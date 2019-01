Dha Yurt Bülteni -10

Sınıra tank sevkiyatıTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırına askeri sevkiyatı devam ediyor. Tren yoluyla Hatay'ın İskenderun ilçesine getirilen tanklar, vagonlardan indirilerek TIR'lara yüklendi. Batı illerindeki birliklerinden bölgeye sevk edilen tanklar, TIR'larla Reyhanlı ilçesine gitmek için yola çıktı. Askeri araçların geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.Görüntü Dökümü--------------------------Tanklardan görüntülerTankların tırlara yüklenmesiTankların çıkışı ve geçişinden görüntülerSÜRE: 03'21" - BOYUT: 372 mbHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),=================Alkollü sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı: 2 polis yaralıOrdu'nun Altınordu ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobiliyle, sivil polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Gözaltına alınan sürücü C.G.'nin 1,0 promil alkollü olduğu belirlendi.Olay, saat 02.00 sıralarında Altınordu ilçesinde meydana geldi. C.G., 52 GS 523 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, polisin 'Dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Polis ekipleri, 4 kişi bulunan otomobili takibe aldı. Kovalamaca sırasında otomobil, Atatürk Bulvarı 271 Sokak'ta sivil polis aracına çarparak durdu. Olayda, araçtaki polis memurları A.K. ve A.T. hafif yaralandı.Sürücü C.G. ile yanındaki 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan kontrolde sürücü C.G.'nin 1,0 promil alkollü olduğu belirlendi.Görüntü Dökümü----------Polis ekipleri detaylarıSürücünün gözaltına alınmasıDetaylarHaber-Kamera: Ahmet BAYRAK ORDU-DHA===============Çanakkale'de 106 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 106 kaçak göçmen yakalandı.Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyü Akliman mevkii açıklarında bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli Adası yönüne doğru gittiğini tespit etti. 'TCSG 16' Bot Komutanlığı'nca denizden 1 mil açıkta düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 44 kaçak yakalandı. Bir diğer operasyonda ise, olumsuz hava şartlarına rağmen lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup kaçak, dalgalar nedeniyle botlarının batacağı endişesiyle ALO 158'i arayarak Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. 'TCSG 6' Bot Komutanlığı'nca yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 62 kaçak yakalandı.Toplam 106 kaçak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Soğuk hava ve yağmur nedeniyle ıslanan kaçaklara kıyafet ve yiyecek dağıtıldı. Rahatsızlanan bazı kaçaklara ise ambulansta müdahale edildi.Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Görüntü Dökümü------------Yakalanan kaçaklardan genel ve detay görüntü.Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),================Bakan Kasapoğlu: 2019, ülkemiz için spor yılı olacakGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılının tüm ülke için spor yılı olacağını söyledi.Çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin sosyal aktivite yapabileceği ve çeşitli kurslardan yararlanabileceği Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nin açılışını yaptı.Gaziantep Valisi Davut Gül, eski bakanlardan Bakan Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları ve öğrencilerin katıldığı açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, Gaziantep'te yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi. 2019 yılının spor yılı olacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Gençliğimizi daha yüksek noktalara taşımak için, gençliğimizi daha donanımlı kılmak için ve bu çerçevedeki yatırımları projeleri çalışmak için geldik. Geldiğimiz andan itibaren gerek saygıdeğer belediye başkanımızla gerek milletvekillerimizle gerek diğer yöneticilerimizle çok önemli toplantılar gerçekleştirdik. İnşallah bu 2019 yılının ilk günlerinde ben gelip, Gaziantepimizin adına gerekli olan, ülkemizin gençliği adına çok daha varlıklı, çok daha aydınlık bir yıl geçireceğimize inandığımı ve bunu sizlere müjdelemek istediğimi, sizlere ifade etmek istiyorum" dedi.Gençilğin en önemli varlık olduğunu ve gençliğe değer verdiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımız da gençleri çok seviyor, gençlere çok değer veriyor. Bunu da gerçekleştirdiğimiz son 17 yıldaki icraatlarıyla hepimiz gözlemliyoruz. Gençlerin gerek seçme seçilme yaşıyla ilgili olsun, işlerin daha iyi gelişmesine yönelik yapılan yatırımlar olsun bunlar ispatlıyor bunları. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımız, sporu ve sporcuyu da çok önemsiyor. Bildiğiniz gibi son 17 yılda ülkemizde gerçekleşen spor yatırımları diğer ülkelerle kıyasladığımızda gerçekten bir devrim şeklinde. İşte bu devrimi daha ileri boyutlara taşımak zorundayız.Hep birlikte bunun içinde sporu tabana yayacığız? Ne demek bu? Yani bu hepimiz spor tesislerini dolduracağız demek. Yaşlı, genç, engelli, engelsiz demeden spor tesislerinde bir arada olacağız. Gaziantep'in hemen hemen her mahallesine spor tesisi kazandıracağız. Bunlar sizin için. Bizim bir de bir projemiz var. Bu çok önemli mahallelerimize yüzme havuzu kazandıracağız. Bunu dün de ilan ettik, inşallah Gaziantep'ten geleceğin yüzme şampiyonları çıkacak. Gaziantep aynı zamanda bununla birlikte sporunda başkenti olacak."Bakan Kasapoğlu, daha sonra protokolde yer alanlarla birlikte Necip Fazıl Kısakürek Eğitim Akademisi'nin açılışını yaptı. Spor salonunda bulunan spor aletlerinin denemesini de yapan Kasapoğlu, öğrencilerin çaldığı kemanı dinleyerek, şarkılara eşlik etti.Görüntü Dökümü------------Açılışa katılanlarMehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıAçılışın yapılmasıMehmet Muharrem Kasapoğlu'nun spor yapmasıÖğrencilerle şarkı söylenmesiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 362 MBHaber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)==============Perinçek'ten İzmir'de işçilere destekİzmir'de, işçilerin hak arayışını desteklemek amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Şiddetin kesinlikle karşısındayız. Emekçilerimizin, işçilerimizin haklı mücadelesinin ise yanındayız" dedi.Vatan Partisi tarafından Konak ilçesindeki bir otelde, işçilerin hak arayışını desteklemek amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapmak isteyen işçilere bir gün önce polis tarafından müdahale edilmesini kınayan Doğu Perinçek, "Şiddetin kesinlikle karşısındayız. Emekçilerimizin, işçilerimizin haklı mücadelesinin ise yanındayız. Bu yalnızca İZBAN ve İZENERJİ işçilerinin değil, bütün Türkiye emekçilerinin mücadelesidir. Vatan Partisi olarak tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz; işçi hareketinin yanındayız. Başarısı için Vatan Partisi olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na çağrıda bulunuyoruz; yüksek hakem kurulunun kararını beklemeden demir yolu sendikası ile sözleşme masasına oturmalıdır. Emekçilerle belediye arasındaki ilişkileri germek, bozmak belediye hizmeti değildir. Vatandaşın da