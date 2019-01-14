Dha Yurt Bülteni-10

1)LİSELİ ŞEYMANUR YOLUN KARŞISINA GEÇEMEDİMUĞLA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı lise öğrencisi 18 yaşındaki Şeymanur Gölge yaşamını yitirdi.

1)LİSELİ ŞEYMANUR YOLUN KARŞISINA GEÇEMEDİ



MUĞLA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı lise öğrencisi 18 yaşındaki Şeymanur Gölge yaşamını yitirdi.



Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Muğla- Aydın karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde oturan 11'nci sınıf öğrencisi Şeymanur Gölge, Yeniköy Mahallesi'nde eğitim gördüğü Muğla 75. Yıl Fen Lisesi'ne gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (MUTTAŞ) ait Mustafa Gediz'in kullandığı 48 DM 662 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Gölge'ye çarptı. Yere düşen Şeymanur Gölge'yi kanlar içinde görenler, kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla karayoluna gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gölge'nin kaza yerinde öldüğü belirlendi. Gölge'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs şoförü Mustafa Gediz, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Cavit AKGÜN/MUĞLA, -



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2)FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN ÇİĞ KÖFTE İŞLETMELERİ SAHİBİ ADLİYEDE







İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, adliyeye sevk edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma sabahı operasyon düzenledi. Komagene çiğ köfte işletmeleri zincirinin sahibi olan ve aynı zamanda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile kapatılan İzmir İşadamları Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulunan, bir süredir de hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Murat Sivrikaya, evinin önünde otomobilini hareket ettirmek üzereyken gözaltına alındı. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı belirtildi.



Murat Sivrikaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Murat Sivrikaya'nın adliyeye sevk edilişinden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



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3)'İNTİHAR ETMİYORUM, MANZARA İZLİYORDUM'



ANTALYA'da 40 metrelik falezlerin kenarında bir kadın olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polisi karşısında gören A.B., "İntihar için çıkmadım. Manzara izliyordum" dedi.



Olay bugün saat 11.00'de Konyaaltı Caddesi varyant yakınındaki falezlerde meydana geldi. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerin uç noktasında A.B'yi fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, A.B'nin gelmesi için ikazda bulundu. Polisi karşısında görünce falezlerin kenarına doğru bir adım daha atan A.B., polisin ikazlarının ardından uzaklaştı. Polis ekiplerinin yanına gelen A.B., polisi ve gazetecileri görünce şaşkına döndü. Vatandaşlar tarafından yanlış anlaşıldığı ve olanlara bir anlam veremediğini söyleyen A.B., "Öyle etrafa bakıp manzara izliyordum. Siz niye tedirgin oldunuz? Ben kimseyi tedirgin etmek istemedim" dedi. A.B., ifadesi alınmak ve tutanak tutulmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü



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Şahısın falezdeki görüntüsü



Olay yerine gelen Ekiplerin görüntüsü



Şahsın açıklama yapması



Detaylar



2.38 MB// 2.08 SN'HD



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,



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4)89 YAŞINDA BAŞARILI BY-PASS OPERASYONU GEÇİRDİ



ANTALYA'da 89 yaşındaki Süleyman Yavuz, başarılı by-pass ameliyatı oldu. Yaşına rağmen kalp dışında hiçbir rahatsızlığı olmayan Yavuz'un, 3 hafta sonra normal hayatına devam edebileceği belirtildi.



Antalya'nın Kumluca ilçesinde oturan Süleyman Yavuz'un 3 ay önce kalp rahatsızlığı başladı. Yavuz, geçen hafta sırtında ve yan taraflarında ağrıların artması üzerine Kumluca Devlet Hastanesi'ne gitti. Acilen ameliyat olması gerektiğini söyleyen doktorlar Süleyman Yavuz'u Antalya'ya sevk etti. Süleyman Yavuz, 9 Ocak akşamı OFM Antalya Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Mustafa Kar ve Op. Dr. Ömer Lütfi Aksoy tarafından by-pass ameliyatı oldu.



