DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü, suya kapılan kadın kurtarıldı

İZMİR'de, dün öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı, yolun karşısına geçerken suya kapılan bir kadını çevredekiler kurtardı. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye ederken, her yağmurda aynı durumu yaşadıkları için belediyeye tepki gösterdi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültülü sağanak uyarısı sonrası beklenen yağmur, saat 16.00 itibariyle İzmir'de başladı. Sağanak özellikle Konak ve Bayraklı gibi kent merkezindeki ilçelerde etkili oldu. Kentteki cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolup, taştı. Özellikle tarihi Kemeraltı Çarşısı gibi kent sakinlerinin uğrak yerleri sağanaktan olumsuz etkilendi. Kemeraltı ve Bayraklı Sevgi Yolu'nda zemin katta kalan birçok iş yerinde su baskınları meydana geldi. Esnaf, kendi imkanlarıyla suları tahliye ederken, her yağmurda aynı durumu yaşadıkları için tepki gösterdi.

SUYA KAPILAN KADINI VATANDAŞLAR KURTARDIYağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ayakkabılarını ellerine alıp, çıplak ayakla yürüdüğü görüldü. İki Suriyeli çocuğun ise kıyafetlerini çıkarıp, iç çamaşırıyla yağmur sularıyla dolmuş yollarda oynaması dikkat çekti. Sağanakta göle dönen Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçerken, suya kapılıp yere düşen bir kadını, vatandaşlar kurtardı.

DUVAR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİKentte yaklaşık 30 dakika etkili olan sağanak yağmur, adeta hayatı felç etti. Zemini yumuşayan bir istinat duvarı, yol kenarındaki bir otomobilin üzerine devrilerek maddi hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, çalışma başlattı. Otomobilinin üzerine duvar devrilen Serkan Turan, "Bir anda aracın üzerine duvar devrildi. Gümbürtü duyduk. Ses üzerine dışarı çıkınca bunu gördüm. Başka bir aracımız daha vardı. Onu 5 dakika önce çekmiştik. Eğer çekmeseydik onun da üzerine devrilecekti" dedi.

Bayraklı ilçesinde dükkan, market ve kafeteryaların yoğunlukta olduğu Sevgi Yolu'nu sağanak yağmur nedeniyle su bastı. Yağmur suları kısa sürede yükseldi. Arabaların zorlukla geçtiği sokakta, vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Esnaf, her ne kadar yağmur öncesinden önlem alsa da faydası olmadı. Yağmur suları dükkanların girişine kadar yükselerek, kısa süreliğine hayatı durdurdu. Ellerine süpürgeleri alan çarşı esnafı, iş yerlerine dolan suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı. Bazı market çalışanları, hortumlarla suları sokağın başına akıttı. Yanına şemsiye almayan vatandaşlar, dükkanların kepenklerinin altına sığındı.

KEMERALTI ÇARŞISI'NI SU BASTISağanak nedeniyle İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok iş yerini su bastı. Esnaf, kendi çabalarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Çarşıda gelinlik mağazası işleten Mevlüt Uygan, yıllardır aynı dertten muzdarip olduklarını belirterek, "Bu yaz İZSU'nun yetkilileri geldi, buraya bir tane derin kanal kazdılar ve motor koydular. Bütün esnafa da buradaki motorun otomatik olarak çalışacağını ve bütün suyu çekeceğini söylediler. Geçen günlerde yine yağmur yağdı ve yine su bastı. İZSU yetkililerini yağmurdan önce aradım ve dedim ki burada sokaklar su doldu, gitmiyor, gelin ve kanalın motorunu açın. Bütün lağımlar taştı, sokakları ve iş yerlerini yine su bastı. Bir saat sonra çıkıp geldiler, motoru el yordamıyla açtılar. Sonra tekrar bize dedikleri gibi otomatiğe almadılar, çünkü elektrik parası gitsin istemiyorlar. Bugün yine aynı şekilde yağmur yeni başlarken açtım. İZSU yetkililerini telefonla uyardım. Ancak gelip motoru açmadılar ve hiçbir sorun olmaz dediler. Ancak yine durum bu. Buradaki motoru otomatiğe alsalar bütün sorun çözülecek, ancak İZSU elektrik parası peşinde koşuyor" dedi.

Erdem Sak ise çarşı sokaklarındaki suyun toplandığı bir kuyu yapıldığını ve buraya motor bağlandığını, İZSU yetkilileri tarafından kendilerine her türlü tedbirin alındığının söylendiğini belirterek, "Ancak yine durum bu. Gelip, halimizi görsünler. Bizler her sene bu rezilliği çekiyoruz" dedi.

ESNAFTAN BELEDİYEYE TEPKİBayraklı Sevgi Yolu'nda iş yerini su basan esnaftan Öner Yılmaz, 30 yıldır aynı şeyi yaşadıklarını belirterek "Her yere sesleniyoruz, bağırıyoruz. Geçmiş Büyükşehir Belediye Başkanı'na defalarca söyledik. Şu an yeniden sesleniyoruz. Şu esnafın haline bakın. Geçen gün aynı şekilde oldu. Bunun çaresi var. ya Sevgi Yolu'ndan pompa istasyonuna basacaklar ya da buradan Smyrna'ya (İzmir'in tarihi adı ve bölgedeki antik kent) bağlayacaklar. Su pompasını bağlayın. Nedir bu halkın çektiği çile? Bu gündüz oldu, gece sel bassaydı ne yapacaktık? Bir vatandaş olarak ne yapmamız gerekiyor daha? Burası ilçe belediyesine değil, Büyükşehir

Belediyesi'ne ait. Bize yazık değil mi? Kalkıp bunu da Cumhurbaşkanı'na söyleyecek halimiz yok. Bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bunu söyleyemiyoruz" dedi.

