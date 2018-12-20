Dha Yurt Bülteni -10

10İSTİSMAR SANIĞI, ADLİYEDE POLİSİN BELİNDEN SİLAHI ALIP RASTGELE ATEŞ ETTİArtvin'in Hopa ilçesinde, 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ö.E., adliye görevlisinden mahkemece para cezasına çarptırılacağını ve ödememesi halinde hapse mahkum edileceğini öğrenince öfkelendi.

DHA YURT BÜLTENİ -10



İSTİSMAR SANIĞI, ADLİYEDE POLİSİN BELİNDEN SİLAHI ALIP RASTGELE ATEŞ ETTİ



Artvin'in Hopa ilçesinde, 'cinsel istismar' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ö.E., adliye görevlisinden mahkemece para cezasına çarptırılacağını ve ödememesi halinde hapse mahkum edileceğini öğrenince öfkelendi. Adliyede bağırarak, hakkında verileceği öne sürülen karara tepki gösteren Ö.E., kendisini sakinleştirmek isteyen polisin belinden aldığı tabancayla rastgele ateş etti. Silahtan çıkan 2 kurşun, adliye binasının camına isabet ederken, Ö.E. gözaltına alındı.



Olay, saat 11.00 sıralarında, Ortahopa Mahallesi Sarp Yolu'ndaki Hopa Adliyesi'nde meydana geldi. Hakkında 'cinsel istismar' iddiasıyla açılan davada tutuksuz yargılanan Ö.E., davasına ilişkin gelişmeleri öğrenmek için adliyeye geldi. Hopa Adliyesi görevlilerinden biri, iddiaya göre, Ö.E.'ye, mahkemece hakkında 3 bin 500 TL'lik para cezası verileceğini, ödememesi halinde ise 150 gün hapse mahkum edileceğini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen ve sinir krizi geçiren Ö.E.'yi çevredekiler ve adliyede görevli polis memuru sakinleştirmek istedi. Bina içinde, hakkında verileceği öne sürülen cezaya tepki gösteren Ö.E., kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memurunun belinden tabancayı alıp, rastgele ateş etti. Silahtan çıkan 2 kurşun, adliye binasının camına isabet etti. Bu sırada adliyedekiler de panik yaşadı. Ö.E., elindeki silah alınarak, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Ö.E., polis aracına bindirilip, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adliye önü görüntüsü



Haber: Hayati AKBAŞ-Adem GÜNGÖR KAMERA: HOPA (Artvin),



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ÇORLU'DA KAR GİTTİ, BUZ GELDİ



Trakya'da dün etkili olan yoğun kar yağışı, bugün yerini soğuk havaya bıraktı. Edirne ve Tekirdağ'da belediye ekipleri karayolların tuzlama çalışması yaptı.



İl genelinde dün ve bugün okulların tatil edildiği Tekirdağ'da yoğun kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı dün gece eksi 1, bugün ise 3 derece olarak ölçüldü. İl merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, olumsuzluklara karşı tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Ekiplerimizin çalışmaları 7/24 hizmet veren kriz masamız tarafından koordine edildi. Fen İşleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve TESKİ ekiplerimiz, araç parkımızda bulunan ekipmanlarla yolların kapanmamasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi olarak, her türlü hava koşulunda vatandaşlarımızın yanındayız. Hava durumu tahminlerini takip ederek bundan sonra yaşanabilecek yağışlar öncesinde gerekli tedbirleri almaya ve hazırlıklı olmaya devam edeceğiz" dedi.



ÇORLU'DA EĞİTİM UÇUŞLARI BUGÜN DE İPTAL



Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise Çorlu Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu'da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri karayollarında tuzlama çalışmasında bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Ara sokaklardan görüntü



-Araçlardan görüntü



-Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-



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YAŞLI KADINI DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN 2 ŞÜPHELİYE SUÇÜSTÜ



Çanakkale'de, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları Kadriye Gülen'i (71) bankadaki hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla dolandırmaya çalışan D.T. (40) ve R.A. (37), polis tarafından suçüstü yakalandı.



Çanakkale'de yaşayan Kadriye Gülen'i dün telefonla arayan D.T. ve R.A., kendilerini başkomiser olarak tanıttı. Dolandırıcılar Gülen'e, "Bankalardaki hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor. Ayrıca Diyarbakır'daki bir kuyumcu soygununda sizin kimlik bilgileriniz çıktı. Evinizdeki altınlarda parmak izi arayacağız" diyerek, bankadaki parasını ve altınlarını istedi. Paniğe kapılan Kadriye Gülen, evdeki altınlarını da alarak parayı çekmek için bankaya gitti. Olayı haber alan Kadriye Gülen'in yakınları, polise arayarak dolandırılabileceği konusunda ihbarda bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Caddesi'nde bankadan çektiği para ve altınlarla dolandırıcıların yanına doğru giden Kadriye Gülen'i buldu. Polisler, Gülen'e kendisiyle iletişime geçenlerin dolandırıcı olduğu bilgisini verdi. Gülen, polisin talimatı doğrultusunda dolandırıcılar ile buluşmak için Barbaros Mahallesi İbrahim Bodur Anadolu Lisesi yakınlarına gitti. Kadriye Gülen, 20 bin TL ile 7 altın bilezik, bir de altın set ile çok sayıda yüzüğün yer aldığı 37 bin 800 TL değerindeki ziynet eşyasını dolandırıcılara teslim ettiği sırada polis, D.T. ve R.A'yı suçüsyü yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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-Emniyet Müdürlüğünden görüntü.



-Telefon Dolandırıcılarının adliyeye götürülmesinden görüntü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



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MADDİ SIKINTILARI YÜZÜNDEN ÇATIYA ÇIKTI



Denizli'de, bir özel televizyon kanalının da bulunduğu dört katlı bir iş merkezinin çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulunan 40 yaşındaki H.M.Y., polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi.



Bugün saat 11.00 sıralarında, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda bulunan dört katlı bir işmerkezine gelen evli ve 2 çocuk babası H.M.Y., çatıya çıkıp, "Bıktım artık, yaşamak istemiyorum" diye bağırmaya başladı. Cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de arayan H.M.Y., intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri, 30 dakikalık bir çaba sonucunda, önceleri gündelik işlerde çalıştığı ve uzun süredir iş bulamadığı için maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen H.M.Y.'yi ikna edip, aşağı indirdi. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirilen H.M.Y.'nin üzerinden, maddi sıkıntılarını anlattığı 2 sayfalık bir intihar notu çıktığı belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-İş merkezinin çatısındaki H.M.Y.'nin () görüntüsü



-İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü



-Polis ekiplerinin H.M.Y.'yi ikna edip, indirmelerinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



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14 İLDE FETÖ OPERASYONU: 21 GÖZALTI



Mardin merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Mardin merkezli İstanbul, Ankara, Erzurum, Adana, Ağrı, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Konya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda adreslerinde arama da yapılan 21 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı.



Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -



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Eskişehir'de FETÖ şüphelisine gözaltı



Eskişehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Candan S., polis ekiplerince gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 'terör örgütü üyesi' olmakla suçlanan Candan S.'yi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan Candan S., sorgulanmak üzere TEM Şubesi'ne götürüldü.



ESKİŞEHİR,

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