmak istemeyen eşi Rahman Yalçınsoy (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen Bihter Yalçınsoy'un (31) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından, yakınları tarafından teslim alındı. Bihter Yalçınsoy'un cenazesi, memleketi Eskişehir'de defnedilmek üzere yola çıktı. Bihter Yalçınsoy'un ismi öğrenilemeyen amcası, basına açıklama yapmaktan kaçındı ve görüntü alınmasını istemedi.

GÖĞSÜNDEN VE YÜZÜNDEN BIÇAKLANMIŞ

Öte yandan Bihter Yalçınsoy'un bedeninde 2'si göğüs ve 1'i yüz bölgesinde olmak üzere toplam 3 derin kesiğe rastlandı. Bihter Yalçınsoy'un boşanma davasında hazır bulunmak üzere yaşadığı il olan Eskişehir'den İzmir'e geldiği ve kız kardeşinin evinde kaldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı Rahman Yalçınsoy'un emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

'ÇOK ETKİLENDİK'

Öte yandan Bihter Yalçınsoy'u öldürüldüğü evin dış kapısındaki zilde, polisin parmak izi çalışması yaptığı görülürken, mahalle sakinleri olaydan ötürü duydukları üzüntüyü dile getirdi. Komşulardan Ceylan Yaprak, olay sırasında evde uyuduğunu belirterek, "Oğlan kaldırdı beni öyle haberim oldu. Çok sayıda polis geldi, ambulans da buradaydı. Kendilerini çok tanımıyorum, buraya yeni taşınmışlar. Maktulün eniştesini biliyorum, sessiz sakin biri. Duyunca çok üzüldük, çok etkilendik" dedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma davasının görüleceği günden bir gün önce eşi Bihter Yalçınsoy'u 3 yerinden bıçaklayarak öldüren Rahman Yalçınsoy, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İZMİR

====================================

Hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek çocuğa 'cinsel istismar' iddiası; anne ile erkek arkadaşı tutuklandı

ÇORUM'da, kalp rahatsızlığı gerekçesiyle götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan çocuğun annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

Çorum'da rahatsızlanan erkek çocuk, annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç. tarafından kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Küçük çocuk, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cinsel istismara maruz kalmış olabileceği şüphesi üzerine polise haber verildi. Çocuğun annesi Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen anne ve erkek arkadaşı, 'Nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

Adliye detayları

ÇORUM

===============================

Bıçaklı saldırgan hırsızlık yapamayınca yaşlı kadını rehin aldı İZMİT'te, uyuşturucu kullandığı düşünülen Gökhan A. bıçakla, bir apartmandaki hukuk bürosundan hırsızlık yapmaya çalıştı. Durumu fark eden çalışanlar engelleyince Gökhan A. üst katta oturan Emine D.'yi (76) polis gelene kadar rehin aldı. Balkona sığınan Emine D. itfaiye ekiplerince merdivenli araçla kurtarılırken, polis de aynı araçla eve çıkıp, Gökhan A.'yı gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde İzmit'in Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'ta meydana geldi. Gökhan A. elinde bıçakla, sokaktaki bir apartmanın 2'nci katındaki hukuk bürosuna girip, iddiaya göre hırsızlık yapmaya çalıştı. Durumu fark eden büro çalışanları, Gökhan A.'nın içeri girmesini engelleyip, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Gökhan A. 3'üncü kata çıkarak, buradaki dairenin kapısını çaldı. Dairede oturan Emine D. (76) kapıyı açınca, Gökhan A. içeri girip, kadını rehin almaya çalıştı. Saldırgandan kaçan Emine D., evinin balkonuna sığınıp, bağırarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gökhan A. ile iletişime geçmeye çalışan polisin çabası sonuç vermeyince, itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye, merdivenli araç ile gelerek balkondaki Emine D.'yi kurtardı.

MERDİVENLİ ARAÇLA EVE GİRİP, GÖZALTINA ALDILAR

Daha sonra itfaiye aracına binen Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, balkondan eve girerek uyuşturucu madde etkisinde olduğu düşünülen bıçaklı saldırgan Gökhan A.'yı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Gökhan A., kelepçelenerek evden çıkarıldı.

