DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Atatürk büstünü yerinden söküp, çöp kutusuna attı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir okulun bahçesindeki Atatürk büstünü söküp çöp kutusuna attığı ileri sürülen Muhterem A. (31), polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Maskeyi çıkartın. Maske takmak Allah'a şirktir" dedi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Pamukkale İlçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhterem A., sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek Hayırseverler Ortaokulu'ndaki Atatürk büstünü yerinden söktü. Büstü, okulun yanındaki çöp kutusuna atan Muhterem A., çevresinde bulunan 2 Türk bayrağını da keserek yanına aldı. Muhterem A. daha sonra bölgede devriye görevi yapan polis ekiplerinin yanına gidip Atatürk büstünü söktüğünü ve çöpe attığını söyledi. Muhterem A. gözaltına alınırken, çöp kutusuna atılan büst, polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Muhterem A.'nın üzerindeki kesilmiş Türk bayraklarına da el konuldu. Hakkında soruşturma başlatılan Muhterem A.'nın bir okulda hizmetli olarak görev yaptığı ve geçen hafta istifa ettiği öğrenildi.

'MASKEYİ ÇIKARTIN'Muhterem A., emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Maskeyi çıkartın. Maske takmak Allah'a şirktir. Maske takmayın" dedi. Ardından da Muhterem A., maskesini aşağıya indirdi. Polis ekiplerince uyarılan Muhterem A. daha sonra maskeyi uygun şekilde taktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Okuldan görüntü-Sökülen büstten görüntüsü-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Polisin kumar oynayan şüphelileri çatıda kovaladığı baskın anbean kaydedildi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynandığı tespit edilen derneğe baskın düzenleyen polis, 8 şüpheliyi başka binaların çatısında kaçmaya çalıştığı sırada nefes kesen kovalamacayla yakaladı.

Çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan polis baskını anbean kaydedildi. Dernekteki kumar oynandığı ihbarını yapan kişinin ise 2 kardeşinin yakalanan şüpheliler arasında olduğu öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında merkez Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Gülbahar Caddesi'nde bulunan Artvin Hopalılar Derneği'nde kumar oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Yıldırım Devriye Ekipler Amirliği ve Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, derneğin bulunduğu adrese gitti. Ekipler kapıyı çalmasına rağmen içeridekiler kapıyı açmadı. İçeriden gelen sesler üzerine ekipler, derneğin bulunduğu sokak ve arka sokağında güvenlik önlemi aldı.BİNALARIN ÇATILARINDA YAKALANDILARBazı şüphelilerin, binanın çatısına çıkarak, yan evlerin çatısına atladığı görüldü. Bunun üzerine benzerine film sahnelerinde rastlanılan kovalamaca yaşandı. Ekipler başka binanın çatısına çıkarak, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Bir şüpheli, sokakta bulunan başka birine ait balkonda saklandığı sırada yakalandı. Diğer 5 şüpheli ise binaların çatısında kaçtığı sırada polis ekipleri ile yaşanan nefes kesen kovalama sonucu yakalandı.KAMERALARLA DERNEĞİN ÇEVRESİNİ İZLEDİKLERİ BELİRLENDİKumar oynatılan derneğe giren ekipler, şüphelilerin binanın çevresine kurduğu güvenlik kameralarıyla dışarıyı izlediklerini tespit etti. Kimlikleri Ümit Ö. (39), Cihan A. (38), Selami A. (40), Cemallettin Y. (54), Yunus Emre O. (26), Aykut A. (58), Serkan M. (42) ve Ceyhan A. (40) olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alınarak, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 TL ceza uygulandı. Ayrıca kumar oynadığı tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.AĞABEYLERİ İHBAR ETMİŞÖte yandan dernekte kumar oynandığı ihbarını, içeride akrabalarının kumar oynadığını öne süren C.A.'nın yaptığı ortaya çıktı. Gazetecilere konuşan Aslan, "Kardeşlerimin bana borcu vardı. Ondan ihbar ettim. İçeride benim 2 öz kardeşim var. Bunlar kumar oynarsa her gece polislere ihbar edeceğimö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polis ekiplerinin çatıdan dernek binasına girmesinden görüntüler-Çatıdan atlayan şüphelinin komşu evin balkonunda yakalanması-Ekiplerin merdivenden derneğe çıkışı-Ekiplerin şüphelilerin kovalamasından görüntüler-Şüphelilerin gözaltına alınıp, ekip otosuna bindirilmesi-Bir kişinin evinin balkonuna giren şüpheliyi polise ihbar etmesi-Derneğin içerisinden detay görüntüler-Polis ekiplerinin aramalarından görüntüler-Anons (Huzeyfe Özdemir)

Haber: Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, - Kamera: Huzeyfe ÖZDEMİR-Muammer İRTEM/BURSA,

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İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi BURSA'nın Yıldırım ilçesinde Emre K. (35), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan minibüste yolculuk etti. Polis ekiplerine "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var. Ben de minibüsçüyüm" diyen Emre K.'ye 3 bin 150 TL ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım'ın Otosansit Kavşağı'ndaki kontrol noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüsleri denetleyen ekipler, yolcuların izin belgelerini inceledi. Ekipler, belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden E.K.'nin izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi. Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen E.K., hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi. E.K., "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyümö diyerek, polisleri ikna etmeye çalıştı. Ekipler, E.K.'ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Polis ekiplerinin izinsiz minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulaması-Sürücünün polis ekiplerini ikna etmesi-Uygulama noktasından görüntüler-Polis ekiplerinin otobüs ve minibüs içinde sorgulama yapması-Detaylar

Haber: Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,

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Polisin 'Dur 'ihtarına uymayıp kaçan sürücü: 'Durmayı sevmiyorum abi' diye cevap verdi

AKSARAY'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü Orhan K. (23) ve aynı yaştaki arkadaşı Sezer A. (23), kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü Orhan K. (23), gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna "Durmayı sevmiyoruz abi" diye cevap verdi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 68 AS 449 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Orhak K. de 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu polis aracına da çarpın kaçan sürücü Orhan K. ve yanındaki Sezer A., bir süre sonra aracı terk edip Fatih Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrumuna saklandı. Polis, 2 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı. 2 kişi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sürücü Orhan K. gazetecilerin 'Neden kaçtınız?' sorusuna "Durmayı sevmiyoruz abi" diye cevap verdi.

Sürücü Orhan K. hakkında, 'Dur ikazına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlalinden' 4 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Orhan K. ve arkadaşı Sezer A.'ya sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri içinde 3 bin 150'şer lira daha para cezası uygulandı.

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