Bir diğer esnaf Ümit Küçük ise "Yağmurlarda hep böyle oluyor, dükkanın önünü su alıyor. Her gün uğraşıyoruz. Suyun içinde yüzüyoruz. Fare buldum bir tane, canlıydı, ben öldürdüm. Pis lağımlardan geliyor buraya. Fareler yüzüyor" diye konuştu.

Diğer bir esnaf Edip Apaydın, "Bayraklı'da en ufak bir yağmurda bu durumu yaşıyoruz. Esnaf olarak baya bir uğraş içindeyiz. Kanalizasyon sisteminin onarılması lazım bir an önce. Kötü durumdayız. Umarım yetkililer bir şey yapar. Ufak bir çalışma bile faydalı olur. Biz önlem almasaydık, dükkanların içine girecekti. Herkes elinde süpürgelerle uğraşıyor" dedi.

İŞ YERİNİ SU BASMA ANI KAMERADAİzmir'de öğle saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak nedeniyle birçok noktada su baskınları meydana geldi. Bayraklı Sevgi Yolu'nda da rögar kapaklarının tıkanması sebebiyle esnaf, zor anlar yaşadı. Birçok iş yerini su basarken, bir kafenin içi de suyla doldu. Yağmur sularının kafeye dolduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, müşterilerin oturduğu kafenin içine suyun dolduğu ve yavaş yavaş yükselmeye başladığı görülüyor. Suların içeriye girmesiyle birlikte masada oturan müşterilerin kalkmak zorunda kaldığı ardından da kafe çalışanlarının suyu tahliye etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

'ARABA PERT OLDU'İzmir'de, sağanak yağmur sonrası istinat duvarının maddi hasara yol açtığı otomobille ilgili konuşan Ahmet Albak, "Yukarıda yazıhanedeydim. Bir anda bir gürültü duyduk. Baktık ki duvar çökmüş. Bu duvara dolgu yapıldığı için çöktü. Duvar çok basit bir şekilde yapılmış. Dolguya yağmur yüklenince arabanın üzerine çöktü. Araba pert oldu şu anda. Daha önce çökme olmamıştı, ara sıra su basıyordu. Duvarda dolgu olmasaydı, böyle olmazdı" dedi.

Esnaf Oğuz Özgür ise, "Saat 15.00 ile 17.00 arası yağan yağmur çok hızlıydı. İşletmelerimizin deniz seviyesinin altında olmasından dolayı her yağmurda bu mağduriyeti yaşıyoruz. İZSU'ya defalarca telefon etmemize rağmen ne yazık ki görevli arkadaşlar yetişemediklerini, sırayla yaptıklarını söylediler. Sanırım ana arterlerdeki devir daimde bir sıkıntı var. Ne yazık ki sürekli mağdur olmak durumunda kalıyoruz. Aşırı yüklenmeden dolayı üstümüze duvar çöktü. Araçlar hasar gördü. Yağmur bu şekilde devam ederse komple bu duvar çökebilir. Şu an maddi hasarla atlatıldı ama arabanın yanında veya içinde olsaydık, can kaybı da olabilirdi. Yetkililerden ilgilenmelerini bekliyoruzö diye konuştu.

CADDELER YARIM METRE SU DOLDUİzmir'de öğleden sonra etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle göle dönen caddeler yarım metre su ile doldu. cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlanan vatandaşlar, düşmemek için direklere tutundu. Bu arada, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, bir kişinin göle dönen caddede yaşadığı zor anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Kadir ÖZEN- Davut CAN- Eda NANECİ- Melis KARAKUZULU- Tolga TAHÇI- Mustafa KÖPRÜLÜ- Nevra UÇKAÇ/İZMİR, -

=======================================

Sahte alkol soruşturması: 10 şüpheli tutuklandı

İZMİR'de,18 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen 20 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir'in birçok ilçesinde, iddiaya göre sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 18 kişi hayatını kaybetti. Bunun üzerine, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, bugüne kadar gözaltına alınanların haricinde, 150 kişinin ifadesinin alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi. 150 kişinin ifadesi doğrultusunda, olayla ilgili bağlantısı olduğu belirlenen 20 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, ekipler son 1 haftada 32 adrese baskın düzenlerken, bu adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton sahte etil alkol ile 240 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 20 kişiden 10'u tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Tutuklanan şüphelilerden görüntü-halil İbrahim Karabıyık anons

(Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

===========================

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü 25 kilometre kaçabildi ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, 25 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı. 1.29 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücü Yakup A.'ya çeşitli suçlardan 5 bin lira para cezası kesildi.

Gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 38 ABF 738 plakalı otomobili, şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Mithat Özsan Bulvarı'ndan Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'na çıkan otomobil, Mersin istikametinde kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerini peşine takan otomobil sürücüsü, daha sonra otoyoldan çıkış yapıp, Tapantepe Yolu üzerinde kaçmaya devam etti.

KAÇIŞ GÜZERGAHINA BARİKAT KURULDUŞüpheli aracı takip eden polisin telsizle durumu bildirmesi üzerine merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi Tapentepe yolu üzerinde barikat kuran ekipler, otomobili 25 kilometre süren kovalama sonunda yakaladı. Otomobil sürücüsü Yakup A. ve iki yakınını otomobilden indirip, araçta arama yapan polisler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU DA BELİRLENDİ

Sürücünün alkol muayenesinde 1.29 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi. Otomobili trafikten men eden polis, gözaltına aldığı sürücü Yakup A.'ya 'ehliyetsiz araç kullanma', 'alkollü araç kullanma', 'trafiği tehlikeye düşürme' gibi suçlardan 5 bin lira para cezası kesti. Otomobil, cezai işlemin uygulanmasının ardından çekici ile yediemin otoparkına çekildi.