işçiyle beraber olacağını biliyoruz ve mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz" dedi.'HAK ARAYIŞINDAKİ İŞÇİNİN YANINDAYIZ''Hak arayışındaki işçinin yanında olduklarını belirten Perinçek, şunları söyledi:"Vatan Partisi olarak işçilerin bu hak arayışını Türkiye'nin geleceği için umutlu görüyoruz. Halkın haklarına sahip çıkması Türkiye'nin geleceğine işaret eden çok önemli bir davranıştır. Türkiye buradan boyun eğen, susan, vatanına göz dikilmesine ses çıkarmayan bir halkla değil, ayağa kalkan, mücadele eden, hakkına sahip çıkan bir Türk milleti ile çıkacaktır. İşçi devrimine karşı gergin tutumları yerinde bulmuyoruz. Bu tutumların değişmesini umuyoruz."EYLEME MÜDAHALE EDİLMİŞTİİzmir'de dün, Genel-İş Sendikası'na bağlı belediye işçileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası girişinde eylem yapmak isteyince polis müdahale etmiş, bazılarını gözaltına almıştı. Daha sonra belediye önüne toplanan çok sayıda işçi bu duruma tepki göstermiş, bazı belediye birimleri iki saat boyunca iş bırakmıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------Doğu Perinçek'in basın açıklaması-Toplantıdan genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU/İZMİR,=================Kar üzerinde, müzik eşliğinde piknik yaptılarTokat'ta bir grup kar üzerinde müzik eşliğinde piknik yaptı.Kent merkezinden geçen Yeşilırmak kenarında bulunan Şehitler Parkında Gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna önderliğinde bir araya gelen arkadaşlar, kar üzerine sofra bezi sererek piknik yaptı. Cümbüş, darbuka ve klarnet eşliğinde piknik yapan grup çemen ve ekmek yedi. Tokat türkülerini hep bir ağızdan seslendiren grup piknikte doyasıya eğlendi.Tokatlıların vazgeçilmez lezzetlerinden birinin çemen olduğunu söyleyen Fatma Esin Tuna, "Yazın piknik yapmak herkesin yaptığı ve olağan bir şey. Biz de pikniğimizi kışın yapmak istedik. Kışın tadını çıkartmak istedik. Yani hep kayıyoruz, üşüyoruz. Şikayet etmekten ziyade keyfine varmak istedik. Biz Tokatlılar olarak çemeni tüketiriz, özellikle kışın tüketiriz. O yüzden bugünkü tercihimiz de çemen ve ev ekmeği oldu. Burada piknik yaptık, eğlendik, şarkılar ruhumuzu, içimizi ısıttı. Çemeni sadece hafta sonu yiyoruz, çünkü kokusu rahatsız edebiliyor" dedi.Görüntü Dökümü------------Grubun görnütüsü-Kar üzerinde piknik yapmaları-Müzik eşliğinde çemen ekmek yemeleri-Konuşmalar(399 mb)Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,=================Kar maskeli soyguncuyu, ayakkabısı ve sesinden teşhis ettiAntalya'da, yeni yılın ilk gününde zincir marketin şubesinde tabancayla kasiyer Gülsüm Ç.'yi tabancayla tehdit edip, kasadaki bin 230 lirayı gasp eden Ş.M.T., yakalandı. Gülsüm Ç,, şüpheliyi, sesinden ve kahverengi ayakkabısından teşhis etti.Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde 1 Ocak Salı günü saat 20.00 sıralarında, zincir marketin şubesine gelen tabancalı ve kar maskeli kişi, kasiyer Gülsüm Ç.'yi tehdit ederek kasadaki parayı vermesini istedi. Gülsüm Ç.'yi, 'Beni oyalama kasayı boşalt' diye konuşan zanlı, kasada bulunan bin 230 lira parayı alıp kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, marketin güvenlik kamerasıyla bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.İncelemede, olay günü başında kapüşon ve yüzünde kar maskesi olan siyah yağmurluk, siyah pantolon ve kahverengi spor ayakkabısı giyen şüphelinin Ş.M.T. olduğunu belirledi. Operasyonla gözaltına alınan Ş.M.T., sağlık kontrolü sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Kasiyer Gülsüm Ç., şüpheliyi ses tonu ve ayakkabısından teşhis etti. Polis, Ş.M.T.'nin olay günü kullandığı kurusıkı tabanca, mermi ve giydiği ayakkabıya el koydu. