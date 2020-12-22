DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel'in evinde yakalandı

DİYARBAKIR'da yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran günü milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, yargılandığı Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıtıldı.

Leyla Güven hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararının verilmesinin ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları arama çalışmalarında Güven'in, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde olduğunu saptadı. Güzel'in belirlenen adresine düzenlenen operasyonda Leyla Güven, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güven, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Leyla Güven'in gözaltına alınması

DİYARBAKIR,

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Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan beraat istemi AĞRI'da, kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezası verilen amca Yusuf Aydemir'le ilgili karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozularak, beraatini talep etti. 1'inci Ceza Dairesi istinaf kararında Yusuf Aydemir'in tahliyesine karar verdi.

Ağrı Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı için geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulundu. Leyla'nın ölümünün ardından, başlatılan soruşturma kapsamında 2'si Leyla'nın öz amcası olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı.

AMCA CEZA ALDI, 6 SANIK BERAAT ETTİAğrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 Ekim günü görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti. Yusuf Aydemir'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

ATILI SUÇLARDAN AYRI AYRI BERAATİNEAğrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde dün görüldü. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi istinaf kararında ceza verilen amca Yusuf Aydemir'in atılı suçlardan ayrı ayrı beraatini istedi. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık Yusuf Aydemir'in aşamalardaki inkara yönelik ve aksi ispat edilemeyen savunmaları, mağdur, katılan ve tanık beyanları, olay nedeniyle düzenlenen tutanak içerikleri, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen raporlar ve tüm dosya kapsamına göre, sanık Yusuf Aydemir'in üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkümiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin delil elde edilemediğinden atılı suçlardan ayrı ayrı beraatine ve karar kesinleştiğinde dava konusu olay kapsamında gerçek fail veya faillerin tespiti hususunda gereğinin takdir ve ifası amacıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmasına karar verilmesi gerekirken, atılı suçlardan yazılı şekilde mahkümiyetine karar verilmesi."

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararlarını da bozdu.

TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILDIBu arada Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin kararından sonra Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Aydemir'in tahliyesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Komşunun silahla tehdit ettiği üniversiteli genç kızlar : Can güvenliğimiz yok İZMİR'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında yan binadaki komşuları Sevda Berna Güntekin (23) ve Derya Kılıç'a (23) pencereden küfrederek, tabancasını gösterip, "Buna mermi doldurup, üstünüze boşaltacağımö diyerek tehdit ettiği ileri sürülen ve hakkında 'silahla tehdit' suçundan dava açılan D. Ö.'nün (34) yargılanmasına bugün başlanacak. Olayın ardından evlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Sevda Berna Güntekin, "Bu kişinin başka bir olay nedeniyle denetimli serbestliği var. Yaşamım tehlikede" derken, Derya Kılıç ise "Halen kendimi güvende hissetmiyorum" dedi.

Konak'ta yaşayan üniversite öğrencileri Sevda Berna Güntekin ve Derya Kılıç, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Nisan'da evde oturdukları sırada gelen sesleri duyup, balkona çıktı. İddiaya göre, iki kadın, pencereden kendilerine seslenen yan binadaki komşuları D.Ö.'nün elindeki tabancanın şarjörünü gösterip, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diye bağırarak, küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. Sevda Berna Güntekin polisi ararken, Derya Kılıç ise bu anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti. İki genç kadın, gelen polisle karakola gidip D.Ö.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis D.Ö.'yü gözaltına aldı. D.Ö. ifadesinde, "Bana hakaret edip, tahrik ederek, sinirlendirdiler. Telefonları ile beni videoya çekmeye başladılar. Kendilerine silah veya şarjör göstermedim. Biraz alkol almıştım. Benden şikayetçi olan iki kişinin evlerine gelenler, sürekli olarak kapımı çaldığı için ve sürekli gürültü yaptıkları için onlara sinirlendim" dedi. D.Ö., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Güntekin ve Kılıç'ın şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından D.Ö. hakkında İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde önce 'tehdit ve hakaret' suçlarından açılan dava, kamera kayıtları incelendikten sonra 'silahla tehdit' suçu nedeniyle kamu davası olarak değiştirildi. Davanın ilk duruşması bugün yapılacak.