65 YILLIK EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ



Kumluca'da lokumculuk yapan 4 çocuk babası, 7 torun sahibi Süleyman Yavuz, eşiyle birlikte son derece sağlıklı beslendiğini, kahvaltıda pekmez, ceviz, fındık, süt ve yoğurt gibi yiyecekleri tükettiklerini, daha önceden hiçbir rahatsızlığı olmadığını anlattı. Süleyman Yavuz, taburcu olduktan sonra 65 yıllık eşi Hatice Yavuz'un alnından öpmek istediğini, kendisini hemen hastaneye yetiştirdiğini bunun için ona çok teşekkür ettiğini söyledi. Hatice Yavuz (80) ise eşinin şikayeti artması üzerine hemen hastaneye geldiklerini, bu yaştan sonra ameliyat olmasından çok korktuğunu ve üzüldüğünü anlattı.



89 YAŞINDA 4 DAMARI DEĞİŞTİ



Op. Dr. Mustafa Kar, 9 Ocak'ta kalp rahatsızlığı şikayeti artan Süleyman Yavuz'a yapılan tetkikler sonucu anjiyo yaptıklarını, bu sırada ritim atağı geçirip göğüs ağrıları olduğunu anlattı. Op. Dr. Mustafa Kar, "Hastayı gece ameliyata aldık. 4 damarını değiştirdik. Bir gece yoğun bakımda misafir edip normal servise aldık. Tahmin ediyorum 2 gece daha misafir edip evine uğurlayacağız. Bu yaş grubu hastalarımıza ikincil hastalıklar daha sık karşılaşıyoruz. Var olan hastalığının yanında yandaş hastalıklar da oluyor. Bu bazen cerrahın elini kolunu bağlayabiliyor. Biz şanslıydık. Süleyman Bey'in yan bir hastalığı olmadığı için karar zor alınsa da alınması gerekiyordu. Laboratuvar değerleri iyiydi. Hastamızın kimlik yaşı 89 ama fizik yaşı 60'lı yaşlarda" dedi.



KALP DAMAR RAHATSIZLIĞI SON DÖNEMDE ARTTI



Kalp damar hastalıklarını hazırlayan alt hastalıkları olan kişilerin yılda 6 kez kontrole gitmeleri gerektiğini belirten Op. Dr. Mustafa Kar, insanların kalp şikayeti olmasa da yılda en az bir defa check-up yaptırması gerektiğini söyledi. Diyabet rahatsızlığı, sigaraya başlama yaşının küçük yaşlara kadar indiğini, agresif bir toplum olarak kalp damar rahatsızlıklarının son dönemde arttığını anlatan, Opr. Dr. Kar, "Artık ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi insan ömrü uzuyor. Buna paralel olarak by-pass ameliyatları da geriatri yaş grubuna doğru ilerliyor. Son bir ay içerisinde 87 yaşındaki bir hanımefendiyi ve 84 yaşındaki bir beyefendiyi ameliyat ettik. Öte taraftan 38 yaşındaki hastamızı da by-pass yapacağım. Hem alt tabanda hem üst tavanda giderek makas açılıyor" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Hemşire bankosundan görüntü



Hasta Süleyman Yavuz'un görüntüsü



Doktorlar ile hastanın görüntüsü



RÖP 1: Opr. Dr. Mustafa Kar



RÖP 2: Süleyman Yavuz



RÖP 3: Hatice Yavuz ( Eşi )



Eşlerin ellerinin tutması



Detaylar



385 MB -- 03.29/// HD



Haber: Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



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5)MERSİN'DE KİTAPLAR KARDA ÇİÇEK AÇTI



MERSİN Yazarlar Derneği (MYD), tarafından insanlara kitap ve okumayı sevdirmek için kar üzerinde yapılan sergisi büyük ilgi gördü.



Etkinlik, merkez Toroslar ilçesine 44 kilometre uzaklıktaki 900 rakımlı Güzelyayla Mahallesi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Mersin Yazarlar Derneği Başkanı Rüştü Aydın, yönetim kurulu, dernek üyeleri, ressamlar, yazarlar, şairler ve davetliler katıldı. Mersin'de yaşam süren yazarlar ve şairlerin kitaplarının kar üzerinde yapılan sergisi büyük ilgi gördü. 'Kardelen Kitaplığı' adı verilen etkinlikte yazarlar ve şairler kitaplarının kardelen çiçeklerine benzetilmesinden dolayı da çok memnun kaldı.



