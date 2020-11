DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

AFAD: Depremde 98 kişi hayatını kaybetti, 994 kişi yaralandı

AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 98'e yükseldiğini bildirdi. Yapılan son açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1401 artçı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 98 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847'si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir." denildi.

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Yağcıoğlu Sitesi'nde enkaz altında kalan, aralarında Zeynep Mina ve Elif Lina kardeşlerin de bulunduğu 5 kişi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

İzmir'deki depremde Yağcıoğlu Sitesi'nde enkaz altında kalan Çağrı Bayat, kızları Zeynep Mina ve Elif Lina ile Mukadder Sesver ve Dilek Sesver için Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından depremde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Cenazelere omuz veren Bakan Akar ve komutanlar, ailelere taziye dileklerini iletti.

Depremde ölen anne ve kızı son yolculuklarına uğurlandı

İZMİR Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin Bayraklı ilçesinde enkaza dönüştürdüğü Rıza Bey Apartmanı'nın altında kalarak yaşamını yitiren Beril Gidiş (27) ile annesi Aynur Gidiş (58) memleketleri Manisa'nın Kula ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, 17 binada yıkıma neden oldu, çok sayıda binada da hasar meydana geldi. Yıkılan binalardan biri de Bayraklı ilçesindeki 3 dükkan ve 29 dairenin yer aldığı 8 katlı Rıza Bey Apartmanı oldu. Apartmanın enkazı altında aslen Manisa Kulalı olan Beril Gidiş ile annesi Aynur Gidiş de kaldı. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarının 24'üncü saatinde 27 yaşındaki Beril Gidiş'in 'Ponpon' isimli tavşanı canlı olarak bulundu. Tavşan, yengesi Demet Gidiş'e teslim edildi.Tavşanın bulunmasından 11 saat sonra ekipler Beril Gidiş'in enkaz altındaki cansız bedenine ulaşılmıştı. Aynı enkaz altındaki annesi 58 yaşındaki anne Aynur Gidiş'in cansız bedenine ise arama-kurtarma çalışmalarının 55 saatinde ulaşılıp, çıkartıldı.Anne-kız için dün ikindide memleketleri Kula'daki Süleyman Şah Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kovid-19 önlemleri alınarak düzenlenen törene, depremde eşi ve kızını kaybetmenin acısını yaşayan deri tüccarı, iş insanı Reha Gidiş, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, genç Beril'in mezun olduğu okuldan arkadaşları, Gidiş Ailesi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede, Aynur Gidiş'in tabutuna baş örtüsü, kızı Beril Gidiş'in tabutuna ise duvak serildi. Cenazede çifte acı yaşayan Reha Gidiş, güçlükle ayakta durdu. Kılınan namazın ardından anne - kızın bir süre omuzlarda taşınan tabutları cenaze aracına konulup Ebedi Mezarlığı'na götürüldü, burada gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Aynur Gidiş ve kızı Beril Gidiş'in fotolarıCenaze namazının kılınmasından görüntüAnne ve kızın yan yana konulan tabutlarından görüntüTabutların omuzda taşınmasıGenel ve detay görüntüler

Bir metre boyu ile 4 gündür enkazda hayat kurtarma mücadelesi veriyor

İZMİR'de yıkıcı depremin ardından, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, 98 santimetre boyu ile 4 gündür arama ve kurtarma çalışmalarına katılan ve dirilmesi mümkün görünmeyen delhizlere korkusuzca sürünerek dalan Rıdvan Çelik'in (29) küçük bedeniyle verdiği mücadele duygulandırdı.

Geçen cuma günü Ege denizinde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun birçok bölgesinde bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, kurtardıkları canlar ile bir kez daha gönüllerde taht kurdu. Arama kurtarma görevlileri, yaşanan acılara rağmen enkazdan çıkarttıkları her canlı kişi ile umutları yeşertirken, yarattıkları mucizelerle de alkış aldılar. Enkaz altındakilere can olan görevliler, yakınlarından haber bekleyecen depremzedelerin ise umudu oldu.

