DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 1

30.11.2020 08:14
DHA YURT BÜLTENİ - 1, System.String[]

Batman'da 1,5 yaşındaki epilepsi hastası Sakine bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti BATMAN'da, epilepsi hastası ve koronavirüs tedavisi gören 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ, yaşamını yitirdi.

Batman'da 1,5 yaşındaki epilepsi hastası Sakine bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti

BATMAN'da, epilepsi hastası ve koronavirüs tedavisi gören 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ, yaşamını yitirdi. Hala Safiye Akdağ'ın yeğeninin yoğum bakım ünitesine geç alındığı için yaşamını yitirdiği iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Batman'da Akdağ ailesinin 1,5 yaşındaki kızı epilepsi hastası Sakine, ateş ve halsizlik nedeniyle Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede Sakine bebeğe yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bebek tedaviye alındı. Sakine bebek, dün doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

AİLEDEN İHMAL İDDİASI Yeğeni Sakine'nin ölümünde ihmal olduğunu iddia eden hala Safiye Akdağ, suç duyurusunda bulunduklarını belitti. Sakine'nin yoğun bakım ünitesine alınması için 7 saat bekletildiğini öne süren Akdağ, "Yeğenim 3-4 gün üst üste hastaneye gitmesine rağmen koronavirüs teşhisi konulamadı. Koronavirüslü olduğu tespit edildiğinde de geç olmuştu. Müdahale eden doktor ise çocuklara yönelik entübe cihazın olmadığını söyledi. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Yeğenimin durumunun kötü olduğu tespit edilince doktorun da bize söylediği ifadeye göre çocuklara yönelik entübe cihazı olmadığı için başka hastaneye sevki yapılacaktı. Sonuç itibariyle 7-8 saat boyunca yeğenim sevk için bekledi. Daha sonra da özel bir hastaneye sevk edildi. Özel hastanede tedaviye alındı ama cumartesi akşamı kaybettik. İhmal nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMASakine bebeğin, ihmalden öldüğüne ilişkin halası Safiye Akdağ'ın dile getirdiği iddialara ilişkin Batman İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Tuberoskleroz hastası olan 18 aylık hastanın, epilepsi nedeniyle kalp ve beyin tutulumu mevcut olduğu ve bir üniversite hastanesinde takip edildiği anlaşılmaktadır. Ateş ve halsizlik nedeniyle Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvuran hastaya uzman hekim tarafından gerekli tetkikler yapılmış, hastamız yoğun bakım servisinde izole şekilde yatırılarak bizzat başhekim ve çocuk uzmanı eşliğinde tedavisine başlanmıştır. İleri tetkik ve tedavi için 3. Basamak yoğun bakım ihtiyacı doğması üzerine hastamıza PCR testi yapılmıştır. Hastanın bekletildiği iddia edilen sürenin PCR testinin sonuçlanması için gereken süre olduğu anlaşılmaktadır. Oysa bu süre içerisinde de hastamızın zaten yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilmiştir. Hastamız test sonucunun çıkmasının ardından Covid-19 hastası için ayrılmış özel bir hastanede bulunan yoğun bakım servisine çocuk uzmanı eşliğinde transfer edilmiştir. Buradaki üç günlük takip ve tedavisinin ardından tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki kurtarılamamıştır. Hastamızın yoğun bakım yatağı için bekletildiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------1,5 yaşındaki Sakine Akdağ'ın görüntüleri-Hastane görüntüleri

HABER: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,

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Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bacağından bıçakladı AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.

Olay, saat 15.30 sıralarında İstasyon Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İstasyon Meydanı'nda karşılaşan Ümit D. ve kız arkadaşı olduğu öğrenilen Rüya Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ümit D. bulunan bıçakla Yılmaz'ı sağ bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Yılmaz'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Rüya Yılmaz Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli Ümit D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIRüya Yılmaz'ı bıçakla yaralayan Ümit D.'nin önceki gün sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak talihsiz kadına tehditler savurduğu öğrenildi. Ümit D.'nin bugün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Masa üzerinde yatırılan Rüya Yılmazdan ve vatandaşlardan görüntüSaldırgan Ümit D. polislerin arasında yaraladığı kıza arkadaşına bağırmasından görüntülerÜmit D. polis otosuna bindirilmesinden görüntülerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat GÜRKAN/NAZİLLİ,(Aydın),

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Otobüs ile TIR çarpıştı: 4 yaralı

ADANA'nın Pozantı ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, viyadük bariyerlerinin üzerine çıkarak durabildi.Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezi Adana- Ankara Otoyolu'nda meydana geldi. Zekeriya Atak yönetimindeki 34 LSS 04 plakalı TIR, Tahsin Özcan yönetimindeki 14 GJ 385 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. İçerisinde 30 yolcunun bulunduğu belirtilen otobüs, viyadük bariyerlerinin üzerine çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü Tahsin Özcan ile 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Pozantı 80'inci Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Kaza yerinden görüntüyer

Haber - Kamer: POZANTI (Adana),

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Kısıtlamaya rağmen sokak ortasındaki kavga kamerada BURSA'da, kısıtlama saatlerinde sokakta olan iki grup arasında kavga çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 337'nci Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 13 kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bir süre kavga eden kişiler, daha sonra dağıldı. Polis, kavga eden kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Sokak ortasında kavga edenlerden cep telefonu görüntüsü

Haber: Abdulselam UĞUR-Muammer İRTEM/BURSA,

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Kayınpeder gelinini vurup, intihara kalkıştı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Mustafa B. (60), tartıştığı gelini Hülya B.'yi (30) tabancayla ateş ederek yaraladı, aynı silahla da intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan kayınpeder ve gelin, hastanede tedaviye alındı.Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi Yazgı Sokak'ta meydana geldi. Cezaevindeki oğlunun eşi Hülya B. ile aynı apartmanda oturan Mustafa B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran kayınpeder, gelini Hülya B.'ye ateş etti. Hülya B., kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa B., bu kez aynı tabancayı başına dayayıp, ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Silah sesinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ile polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan kayınpeder ile gelinini ilçedeki hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan kayınpeder ve gelininin durumlarının kritik olduğu belirtildi. Polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hastane acilinden detay görüntü-Ambulans görüntüsü-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU

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6'ıncı kat penceresinden düşen 13 yaşındaki Semih, öldü

SAMSUN'da 9 katlı apartmanın 6'ıncı kat penceresinden düşen Semih G. (13) hayatını kaybetti.Olay, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Yayha Kemal Sokak'ta meydana geldi. İlköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Semih G., bilinmeyen  6'ıncı kattaki evlerinin penceresinen düştü.   İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde oğlunu gören baba Ahmet G. sinir krizi geçirdi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan Semih G., kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun düştüğü yerde kapsamlı inceleme yapan Gazi Polis Merkezi ekiplerince, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Koronavirüs, Sakine, Batman, Akdağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika


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