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Ş.M.T., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Zanlının asayiş şubeden çıkışıPolis aracına bindirilmesiPolis aracının hareket etmesiAsayiş şubeden dış görüntü58.8 MB, 00: 32'Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA-DHA)==============Yaya geçidinde bekleyen köpeğe yol verdiBolu'da, bir özel halk otobüsünün şoförü Burhan Parlak(39), yol üzerindeki yaya geçidinde bekleyen sokak köpeğine yol verdi. Otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenlerin içini ısıtırken, Burhan Parlak, "Bir baktım yaya geçidinde köpek. Gözümün içine bakıyordu. Resmen yol istiyor, insan gibi. Zaten onu görür görmez hemen durdum." dedi.Bolu Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüslerinde 15 yıldır şoförlük yapan Burhan Parlak, Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyir halindeyken yaya geçidinde bekleyen bir köpek gördü. Parlak, yaya geçidinde durarak köpeğe yol verirken, camı açıp eliyle işaret ederek sol tarafından gelen bir motosikleti de yavaşlaması için uyardı. Halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.Burhan Parlak, olayın hayatında yaşadığı en ilginç anlardan biri olduğunu ifade ederek, "Seyir halindeydim. Yanımdaki yolcuyla konuşuyorduk. Polis de çevirme yapmıştı. Emniyet kemerimi kontrol ettim. Bir baktım yaya geçidinde köpek. Gözümün içine bakıyordu. Resmen yol istiyor, insan gibi. Zaten onu görür görmez hemen durdum. Yan camı da açtım çünkü sol tarafımdan gelen bir motorlu vardı. Ona elimle işaret ettim, 'Dur' dedim. Köpeğin bana bakıp geçişi vardı. O beni çok etkiledi. Hayatımda başıma gelen en güzel, en tuhaf işlerden birisiydi. Orada insanın duyarlı olması gerektiğini, çevreyi, hayvanları, insanları o zaman sevdim. Bir hayvanın insanın gözünün içine bakıp da yol istemesi çok tuhafıma gitti. Gözlerinde onu sezebildim. Çevremizi sevmeliyiz. Ben onu bir köpek olarak görmüyorum. Bir insan olarak görüyorum. Çünkü bakışları her şeyi anlatabiliyordu. Şoför arkadaşlara tavsiyem, kendilerini geliştirsinler. Çevreyi sevsinler. İnsanlarla iyi diyaloglar kursunlar. Trafik kurallarına uyalım. Yaya geçidinin önemi ve bir köpeğin bu yaya geçidini kullanması çok güzel bir şey" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Otobüsün güvenlik kamerası-Burhan Parlak ile röportaj-DetaylarDosya adı: blotobuskopegeyolverme/Süre: 03.22-Boyut: 379.4 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,==================Engelleri aşan Zeynep, emanet malzemelerle Türkiye 4'üncüsü olduSivas'ta yaşayan engelli sporcu Zeynep Cömez (21) emanet malzemelerle yarıştığı Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 4'üncüsü oldu.Sivas'ta bir kamu kurumunda memur olarak çalışan ve doğuştan sol elinde 3 parmağı olmayan ve sol bacağı diğerinden 11 santim kısa olan Zeynep Cömez, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 5-8 Ocak tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan Atıcılık Türkiye Şampiyonasında emanet aldığı kıyafet, atıcılık malzemeleri ve tüfekle yarışarak Türkiye 4'üncüsü oldu.Atıcılık sporuyla Aksaray'da tanıştığını, orada malzemelerinin tedarik edilerek antrenman yaptığını ifade eden Cömez "Güzel bir süreçten sonra katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda iki kere Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra Sivas'a tayin gelmek durumunda kaldım. Burada