DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 1

01.12.2020 08:38
DHA YURT BÜLTENİ - 1, System.String[]

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini, çalıştığı markette av tüfeğiyle öldürdüEDİRNE'de yaşayan M.E.K. boşanma aşamasında olduğu karısı N.K.'yi, çalıştığı markette av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Edirne'de boşanma aşamasındaki eşini, çalıştığı markette av tüfeğiyle öldürdü

EDİRNE'de yaşayan M.E.K. boşanma aşamasında olduğu karısı N.K.'yi, çalıştığı markette av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra zanlı, marketin önünde kendisine de tek el ateş ederken, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerine Edirne Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre M.E.K. boşanma aşamasında olduğu eşi N.K.'nın kasiyer olarak çalıştığı markete elinde av tüfeğiyle geldi. Etrafa bağıran M.E.K., eşi N.K.'ya ateş etti. Ardından marketin önüne çıkan M.E.K. bir el de kendine ateş etti. Markette büyük panik yaşandığı sırada olay polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin müdahale ettiği kasiyer N.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Kendisine ateş ederek yaralananM.E.K. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Edirne, Polis, Ateş, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermeniler yine aynısını yaptı! Laçın'dan çekilirken evleri yaktılar MasterChef'te talihsiz kaza! Parmağı kesilen Barbaros hastaneye götürüldü CNN'in ele geçirdiği gizli belgelerde Çin'in yanlış bilgiler paylaştığı iddia edildi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste Market, bakkal, kasap hafta sonu 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Laçın'a girdi Barcelona, Messi'nin Maradona'yı andığı gol sevinci sonrası 3 bin euro ceza aldı
Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü? Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?         
08:27
Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı Bursa'yı ayağa kaldıran olay! Kardeşinden çaldığı kamyonla dehşet saçtı         
07:33
Yeni tedbirlerinin açıklandığı saatlerde onlar Yeni tedbirlerinin açıklandığı saatlerde onlar "korona partisi" yapıyordu! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvurular bugün itibarıyla başladı Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvurular bugün itibarıyla başladı         
03:21
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı İngiliz şarkıcı Rita Ora'nın iç çamaşırsız pozu takipçilerinden tam not aldı         
23:42
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Türkiye'de birkaç milyon virüslü insan var, aramızda dolaşıyorlar         
22:01
Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti Yüzde 10'u Katar Yatırım Otoritesi'ne satılan Borsa İstanbul'un satış bedeli netleşti         
21:17
Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adım! Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den olumlu yanıt geldi Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adım! Yunanistan'ın F-35 talebine ABD'den olumlu yanıt geldi         
21:10
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 08:48:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei