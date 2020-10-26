DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Bolu'da 7 ev ile ahırlar yandı

BOLU'nun Kuzfındık köyündeki evde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki ev ile ahırlara sıçradı. 12 ev ve ahırlar yanarken, hayvanlar telef oldu.

Kuzfındık köyünde, Abdurrahman Kaya'ya ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap evi saran alevler, çevrede bulunan ev ile ahırlara sıçradı. Toplam 7 ev ve ahırlar yandı. Büyükbaşlar, telef olurken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

12 AHŞAP EV YANDIBolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, 12 evin yandığı tespit edildi. Bölgede yangının kontrol altına alınmak üzere olduğu ifade edildi. Olay yerine gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit yaptığı açıklamada, "Evlerin ahşap olması nedeniyle rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. 12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi. Şu anda kontrol altına alınmak üzere. Çalışmalar devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili bilgi henüz yok, araştırılacak" dedi.

VALİ ÜMİT: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBolu Valisi Ahmet Ümit, 12 ev ve ahırların yandığı bölgede incelemelerde bulunup, söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Vali Ümit, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Şu anda yanan evin 12 tane olduğu söyleniyor. Can kaybı yok. Hayvan kaybımız noktasında çelişki var. Birkaç tane kayıp olduğu söyleniyor. Ama şu anda tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınıyor. Çıkış sebebinin baca yangını olduğunu öğrendik. Böyle ifade edildi. Önce bir bacadan ateş attığı, ardından da çatıya sıçradığı sonra da diğer evlere yöneldiği şeklinde bilgi var elimizde ama araştırma sürüyor" dedi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYORBolu'da Kuzfındık köyünde 12 evin hasar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri, Bolu İtfaiyesi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile köylüler tarafından söndürülen yangının verdiği hasar dron kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Yangın ve müdahale anları-Toplanan kalabalık ve ekipler

Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Melek cinayetinde azmettirici eski sevgili adliyede DİYARBAKIR'da, erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever (35), emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için çarşamba günü Diyarbakır'a geldi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.Melek'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever, Sakarya'da gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'a getirildi.Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Vatansever, önceki gün sorguya alındı. Emniyetteki sorgusu dün tamamlan Vatansever, adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelekle adliyeye getiriyen Vatansever'in savcılık sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Adliye binası-Bina girişi-Ekip araçları-Güvenlik önlemi-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Yavi'de PKK'nın 27 yıl önce şehit ettiği 33 kişi anıldı ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde PKK terör örgütü tarafından 27 yıl önce şehit edilen 5'i çocuk 33 kişi düzenlenen törenle anıldı. Vali Okay Memiş, ihanet şebekelerinin boş durmadığını belirterek, "Bu ülke ne kadar gelişirse kuvvetlenirse bundan rahatsız olacak güçleri biz biliyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

Çat ilçesine 17 kilometre mesafedeki Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993 yılında öldürülen 5'i çocuk 33 kişi, Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi'de düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Fevzi Polat, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Çat Kaymakamı Mustafa Karaali, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile Kur'an-ı Kerim okunmasından sonra Yavili olan Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'ın konuşmasıyla tören başladı. Çat Kaymakamı Mustafa Karaali, "Çat ilçemize 17 kilomletre mesafedeki Yavi Mahallemize 25 Ekim 1993'te gasteptikleri kamyonetle gelen PKK'lı teröristler, terör tarihimizdeki en vahşi sivil katliamlardan birine imza atmışlardır" dedi.

BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ Erzurum Valisi Okay Memiş, 27 yıl önceki katliamı sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gördüğünü belirterek, "27 yıl önce 25 Ekim 1993 tarihinde taşeron terörür örgütünün ne kadar kalleşçe bir yapılanma olduğunu sivil ve masum insanlarımızı burada 33 vatandaşımızı şehit etmesiyle gördü. Sadece Türkiye değil, bütün dünya gördü. 10 vatandaşımız da gazi oldu o gün. O tarihteki mücadelemizi çok iyi hatırlıyorum. Devletimiz o günden bu zamana kadar vatandaşıyla beraber terörle mücadelede çok daha önemli noktalara gledi. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Kürt vatandaşlarımızla hiç bir sorunumuz yok. Eline silah alıp, terör olayları yapan, eylem yapan teröristleri bir kişi dahi bu kutsal topraklarda bırakmayacağız. İhanet şebekeleri boş durmuyor. Bu ülke ne kadar gelişirse, kuvvetlenirse bundan rahatsız olacak güçleri biz biliyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.Dua edilmesinden sonra Vali Okay Memiş ve törene katılanlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Vali Memiş'i vatandaşların karşılaması-Ellerinde bayraklarla yürüyen çocuklar-Yavi şehitliğinin görüntüsü-Saygı duruşu ve saygı atışı-İstiklal Marşı ve Kur'an okunması-Şehit mezarlarının başında oturan yakınları-Kaymakam Mustafa Karaali'nin konuşması-Vali Okay Memiş'in konuşması-Dua edilmesi-Şehit mezarlarına çiçek bırakılması

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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HDP önündeki eylemde 419'uncu gün DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 152 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 419'uncu günde de sürüyor. Kentte 2 yıl önce 16 yaşındayken, kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemine devam eden kanser hastası Ayşegül Biçer, "Güneydoğu PKK'ya başkaldırdı. Gelin birlik ve beraberlik içinde evlatlarımız için mücadele edelim" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.

