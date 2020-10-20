DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Kumluca'da şiddetli yağmur, dolu ve fırtına: 1 ölü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, dolu ve fırtına yerleşim yerleri ve tarım alanlarında zarara yol açtı. Otobüs beklerken, fırtına nedeniyle durağın üzerine devrilmesi sonucu demir profilin altında kalan Gülseren Çiçek (28), yaşamını yitirdi.

Kumluca'da saat 14.00 sıralarında şiddetli yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Elmalı yönünden gelen yağmur, dolu ve fırtına; Kavak, Hızırkahya, Göksu ve Kum mahallelerinde cam ve plastik seralarda zarara neden oldu. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinde hasar meydana gelirken, Yeni Cami'nin minaresi yıkıldı, bazı evlerin çatıları uçtu, bazı araçlarda da zarar oluştu.

Yağış sırasında Kumluca- Finike kara yolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren Çiçek, fırtınanın etkisiyle devrilen durağın altında kaldı. Üzerine devrilen demir profiller nedeniyle ağır yaralanan Gülseren Çiçek, götürüldüğü Kumluca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

İlçede hava şartları normale dönerken, ekipler kurtarma ve hasar tespit çalışmaları için bölgeye yönlendirildi.

'10 DAKİKADA BİTTİ HER ŞEY'

Antalya'nın Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ilçede zarara neden olan yağış, dolu ve fırtınanın saat 14.00 sıralarında bir anda havanın kararmasıyla etkili olduğunu söyledi. Kökce, "Bir anda çok ciddi bir şekilde rüzgarla fırtına ile birlikte çok ağır bir şekilde dolu ile seralarımız zarar gördü. Doludan dolayı zarar gördü. Domateslerimiz yerle bir oldu. Camilerin minaresini uçurdu, çatıları uçurdu. Büyük, dev ağaçları söktü aldı. 10 dakikada bitti her şey" dedi.

'BENİ 15 METRE YUVARLADI'

Yağışa dışarıda yakalananlardan Erol Duran (62) da "Hava karardı. Arabayı zor park ettim. Kuvvetli geldi. Kapalı havaydı. Fırtına, yağmur dolu hepsi bir anda geldi. Beni 15 metre yuvarladı. 15 metre sürükledi. Bir yerim kalmadı. Ondan sonra patladı gitti, hiçbir şey kalmadı. Burası 20 dönüm. Bir tane demiri kalmadı" diye konuştu.

YAĞIŞ KAŞ'I DA VURDU

Kumluca'nın yanı sıra şiddetli yağış, dolu ve fırtına, Kaş ilçesinde de etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren yağış sırasında fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı noktalarda meyve ağaçları da zarar gördü. Özellikle hasadı beklenen nar ve üzümlerde büyük zarar meydana geldiği belirtildi. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

FİNİKE'DE TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Yağışın etkili olduğu Finike ilçesinde de bazı noktalarda hasar meydana geldi. Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle Hasyurt, Turunçova, Sahilkent ve Yeşilyurt mahallelerinde ilk belirlemelere göre, cam ve plastik seralar zarar gördü. Sahilkent Mahallesi'nde ağaç devrilirken, toptancı halinde de sebze kasaları yollara savruldu. Fırtınada bazı evlerin de çatıları hasar gördü.