hiçbir malzeme yoktu. Yaraş hocayla biraz geç tanıştık. Sağ olsun kendisi bize çok yardımcı oldu. Sivas'ta atıcılık ile alakalı poligon yok, antrenör yok, tüfek yok, ceket yok hiçbir şey yok ve ben bu şekilde bir Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Branşımda tek bayan sporcuydum, buna rağmen Türkiye 4'üncüsü oldum. Hedeflerimiz çok yüksek Olimpiyatları, Dünya Şampiyonalarını hedefliyoruz. Özellikle alandaki tek bayan sporcu olarak çok iyi yerlere gelmek istiyorum. Bunun için de tez zamanda umarım ekipmanlarımız, poligonumuz, antrenörümüz sağlanır" dedi."44 BEDEN CEKET GİYDİ"Kendisinin 34 beden olmasına rağmen şampiyonada 44 beden ceketle yarıştığını ifade eden Cömez, "Ben 34 beden giyiyorum, ancak biz salınım yapmasın, vücudumuzun titremesini birazcık daha azaltsın diye ceket giyiyoruz. Orada bana 44 beden ceket verildi. Ceket çok büyüktü, hiçbir şekilde bana etkisi olmadı. Ayrıca benim tüfeğimdeki tetik bozuktu. Normalde biz halkaları iç içe getirip tetikteki boşluğu alıp hafifçe ezerek ateşleme yaparız. Ancak benim tetiğim boşlukta resmen sallanıyordu. Birkaç atışta bir onu sıkıştırmak gerekiyordu. Başka takımın antrenörü geldi sağ olsun yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Yaşar Rende ise sporcusunun başarısından dolayı kutlayarak, "Şampiyonada Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübümüzü sporcumuz Zeynep Cömez temsil etti. Ancak ne yazık ki Zeynep Cömez 6 aydır Sivas'ta olmasına rağmen herhangi bir malzemesini tedarik etme fırsatı bulamadık. Emanet tüfekle kendisi büyük bir başarı örneği göstererek Türkiye 4'üncüsü olmuştur. Kendisini tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Zeynep Cömez'in açıklamaları-İl temsilcisinin konuşmasıHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS, -===============Kemal Sunal'ın hatıraları Eskişehir'deTürk sinemasının usta ismi Kemal Sunal'ın kişisel eşyalarının yer aldığı sergi Eskişehir'de açıldı.Bir alışveriş merkezinde düzenlenen 'Kemal Sunal Hatıraları Sergisi'nin açılış törenine sanatçının eşi Gül Sunal, kızı Ezo Sunal ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide, 18 yıl önce hayatını kaybeden usta oyuncunun oynadığı filmlere ait afişler ve giysiler ile kişisel eşyaları ve aksesuarları yer alıyor. Serginin açılışını kızı Ezo Sunal ile birlikte yapan Gül Sunal, çok zor olmasına rağmen tüm Türkiye'yi gezmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:"Kemal Sunal için artık ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çünkü, o artık büyük bir ailenin ferdi. Yurt dışından bile birçok hayranı var. Kaybedeli 19'uncu yıla girdik. 2,3,5,10 yaşında hayranlarının olması çok önemli. Ezo bir mesajında söylemişti 'babam ölümsüzlüğü buldu' diye. Biz de öyle düşünüyoruz. Türk halkı hakikaten çok vefakar. Yani Kemal bizden çıktı. Kemal yaşarken biz çok güzel bir hayat yaşadık. Kaybettikten sonra, onun sayesinde yine çok güzel bir hayat yaşıyoruz. Yaşarken herşeye değer vermiş, önem vermiş ve saklamış. Evlenirken, yıldırım nikahı için rapor almam gerekiyordu. O rapor çantasından çıktı, onu da sergiliyorum. Filmlerinde giydiği tüm orijinal köstümleri yer alıyor. Biz de ailece, çok zor olmasına rağmen bütün Türkiye'yi gezmek istiyoruz. Çünkü bu halk, Kemal'in sergisini hak ediyor."Ezo Sunal da, "Ben küçükken ona hediye ettiğim midye kabuğunu, doğum gününde onun için hazırladığımız notları saklamış. Her şeye çok değer vermiş. Biz de mümkün olduğunca sevenleriyle paylaşmak istedik. Umarım birçok kişeye ulaşır" dedi. Kemal Sunal Hatıraları