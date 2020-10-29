DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

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ORDU'DAKİ ORMAN YANGININDA, 10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜORDU'nun Gürgentepe ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce söndürüldü.

ORDU'DAKİ ORMAN YANGININDA, 10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce söndürüldü. Yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, önceki gece saatlerinde Gürgentepe ilçesi Gülbelen Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinemeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler akşam saatlerinde söndürüldü. 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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