BOYU KISA, YÜREĞİ KOCAMAN Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına İstanbul'dan gelen ekip içerisinde yer alan Rıdvan Çelik, 98 santimetre boyu ile dikkati üzerine çekti. Beraberindeki ekip ile Bayraklı'da yıkılan Doğanlar apartmanı enkazında kurtarma çalışmalarına başlayan Çelik, bedeninin avantajını kullanarak, cesaret isteyen boşluklarda canlı araması yaptı. Ekip arkadaşıyla korkusuzca enkazın içerisine giren Çelik, moloz yığınları arasında girilmesi mümkün olmayan delhizlerde sürünerek, hayat kurtarmak için canını ortaya koydu. Küçük bededine rağmen kocaman yüreği olan Rıdvan Çelik, depremin ilk gününden itibaren 4 gündür uyumadan çalışmalara katıldı. Çelik'i görenler şaşkınlık yaşarken, küçük bedeniyle verdiği mücadele nedeniyle takdir etti.

'ENKAZ ALTINDAKİLERİ DÜŞÜNÜNCE VAZİFEYE ATILDIM'Depremin ardından enkaz altında kalanlara yardım etmek için gönüllü olarak bölgeye gelen Rıdvan Çelik, "İstanbul'da depremi duyduğumda, kendi biletimi kendim alarak İzmir'e geldim. Burada ekip arkadaşlarımızla buluştuk. Doğanlar apartmanına geldiğimizde durum içler acısıydı. Enkazda arama yapmaya başladık. O anda insanların benim için ne düşündüğü gerçekten hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben 1999 depreminde geçen anılarım ve yaşantılarla enkaz altında olabilecek çocuk ve anneleri düşündüm. Belki biz de o enkazın altında olabiliriz düşüncesiyle hemen vazifeye atladım. Hiç çekinmedim. Ellerim daha çamurlu. Gönül isterdi ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyelim. İnsanların tepkisi çok iyiydi. Üzerimde arama kurtarma kıyafetini gören insanlar bana senin yüreğin kocaman diyorlarö diye konuştu.

Konservatuar öğrencisi İnci, enkaz altında kemanını sordu

İZMİR'deki depremin ardından enkazın altından saatler sonra kurtulan depremzedelerden biri de 16 yaşındaki İnci Okan oldu. Deprem anında kardeşine telefonla ulaşan abla İdil Okan, konservatuar öğrencisi İnci'nin ilk olarak kemanının kırıldığını söylediğini, enkazdan kurtulduktan sonra da ilk olarak kemanı sorduğunu anlattı.Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı'nda enkazın altından köpeği Fıstık ile çıkarılan İnci Okan'ın tedavisine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ediliyor. Yaklaşık 17 saat enkaz altında kalan ve ona ilk yardım elini uzatan Sağlık Bakanlığı UMKE personeli Edanur Doğan tarafından kurtarılan konservatuar öğrencisi İnci Okan, yoğun bakım servisinde görüştüğü ailesine kemanını sordu. Hastanede dün ilk kez kardeşini gören ablası İdil Okan kardeşinin sağlık durumunun stabil olduğunu söyleyerek "Enkazda bacaklarına moloz düştüğü için bacaklarında his kaybı var. Ama bugün servise alınabileceği söylendi. Babaannemiz ve eniştemizi kaybettik, önceki gün onların cenazesi vardı. Halam ve kuzenim de hastanede tedavi altında. İnci de bize onları sordu. Merak ediyorduö dedi. Enkaz altındayken kardeşiyle ilk iletişim kuran kişi olduğunu anlatan Okan, şunları söyledi: "Beni ilk aradığında 'abla enkaz altındayım kemanım kırıldı' demişti. Ben de 'sen iyileş hepsi yerine gelir' dedim. Önemli olan onun sağlığı. Orada o gece çalışan itfaiye ekipleri, polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına AFAD personellerine ve onu kurtaran Eda hanıma sonsuz teşekkür ederiz, bir mucizeyi yaşadık. Bundan sonra da iyi olacak.ö'KÖPEĞİMİZ FISTIK'TAN GÜÇ ALDI'İnci Okan'ın deprem anında evde yalnız olduğunu aktaran İdil Okan, şöyle devam etti: "Babam da 15 dakikalığına bir yere çıkmış. Ben de Çiçekliköy'de öğretmenlik yaptığım okuldaydım. Bulunduğum konumda ben hiç hissetmedim. Zemin sağlamdı. Biz de 10 saniye sürdü. Ben deprem esnasında İnci'yi aradım. Nerdesin dedim, 'Abla ev yıkılıyor ben giriş kapısındayım' dedi. Giriş kapısı yere düşmüş İnci onun üstüne çıkmış. Ayaklarının da sanırım üstüne fortmanto düşmüş. Su bastığını söylemişti onu bildirdik AFAD'a, hemen sular kesildi. Doğalgaz kesildi. Benim telefonum çekiyordu. Saat 17.00'ye kadar mesajlaştık sonra iletişim kesildi. 22.00 gibi tekrar yazdı ben iyiyim abla sesleniyorum, kimse duymuyor dedi. O sırada arama kurtarma çalışması devam ediyordu. Rıza bey apartmanında 17 saat içerdeydi. Bir mucize yaşadık, çok zor bir geceydi. İnci'den ses aldığım için umutsuz olmadım. Yanında köpeğimiz Fıstık vardı. Onunda yanında olduğunu bildiğimiz için güç aldık. Şuan Fıstık da veteriner de yoğun bakımda. İyi olacağız inşallahö