Balkondan kurtarılan Emine D. ise tedbir amacıyla kontrol edilmek üzere sağlık görevlilerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinden görüntüler

İZMİT(Kocaeli)

===============================

Esnafın park kavgasına polis müdahale etti BOLU'da, komşu 2 esnaf arasında araç parkı nedeniyle çıkan arbedeyi polis müdahale etti. Polis taraflardan İlhan C.'yi yere yatırarak etkisiz hale getirirken, eşi Ayla C. fenalık geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde iş yerleri bulunan 2 esnaf arasında araç park etme meselesinden tartışma çıktı. Taraftar birbirlerinden şikayetçi olmak için olay yerine polis çağırdı. Ancak taraflardan İlhan C. ve eşi Ayla C. gelen polislerle tartışmaya başladı. Bunun üzerine arbede çıktı. Arbede sırasında polis, İlhan C.'yi yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Ayla C. ise sinir krizi geçirerek, fenalaştı.

Kadın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken, İlhan C. de gözaltına alındı. Arbede sırasında parmağı kırılan bir polis memuru da tedavi için hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisin müdahalesi

BOLU

===============================

Dükkana giren hırsızlar, televizyon izledi BARTIN'da, ayakkabı dükkanından hırsızlık yapan 2 şüpheli, hırsızlık anında televizyon izledi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.

Olay, önceki gece Kemerköprü Mahallesi'nde 03.30 sıralarında meydana geldi. Serdar Şallı'ya ait ayakkabı dükkanına giren N.G. ve U.K., dükkanda bulunan 10 çift ayakkabıyı, yanlarında getirdikleri poşete koydu. Kasada bulunan bin lirayı da çalan hırsızlar, daha sonra kayıplara karıştı. Sabah dükkana gelen Şallı, iş yerine hırsızların girdiğini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine dükkana gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmayla kimlikleri belirlenen ve 18 yaşından küçük olan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise 2 şüphelinin ayakkabıları poşete koyduğu sırada, birinin eline kumandayı alarak televizyon izlemesi dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güvenlik kamera görüntüleri

BARTIN

================================

Kayınpederini öldürdüğünü televizyon yayınında itiraf eden Gürbüz, adliyeye sevk edildi

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde geçen yıl kayınpederi olan Süleyman Yıldırım'ı (52) evde çıkan tartışma sonucu yanlışlıkla öldürdüğünü çıktığı bir televizyon programında itiraf eden Süleyman Gürbüz, gözaltına alındı. Kütahya'ya getirilen Gürbüz, yeniden alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gediz ilçesinde oturan Süleyman Gürbüz (48), geçen yıl ocak ayında kayınpederi Süleyman Yıldırım'ı Umurbey Mahallesi 709 Sokak'ta bulunan 2 katlı evde bıçakladı. Ağır yaralanan Yıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan damat Süleyman Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra suçlamaları kabul etmeyen Gürbüz, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkındaki dava ise devam etti. Hayatını kaybeden Süleyman Yıldırım'ın yakınları önceki gün bir televizyon programına katıldı. Yıldırım'ın katilinin henüz bulunamadığını ifade eden yakınları televizyon programında yardım istedi.

CANLI YAYINDA YAŞANANLARI ANLATTIKayınpederi Süleyman Yıldırım'ı bıçakla öldürmekle suçlanan Süleyman Gürbüz de televizyon programında suçlamaları kabul etmeyerek, katilin kendisi olmadığını savundu. Kayınvalidesi Cemile Yıldırım'ın evde kendisine hareket ettiğini ve tartıştıklarını televizyon programında anlatan Süleyman Gürbüz, "Evde kayınvalidem bana hakaret etti. Tartışırken rahmetli kayınpeder Süleyman Yıldırım içeri girdi. Eşine yukarı çıkmasını söyledi. Bu sırada kayınvalidem beni itince yere düştüm. Sonra da kazma sapıyla vurdu bana. Sonra kapıdayken de tartışma yaşandı. Sonra baktığımda kayınpederin elinde bıçak vardı, tutup çevirdim. Bıçağı elinden aldım, koltuğun üzerine koydum. O arada kayınpederin yere düştüğünü gördümö dedi. Televizyon programına katılan olayın tanığı Çiğdem Gürbüz ise tartışma sırasında bıçağın eşi Süleyman Gürbüz'ün elinde olduğunu söyledi. Çiğdem Gürbüz, "Tartışma sırasında babam eşim ve annemin arasındaydı. Çocukları içeri götürdüm, içeri yeniden geldiğimde bıçak eşimin elindeydi" diye konuştu.

