DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 1

23.12.2020 08:29
DHA YURT BÜLTENİ - 1, System.String[]

OTOMOBİL ÇAYA UÇTU; UZMAN ÇAVUŞ, EŞİ VE ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde önceki gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Habur Çayı'na yuvarlanarak ters döndü.

OTOMOBİL ÇAYA UÇTU; UZMAN ÇAVUŞ, EŞİ VE ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde önceki gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Habur Çayı'na yuvarlanarak ters döndü. Sabah saatlerinde fark edilen kazada sürücü uzman çavuş Serhat Ünal, eşi Gülay ve 3 yaşındaki erkek çocuklarınin boğularak hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Mersin'de geçirdikleri izin sonrası görev yaptığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine, eşi Gülay ve 3 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuklarıyla birlikte 33 D 3837 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Uzman Çavuş Serhat Ünal, ilçeye bağlı Taşarası köyünde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Metrelerce yuvarlanan araç, Habur Çayı'nda ters dönerek durdu. Geç saat olması nedeniyle fark edilmeyen kazada Ünal, eşi Gülay ve adı öğrenilemeyen erkek çocuğu boğularak hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Habur Çayı'nda bir otomobilin olduğunu gören sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi. Otomobilden çıkarılan 3 cansız beden otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÜNAL AİLESİ, CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN GAZİANTEP'E UĞURLANDI

Beytüşşebap ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilinin yuvarlanıp ters dönerek durduğu Habur Çayı'nda boğularak yaşamını yitiren Uzman Çavuş Serhat Ünal ile eşi Gülay ve çocukları 3 yaşındaki Adil Efe için Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ ve Uzman Çavuş Serhat Ünal'ın silah arkadaşları katıldı. Kaymakam Meşeli ve Belediye Başkanı Habip Aşan'ın yaptığı konuşmanın ardından dua okundu. Ünal ailesinin cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle belediyeye ait cenaze aracı ile memleketleri Gaziantep'e doğru yola çıktı. Öte yandan Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaza ile geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

ACI HABER ANNEYE VERİLDİŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde otomobilinin Habur Çayı'na uçması sonucu eşi Gülay ve oğlu Adil Efe ile hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serhat Serdar Önal'ın acı haberi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan aileye ulaştı.

Önal'ın İslahiye'nin Hanağzı Mahallesinde yaşayan annesi Hatice Önal'a, oğlu ile gelini ve torununun ölüm haberleri, İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta tarafından verildi. Fenalaşan anne ve yakınlarına hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Uzman çavuş ile eşi ve oğlunun bugün Hanağzı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Beytüşşebap, Uzman Çavuş, Başiskele, Habur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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