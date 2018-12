Dha Yurt Bülteni-10

Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündeme gelmesinin ardından gözlerin çevrili olduğu Fırat'ın batısındaki Suriye'nin Menbiç kentindeki teröristler çekileceklerini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun kararlılığı karşısında kentten çekilme kararı alan ancak henüz çıkmayan teröristlerin bulunduğu Menbiç üzerinde 2 ABD helikopteri alçak uçuş ile devriye görevi yaptı.



Suriye'nin Halep kentine bağlı Menbiç ilçesi, iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu grupları arasında el değiştirdikten sonra 2014 yılı başında terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçti. Kentin kontrolü 2 yıl sonra ise bu kez DEAŞ ile mücadele kılıfı altında ana omurgasını PKK/PYD terör örgütü tarafından oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri denetimine geçti. Ancak, kentin yönetimini alan terör örgütü buradaki Türkmen ve Arap kökenli Menbiçlileri uyguladığı baskı ile göçe zorladı ve boşalan yerlere de farklı bölgelerdeki Kürt kökenlileri yerleştirerek demografik yapıyı değiştirdi.



TSK ve ÖSO tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin terör örgütlerinden arındırılmasının ardından gözler Türkiye sınırına 40 kilometre mesafedeki Menbiç'e çevrildi. Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın gündeme gelmesinin ardından Fırat Kalkanı bölgesine komşu olan Menbiç'in terör örgütünden arındırılması amacıyla Özgür Suriye Ordusu harekete geçti. Menbiç sınırının bulunduğu bölgeye güç takviyesi yaparak cephe hatlarını güçlendiren Özgür Suriye Ordusu, 10 bin kişil ile operasyonlarının an meselesi olduğu mesajını verdi.



TERÖRİSTLER 'ÇIKACAĞIZ' DEDİ, MENBİÇ'E REJİMİ ÇAĞIRDI



Operasyon için geri sayımın başladığı Menbiç'te bugün sıcak bir gelişme yaşandı ve terör örgütü PKK/PYD kentten çekileceğini duyurdu. Terör örgütünden yapılan açıklamada, sivillerin zarar görmemesi için silahlı militanlarını Menbiç dışına çıkaracaklarını ve kendilerinden boşalan alanlara da Suriye rejimi güçlerini çağırdı. Yaşanan bu gelişmenin ardından bazı noktalardan çekildiklerini duyuran ve buna ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden yayan terör örgütünün militanlarının büyük bölümünün ise halen kentte olduğu bildirildi.



ABD HELİKOPTERLERİNDEN DEVRİYE UÇUŞU



Gözlerin çevrili olduğu Menbiç ile Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus arasındaki sınır olan Sacur Çayı kıyısında öğleden sonra ABD'ye ait 2 taarruz tipi helikopter devriye uçuşu yaptı. Helikopterlerin Sacur Çayı kıyısındaki yerleşim alanlarının üzerinde uzun süre uçuş yaparak hattı kontrol ettiği görüldü. Birkaç gün aralıklarla bir süredir devam eden helikopterlerin devriye görevinin bugün geçmişe oranla daha uzun sürmesi dikkat çekti.



İŞTE MENBİÇ SINIRINDAKİ ABD ÜSSÜ



Suriye'den çıkacaklarını Menbiç'te 3 askeri üs ve 300 civarında askeri personeli bulunan ABD'ye ait Menbiç'in Ondeded Üssü ise DHA ekibi tarafından görüntülendi. Sacur Çayı'nın Menbiç'e bakan yakasında kalan Ondeded bölgesinin hakim noktasında geniş arazi üzerine kurulu olan üssün etrafının beton duvarla çevrili olduğu ve ABD bayrağının dalgalandığı görüldü.



