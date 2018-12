Dha Yurt Bülteni-10

1)SARIKAMIŞ'TAKİ TELESİYEJ HATTINDA ARIZA OLDU, ZİRVEDE 2,5 SAAT MAHSUR KALDILAR (1)KARS'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan kayak merkezindeki telesiyej hattında arıza meydana geldi. Kaymak için zirveye çıkan onlarca kişi, arıza nedeniyle lift hattında asılı kalan telesiyejlerde mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekipleri de bölgeye kar motorlarıyla ulaştı. 2,5 saat sonra ise arıza giderildi.Bugün saat 13.00 sıralarında Sarıkamış Kayak Merkezi 'nde, zirveye yakın noktada, lift hattında arıza meydana geldi. Telesiyejlerdeki onlarca kişi, zirvedeki istasyona yaklaşık 50 metre kala inip, zirveden aşağı kaymaya hazırlanırken meydana gelen arızayla şaşkınlık yaşadı. Aniden duran telesiyejlerde mahsur kalanlar, sistemin çalışmasını bekledi. Ancak dakikalar ilerledikçe, mahsur kalanların endişesi arttı. Çocuklarıyla gelen aileler ise daha fazla endişelendi. Karlı kaplı bölgede zaman geçtikçe mahsur kalanlar üşümeye başladı. Arızanın giderilmesi geçiktikçe bazı kişiler, önce kayak takımları aşağı attı, sonra kendileri atladı. Bu kişiler tekrar takımlarını takıp, oteller bölgesine kayarak ulaştı. Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekipleri de bölgeye kar motorlarıyla ulaştı. 2,5 saat sonra ise arıza giderildi. Çok üşüdüklerini söyleyen çocuklu aileler de takımlarını kuşanarak, zirveden aşağı kaymaya başladı.GÖRÜNTÜLER DHA FEED' TEN GEÇİLDİSARIKAMIŞ/DHA========================================================2)SURİYE SINIRINA TANK SEVKİYATI Hatay 'dan Suriye 'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen tankların bulunduğu konvoy Gaziantep 'in islahiye ilçesine ulaştı.Hatay'dan yola çıkan çok sayıda tank taşıyan askeri konvoy, öğle saatlerinde İslahiye 'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, çevreyolundan Gaziantep istikametine yöneldi. Konvoyun Suriye sınırında konuşlandırılmak üzere Şanlıurfa 'ya gideceği bildirildi.Görüntü Dökümü-------------------------------İslahiye çevre yoluTank yüklü tır'ların geçişiGenel ve detay görüntüler( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU : 88MB=====================================================3)ERCİYES'TE EŞLER ARASI KIZAK ÇEKME YARIŞMASI YAPILDI Erciyes Kayak Merkezinde evli çiftlerin geleneksel Erciyes müsabakasının ilk elemesi 'Artık çekilmez oldun' eşler arası kızak yarışmasında erkekler, eşlerini kızakla yukarı çekip birlikte bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya mücadele etti. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kış sezonu boyunca bir birinden farklı aktivitelere ev sahipliği yapan Erciyes misafirlerine eğlenceli ve keyifli bir hafta sonu yaşatmaya devam ediyor. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen "Artık Çekilmez Oldun" yarışması 12 çiftin katılımı ile gerçekleşti. Tekir bölgesindeki kızak alanında gerçekleşen etkinlikte eşler piste çıktı. Kayseri Erciyes A.Ş tarafından düzenlenen yarışmada erkekler, eşini kızakla yokuştan çektikten sonra hiç ara vermeden, yukarıdan aşağı doğru eşiyle birlikte kızakla kayarak bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf etti. Hırs ve eğlencenin bir arada olduğu etkinlikte kimi erkekler eşlerini kızakla çekmede zorlanırken, kimisi de yarışı yarıda bıraktı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada Kübra – Mustafa Özbek birinci, Neslihan – Necmettin Kambur çifti ikinci, Zeynep – Oğuz Oğuzhan çifti ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren çiftlere ödüllerini Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı takdim etti.Görüntü Dökümü:------------------- Yarışmadan genel görüntü- Yarışma sonrası ödül töreni görüntü- Yarışmaya katılanlarla röportajDiğer görüntülerHaber-Kamera: KAYSERİ, DHADV 1 Dosya 7 dakika 13 sanayi/350 MB=========================================================4)OTOMOBİL, KARLI YOLDA TAKLA ATTI: 4 YARALI Adıyaman 'ın Besni ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Besni- Gaziantep yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Yunus Emre Erlale yönetimindeki 27 D 6837 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, taklalar attı. Kazada sürücü Yunus Emre Erlale ile otomobildeki Duran Işık, Mustafa Işık ve Kamer Yalçınkaya yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Yaralıların acil serviste tedaviye alındığı belirtildi. Polis , kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:------------------Olay yeriKaza yapan araçPolislerin incelemesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 112 MB=========================================================5)İMECE KÖYDE, 6 BİN ÇOCUĞA YILBAŞI HEDİYESİADANA'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy 'de, hayırsever Mehmet Güven'in öncülüğünde temin edilen yeni kıyafetleri, ayakkabıları, kırtasiye malzemeleri ve oyuncakları alan çocuklar, 2019'a mutlu girdi. Mersin ve Hatay'dan gelen çocuklar, hediyelerin dağıtımından sonra yapılan erken yılbaşı kutlamasında büyük coşku yaşadı. Çocuklar, hayatlarında ilk kez gördükleri palyaçolar eşliğinde şarkılar söyleyip, dans ederek yeni yılı neşe içinde karşıladı. Okullarını el birliğiyle yenileyen, dini bayramlarda ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıtan Yeşilköylü hayırseverler, Mehmet Güven'in çağırısıyla imece usulü satın aldıkları kıyafet, ayakkabı, kırtasiye ve oyuncakları yılbaşı öncesi 6 bin çocuğa hediye etti. Adana, Mersin ve Hatay'dan gelip, Yeşilköy'de bir araya gelen binlerce çocuk aldıkları armağanlarla 2019'a mutlu girdi. Köydeki spor salonunda yapılan yılbaşı etkinliğinde bir araya gelen çocukların sevincini paylaşan Mehmet Güven, 20'şer lira da harçlık verdi. Hediye dağıtımı gün boyu devam ederken, müzikli danslı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Hayatlarında ilk kez palyaço gören çocuklar, neşeli şarkılar söyleyip, dans ederek yılbaşını erken karşıladı."ÇOCUKLARIMIZIN SEVİNCİ, BİZİM MUTLULUĞUMUZ2019'un tüm dünyaya barış getirmesini dileyen Mehmet Güven, dini bayramlarda olduğu gibi yılbaşında da çocukları sevindirmek için imece yaptıklarını belirtip, güzel bir tablonun ortaya çıkmasından mutlu olduklarını söyledi. Mehmet Güven, "Çocuklarımızın sağlıklı mutlu olması en büyük dileğimiz. Bunu sağlamak için imece geleneğiyle yardımlar yapıyoruz. Yeni yıla çocuklarımızın mutlu, umutlu girmesi bizlerin de en büyük sevinç kaynağıdırö diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------Çocuklara hediye dağıtılırken detaylarMehmet Güven çocuklara oyuncak verirken detayHediyelrin dağıtıldığı salondan detayÇocuklar palyaçoyla birlikte şarkı söyleyip eğlenirkenMehmet Güven'in konuşmasıSÜRE: 03'52" BOYUT: 286 MBHaber-Kamera: ADANA,===============================================6)MOTOSİKLET OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ: 1 YARALIİZMİT'te yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet karşı yönden gelen otomobilin altına girdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.Kaza öğle saatlerinde, İzmit Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Has idaresindeki 41 ABS 042 plakalı motosiklet yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçerek Özcan Çelikbey idaresindeki 41 AAZ 972 plakalı otomobilin altına girdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Faruk Has, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Cadde kaza nedeniyle kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-------------------------Acil sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi-Olay yerinden görüntü-DetayHABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT( Kocaeli ),(DHA