İTİRAF ETTİ, GÖZALTINA ALINDITelevizyon programında olayla ilgili bir çok yalan beyanda bulunduğunu söyleyen Süleyman Gürbüz, bir süre sonra itiraflarda bulundu. Aslında tartıştığı kayınvalidesi Cemile Yıldırım'ı öldürmek istediğini itiraf eden Gürbüz, "Benim aslında kayınpederimi öldürme niyetim yoktu. Yemin ederim, kayınvalidemi vuracaktım. Elimde bıçakla kayınvalideme doğru gidiyordum. Oda bana çapa ile birkaç defe vurdu. Kayınpederim Süleyman Yıldırım, kolumu tuttu. Ben de bu sırada bıçağı sağ elime alacağım derken, o arada Yıldırım'ın yere düştüğü gördüm. Tamamen yanlışlıkla oldu. Kayınvalidem ile tartıştık, dışarı çıkarken bana vurdu. Cam önünde bıçak vardı elime aldım. Kapıda beklerken kayınvalidemi öldürmek için giderken, kayınpederim elimden tuttu. Bıçak elimdeyken yere düştüm. O arada bıçak kasığına geldiö dedi. Bunun üzerine programa gelen polis ekiplerince Süleyman Gürbüz, gözaltına alındı.

KÜTAHYA'YA GETİRİLDİİstanbul'daki işlemlerinin ardından katil zanlısı Süleyman Gürbüz, Kütahya'nın Gediz ilçesine getirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Gürbüz, geniş güvenlik önlemleriyle ve çelik yelek giydirilerek Gediz Adliyesi'ne sevk edildi.

Süleyman Gürbüz'ün emniyetten-Adliyeye getirilmesi

GEDİZ(Kütahya)

=====================================

Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) yargılanmasına dün Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Kemaloğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen davanın duruşmasını izlemek için Kahramanmaraş'tan gelen Zeynep'in annesi Arzu Şenpınar, adliye önünde "Katil nasıl yaptın, nasıl yaptın? Benim kızım hayır dediği için öldürüldü" diye feryat etti.

'OLAYI HATIRLAMIYORUM'

İlk duruşmada tutuklu sanık Selim Ahmet Kemaloğlu, SEGBIS yöntemiyle katılarak savunmasını verdi. Kemaloğlu savunmasında olayı hatırlamadığını söyleyerek, "Ben olayın olduğu günü hatırlamıyorum, gözlerimi hastanede yoğun bakımda açtım" diye konuştu.

3 TANIK 'PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR' DEDİ

Duruşmaya katılan 3 tanık da Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında "Arkadaşımız yaklaşık 3-4 yıldır psikolojik tedavi görüyor" dedi.

ZEYNEP'İN ANNESİ: NE İSTEDİN KIZIMDAN?

Zeynep Şenpınar'ın annesi Arzu Şenpınar ise verdiği ifadede, "Ben Selim'i tanımıyorum, Kızım hayat dolu bir kızdı, okulunda başarılıydı. Ne istedin kızımdan? Senin annen kardeşin yok mu?" dedi.

Arzu Şenpınar'ın ardından yeniden söz alan Selim Ahmet Kemaloğlu, "Annesi beni tanımadığını söylüyor, Ben annesini tanıyorum abisini tanıyorum, ben Kahramanmaraş'a gittim, ben Zeynep'i tanıdığım ve sevdiğim için Kahramanmaraş'a gittim, hatta Zeynep benim için annesi ile kavga etti, hatta annesinin yüzünü çizmiş, o fotoğrafı bana yollamıştı HTS kayıtlarına bakıldığında görülecektir" dedi.