ÖSO TEYAKKUZ HALİNİ SÜRDÜRÜYOR



Özgür Suriye Ordusu ise Menbiç'te yaşanan gelişmeler ve terör örgütünün çekileceğini açıklamalarını yakından takip ediyor. ÖSO komutanları, Menbiç'e yönelik açıklamaları takip ettiklerini ancak terör örgütünün çekilip yerine rejimi çağırmasının da bir oyun olduğunu ifade etti. Teröristlerin kentten çekilmemek için taktik geliştirebileceğini ya da rejim ile anlaşarak Suriye bayrağı altında güçlerini Menbiç'te tutmayı hedeflediğini kaydeden ÖSO komutanları, gelişmelere göre şekil alarak harekat tarzlarını belirleyeceklerini kaydetti.



Görüntü Dökümü



----------



DHA Büro şefi Hasan Kırmızıtaş'ın anonsu



Helikopterin uçuşları



Amerikan üssünden görüntüler



Bölgeden detay ve genelleri



Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), -



=====================



MİNİBÜSÜN ÇARPMASIYLA ÖLEN NAZAN ÖĞRETMEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Rize'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpmasıyla yaşamını yitiren Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer'in (49) öğrencilerine yazdığı son mesaj yürekleri burktu. Koçer, mesajında 'Size görev verdiğim sunumları sınavdan sonra istiyorum sevgili gençler. Hazırlanın, süper bir proje olacak' ifadeleri yer verdi. Öğrencileri, son mesajını paylaştıkları öğretmenlerinin ölümünün üzüntüsünü yaşıyor.



Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay ile aynı okuldaki Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer'e, K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı minibüs çarptı. Çarpmayla yola savrulan Özay ve Koçer, yaralandı. Çevredekilerin, ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Minibüs sürücüsü, K.E.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazada ağır yaralanan öğretmen Nazan Koçer, Rize Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Marife Özay'ın ise tedavisi sürüyor.



SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU



Minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren öğretmeni Nazan Koçer'in öğrencilerine yazdığı son mesaj duygulandırdı. Koçer, mesajında 'Size görev verdiğim sunumları sınavdan sonra istiyorum sevgili gençler. Hazırlanın, süper bir proje olacak' ifadelerini yer verdi. Öğrencileri, son mesajını paylaştıkları öğretmenlerinin ölümünün üzüntüsünü yaşıyor. Öğrencileri,"Süper proje olacaktı, melek hocam. Mekanın cennet olsunö paylaşımlarında bulundu.



ÖLÜM YOLU



Aynı yolda, geçen 18 Aralık'ta Sabire Öksüz (37) ile okula götürdüğü kızı Melisa Öksüz'e (10), yol trafiğe kapalıyken hafriyat kamyonu çarptı. Kazada anne- kız yaşamını yitirirken, birçok kişi, sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği yolda önlem alınmasını talep etti. Vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı, 'Ölüm yolu' olarak adlandırıyor.



CENAZE NAMAZI KILINDI



Rize'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarpmasıyla yaşamını yitiren Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer için Sahil Camii'nde cuma sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Koçer'in yakınlarının yanı sıra, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Rize Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Anadolu Lisesi idarecileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Koçer'in öğrencileri göz yaşı döktü. Koçer'in tabutunun üzerine Rize Anadolu Lisesi yazılı atkı serildi. Kılınan cenaze namazının ardından Nazan Koçer'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------



Cenaze namazı detayları



Namazın kılınması



Bir öğrenci ile röp.



Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA



=============================



BAKAN PAKDEMİRLİ, BURDUR'DA TEMASLARDA BULUNDU



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur'da kamu kurum ve kuruluşları ile esnafı ziyaret etti, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyarette bulunmak, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelmek için Burdur'a geldi. Bakan Pakdemirli, programı kapsamında ilk olarak Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Vali Şıldak'ın yanı sıra Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal tarafından karşılanan Pakdemirli, ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne geçti. İl Müdürü Oktay Darcan ve müdürlük personeliyle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, daha sonra AK parti İl Başkanlığına geçti. Bir süre partililerle görüşen Bakan Pakdemirli, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Merkez Başkanı Kamil Özcan'ı da makamında ziyaret etti. Esnafı da ziyaret eden Bekir Pakdemirli, Ulucami'nde cuma namazı kıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