İzmir'deki deprem bölgesindeki vatandaşlar hasarlı binalardan taşınıyor

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 depremde evi hasar gören depremzedeler binaları boşaltmaya başladı. Evini boşaltan Selda topçu taşınma esnasında duygu dolu anlar yaşadı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki zarar gören binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları başlattı. Evleri zarar gördüğü için dairelerine giremeyen vatandaşları ise taşınma telaşı sardı. Vatandaşlardan Selda topçu, "Gençliğimin geçtiği ev burası ama nasip böyleymiş. Burası bu deprem yıkılmadı ama başka bir deprem kesin yıkılabilir. Hasarlı olup olmadığını bilmiyorum ama bu korkuyu yaşadıktan sonra evin içinde kalmak çok zor ondan taşınıyoruzö dedi. Depremzedelerin evlerini boşaltmaya başlamasından dolayı yoğunluk yaşayan taşıma firması sahibi Hüseyin aşkın, "depremden dolayı evi hasar görenler ya da bina hasar tespiti yapılan binalarda taşınmalar başladı. İnsanlar biran önce eşyalarını taşıma telaşına düştüler. Şu anda yoğun talep var. Karşılamaya çalışıyoruz. Mühürlenen binalara giremiyoruz, mühürlü olmayan binalara asansörle taşımacılık yapıyoruzö diye konuştu.

Tsunami korkusunu atana kadar denize açılmayacak

İZMİR'de merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sırasında 'Maceracı' isimli balıkçı teknesiyle denizde olan 60 yaşındaki Şerafettin Kütük, "Depremin ardından gelen tsunami sırasında denizde adeta kıyameti yaşadım. Yaşadıklarımdan sonra denize açılmaya korkuyorum" dedi.

Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde yaşayan Şerafettin Kütük, deprem öncesi balık avlayıp, satmak amacıyla 'Maceracı' isimli teknesiyle limandan denize açıldı. Ağlarını denize atan Kütük, bu sırada depremin ardından tsunamiye yakalandı. Denizin kabarmasıyla teknesi alabora olmaktan son anda kurtulan ve balık ağları parçalanan Kütük, hemen limana döndü. Depremden buyana denize açılmayan Kütük, yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadı. Limana bağlı olan teknesinde parçalanan ağlarını tamir etmeye başlayan Kütük, tekrar tsunami korkusu yaşadığını, korkuyu atana kadar denize açılmayacağını söyledi.

'KIYAMET KORKUSU YAŞADIK'Şerafettin Kütük, adeta kıyameti yaşadığını belirterek, "Çok depremler gördüm ama böylesiyle ilk kez karşılaştım. Balık avlamak için denize açıldım. Denizin ortasındaydım, ne olduğunu anlamadan önce sesler geldi. Sonra da deniz kabarmaya başladı. Teknemin alabora olmasından kurktum. Denizde adeta kıyameti yaşadım, korkunçtu. Saniyeler içinde her şey altüst oldu. Sonumuz geldi, öleceğiz sandım. Denizin kabarmasının ardından hemen geri döndüm. Deniz yükseldiği için liman su altında idi. Hemen aracıma binip, eşimi evden alıp, yüksek yerlere kaçtık. Daha sonra limana geldim her yer altüst olmuştu. Çok büyük korku yaşadık" dedi.