ANTALYA VALİLİĞİ: 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Antalya Valiliği, Kumluca ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtınaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "19.10.2020 tarihi öğle saatlerinde ilimizin batı ilçelerinde kuvvetli yağış (21-50 kg/m²) ile fırtına ve dolu başlamıştır. Kumluca ilçemizde yine kuvvetli yağış (22,2 kg/m²) dolu ve fırtına meydana gelmiştir. Söz konusu olay sonrası, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerimiz ivedi olarak harekete geçmiş ve 1 arama- kurtarma ekibi (4 kişi) ve 1 teknik ekip (3 kişi) olmak üzere toplam 7 kişi bölgeye gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlçe merkezindeki bir otobüs durağının oluşan fırtına nedeniyle yıkıldığı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Durakta servis aracı bekleyen 28 yaşındaki bir kadın vatandaşımız (Gülseren ÇİÇEK), durağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Fırtına nedeniyle 5 vatandaşımız ise hafif yaralanmıştır. Fırtına, Kum Mahallesi ve Kavakköy Mahallesi'nde bazı binaların çatılarında ve çatıda bulunan güneş enerji sistemlerinde hasara neden olmuştur. Kumluca Merkez Camii minaresinin tepesi yıkılmış, Kum Camii minaresi tamamen yıkılarak camii kubbesini delmiştir. İlçe merkezinde fırtına nedeniyle kırılan ağaçlar enerji nakil hatlarında hasara yol açmış, bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılmasına neden olmuştur. Ayrıca; Kumluca ilçemize bağlı Kavak, Beykonak, Hacıveliler, Göksu, Kum, Beşikçi, Hızırkahya, Karşıyaka, Mavikent, Salur ve Yeni mahallerinde; Finike ilçemize bağlı Yeşilyurt, Turunçova, Hasyurt, Tatlısu, Kum ve Sahilkent mahallelerinde cam seralarda cam kırılması dolayısıyla fiziksel zarar meydana gelmiş ve cam haricinde yeni dikim yapılmış sebze fidelerinde zarar meydana gelmiştir. Plastik örtü kaplı seralarda naylon atması gerçekleşmiş, fidelerde zarar görülmemiştir. Hasar tespit çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ramazan SARIKAYALI- Ahmet İSTEK- İbrahim LALELİ/KUMLUCA (Antalya), -

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Pamukkale'de ceviz büyüklüğündeki doluda onlarca araç zarar gördü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, 100'ün üzerinde araçta hasara yol açtı.Denizli'de bu sabah etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ile birlikte kentin bazı noktalarında şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Pamukkale ilçesindeki Aşağışamlı ve Üzerlik mahallelerinde, yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşadı. Bölgede ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle 100'ün üzerinde araç zarar gördü. Araçların camlarında ve kaportalarında maddi hasar oluştu. Dolu yağışı nedeniyle özellikle pamuk ekili tarım arazilerinin de olumsuz etkilendiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİDeniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Gülistan Doku için 5 günde 60 saat dalış yapıldı TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 18 Ağustos'ta sonlandırılan ve 5 gün önce yeniden başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor. 289 gündür kayıp olan Doku için dalgıç ekipler, 5 günde toplam 60 saat dalış gerçekleştirdi.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerden ekipler ile AFAD gönüllülerinden oluşan 542 kişilik personel tarafından 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar, 3 arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve karada arama çalışması yapıldı. Aramalar, 225 gün sonra 18 Ağustos'ta Tunceli Valiliği tarafından sonlandırıldı.289 gündür haber alınamayan Gülistan Doku için valilik koordinesinde 15 Ekim'de Uzun Çayır Baraj Gölü'nde yeniden arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 20'si dalgıç 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor. Sabah erken saatlerde başlatılan arama çalışmalarında dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış gerçekleştirdi. Dalışlarda 3 su altı arama robotu da kullanılıyor. Sonar cihazı ile de baraj kapaklarının bulunduğu bölgede arama yapılırken, 5 günde toplam 60 saatlik dalış gerçekleştirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Sarı Saltuk viyadüğü detayEkiplerin botlarla baraj gölü üzerinde devriye atmasıArama yapan ekiplerDalgıçların suya atlamasıSu yüzeyindeki dalgıçlarAFAD ekiplerinin su üstü arama yapması

Genel ve detay görüntüler

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

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10 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR; OTOMOBİLDEN POMPALI TÜFEK ÇIKTI

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil, 10 kilometre süren kovalama sonunda yakalandı. Otomobilde yaptığı aramada bir adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçiren polis, sürücü ve yanındaki iki arkadaşını gözaltına aldı.

Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda Saat 02.00 sıralarında devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği 01 AFY 678 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Hekimköy Bulvarı'ndan Çatalan Caddesi'ne geçen otomobil sürücüsü, polislerin ihtarlarına aldırmadan kaçışını sürdürdü. Daha sonra Kozan Caddesi'ne çıkan otomobil sürücüsü, buradan da ara sokakları kullanarak Sezai Karakoç Bulvarı'na, ardından da Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda kaçmaya devam etti. Otomobil, 10 kilometre süren kovalamacanın sonunda Ulubatlı Hasan Bulvarı-Kovan Caddesi kavşağını trafiğe kapatan polislerce durduruldu. Kıskıvrak yakalanan sürücüsü ve yanındaki iki arkadaşını araçtan indiren polis, otomobilde yaptığı aramada bir adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ile çok sayıda dolu kartuş ele geçirdi. İsmi öğrenilemeyen 3 şüpheli, gözaltına alınarak Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.