-Valiliğe gelişi



-Şeref defterini imzalaması



-İl Müdürlüğü ziyaret



-İl Müdürlüğ makamında



-Ak Parti ziyareti



-Esnaf ziyareti



-Ulu Camiye girişi



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, -



==============================



CHP'Lİ AĞBABA: ÖZGÜR ÖZEL, SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'li Özgür Özel'e açılan 500 bin liralık tazminat davasını eleştirerek, yargının bağımsız olmadığını, Özel'in açılan davayla susturulmaya çalışıldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün CHP'ye küfür ettiğini iddia ederek, "AKP genel başkanına cumhurbaşkanına saygı duymadığımı söylemek istiyorum" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, bu yılın başında mart ayından sonra şeker fabrikaları gündeme geldiğini belirterek, şunları söyledi:



"O dönem CHP Milletvekilleri olarak 25 ilde 45 gün boyunca şeker iş sendikasının yapmış olduğu eylemlere destek vererek şeker vatandır vatan satılmaz demiştik. Öyle bir önemli mücadeleyi yapmıştık. Burada bütün toplumun dikkatini çektik ve Türkiye'deki bütün sayılı siyasi partiler şekerin satılması konusunda bir görüş birliğine vardılar. Ama maalesef hükümet bunu duymazdan gelerek şeker fabrikalarında özelleştirdi. Söylediğimiz her şey bir bir çıkıyor karşımıza. Birçok ciddi yolsuzlukla, büyük bir olayla karşı karşıyayız, bir devlet ciddiyetinden uzak bir şey gerçekleşiyor. Satılan birkaç şeker fabrikasının ihalesi farklı gerekçelerle iptal ediliyor. Ilgın Burdur ve Yozgat şeker fabrikaları resmen yılan hikayesine döndü. Büyük bir yolsuzluk var. Özelleştirme İdaresi, hükümet büyük bir yolsuzluk ve yanlışlık yapmıştır. Bunu da toplumun dikkatine sunmak istiyorum. Bununla ilgili çalışmalarımız yapacağız. Özelleştirme idaresi 1'inci teklif verenler ihaleyi alamayınca 2'nci veya 3'üncü teklifi veren firmalara vermeye çalışıyor. Ama 2'nci ve 3'üncü firmalar da diğer firmanın yedeği olduğu için bu fabrikalar satılmıyor. Bu bir hileli satış, hükümet hileli bir iş yapmıştır. Bunlarla ilgili Özelleştirme İdaresi hakkında savcılara suç duyurusunda bulunuyoruz. Şeker fabrikalarını satan Özelleştirme İdaresi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu söylemek istiyoruz. Tam bir hukuksuzluk halidir. Maalesef kapalı kapılar ardında bir özelleştirme yapıldı diğer firmalardan para alınıp alınmadığını Özelleştirme İdaresi hala bir açıklama yapmış değil. Ne kadar para alındı, ne yapıldı. Hala bir açıklama yapmış değil. Mutlaka bu konuda da kamuoyunun aydınlatılması gerekiyor. Açık bir suç işleniyor. Bir hileli satış yapılıyor bununla ilgili bütün toplumun dikkatini çekmek istiyoruz. Şeker fabrikaları resmen yok pahasına bazı yandaş firmalara peşkeş çekilmiştir. Firmaların sitelerinde Tayyip Erdoğan'ın resimleri ve partinin resimleri var bu firmalara resmen peşkeş çekilmiştir. Vatanın öz malı hepimizin ortak malı, maalesef yok pahasına satılmış ve paraları alınamamıştır. Ayrıca bir hileli satışla karşı karşıya olduğumuzu söylemek istiyorum."