'GÜNEYDOĞU PKK'YA BAŞKALDIRDI'Diyarbakır'da 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, Güneydoğu'nun terör örgütü PKK'ya başkaldırdığını söyledi. Biçer, "Evladımı terörün pençesine kaptırdım. Bu sebeple mücadele ediyorum. Bize soruyorlar neden HDP önü. Biz diyoruz, çocuklarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. Oturmamız gereken yer burası. Belki birçok anne ve baba korkuyor. Güneydoğu PKK'ya başkaldırdı. Gelin birlik ve beraberlik içinde evlatlarımız için mücadele edelim. Onlar bizi ezmesin artık biz onları ezip gömelim PKK'yı. Sözde Kürtlerin temsilcisiler Meclis'te bizi savunuyorlar. Bize en büyük zulmü bugüne kadar PKK ve uzantısı HDP yaptı. Gönlümüzden çocukları koparıp dağa gönderdi ölüme. Bugün bu mücadele burada devam edecek. Daha ileri saflara gür bir sesle katılımlar her geçen gün çoğalıyor. 19 evladımızı kurtardık. Bir asır bile sürse bu mücadele devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------HDP il binası önü-Ailelerin bekleyişi-Ayşegül Biçer'in konuşması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavga kamerada

Bursa'da borç- alacak nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Şeref Gülçin ve oğlu Naci Gülçin (27), yaralandı. Baba ve oğlunu yaralayan Gökhan ve Mahir T. kardeşler ise olaydan sonra kaçtı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Ormanlar Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan ve Mahir T. kardeşler, aralarında borç-alacak nedeniyle husumet bulunan Şeref Gülçin (46) ve oğlu Naci Gülçin (27) ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından döner bıçağı ve tabanca alan Gökhan ve Mahir T., baba-oğula saldırdı. Çıkan kavgada, Naci Gülçin tabancayla vurularak bacağından, baba Şeref Gülçin ise karın bölgesinden bıçakla yaralandı. Gökhan ve Mahir T., koşarak, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAVGA ANI KAMERADAÖte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği, tabancayla ateş edildiği sırada caddede bulunanların koştuğu ve Mahir T.'nin olay yerinden elinde döner bıçağıyla kaçtığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay anı güvenlik kamerası-Yaralıların ambulansa bindirilmesi-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması-Detaylar

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılarak öldü

NİĞDE'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan Bilal Tarım (39) hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Aktaş beldesi Yeni Mahalle'de, öğle saatlerinde meydana geldi. Kendisine ait bahçede, ceviz toplamak için ağaca çıkan Bilal Tarım, dalların kenarından geçen elektrik tellerine, elindeki demir sopanın temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağaçta asılı kalan Tarım'ı bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık ekipleri, Tarım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tarım'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Olay yerinden görüntüİtfaiye ekiplerinden görüntüDetay görüntüler

Haber: Ali KADI - Kamera: NİĞDE,

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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kadir Çiftçi yönetimindeki 35 UJB 47 plakalı mısır yüklü TIR, Ahmet Çur'un kullandığı 27 J 1290 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Ahmet Çur'un öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan Tugay Vurgun ve Mehmet Kaya ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Tugay Vurgun, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Hastanenin acil servisiAmbulansların gelmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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İslahiye'de, otomobil ile çarpışan traktör ikiye ayrıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye ayrıldığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye- Hassa kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Gülşah D. (35) yönetimindeki 31 SD 664 plakalı otomobil ile Ali Ö.'nün (21) kullandığı 27 AET 757 plakalı traktör çarpıştı. Traktörün ikiye ayrıldığı kazada sürücü traktör Ali Ö. ile yanında bulunan Ali Ö. (17) ve otomobil sürücüsü Gülşah D. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Traktör sürücüsünün yanındaki Ali Ö., acil servisteki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kaza yeri ve araçlarİkiye ayrılan traktörAcil önü ambulans hareketliliğiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı

Bursa'da, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol 1 saat trafiğe kapanırken, kaza yerine gelen meraklı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.Kaza, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Oğuz Yıldız (36) yönetimindeki 16 UCG 71 plakalı otomobil, 16 AEJ 437 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ile Yıldız'ın kullandığı otomobil, 16 MA 57 ve 34 LH 6216 plakalı otomobillere de çarptı. Kazada, Yıldız'ın otomobilindeki bir kişi ile ilk çarptığı otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Kaza yapan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapanan Ankara Yolu Caddesi, belediye ekiplerince yapılan temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan kaza yapan araçları izleyen meraklı vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görüldü.