'TSUNAMİ KORKUSUNU ATANA KADAR DENİZE AÇILMAYACAĞIM'Tsunami sırasında ağlarının parçalandığını, bir çok balıkçının da mağdur olduğunu ifade eden Kütük, "Balıkçılar mağdur oldu, ağları parçalandı. Ben de tamiratını yapıyorum. Ekmeğimiz bu ağlardan çıkıyor. Ağlar yok oldu, devletimiz bize yardım edecek. Depremden bu yana korkuyorum. Tekrar aynı şeyleri yaşarım korkusuyla denize açılamıyorum. Üzerimdeki korkuyu atana kadar denize açılmayacağım" diye konuştu.

Tsunamiyi görüntülerken suda sürüklenen babaannesini görünce şok oldu

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde deprem sonrası oluşan tsunamide boğularak yaşamını yitiren Fatma Erçetin'in (86) cansız bedeni suda sürüklenirken, tesadüfen o anları cep telefonu ile görüntüleyen torunu Yaşar Erçetin tarafından fark edildi. Görüntü çektiği sırada karşılaştığı manzara karşısında şok yaşadığını belirten Erçetin, "Babaannemi ceketinden tanıdım. Onu suyun içinde sürüklenirken görünce şok oldum" dedi.

Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık'ta meydana gelen tsunamide, 86 yaşındaki yürüme güçlüğü çeken Fatma Erçetin, sulara kapıldı. Erçetin, sular nedeniyle yaklaşık 100 metre sürüklendi. Yaşlı kadının torunu Yaşar Erçetin (29) cadde boyunca dere gibi akan ve derinliği bir metreyi bulan suları cep telefonu kamerasıyla görüntülediği sırada bir kişinin cesedini gördü. Yaşar Erçetin, kısa süre içinde cesedin babaannesine ait olduğunu fark edince yıkıldı. Erçetin, gözyaşlarına boğuldu.Deprem günü yaşadığı acı olayı anlatan Yaşar Erçetin, "Deprem olduğunda annem onu evden dışarı çıkarmış. Babaannem kapının önüne oturmuş. Ben eve geldim. Onları kontrol ettim hepsi sağlıklıydı. Daha sonra evden ayrıldım. Sular yükseldi ve tsunami oldu. Herkes can havliyle kaçmaya başladı. O anları çekerken babaannemi gördüm. Babaannemi ceketinden tanıdım. Onu suyun içinde sürüklenirken görünce şok oldum" dedi.

'HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ'Babaannesinin yürüyemediği için suya kapılarak can verdiğini aktaran Erçetin, "Bize babalarımız, dedelerimiz böyle bir şey anlatmadı. Türkiye'de ilk tsunami Sığacık'ta oldu. Olayın şaşkınlığını üzerimizden atamadık. Hepimiz babaannemi kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Hotar'dan depremzedelere hastanede ziyaret

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye'yi derinden etkileyen İzmir'deki depremde enkaz altından kurtarılıp, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri DEU Konservatuvarı 11. Sınıf öğrencisi İnci Okan ve depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ı ziyaret etti.

İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ederken, sağ kurtulan depremzedelere destek sürüyor. Depremin yaşandığı andan itibaren tüm imkanları seferber ederek Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi bahçesinde acil servis hizmetini kesintisiz sürdürülmesi talimatını veren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Bayraklı ilçesinde depremden etkilenen bölgelere giderek incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Hotar, enkaz altından kurtarılan 16 yaşındaki DEÜ Konservatuvarı 11. Sınıf öğrencisi İnci Okan, depremden 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ı tedavi gördükleri Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın ve hastane yetkililerinin eşlik ettiği Rektör Prof. Dr. Hotar, "Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı 11. sınıf öğrencimiz İnci Okan ve enkazdan çıkarılan evlatlarımızı tedavi gördükleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Yoğun Bakım Servisinde ziyaret ettik. Onların iyi olduklarını öğrenmek hepimizi çok mutlu etti. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklar. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor; büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık personelimize teşekkür ediyoruz" dedi.Prof. Dr. Hotar, deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü de dile getirip, "Birlik ve beraberliğin en üst düzeyde olduğu dün de tüm depremzedelerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. Devletimiz ve üniversitemiz tüm imkanları ile İzmirli aziz vatandaşlarımızın yanındadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İNCİ KEMANINA KAVUŞACAKDuygusal anların da yaşandığı ziyarette Rektör Prof. Dr. Hotar, "Sevgili İnci Okan'ın sağ kurtulduğuna yönelik haberleri hepimizi çok mutlu etti. Kurtarılma sırasındaki cesareti ve sakinliği nedeniyle kendisini kutluyorum. Çok güçlü bir evladımız. Enkazdan çıkarıldığında ilk isteği şey kemanı olduğunu öğrendik. İnşallah en kısa sürede kemanına kavuşacak. Kalbimiz ve dualarımız depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızla birliktedir" diye konuştu.