'AKP GENEL BAŞKANINA SAYGI DUYMADIĞIMI SÖYLEMEK İSTİYORUM'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye küfür ettiğini iddia eden Ağbaba, "Geçtiğimiz hafta bütçe görüşmeleri yapıldı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili grubu olarak Bütçe görüşmelerinde halkın elinde ne varsa milletin lehine ne varsa onu savunmaya çalıştık. Hepiniz dikkatle izlediniz CHP bütçenin yanlış olduğunu halka yararlı olmadığını yüksek sesle ifade etti. Önemli Türkiye'nin gündemine oturacak çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımla birlikte etkin bir şekilde mecliste varlığı yok olan, değeri kaybolan mecliste CHP, meclisi çalıştırmaya gayret etti. Tabii ki toplum gergin, insanlar gergin, bu gerginliğin başı da Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Düşünebiliyor musunuz diyor 'Bana niye saygı duymuyorsunuz', buradan söylüyorum ben de AKP genel başkanına cumhurbaşkanına saygı duymadığımı söylemek istiyorum. Her gün küfür eden her gün Cumhuriyet Halk Partisine onun genel başkanına teröristlerle yürüyor diyerek akıl alır bir iş değil bir cumhurbaşkanına yakışacak değil bırakın cumhurbaşkanına bir siyasetçi yakışan bir şey değil. Hangi teröristle kol kola girmiş, nasıl girmişiz bilen de yok. Ama her yıl aynı yalan söylüyor, söylemeye devam ediyor."



'ÖZGÜR ÖZEL BİR DAHA MUHALEFET YAPMASIN DİYE VERİLEN BİR CEZA'



Ağbaba, CHP'li Özgür Özel'e açılan 500 bin liralık tazminat davasını eleştirdi. Yyargının bağımsız olmadığını, Özel'in açılan davayla susturulmaya çalışıldığını öne süren Ağbaba, "Hepimiz izledik çok rahatsız oldular Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ilgili bir tartışması var. Bu grup başkan vekilimiz Özgür Özel'in resmen gerçekten yüzüne vurulduğu için hem AKP hem onun yandaşı bundan çok rahatsız oldu ve Özgür Özel hakkında 500 bin TL'lik tazminat davası açıldı. Özgür Özel bir daha konuşmasın bir daha muhalefet yapmasın diye verilen bir cezadır. Ve yargı ne kadar bağımsız bunu takdirlerinize sunuyorum. Akşam Recep Tayyip Erdoğan diyor ki grup toplantısında salı günü yargı gereğini yapacak önce tazminat sonra ceza diyor. 1 gün sonra 500 bin liralık tazminat davası açıyor Hulusi Akar, herhalde yargı gereğini yapacak öyle gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir milyon lira ödeten yargı Özgür Özel'e de gereken cezayı kesecek" diye konuştu.



'ASGARİ ÜCRETİN 2 BİN 20 LİRA OLMASININ SEBEBİ BİZİZ'



