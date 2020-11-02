DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

AFAD: 79 vatandaşımız hayatını kaybetti, 962 vatandaşımız yaralandı (12)

CAN KAYBI 79'A ÇIKTI

AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre; 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743'ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

Haber: ANKARA,

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DEPREMZEDELER GECEYİ ATEŞ BAŞINDA GEÇİRİYOR

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde evleri zarar gören ve geceyi çadırda geçiren depremzedeler, gece ısınmak için soba yaktılar.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri zarar gören ve geceyi çadırda geçiren depremzedeler, geceyi çadırların önünde sobada ateş yakara geçiriyor. Depremzede Yakup Türk, "Çocuklarımız depremden etkilendiği için evimize giremiyoruz. Bu binadakilerin hepsi dışarıda çadırda kalıyoruz. Allah kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasınö dedi. Depremde evi hasar gören geceyi dışarıda geçiren Recep Bekçe, "Depremde evimiz hasar gördü. Torunlarım çok korktu şuan çadırda kalıyoruzö diye konuştu.