İzmir'de yıkılan binalarla ilgili 9 gözaltı İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri ile fenni mesullerinin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yıkılan binalarla ilgili başlattığı soruşturmayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "30.10.2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen deprem esnasında yıkılan ve ağır hasar alan binalarda meydana gelen ölü ve yaralanma olayları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca başlatılan soruşturmalar kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A. Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulu E. İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulu N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulu T.A., Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Ç.D. Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmış olup, iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bilgilerinize sunulur."

Buz pisti yardımlarla doldu taştı

İZMİR'de depremin ardından toplama merkezine dönüştürülen Bornova'daki buz pisti, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlarla doldu, taştı.İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan, Bayraklı ve Bornova ilçesinde yıkımlara yol açan 6.6. büyüklüğünde depremde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı depremin ardından Türk halkı bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Bornova ilçesinde toplama merkezine dönüştürülen buz pisti, yardımseverlerin depremzedeler için gönderdiği gıda ve temizlik malzemesi, kıyafet, ısıtıcı, bebek maması ve bezleriyle doldu. Toplama merkezinde görev yapan 250 gönüllü personel depremzedelere gelen yardımların yerine ulaşması için hummalı bir çalışma başlattı.BEBEĞİYLE YARDIMA KOŞTU1 yaşındaki bebeğiyle toplama merkezine gelen yardımseverlerden Gülçin Başaran, "Bebek bezi ve maması ile battaniye yardımında bulunduk. Bunlara ihtiyaç olduğunu düşündük. İhtiyaç varsa beşik getirmeyi de düşünüyoruz" dedi.5 YAŞINDAKİ ÇOCUK OYUNCAKLARINI BAĞIŞLADIBuz pistinde görev yapan gönüllülerden Ezgi Aktaş, "Buraya çok yoğun bir destek var. Deprem nedeniyle insanlar çok sıkıntı yaşadı. Ben buna kayıtsız kalamazdım. Önceki gün sabah buradaydım. Gece hiç uyumadım. Yardımların yerine ulaşması için şevkle çalışıyorum. Burada duygusal anlar da yaşıyoruz. Önceki gün 5 yaşında bir çocuk annesiyle gelip, oyuncaklarını bağışladı. Her oyuncağın üzerinde not yazılmıştı. Üzerlerinde 'İnşallah bir an önce evlerinize kavuşup mutlu olursunuz' notu vardı. Hepimiz bu manzara karşısında çok duygulandık" diye konuştu.'TÜRK MİLLETİ BİRLİK VE BERABERLİKTE KİLİTLENDİ'Toplama merkezi sorumlusu Zeki Kapı, ülkenin her yerinden yardım kolilerinin kendilerine ulaştırıldığını belirtip, "Yaşadığımız depremden sonra İzmir halkı ve Türk milleti birlik ve beraberlikte kilitlendi. Depremzedeleri yalnız bırakmadık. Depremden bu yana burada yoğun bir çalışma içindeyiz. Herkes gönüllü olarak görev yapıyor. Yaşlısı genci İzmir dayanışmasına ortak oldular. Yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde gıda ve hijyen malzemeleri geliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yardım kolilerini hazırlıyoruz. Depremzedelerin ihtiyaçlarını her anlamda karşılamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yağcılar Apartmanı'nın enkazından geriye kalanlar duygulandırdı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde geçen cuma günü meydana gelen depremde yıkılan Yağcılar Apartmanı'nın enkazı, yapılan çalışmayla kaldırıldı. Enkazdan çıkarılan eşyalar ise sahiplerinin belirlenip teslim edilmesi için bir araya toplandı. Eşyalar arasındaki oyuncak köpek ve tavşan ise görenleri duygulandırdı.Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcılar Apartmanı tamamen yıkıldı. Arama- kurtarma ekipleri enkazın altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yağcılar Apartmanı'nın enkazından 24 kişi kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.Enkazda kimsemin olmadığının anlaşılması üzerine molozların kaldırılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmayla molozlar kamyonlara yüklenip, bölgeden taşındı.Enkazda bulunan eşyalar ise bir araya toplandı. Tutanak altına alınan eşyaların, kime ait olduğu belirlendikten sonra sahiplerine teslim edileceği bildirildi. Eşyalar arasında bulunan oyuncak köpek ve tavşan, görenleri duygulandırdı.