Asgari ücretin 2 bin 20 lira olmasının CHP'nin söylemlerinden kaynaklandığını dile getiren Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret açıklandı 2 bin 20 lira asgari ücret oldu şunu övünerek söylemek isteriz ki asgari ücretin 2 bin 20 lira olmasının sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz '1 Ocak'tan itibaren bütün belediyelerimizde 2 bin 200 yapacağız' dedik bunun sonucunda 2 bin 20 yapabildiler. Bunun da yeterli olmadığını hep beraber görüyoruz. Tabii kayıplarla dolu bir dönemi hep beraber yaşıyoruz 2018'de yine işçilerin payına sömürü, güvencesizlik, yoksulluk ve işsizlik düştü. 2017 rakamlarına göre işsizlik yüzde 19,9 iken eylül ayı itibariyle işsizlik oranı yüzde 11,4 oldu, geniş zaman işsizlik sayısı tam 6,4 milyon. Türkiye genç işsizlerin en çok olduğu 7 ülke arasında yer alıyor. Bu yıl da işyerleri işçilere mezar olmaya devam ediyor tam 21 bin tane işçi yaşamını yitirmiş, Hekimhan'dan daha fazla nüfus Doğanşehir kadar bir nüfus işçiler yok olmuş. Türkiye iş kazalarında Avrupa'da bir birinci dünyada 2'nci sırada bunun sebebi de örgütlü olmamak, sendikalı olmamak. Maalesef iş kazaları işçilerin yaşamış olduğu cinayetler sendikaların olmadığı alanlarda yaşanmış. Birçok intiharlar yaşanıyor işçilerin intiharlarını görüyorsunuz geçtiğimiz gün ibretle izledik bin 600 derecede yanan bir kazana bir işçi kendini atarak yaşamına son verdi. Maalesef bu taşeron meselesi de aynı şekilde devam ediyor, hala asıl iş kapsamına alınmayan 300'e yakın taşeron kadro bekliyor ve maalesef kadro veren taşeronlar da 2 bin 20'ye kadar hiçbir haktan faydalanamıyor. Asgari ücretle çalışmaya devam ediyor. Kitlelere kadro sözü verildi Ancak bu söz tutulmadı bu sözlerin bir an önce tutulması gerekiyor. Türkiye maalesef kötü yönetiliyor, ekonomik anlamda da çok kötü yönetiliyor."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



CHP'de düzenlenen toplantıya katılanlar



Veli Ağbaba'nın konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 682 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)



====================



'ZEKA GÜCÜ PROJESİ' İLE 15 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI



Eğitim alanında Türkiye'nin 2023 hedeflerine destek veren Turkcell, Anadolu'daki özel yetenekli çocuklara yönelik sürdürdüğü 'Zeka Gücü Projesi' çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bünyesinde gerçekleştirilen proje kapsamında, Trabzon'daki Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Teknoloji Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Trabzon'a kurulan sınıfla birlikte proje kapsamında, 27 ilde, 33 okula ve 15 bin öğrenciye ulaşıldı.



Turkcell, 'Zeka Gücü Projesi' ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu'nun yol haritasına desteği sürdürüyor. Çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak ve ilgi, yetenek ile mizaçları doğrultusunda yetiştirmek amacıyla proje hayata geçirildi. Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılmasıyla 2018 yılı, proje kapsamında yeni teknoloji laboratuvarıyla tamamlandı. Trabzon'daki Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Laboratuvarı'nın açılışına; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Turkcell Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Trabzon Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili katıldı.



'AY VE GÜNEŞ TUTULUR, YILDIZLAR TUTULAMAZ'



Açılışta konuşan Turkcell Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye'deki dezavantajlı kitlelere ulaşmaya ve eğitimde fırsat eşitliği sunmaya devam ettiklerini belirtti. Güler, "Anadolu'da fırsat eşitliği bekleyen ve Türkiye'nin geleceğine şekil verecek yüz binlerce cevher olduğunu biliyoruz. Bu cevherleri ortaya çıkarmayı hedefleyen 'Zeka Gücü' ile 3 yılda 30 bin çocuğumuza ulaştık. Milli Eğitim Bakanlığı ile yenilediğimiz protokol çerçevesinde 2020'ye kadar 50 bin çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin geleceğine yatırım anlamına gelen bu değerli proje, ülkemizi Endüstri 4.0'da bir üst lige çıkaracak, 'Yerli ve Milli Yapay Zeka'yı üretme yolunda yeterli donanıma sahip insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacak. Proje kapsamında yetişen her öğrencimiz geleceğimize yön verecek bireyler olacaktır. Bizim amacımız bu öğrencilerimize gerekli imkanları sağlamaktır. Ay tutulur, güneş tutulur; ama yıldızlar tutulamaz" dedi.



