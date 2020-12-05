DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 1

05.12.2020 08:01
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OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE DALDI: 30 KOYUN ÖLDÜ NİĞDE'de otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 30 koyun öldü, araçtaki 2 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE DALDI: 30 KOYUN ÖLDÜ

NİĞDE'de otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 30 koyun öldü, araçtaki 2 kişi de yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Niğde çevreyolunda meydana geldi. T.S. (37) yönetimindeki  51 HU 315 plakalı otomobil, yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürüdeki 30 koyun ölürken, kazada yaralanan sürücü T.S. ve yanındaki T.S. (38) ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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- Kaynak: DHA

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