Barış Sitesi sakinleri: 'Sağlam diye oradan ev aldık'

İZMİR'de meydana gelen depremden büyük hasar gören ve dört bloğundan üçünün yıkıldığı Barış Sitesi apartmanı sakinleri, yıllar önce evlerinin sağlam olduklarını düşündükleri için satın aldıklarını söyledi. Bina sakinlerden Güler Elçi, "Biz de, o Gölcük depreminden kurtulan bir kişiden almıştık evimizi. Burayı depremzedeler için tahsis ettiler diye güvenli bir yer sandık. Çok güzel diye aldık. 20 senedir burada oturuyoruz. Böyle olacağını bilseydik almazdık. Sağlam diye aldık" dedi.Geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yıkılan binaların sebepleri de araştırılıyor. Daha önceki depremlerde olduğu gibi kötü zemin, malzemeden çalan müteahhit, bilinçsiz vatandaş, kolonları kesilmiş binalar ve deniz kumundan yapılan demiri yetersiz bloklar depreme dayanamıyor. Depreme dayanamayan ve dört bloktan üçünün yıkıldığı Barış Sitesi sakinleri, yıllar önce evlerinin sağlam olduklarını düşündükleri için satın aldıklarını söyledi. GÖLCÜK DEPREMZEDELERİNE TAHSİS EDİLMİŞTİ99 yılında Gölcük depreminden sağ çıkanlar için Barış Sitesi'nin tahsis edildiğini söyleyen sakinlerden Güler Elçi, "Biz bu apartmanı alırken, 99 yılında Gölcük depreminden çıkarılan kişiler için bu binaların tahsis edildiğini öğrendik. Sonrasında da bu kişilerin de sattığını öğrendik. Biz de, o Gölcük depreminden kurtulan bir kişiden almıştık evimizi. Burayı depremzedeler için tahsis ettiler diye güvenli bir yer sandık. Çok güzel diye aldık. 20 senedir burada oturuyoruz. Böyle olacağını bilseydik almazdık. Sağlam diye aldık" dedi. APARTMAN GÖREVLİSİNİN EVİ YIKIMI DURDURDUYıkılmayan A bloğun altında apartman görevlisinin evi ve apartman yöneticilerinin toplantı odasının bulunduğunu dile getiren Elçi, şöyle konuştu: "Yıkılan C-D bloğunun altı boştu. Yıkılmayan A blokun altında ise site yöneticilerinin toplantı odasıyla, apartman görevlisinin evi vardı. Belki de bu blok ondan yıkılmadı ama içinin yıkık olabileceğini söylüyorlar" dedi. Bina sakinlerden Emine Şanlı ise, A-C-D bloklarının müteahhitlerinin farklı olduğunu dile getirerek,"Bu ev yapılırken, 3 tane müteahhit değiştirmiş. Sağlam yapılmadığını söylüyorlar" şeklinde konuştu. BİNALARIN KOLON SAYILARI FARKLIEkonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu ise, bloklardaki kolon sayılarının birbirinden farklı olduklarını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı: "Bu dört bloktan oluşan Barış Sitesi'nde 3 blok hasar görmüş. Biri yan yatmış, biri yıkılmış. Arkadaki daha düzgün görünüyor. Baktığımız zaman bu yan yatan binanın birinci katının yatay vaziyette durduğunu görüyoruz. Burada bir zemin probleminden çok, binanın sağ tarafında kolonlarında zayıflık söz konusu olabilir. Projesine bakıldığında burada bu hasarı doğuracak bir nokta görebiliriz veya imalat sırasında eksik yapılmış bir kolon, eksik yapılmış bir kiriş veya imal edilmiş bir üretim, uygulama görülebilir. O bakımdan bir bakışta binanın neden bu kadar hasar gördüğünü söylemek mümkün değil. Bir blokta kapıcı dairesinin olduğu söyleniyor diğer blokta ise, kolonların 3,35 metre olduğu, yıkılan binalarda da kapıcı dairesi olmadığı, kolonların 4,5 metre olduğu söyleniyor. Bütün bu farklar bile, bu deprem sırasında bu tip hasarları doğuracak hasarlar olabilir."DEPREM YUMUŞAK KATI VURURProf. Dr. Kozanoğlu, şöyle devam etti: "Üretim sırasında malzeme doğru olabilir, üretim doğru olabilir. İşçilik yanlış olabilir. Her şey doğru olabilir zemin dikkate alınmamış olabilir. Dolayısıyla hangi kısım zayıfsa deprem gelir o kısmı bulur. Binayı yıkar. Doğru malzeme doğru işçilik ve doğru proje ile yapılmazsa kolon kesilirse altına projede olmadığı halde otopark yapılır, duvarlar kaldırılıp vitrin amaçlı camlar konulursa o atta bir zayıflık doğurmuş olur. O zayıflıkta, depremde bizim yumuşak kat dediğimiz bir olayı meydana getiri. Deprem de bu yumuşak katı vurur.ö

Enkazdaki kedi 80 saat sonra kurtarıldı

İZMİR'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazından 80 saat sonra bir kedi kurtarıldı.Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan kedi, arama kurtarma ekiplerince fark edildi. Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, kediyi enkazdan çıkardı. Enkazdan kurtarılan kedi, veteriner hekimlere teslim edildi.

Yalova'daki bir tersanede patlama: 5 yaralı

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede yapılan kaynak esnasında meydana gelen patlama sonucu 5 kişi yaralandı.

Altınova ilçesindeki bir tersanede, saat 20.30 sıralarında kaynak yapımı sırasında oksijen tüpünün sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama sonucu, işçiler yaralanırken çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 5 işçiye ilk müdahalesini yaparken, işçiler ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, patlama ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Enerji tesisine ait açık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı ADANA'da bir enerji tesisinin, üretim yapmak için kullandığı pamuk ve mısır balyalarının bulunduğu açık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan ve çembere alınan yangına müdahale devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'ndeki enerji tesisinin üretimde kullandığı pamuk ve mısır balyalarının depolandığı 105 dönümlük açık alana, sabah 07.15 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesinin ardından içten içe yanmaya başlayan balyalar, firma yetkililerince saat 09.00 sıralarında fark edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, sağlam balyalar ise alevlerin sıçramaması için iş makineleriyle güvenli noktalara taşındı. Alevlerin hızla yayıldığı alanda, balyaların işlendiği makinelerin yanmaması için büyük çaba sarf edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı onlarca arazöz ve tankerlerle müdahale edilen yangın, gece saatlerine doğru çembere alındı. Yaklaşık 60 bin ton pamuk ve mısır balyalarının bulunduğu alanda, 35 bin ton balyanın yangında küle döndüğü düşünülüyor.

Çembere alınan ve kontrollü şekilde sönmesi beklenen yangının, bir gün daha sürebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan kentte gün boyu devam eden ve yangına neden olan yıldırım anı güvenlik kamerasına yansırken, şimşek ve yıldırımların geceyi aydınlattığı görüldü.

