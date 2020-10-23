DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 1

23.10.2020 08:25
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SARIGÖL'DE SEL SULARI FAY HATTINI DOLDURDU, BAĞLARDA ÇATLAK VE YARIKLAR OLUŞTUMANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 2 gün önce yağan sağanak ve dolu ekili alanlarda zarara neden olurken, binlerce metreküp sel suyu, ilçeden geçen hareketli fay hattından aktı.

SARIGÖL'DE SEL SULARI FAY HATTINI DOLDURDU, BAĞLARDA ÇATLAK VE YARIKLAR OLUŞTU

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 2 gün önce yağan sağanak ve dolu ekili alanlarda zarara neden olurken, binlerce metreküp sel suyu, ilçeden geçen hareketli fay hattından aktı. Yer yer 2 metreyi bulan derin yarıklar ve kırıklar oluştu.

Sarıgöl'de, geçen 20 Ekim'de başlayan ve ardından gelen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ekili alanlar yağış nedeniyle zarar gördü. Yüksek kesimlerden gelen sel suları ilçeden geçen hareketli fay hattını doldurdu. Fay hattından yol bularak akan sel suları, yeni çatlak ve yarıklara neden oldu. Avşar, Selimiye ve Aşağı Koçaklar Mahallerindeki üzüm bağlarında çatlak ve yarıklar endişe yarattı.

Sarıgöl ve çevresinde meydana gelen sağanak ve dolunun verdiği zarar belirleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl'ün fay hattı olduğunu biliyorduk ama 2 saatlik yağmurla bu hale geleceğini hiç düşünememiştik. Bu yağmur çok sürseydi bambaşka bir durumla karşılaşabilirdik. Ben bu yaşta ilk defa böyle bir olaya şahitlik yapıyorum. Hafif kırık oluyordu ama bu kadar büyük bir kırık oluşması hem korkutucu hem ürkütücüö dedi.

Kırıklar ve yarıklarının ilçenin alt kısmında da bulunduğuna dikkati çeken Ülgen, "Bu uzun bir fay. Ovamızı kurtarmak için yetkililer gelsinler, bilgilerini ortaya koyup ovamızı kurtarsınlar. Bu ovamıza yazık etmenin anlamı yok" diye konuştu.

Dolu Yağışı, Sarıgöl, Ekim, Sel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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