'TÜRKİYE'NİN ÜRETEN GÜCÜ YETİŞTİRİLİYOR'



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ise Turkcell tarafından Anadolu'nun yeni Aziz Sancar'larının yetiştirilmesi için hayata geçirilen 'Zeka Gücü Projesi'nin en önemli destekçilerinden olduklarını söyledi. Okulda eğitim gören öğrencileri 'Zeka Gücü Bilim Sınıfı'nda ziyaret eden Er, "2023 hedeflerine ulaşmak için bu sınıflarda eğitim gören özel yetenekli çocuklarımızın bu imkanı bulması çok önemli. Bizim gibi sorumluluk sahibi yöneticiler için bu çocuklara bu imkanı sunmak bizim için çok büyük bir görevdir. Ülke genelinde 136 BİLSEM'de 43 bin çocuğa eğitim veriyoruz. Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyan bu projeye destek verdikleri için Turkcell'e teşekkür ediyorum. 'Zeka Gücü' sınıflarımız Türkiye'nin tüketen değil; üreten gücünü yetiştiriyor" diye konuştu.



Açılışa katılan heyet de 'Zeka Gücü Bilim Sınıfı'nı gezerek, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.



'Zeka Gücü Projesi' ile Türkiye'nin 27 ilinde, 33 teknoloji laboratuvarıyla 15 bin öğrenciye ulaşıldı. Çocuklar, Zeka Gücü Laboratuvarı'nda aldıkları eğitimlerle 2018 yılında 200'den fazla proje geliştirdi. Çoğu ulusal ve uluslararası yarışmadan dereceyle dönüldü.



YENİ NESİL EĞİTİMLERDE NELER VAR?



Yeni nesil üretim araçlarının öğretilmesinin planlandığı eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Projeyle özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılık ile potansiyelin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. A'dan Z'ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları'nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Proje, Türkiye'de 'Maker Hareketi (kendin yap- kodlama)' konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkat çekiyor.



UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ GÜNCELLENDİ



Yeni dönemde 'Zeka Gücü Projesi'nin uzaktan öğretim sistemi de güncelleniyor. Yenilenen Zeka Gücü eğitim portalı Stanford, MIT, Cambridge ve Sorbonne üniversitelerinin de kullandığı Open edX altyapısına geçiş yapacak. Yeni sistem ile Zeka Gücü portalı, Türkiye'deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, App Inventor, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik gibi eğitimleri de içeren zengin eğitim portalına dönüştürülüyor. 3 boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, 'www.zekagucu.com.tr' üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



Açılış konuşmaları



Tören detayları



Hilmi Güler konuşması



İbrahim Er konuşması



Öğrencilerle sohbetleri



Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA



==============================



GÜMÜŞHANE'DE YAYLA EVLERİ DİDİK DİDİK ARANIYOR



Gümüşhane'de, terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.



Gümüşhane'de, terör örgütü PKK'ya karşı jandarmanın en seçkin birliklerinin katılımı ile kış operasyonları başlatıldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katıldığı operasyonlarda zırhlı askeri araçlar ile insansız hava araçları (İHA) da kullanılarak, kırsal alanlarda bulunan yayla evleri, ormanlıklar ve dere yatakları didik didik aranıyor. Yayla evlerini kontrol eden özel timler, vatandaşlara da kullanılmayan köy ve yayla evlerinde erzak bırakılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin kış üstlenmesine fırsat verilmiyor.



Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Kürtün ilçesi Yeşilköy sınırları içerisindeki Alacainek, Sarıtaş, Paçacı, Merekgözü, Boyunyurt, Çayırağzı, Mansur, Yemişen, Halilbey, Geyikçökeği ve Çıkrıkdüzü Yaylalarında kış operasyonları sürüyor. Kış aylarında boşaltılan yayla evlerinde, terör örgütü üyelerinin barınabileceği ihtimali üzerine yürütülen operasyonların süreceği belirtildi.



ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK



Haber: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, -



==============================



DENİZLİ'DEN AVRUPA'YA NOEL BABALI HAVLU



Denizli'den dünyanın bir çok ülkesine tekstil ihracatı yapan sanayiciler, Noel fırsatını iyi değerlendirdi. Özellikle Avrupa ülkelerindeki Noel öncesi hediyelik eşya sektörü için Denizli'deki fabrikalarda üretilen Noel paketi içindeki Noel baba, Noel ağacı, Ren geyiği ve kardan adam figürlü havlu, bornoz gibi tekstil ürünleri büyük beğeni topladı. Denizlili sanayiciler, Noel paketinden yaptığı ihracatla Türkiye'ye yaklaşık 250 milyon dolar girdi sağladı.



Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Komite Başkanı Osman Nuri Kes ve çok sayıda tekstilci, sahibi oldukları fabrikalarda, özellikle Avrupa ülkeleri ve ABD'deki Noel fırsatını iyi değerlendirip, 'Noel' temalı havlu ve bornoz gibi tekstil ürünleri üretip ihracat yaptı. Avrupa ülkelerine Denizli'den üretilip, gönderilen Noel paketi içindeki Noel baba, Noel ağacı, Ren geyiği ve kardan adam figürlü tekstil ürünleri büyük beğeni topladı. Denizli'de üretilen Noel paketlerinin, Avrupa'da yaygın olan hediye verme anlamında mağazalarda büyük ilgi gördüğü belirtildi. DENİB UR-GE Komite Başkanı Osman Nuri Kes, Denizlili tekstilcinin yüzünü Noel babanın güldürdüğünü, gönderilen Noel temalı ürünlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kes, Noel baba, Ren geyiği ve kardan adam figürlerini havlu ve bornoz gibi ev tekstil ürünlerine işlediklerini belirterek, şöyle dedi:



"Denizli'de çok sayıda tekstil imalat ve ihracatçı arkadaşlarımız daha önceden Noel temalı konseptler hazırladı. Bu ürünler ülkelerin kültürüne göre değişebiliyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Belçika, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerden Noel zamanında bizden 'Christmas' yani yılbaşı temalı ürünleri istiyorlar. Biz de bu çalışmaya uygun ürünler yapıyoruz. Yıllık, Denizli'nin 2 milyar dolar ihracatı var. Noel paketi de bu ihracatın yüzde 10'luk kısmını oluşturuyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde Noel de hediye verme geleneği çok popüler. Birbirlerine hediye vermeyi çok sevdikleri için bizim Noel paketi içindeki ürünlerimizi de tercih ediyorlar."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------



-Noel paketi içindeki ürünlerden görüntüler



-Noel baba ve ren geyikli havlulardan görüntü



-DENİB UR-GE Komite Başkanı Osman Nuri Kes ile röp.



-İşçilerden görüntü



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



==============================



ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPTIĞI İDDİA EDİLEN YAŞLI KADIN YARALANDI



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı iddia edilen Yaşar Özdemir(82) yaralandı.



Kaza, saat 12.00 sıralarında Uzunmehmet Mahallesi Osmanlı Sokak'ta meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezi'ne tedavi olmaya giden Yaşar Özdemir adlı kadına, iddiaya göre V.T. (46) idaresindeki 35 DC 7722 plakalı çöp kamyonu çarptı. Kanlar içinde yerde kalan yaşlı kadının yardımına çevredekiler koştu. Yaşar Özdemir, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar Özdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda olay yerinden giden çöp kamyonunun sürücüsü V.T. yakalanarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. V.T. ifadesinde kazayı kendisinin yapmadığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-Yaralı kadına sağlık ocağı doktorlarının müdahalesi



-Çevredeki vatandaşların çöp kamyonuna tepkisi



-Yaşlı kadının acı içinde bağırması



-Sağlık ocağı doktorlarının Yaşar Özdemir'i sakinleştirmeye çalışması



-Sağlık ekiplerinin müdahalesi



-Yaralının ambulansa alınması



-Görgü şahidinin olayı anlatması



Süre: (5.09) Boyut: (950 MB)



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



===========================

