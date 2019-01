Dha Yurt Bülteni -10

10Keşan'da sağanak yağış Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 9 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.



Bingöl'de hasta kadın ve bebeği, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı



BİNGÖL merkeze bağlı Sundüğünü köyünde rahatsızlanan Yüsra Barman ve 2 gün önce dünyaya getirdiği bebeği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından paletli ambulansla alınarak 4 saatte hastaneye ulaştırıldı.



Merkeze bağlı Sundüğünü köyünde, 2 gün önce doğum yapan Yüsra Barman, bebeğiyle birlikte rahatsızlanınca, yakınları ambulans talebinde bulundu. Yolu kar nedeniyle kapalı olan köyde mahsur kalan anne ve bebeği, bölgeye sevk edilen UMKE ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla paletli ambulansa alındı. Anne ve bebeği, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ulaştırılarak tedaviye alındı.



FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyede



Bolu merkezli 9 il ve KKTC'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan aralarında 'mahrem imamlar' ile muvazzaf askerlerin de olduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.



Bolu Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü telefonlarla örgütün mahrem yapılanmasındaki kişilerle görüştüğü belirlenen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla harekete geçerek, şüphelilerin bulunduğu adresleri tespit etti. Bolu merkezli 9 il ve KKTC'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında 'mahrem imamlar' ve muvazzaf askerlerin de olduğu 13 kişi gözaltına alınıp Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



İslahiye'de karla mücadele devem ediyor



Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye ekipleri kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşanan ve kapanma tehlikesi bulunan mahalle yollarında karla mücadele ediyor.



İlçede önceki gün öğle saatlerinde başlayıp yüksek yerlerde etkili olan kar yağışı bazı mahallelerde yolların kısmen kapanmasına neden oldu. İslahiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle tüm yollarda çalışma başlattı. Belediye ekipleri özellikle ilçeye bağlı Amanos dağlarının eteklerinde bulunan Yağızlar, Tandır, Hasanlök, Kayabaşı, Yeniceli, Burunsuzlar Mahallelerinde karla mücadeleye devam ediyor.



Belediye Başkanı Kemal Vural, "Kar yağışı nedeniyle çalışma başlatan ekiplerimiz buzlanmaya karşı tuzlama yaparken karla mücadeleye devam ediyor"dedi.



Fındık kabuğu ile ısınıyorlar



Karadeniz'de fabrikalarda ihracata hazır hale getirilen fındıktan elde edilen kabuklara rağbet her yıl artıyor. Odun ve kömüre alternatif yakacak olarak kullanılan fındık kabuğu, özellikle sanayi ve fırınlarda kullanılırken, 30-35 kiloluk bir çuval fındık kabuğu 25 liradan alıcı buluyor.



Dünya fındık üretiminin yüzde 75'ini elinde bulunduran Türkiye'de, yıllık 450 ile 550 bin ton arasında fındık üretiliyor. Fabrikalarda kırılarak ihracata hazır hale getirilen fındıktan elde edilen tonlarca fındık kabuğu, yakacak olarak ekonomiye kazandırılıyor. Karadeniz'de fabrikalarda işlenen fındıktan elde edilen kabuklar, odun ve kömüre alternatif yakacak olarak kullanılıyor. 1 kilogram kabuklu fındık serbest piyasada üreticiden 13 liradan satın alınırken, 30- 35 kiloluk bir çuval fındık kabuğu ise 25 liradan alıcı buluyor.



PROJE HAZIRLANDI



Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, "Bizim bölgemiz zaten fındık bölgesi. Fındığın kabuğunu, kapsülünü, kendisini çok iyi değerlendirmemiz lazım. Fındık kabuğu fazla olursa yakacak olarak kullanılır ama biz; sanayide kullanılması için yıllar önce proje yaptık. Kıbrıs Üniversitesi ile beraber ruhsat çıkardık. Fındık kabuğunu sıkıştırarak briket haline getirip kalori değerini 7 bin civarına çıkartarak, mangal kömürü olarak kullanılması için bir proje yapmıştık. Ama daha sonra devam eden olmadı. İnşallah gelecekte fındık kabuğu sıkıştırarak daha çok kalori değeri olan bir yakacak olarak üretiriz" dedi.



MANGAL KÖMÜRÜ OLURSA DAHA ÇOK KATMA DEĞER KAZANIR



Fındık kabuğunun en fazla ekmek ve simit fırınları ile doğalgazı olmayan konutlarda, evlerde tercih edildiğini de belirten Şahin, "Fındık kabuğunu daha çok katma değer üreten bir ürün haline getirmek niyetindeyiz. Mangal kömürü olursa daha çok katma değer üretir, değer kazanır. Bölgemizde Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak kadar fındık kırma fabrikası var. Bu fabrikalarda çoğunluğu kadın işçiler çalışıyor. Buda büyük bir istihdam sağlıyor" şeklinde konuştu.



Karda soğutulup yapılan tel helva geleneğini sürdürdüler



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosiklet kulübü üyeleri şekerli suyun karda soğutulması ve leblebi tozuyla karıştırılmasıyla yapılan tel helva geleneğini yaşatmaya çalışıyor.



Sandıklı'da faaliyet gösteren Sandıklı Motosiklet Kulübü (SANMOK) üyeleri her yıl kar yağdığında yatıkları tel helva geleneğini bu yıl da sürdürdü. Kulüp Başkanı Onur Karakuzu'nun evinde bir araya gelen üyeler yöreye has tel helva yaptı. Kaynatılan şekerle su, dökülen bir tabakta karın üzerine konuldu. Burada donarak macun kıvamına gelen şekerli su tepsideki leblebi tozuna yatırıldı. Tepsinin etrafında toplanan kulüp üyeleri elleriyle halka şeklinde açtıkları malzemeyi tel helva haline getirdi. Daha sonra kulüp üyeleri tepsideki helvayı yöresel türküler eşliğin yedi.



Tel helva yapmayı babasından öğrendiğini söyleyen Mahmut Çepni, "Tel helvayı rahmetli dedemden babam, babamdan da ben öğrendim. Biz aile geleneği olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Bu birçok yerleşik ailelerin yaptığı, soğuk kış gecelerinde yapılan bir helva türüdür. Pişmaniyenin ev yapımı halidir. Pişmaniye tabii biraz sanayileştiğinden dolayı bizimki az ve kişi sayısına göre yapıldı. Bunu yaparken şerbetin mat halini alabilmesi için karda soğutuyoruz. Daha sonra mat hale gelen tatlıyı da leblebi tozuna yatırarak çekiyoruz. Tatlımızın arasına giren leblebi tozu tel tel haline gelmesine neden oluyor" dedi.



SANMOK Başkanı Onur Karakuzu da "Kulüp üyeleri olarak çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Tel helva çekimi de bunlardan biri. Bu tel helva geleneğimizi kar yağdığında hiç aksatmadan yapıyoruz. Önemli olan arkadaşlarla bir araya gelip sohbetimizi ve muhabbetimiz artırmak" diye konuştu.



