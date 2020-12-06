DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 1

06.12.2020 08:23
DHA YURT BÜLTENİ - 1, System.String[]

5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME CANLI YAYINDA OYUN OYNARKEN YAKALANDI AKDENİZ'de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME CANLI YAYINDA OYUN OYNARKEN YAKALANDI

AKDENİZ'de, merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen deprem, paniğe neden olurken, bir gencin canlı yayında oyun oynarken depreme yakalandığı anlar da kameraya yansıdı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 39.01 kilometre açığı olarak tespit ettiği deprem, dün saat 15.44'te meydana geldi. Yerin 77.22 kilometre derinliğinde olan deprem, Antalya kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Muğla ve Burdur dolaylarında da hissedildi.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Birçok insan yasağa rağmen kendini dışarı attı. O anlarda Umut Doğanay isimli bir genç ise, canlı yayında oyun oynarken depreme yakalandı. Doğanay, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Akdeniz, oyunlar, Antalya, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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