'EVİMDE GÜVENDE DEĞİLİM'Olay anında çok korktuklarını ve evlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını anlatan Sevda Berna Güntekin, "Kısıtlama vardı, hepimiz evdeydik. Gece bir ses duyduk, merak edip balkona çıktık. 'Evde bunaldım' diyerek bağırıyordu. Şahıs beni görünce, 'Bu sarı o…… da burada' dedi. Ben de 'Neden böyle diyorsun?' diye sordum, daha sonra hakaretler etmeye devam etti. Alkol de almıştı. Zaten sürekli elinde şişe görüyorduk. Daha önce de sarışın bir kadın sokaktan köpeğiyle birlikte geçerken, ona da laf atmıştı. Olay anında ona kendisini videoya çektiğimizi söyledik. Bu sefer bana iftira atmaya başladı. Bana kötü kadın olduğumu, müşterilerimin onun zilini çaldığını söyledi. Annem ve babam vefat etti. Üniversite öğrencisi bir insanım, geçimimi babamdan kalan maaşla sağlıyorum. Biz videoya çekerken bize gülüyordu, sonra sinirlenmeye başladı. Önce öksürerek, size 'Koronavirüs bulaştıracağım' dedi. Bizi soyup, bir arkadaşına dövdürerek videomuzu çektireceğini ve sosyal medyada paylaşacağını söyledi. Biz içeri girdik, sonra tekrar bağırınca çıktık ve elindeki şarjörü gördük. Bu süre zarfında çok yıprandım. Alkol almıştı, beni vurabilirdi. Yaşadığım sürece bu davanın peşini bırakmayacağım. Koronavirüs sürecinde evimde güvende değilim. Bu kişinin başka bir olay nedeniyle denetimli serbestliği var. Yaşamım tehlikede" diye konuştu. Güntekin, olaydan birkaç gün sonra, oturdukları binanın önüne birkaç kişinin gelip, pencerelerine bakarak, "Benim kardeşim demek, top tüfek demek" diye bağırdıklarını söyledi.

'SİLAHIN KURUSIKI OLDUĞUNU SÖYLEYİP, KENDİLERİNİ SAVUNDULAR'Adaletin yerini bulmasını istediklerini söyleyen Derya Kılıç ise "Olaydan sonra D.Ö.'nün babası bize silahın çatıda besledikleri güvercinler için alındığını ve kurusıkı olduğunu söyledi. Fakat bu hiçbir şey ifade etmiyor. Kurusıkı olsa bile yakın mesafeden yaralayıp, öldürebilir. Yeni evimize güvenlik kamerası taktırdık. Halen kendimi güvende hissetmiyorum. Evde tek başıma kalamıyorum. Bu kişinin artık bu kadar rahat hareket etmesini istemiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Olay anından görüntüler-Olayın geçtiği apartmandan görüntüler-Sevda Berna Güntekin ile röportaj-Derya Kılıç ile röportaj-Genel ve detay görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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'Öldürecekler beni' diyerek taksi çaldı, kaza yapınca yakalandı ANTALYA'da Celal Açıkel (35), 'Öldürecekler beni' diyerek anahtarı kontağı üzerinde bulunan taksiyi çaldı. Açıkel, 3 kilometrelik kovalamacanın ardından park halindeki araca taksiyle çarpınca yakalandı. Taksi şoförü Mustafa Sarıçekiç, aracındaki hasarı görünce sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi üzerinde yer alan taksi durağında meydana geldi. Taksi şoförü Mustafa Sarıçekiç, durağın kepenklerini indirmek üzere 07 T 3262 plakalı taksisinden indi. Aracın anahtarını kontak üzerinde bırakan Sarıçekiç, 2 metre ilerideki durağın yanına vardığı esnada Celal Açıkel, taksiye binip çalıştırarak kaçmaya başladı. Taksinin kaçırıldığını gören Sarıçekiç, durumu polise ve arkadaşlarına bildirdi. Antalya Emniyeti 12 ekiple taksiyi yakalamak için çalışma başlatırken, kavşaklar ve taksinin gidebileceği noktalar üzerinde önlem alındı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPINCA YAKALANDICelal Açıkel'in çaldığı taksi, yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından 3 kilometre uzaklıktaki Aziz Sancar Parkı'nın yanında park halindeki 06 AEM 227 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından Celal Açıkel, peşindeki polis ekipleri tarafından yakalanarak ekip aracına alındı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİKaza yerine gelen şoför Mustafa Sarıçekiç, taksinin kazaya karıştığını görünce sinir krizi geçirdi. Taksinin başından uzun süre ayrılmayan Sarıçekiç, telefonla görüştüğü kişiye bilgi verdi.

'ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR BENİ'Taksiyi çalan Celal Açıkel, polis ekiplerinin aracında "Canıma kast ettiler, takip ediyorlar. Beni kovalıyorlar. Çünkü beni öldürmek istiyorlar. Zor durumda kaldım, o yüzden kaçmak zorunda kaldım. Söz verdim onlara söylemeyeceğim. Yine de öldürmek istiyorlar" dedi.

Celal Açıkel, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü.

'ARKAMI DÖNDÜM TAKSİ HAREKET EDİYORDU'Kepenk indirme esnasında taksinin bir anda çalındığını ifade eden Mustafa Sarıçekiç, "Durakta aracım park halindeydi. Durağın kepengini indirmeye çalışıyordum. Arakamı bir döndüm araç hareket ediyordu. Peşinden koştum ama yetişemedim. Takip cihazı vardı. Durumu polise de bildirdik. Burada yakalandığını duyunca hemen geldik. Kazaya karıştığını gördük. Takside nereden bakarsanız 20-25 bin TL zarar var" dedi.

Taksiyi çalan Celal Açıkel hakkında, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'hırsızlık', 'tehlikeli araç kullanmak', 'dur ikazına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali' gibi birçok maddeden cezai işlem uygulanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Polisler detay-Otomobil ile taksi detay-Ticari taksiyi çalan Celal Açıkel detay-Celal Açıkel'in polisler ile konuşması detay-Taksi şoförü Mustafa Sarıçekiç sinir krizi detay-Kaza yerine gelen taksiler detay-Taksi şoförü Mustafa Sarıçekiç röp-Genel detaylar

HABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Oto tamirhanesinde levye, sopa ve bijon anahtarlı kavga kamerada

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir oto tamirhanesine gelen grup ile iş yerinde bulunanlar arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Oto tamirhanesinde bulunanlar levye, bijon anahtarı ve sopalarla iş yerine gelen kişileri kovalarken, karşı taraftan bir kişinin silah çektiği görüldü.

Olay, saatlerinde, Gebze Islıkgo"l Caddesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 kişi oto tamirhanesine gelerek, iş yerinde bulunanlarla tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde bulunanlar ellerine geçirdikleri levye, bijon anahtarı ve sopa ile gruba karşılık verdi. İş yerine gelenler bir anda etrafa dağılırken, bir kişinin üzerinde bulunan tabancayı çıkardığı görüldü. İş yeri sahibi ve çalışanlar, cadde boyunca gruptakileri kovaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Yaşanan tartışma İşyeri sahiplerinin levye ve bijon anahtarıyla saldırması Bir kişinin silah çekmesi ve kaçmaları

HABER: Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli),

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Piton ve tarantula dolu eve baskın

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 16 adet piton, 38 adet kertenkele, 53 adet örümcek ve 2 adet kurbağa ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bir evde yılan gibi hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine baskın düzenledi. Eve giren ekipler, bir odada şeffaf kutular ve akvaryumlarda bulunan piton, kertenkele, aralarında tarantulanın da olduğu zehirli örümcekler ve kurbağaları gördü. Polis, 16 adet piton yılanı, 38 adet değişik türlerde kertenkele, 53 adet değişik türlerde örümcek ve 2 adet kurbağaya el koydu. Hayvanları besleyen kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Polisin eve girmesiEvde kutularda bulunan hayvanlardan görüntüPolisin hayvanlara bakması

HABER: KOCAELİ,

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Kasadan 700 lira çaldı, bahşiş gibi 5 lira bırakıp kaçtı

Antalya'da bir marketin kasasından 700 lira çalan kapüşonlu hırsız, kasaya bahşiş gibi 5 lira bırakıp kaçtı. Olay anı görüntülerini izleyen market sahibinin "5 lira bırakıyor, aferin" sözleri, dikkati çekti.

