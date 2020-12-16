DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 1

16.12.2020 08:28
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BURSA'DA SAHTE ALKOL FACİASI: 2 ÖLÜ, 7'Sİ AĞIR 12 YARALIBURSA'da sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden Mehmet İncili ve Ferdi Nilüfer hayatını kaybetti.

BURSA'DA SAHTE ALKOL FACİASI: 2 ÖLÜ, 7'Sİ AĞIR 12 YARALI

BURSA'da sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 14 kişiden Mehmet İncili ve Ferdi Nilüfer hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 12 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili yaptığı araştırmada sahte alkolü temin edip edip sattığı belirlenen Uğur K. ve Erhan O. gözaltına alındı.

Bursa'da son 2 gün içerisinde içki içtikten sonra rahatsızlanan 14 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sahte alkolden zehirlendikleri tespit edilen ve tedavisi süren hastalardan Mehmet İncili (51) ile Ferdi Nilüfer (37) hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri süren 12 kişiden Mehmet Topçuoğlu (51), Fatih Deniz Yağız (49), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mustafa Döğdü (58), Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu, Bahadır Emer (36), Tamer Mutlu (44), Emin Aydın (43), Aleattin Geçeli (52), Mehmet Özgür Kurşun'un ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Kentte yaşanan sahte alkol vakaları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, hastaneye getirilen ve tedavileri devam eden kişilere sahte alkol satan şüphelinin Erhan O. olduğu belirlendi. Erhan O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

İNTERNETTEN SİPARİŞ VERMİŞErhan O., emniyetteki sorgusunda, sahte alkolü 5'er litrelik bidonlar halinde Uğur K. isimli bir kişiden aldığını söyledi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Uğur K.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. Uğur K. ve Erhan O., ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Uğur K., sorgusunda, satışını gerçekleştirdiği maddeyi, etil alkol olarak bildiğini ve internet üzerinden sipariş vererek, kargo ile teslim aldığını söyledi.

Polis ekipleri, Uğur K.'nin satış yaptığı 4 kişiye ulaşarak, toplam 30 litrelik sahte alkolü ele geçirdi. Gözaltına alınan Erhan O. ve Uğur K.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, polis olayla ilgili soruşturmayı genişleterek sürdürüyor. Emniyet yetkilileri vatandaşları, sahte alkol almamaları konusunda uyardı.

Devlet Hastanesi, Polis, Bursa, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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