ZEYNEP'İN AVUKATI: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİYORUZ

Duruşmada Zeynep Şenpınar'ın avukatı Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, olay günü Zeynep'in evden kaçmasının ardından Kemaloğlu'nun arkasından gittiğini ve ilk bıçak darbelerini burada vurduğunu hatırlatarak, "Olay sabahı Zeynep evden kaçtı, Selim Ahmet Kemaloğlu arkasından giderek Zeynep'i parktan aldı. Kemaloğlu, ilk bıçak darbelerini parkta vuruyor ardından bıçağın sapı kırılıyor. Zeynep'i sürükleyerek eve geri getiriyor ve tekrar bıçaklamaya devam ediyor. Zeynep aldığı bıçak darbesi nedeniyle yere yığıldı, düştü, Ardından zanlı, kendini bıçaklıyor. Yapılan kontrollerde Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Zeynep'e 34 bıçak darbesi vurduğu raporlarda mevcut. Selim Ahmet Kemaloğlu gözlerini yoğun bakımda açıyor. Bu anlattığımız bütün olaylar mahkeme dosyasına girmiştir. Savunma olarak Selim Ahmet Kemaloğlu'nun 'Ağırlaştırılmış müebbet cezasını' talep ediyoruz" dedi.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, ifadelerinin ardından dosyalardaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı, 28 Ocak 2021 tarihine erteledi.

'BİR ÇİKOLATANIN ALINIŞINI BİLE HATIRLARKEN OLAY ANINI HATIRLAMAMAK İNANDIRICI DEĞİL'

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Zeynep Şenpınar'ın avukatı Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, "Türkiye'nin kanayan yaralardan bir tanesi kadın cinayetlerinin Muğla'da yaşanan bir olay ile ilgili burada bulunuyoruz. Olayın olduğu gün küslerin dahi barıştığı bayram gününe rastlayan bir acı yüreğimize döküldü. Bununla ilgili ilk yargılama biraz önce mahkemede gerçekleştirildi. Sanık her zamanki ruh haliyle aslında her şeyini yakından bildiği olayların neler olduğunu hatırlamamak kolaycılığındaki bir savunma ile akli melekelerinin yerinde olmadığına ilişkin iddia ortaya koydu. Bu iddia savunma iddia makamınca kabul edilebilir bir savunmadır ancak bizim duruşma salonunda gözlediğimiz salonda olan birçok kişi meslektaşlarımızın gözlemlediği son derece zeki, son derece geçmişe dönük, an an bir çikolatanın alış anına kadar hatırlayan sanığın olay anına ilişkin onları hatırlamadığına ifade eden sözlerinin inandırıcılığı elbette olmayacaktır. Dosyada da buna ilişkin ön incelemelerde mevcuttur" dedi.

'ANNELER AĞLAMASIN'

Zeynep'in annesi Arzu Şenpınar ise, "Anneler ağlamasın ben bunu istiyorum. Başka hiçbir sey istemiyorum anneler ağlamasın" diyerek kızının fotoğrafını elinden hiç düşürmedi.

Adliyeden detay

MUĞLA

========================================

Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri basın açıklamasını, partililer ses sistemleriyle yüksek tonda müzik çalarak, slogan atarak engellemeye çalıştı. Engellemelere rağmen kadınlar, HDP il binası önünde basın açıklaması yaparak HDP'nin 6-8 Ekim olaylarının hesabını vermesini istedi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar düzenledikleri yürüyüşten sonra HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk Bayrakları, 6-8 Ekim olayları sırasında öldürülen Yasin Börü'nün fotoğrafı ve '6-8 Ekim olaylarının hesabını verin' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ile HDP önüne gelen kadınlar sık sık "Kahrolsun PKK" "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Kadınların 5'inci haftadaki eylemini de HDP'liler ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalarak, slogan atarak engellemeye çalıştı. Yoğun gürültüye rağmen kadınlar, HDP il binası önünde terör örgütü tarafından kaçırılan yakınları için tepkilerini dile getirdi.

'CİĞERİMDEN BİR PARÇA SÖKÜP GÖTÜRDÜLER'

7 yıl önce 17 yaşındayken PKK terör örgütü tarafında kaçırılan oğlu Veysi Kartal için gelen Sakine Kartal, "Ne hakları var çocuklarımızı dağlara götürüyorlar? Kendi çocuklarını ağa yapıyorlar. Kendi çocuklarını başka devletlere götürüyorlar. Ne hakları var bize bunu yapıyorlar? Ciğerimden bir parça söküp götürdüler, dağa" dedi.

1995'te askerdeyken Tunceli şehit olan Emin Kurt'un ablası Güler Kuşan, "Ben bir şehit ablasıyım. PKK'nın bitmesini istiyorum. Komşularımızın çocuklarını zorla götürdüklerini biliyoruz" diye konuştu.