Sakarya'da ambalaj fabrikasında yangın

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, bir ambalaj fabrikasının deposunda çıkan yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Saat 23.30 sıralarında Serdivan Beşköprü Mahallesi Çırçır Sokak'ta bulunan bir ambalaj fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikanın depo kısmında başlayan ve mukavva kolilere sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının fabrikanın diğer bölümleri ve yan tarafta bulunan fabrikalara sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 yaşındaki İsmail'in kopan kolu Kayseri Şehir Hastanesinde dikildi

ERZURUM'un Horasan ilçesinde ailesi tarlada çalışarken çevrede oynayan İsmail Demir (4), sağ konulu patoza kaptırdı. Talihsiz soçuğun kopan sağ kolu, Kayseri Şehir Hastanesi'nde 4 saat süren başarılı ameliyatla yerine dikildi.

Olay, 1 hafta önce Horasan ilçesi Kadıcılar Köyünde meydana geldi. İsmail Demir, ailesi tarlada çalıştığı sırada oyun oynamaya başladı. Patozla oynayan İsmail, sağ kolunu kaptırdı. Sağ kolu dirsek hizasından kopan İsmail, ailesi tarafından Erzurum Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından doktorlar mikro cerrahi uzmanlarının bulunduğu Kayseri Şehir Hastanesi ile irtibata geçerek, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulansla uçak ile İsmail, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kayseri'deki hastaneye getirilen İsmail, anestezi doktoru Önder Kurku tarafından ameliyata hazırlandı.

Ailesinden alınan onay ile el cerrahi uzmanları Op. Dr. Mehmet Çavuş, Op. Dr. Ali Eray Günay ve Op. Dr. Sait Dalyan'ın bulunduğu ekibin 4 saatlik operasyonu sonrasında İsmail'in kopan kolu yerine dikildi. Mikro cerrahi yöntemleri ile atardamar, toplar damar, sinir, kas tamirleri ve kemik tespiti yapılan İsmail, dün kolunu kullanmaya başladı.

'AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ'Gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çavuş, "Hasta yaklaşık sevkler ve transferler sonucu bize 11'inci saatte geldi. Ama yaşı küçük ve başka da bir şansı olmadığı için biz yine de tüm riskleri göze alarak çocuğumuzu ameliyata aldık. Çok şükür bir sorun da yaşamadık. Ameliyat oldukça başarılı geçti. Teknik olarak çok zor bir işlem olmasa da hastanın hayatıyla ilgili ciddi bir risk söz konusuydu. Fakat hastanın çocuk ve yaşının da çok küçük olması nedeniyle biz bu riski de göze alıp hastayı kabul ettikö diye konuştu.

'4 YAŞINDAKİ ÇOCUKTA BÖYLE YARALANMALAR NADİR GÖRÜLÜR'Operasyon hakkında bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Eray Günay ise, "Bu tür vakalarda kopan ekstremitenin nakli çok önemli. Onun bize transfer kısmı, soğukta korunarak özel kalıplar içerisinde bize getirildi. O sayede dikebildik kolu. Yoksa bu imkanlar olmasa dikmek mümkün olmayabilirdi. Şu anda yaralanmanın üzerinden 1 hafta geçti kolun durumu da hastanın durumu da çok iyi durumda. Çocuk 4 yaşında bu yaşlarda böyle yaralanmalar nadir görülür. Pandemi döneminde de böyle bir işlemi gerçekleştirip çocuğumuzu sağlığına kavuşturabildiğimiz için gururluyuzö ifadelerini kullandı.

'ÇOCUĞUMUN KOPAN KOLU YERİNE DİKİLDİ'

İsmail'in babası Mehmet Selim Demir ise tarlada ailesi ile birlikte harman makinesinde çalıştıklarını anlatarak, "Çocuğun nasıl geldiğini fark etmedik. İsmail, 'Başım döndü düştüm' dedi. Harman makinesinin kayışına kolunu kaptırmış. İlk önce Erzurum Devlet Hastanesi'ne geldik. Burada doktorlar Kayseri Şehir Hastanesi ile görüştüler. Ameliyatı yapacaklarını söylediler. Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği uçak ambulans ile Kayseri'ye sevk edildik. Allah devletimizden binlerce kez razı olsun. 11 saat süren bekleyişten sonra zor bir ameliyatla çocuğumun kopan kolu yerine dikildi. Çok şükür rabbime bir hafta sonra İsmail kolunu kullanabilir, yemek yiyebilir hale geldi. Önce Allah sonra doktorlarımızın ve ekibinin gayreti sonrasında oğlumun kolu kurtarıldı" dedi.