Dernek Başkanı Aydın, kitap ve yazarı tanıtmanın etkinlikler ile olabileceğine inandığını belirterek, "Güzelyayla Mahallesi'nde, kar üzerinde kitap sergisi yaparak, 'Kardelen Kitaplığı' oluşturduk. Buradaki amacımız, daha çok insana kitap sevdirmeyi ve okutmayı hedefliyoruz. Bu tür sosyal etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi. Yazar Nejmiye Duru, "Bu gün burada kitaplarımız kardelen çiçekleri olup açmışlardır" derken şair Remziye Çelik, "Yedisinden yetmişine köy demiyoruz yayla demiyoruz, dağda, karda, tarlada, ağaçta bayırda her yerde kitaplarımızı tanıtıyoruz" diye konuştu.



Dernek Başkan Yardımcısı Ali Kaplan, Mersin Yazarlar Derneği'nin Türkiye'de bir ilki başardığını ifade ederek, "Artık biz kardan adamlara bile kitap okutuyoruz. Bu ülkenin gelişmesinin kalkınmasının yolu kitap okumaktan geçiyor" dedi.



Görüntü Dökümü



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Karda oluşturulan kitaplıktan genel ve detay görüntüler



Dernek üyelerinin yaptığı açılış



Dernek üyelerinin kitaplığı gezmesi



Dernek Başkanı Rüştü Aydın konuşması



Şairler ve yazarlar konuşması



Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 05 '00 BOYUT: 564,06 MB



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



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6)ÇANAKKALELİ KADINLAR, PAZAR ALIŞVERİŞİ İÇİN FİLE ÖRÜYOR



ÇANAKKALE Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle Meclisi Çalışma Ofisi'nde eğitim alan 25 kadın tarafından örülen fileler, plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla pazar yerinde ücretsiz dağıtılacak.



Türkiye'de 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poşet kullanımının ücretli hale gelmesinin ardından, Çanakkale'de file kullanımının yaygınlaştırılması için Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle Meclisi Çalışma Ofisi'nde 25 kadına file örme eğitimi veriliyor. Kadınların öreceği fileler kentteki pazar yerlerinde, çevre duyarlılığının gelişmesine katkı sunmak amacıyla ücretsiz dağıtılacak.



BAŞKAN GÖKHAN, ÖRÜLEN FİLELERİ İNCELEDİ



Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, file örme eğitiminin bir haftadır devam ettiği Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle Meclisi Çalışma Ofisi'ni ziyaret etti. File ören kadınlarla sohbet eden Başkan Ülgür Gökhan, fileleri inceledi, eğitmen Osman Hikmet Türen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.



'ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIZ'



Plastik poşet kullanımının önlenmesine yönelik böyle bir çalışma başlatıldığını belirten Başkan Gökhan, "Burada kadınlara file yapımını öğrettiler. Bu fileleri biz de Belediye olarak alacağız ve pazarda değerlendireceğiz. Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacağız. Buradaki amaç naylon poşet yerine file kullanımını sağlamak. Aynı zamanda bu proje Fevzipaşa Mahallemizdeki kadınlara iş imkanı oldu, hem de çevreye duyarlılığımızı ortaya koyduk. Çanakkale halkı, naylon poşet kullanmama konusunda çabuk adapte olur. Bez torba siparişi de verdik. Bu fileleri yapmaya devam edeceğiz. Daha sonra şöyle bir planlamamız var; Evlerdeki gazeteleri toplayıp, onlardan kese kağıdı yapacağız. Ağza temas edecek meyve, sebze olmaz ama patates, soğan gibi ürünler için bu kese kağı kullanılacak. Bu sayede hem gazetelerin geri dönüşümünü sağlayacağız hem de naylon poşetten bir kez daha kurtulmuş olacağız" dedi.



Başkan Gökhan, ziyarette file ören kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



Görüntü Dökümü



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-Kent Konseyi Fevzipaşa Mahalle Meclisi Çalışma Ofisinde file ören kadınlardan genel ve detay görüntü.



-Filelerden görüntü.



-Başkan Ülgür Gökhan'ın, file ören kadınlarla sohbeti ve fileleri incelemesinden görüntü.



-Başkan Gökhan ile röp.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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