Sergisi, 18 Ocak'a kadar açık kalacak.Görüntü dökümü:-Sergiden,-Gül Sunal ve Ezo Sunal kurdele keserken,-Sergiyi gezenlerin,-Gül Sunal'ın konuşması,-Ezo Sunal'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)Boyut: 497,59 MBHaber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/ DHA====================Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğuDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde paten kayan 6 genç, seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak kilometrelerce yolculuk yaptı. Gençlerin ilerleyen trafikte tehlikeli yolculuğu, diğer araç sürücülerini hem korkuttu hem de şaşırttı.Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda, patenli 6 genç, dün (cuma) saat 19.00 sıralarında, seyir halindeki bir otobüsün arkasına tutunup, akan trafikte tehlikeli yolculuk yaptı. Bir vatandaş o anları, cep telefonuyla görüntüledi. Şoförün haberi olmadan otobüsün arkasına tutunarak patenle kilometrelerce yolculuk yapan gençleri gören diğer araçların sürücüleri korna çalarak uyardı, ancak gençler uyarılara kulak asmadı. Tehlikeli yolculukta herhangi bir kaza yaşanmaması teselli oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------Cep telefonu görüntüsündePatenli gençlerin otobüse tutunarak yolculuk yapmasıGençlerden yakın çekimSürücülerin korna çalarak uyarmasıHaber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,=================Nuriye nine, 101'inci yaşını Vali Kaymak ile pasta keserek kutladıSamsun'da yaşayan Nuriye Ürün, 101'inci yaş günü pastasını Vali Osman Kaymak ile birlikte kesti.İlkadım ilçesi İsmet Paşa Caddesi'nde yaşayan ve 3 çocuğu, 6 torunu ile 7 torununun çocuğu olan Nuriye Ürün, 101'inci yaş gününü kutladı. En küçük oğlu Dinçer Ürün'ün yanında kalan Ürün'ü doğum gününde Samsun Valisi Osman Kaymak da yalnız bırakmadı. Doğum günü pastası getiren Vali Kaymak, Nuriye Ürün'le birlikte mum üfleyip, pastayı kesti. Vali Kaymak, pastayı Ürün'e elleriyle ikram etti. Nuriye Ürün, "Oğlum ve gelinlerim bana çok iyi bakıyor. Hepsi ile çok iyi geçiniyorum. Bu yaşına geldiğim için mutluyum. Çocukluğumdan bu yana sürekli ev yapımı yoğurt ve taze süt tüketiyorum. Bu yüzden çok sağlıklıyım. Günlerimi ibadet ederek geçiriyorum. Hayatımdan memnunum. Bu zamana kadar hiçbir ameliyat geçirmedim.Sağlık durumumu iyi. Sadece tansiyon hastalığım var. Tansiyon ilacımı içiyorum. Başka bir rahatsızlığım yok" dedi.Vali Osman Kaymak ise Nuriye Ürün'e uzun bir ömür dilerek, "Biz de teyzemize bir sürpriz yapalım, ziyaret edelim, duasını alalım ve yaş gününü kutlayalım dedik. Toplum olarak büyüklerimize saygı duymak zorundayız, onlar bizim her şeyimiz. Büyüklerine hürmet etmeyenler gelecekte kendileri de yaşlandıklarında kendilerine hürmet edecek insan bulamazlar. Onlar bizim göz bebeğimiz. Allah onlara sağlık, sıhhat versin. Buradan bütün toplumumuza şunu söylüyoruz; Lütfen büyüklerimizi sayalım, sevgide ve saygıda onlara kusur etmeyelim. Onların ihtiyaçlarını görelim. Bizim toplumumuzda aile büyükleri ailenin dinamiğidir, bereketidir, huzurudur " diye konuştu.Yunanistan'ın Drama bölgesi muhaciri olan ve mübadele yıllarında ailesi Samsun'a gelen Ürün'ün doğum tarihi 12 Ocak 1918. Türkiye'ye geldikten sonra yapılan nüfus kaydında ise doğum tarihi 1 Temmuz 1918 olarak yer alıyor.Görüntü Dökümü:-----------------------Vali Osman Kaymak'ın gelişi-Nuriye Ürün'le mumların üflenip pastanın kesilmesi-Vali Kaymak'ın pasta ikramı-Röportajlar(SÜRE: 4.12 Dk) (BOYUT: 471 MB)Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/ SAMSUN,