Antalya'da önceki gün Kepez ilçesindeki bir markete gelen kapüşonlu hırsız, kasadaki kadına, "Market sahibi nerede?" diye sorup onu çağırmasını istedi. Kasadaki kadın market sahibini çağırmak için dışarı çıkınca hırsız önce kasanın yerini keşfetti. Bu arada markete gelen bir müşteriye ekmek satıp parasını kasaya koyan hırsız, müşteri marketten çıktıktan sonra kasaya yöneldi. Kasadaki 700 lirayı çalan zanlı, market sahibinin görebileceği bir noktaya bahşiş gibi 5 lira bırakıp kaçtı. O anlar marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kimliği açıklanmayan hırsız, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

'MÜŞTERİYE EKMEK SATMIŞ'Market sahibi, hırsızın soygun anlarını sosyal medyadan paylaştı. Market sahibinin, "5 lira bırakıyor, aferin" sözleri görüntülere de yansıdı. Market sahibi ayrıca yaşadıklarını, "Hırsız müşteriye ekmek sattıktan sonra çekmecedeki parayı alıp kaçıyor. 15 dakika sonra kahraman polislerimiz yakalıyor" notuyla paylaştı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------(GÜVENLİK KAMERASI)Kapüşonlu zanlının market kasasını açıp bakarne ve giderkenZanlının geri gelişi ve kasayı açıp parayı almasıZanlının 5 lirayı kasa önüne bırakması (26 saniye- marketçinin sözleri)Zanlının koşarak uzaklaşması

HABER: Ahmet İSTEK-KAMERA: ANTALYA,

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Sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz yakalanan sürücüye 7 bin 980 TL ceza

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında babasının otomobilini izinsiz alarak gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü Osman K'ya (16), toplam 7 bin 980 TL para cezası kesildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde Osman K. idaresindeki 38 TE 344 plakalı otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ile sürücü arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu otomobil, bir apartmanın önünde durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde sürücünün yaşının küçük ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücü, aracı kullanan kişinin kendisi olmadığını iddia etmesi üzerine binanın güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde aracı kullanan kişinin Osman K. olduğu belirlendi. Sürücünün otomobili babasından izinsiz olarak aldığı ve dolaşmaya çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından Osman K'ya, ehliyetsiz araç kullandığı, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle toplam 7 bin 980 TL para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeri -Genel detay

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ,

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Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yazıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.

Kentte kısıtlama nedeniyle saat 21.00'de sokak ve ceddeler boşaldı. Polisler denetim yaptıkları sırada ismi açıklanmayan bir kişi alkollü şekilde yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, Trabzon Bulvarı'nda kaldırımda baygınlık geçirdi. Kontrol noktasında görevli polis memuru alkollü olan kişiye ilk müdahaleyi yapıp ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerin müdahalesi ile kendine gelen kişi, hastaneye götürüldü. Alkollü kişiye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 900 lirada idari para cezası yazıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Alkollü kişinin sedyeye alınması-Ambulansa konulması

-Ambulansın yanındaki ekipler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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HES sorgusunda karantinada olması gerektiği ortaya çıktı, yurda yerleştirildi

AKSARAY'da, Tarım İl Müdürlüğü ek binası girişinde yapılan HES kodu sorgusunda, durumunun riskli ve karantinada olması gerektiği belirlenen Sabri K. (83), karantina süresini tamamlaması için Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Sabri K., ambulansa bindirilirken görevlilere, "Evde yatalak eşim var. Beni götürdünüz eşime kim bakacak" dedi.

Aksaray Tarım İl Müdürlüğü ek binasına bir yakını ile gelen Sabri K.'nin Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda Covid- 19 temaslısı olduğu ve evinde karantinada olması gerektiği belirlendi. Görevliler, Sabri K.'yi almaları için polis ve filyasyon ekiplerine haber verdi. Sabri K., ambulansa alınırken görevlilere, "Evde yatalak eşim var. Beni götürdünüz, eşime kim bakacak" diye seslendi. Sabri K., karantina süresini tamamlaması için ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Sabri K.'ye ayrıca karantina kurallarını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulandı.