DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'nin Resulayn kentinde PKK/ YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın (28) acı haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, dün saat 15.25'te, PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekat bölgesi Suriye- Resulayn Haseke- 2 yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın acı haberi, Ankara'daki baba evine jandarma yetkililerince verildi. Şehadet haberini alan baba Adem Anar ile şehidin annesi Sariye Anar, gözyaşlarına boğuldu. Baba evinin bulunduğu apartman, şehidin komşuları tarafından Türk bayrakları ile donatıldı. Sağlık ekipleri de baba evinin önünde nöbet tuttu.Şehit Oğuzhan Anar'ın bekar olduğu öğrenilirken, cenazesi bugün Şanlıurfa'da yapılacak törenin ardından, Ankara'ya getirilecek. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, öğlen vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Elvanköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.