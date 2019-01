Dha Yurt Bülteni-10

1)LÜKS SİTENİN BAHÇESİNDE SIR ÖLÜMADANA'da Perihan Büyükbayram (44), otomobilini yol kenarına park edip girdiği lüks sitenin bahçesinde ölü bulundu.

1)LÜKS SİTENİN BAHÇESİNDE SIR ÖLÜM



ADANA'da Perihan Büyükbayram (44), otomobilini yol kenarına park edip girdiği lüks sitenin bahçesinde ölü bulundu. Yakınları sitede tanıdık birinin olmadığını söylerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, lüks sitenin otoparkında hareketsiz yatan kadını görüp, polisi aradı. Gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamının yitirdiğini saptandı. Cesedin Perihan Büyükbayram'a ait olduğunu belirleyen ekipler, kadının yakınlarına ulaştı. Eşiyle birlikte tavukçuluk firması olan Büyükbayram'ın, otomobilini yol kenarına park ederek sitenin bahçesinin girdiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen Cüneyt Büyükbayram ise eşinin cansız bedenin görünce gözyaşlarını tutamadı.



'KARDEŞİMİN BURADA NE İŞİ VAR'



Kardeşinin öldüğü öğrenen ablası Aylin ise, sitenin duvarına yaslanarak, "Kardeşimin burada ne işi var. Buralar bizim hiç bilmediğimiz bir mahalle. Bu apartmanda hiç kimseyi tanımıyoruz" diyerek gözyaşı döktü.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Perihan Büyükbayram'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.



Büyükbayram'ın cep telefonunu ve otomobilini incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



------------------------



Kadının atladığı apartmanın görüntüsü



Olay yerine gelen Polis ekiplerinin görüntüsü



Olay yeri incelemenin çalışması



Yakınlarının görüntüsü



Ölen kadının fotoğrafları



Ölen kadının aracının görüntüsü



SÜRE: 03'55" BOYUT: 435 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



===================================================



2)SURİYE'DEKİ SAVAŞ MAĞDURLARINA YARDIM



İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından iç savaşın sürdüğü Suriye'nin Halep kenti kırsalında bulunan Reyyan, Babuselam, Şemmarin, Siccu çadır kentlerinde kalanlara bot ve kıyafet yardımı yapıldı.



İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 'sıcacık bir iyilik' sloganıyla yürüttülen yardım kampanyası kapsamında, Suriye kırsalındaki savaş mağduru çocuklara kıyafet ve bot yardımı yapıldı.



İHH koordinatörlerinden Hasan Aksoy, kışın sert geçmesi nedeniyle savaş mağdurlarına yardımları artırdıklarını belirterek, "Soğuk havadan en çok etkilenen çocuklar oldu. Bu çocuklarımızın minik ayakları üşümesin diye pandof ve çizme dağıttık. Ayrıca İHH olarak selden etkilenen ailelerin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Yardımlarını bizlere ulaştıran tüm Türkiye halkına buradan teşekkür ediyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



Dağıtım yapılırken



Hasan Aksoy'un konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA



=========================================================



3)BABASINI KANSERDEN KAYBEDİNCE, ORGANİK BESLENME İÇİN GÜBRE ÜRETMEYE BAŞLADI



İstanbul'da fırın işletmecisi olan Eren Başusta (35), fırınını kapatıp Bursa'nın Yenişehir ilçesine yerleşti. Kimyasal gübreye savaş açan genç adam oluşturduğu tesiste solucan gübresi üretmeye başladı. Başusta, "Babamı kanserden kaybettim. Doktorlar 'babanızı organik ürünler ile besleyin' demişti. Babamı kaybedince bu işe atıldım" dedi. İstanbul'da fırın işlemeciliği yapan Eren Başusta, 3 yıl önce solucan gübresine merak sardı. Bununla ilgili Kütahya'da eğitim alan genç adam, Bursa'nın Yenişehir İlçesi kırsal Çamönü Mahallesi'ne yerleşerek solucan gübresi tesisi kurdu. Burada yerli kompost gübre (organik solucan gübresi vermikompost) üretimine başlayan Eren Başusta, neredeyse bütün tarım bölgelerine solucan gübresi sağlıyor.



'AZOTLU GÜBRE İLE TOPRAKLARIMIZI MAHVETTİK'



Eren Başusta yaptığı açıklamada, "İhtiyacımızı karşılayabilmek için ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Bu kabul edilebilir bir manzara değildir. Özellikle topraklarımız noktasında, şu azotlu gübreyle topraklarımızı mahvettik ve topraklarımız suyla buluştuğu zaman ne yazık ki çamur olup, akıp gidiyor. Doğallıktan uzak, tüm hastalıkların temelinde de ne yatıyor? O gübreleme yatıyor" dedi. Bu reform ile birlikte kimyevi azotun tehtidinden bütün tarımsal gıdaların kurtarılabileceğini kaydeden Başusta, "Ürün verimi artar. Bitki büyümesini hızlandırır. Topraktaki organik madde miktarını artırır. Dona karşı bitki ve köklerinde direnç sağlar. Toprağın PH'ını düzenler. İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır. Kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır. Yabancı ot tohumu içermez. Ek olarak İçerisinde başka bir katkı maddesi yoktur ve ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanırö ifadelerini kullandı.



'BABAMI KANSERDEN KAYBETTİM'



Babasını kanserden kaybettiğini, doktorların ise kendisine 'babanızı organik ürünlerle besleyin' demesi üzerine kimyasal gübreye savaş açtığını belirten Başusta, "Babam akciğer kanserine yakalandı. Kemotarapi sürecinde doktor bana 'babanızı sağlıklı besleyin, bu çok önemli; özellikle organik ürünlerle besleyin' demesi hafızamdan hiç gitmedi. İnsanların sağlıklı beslenmesi için bu tesisi kurdumö diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Gübre üretimi işleminden detaylar



-Tesise gelişi, gübre yapımı



-Solucanlardan detaylar



-Açıklamalar



Haber-Kamera: Mehmet BULDU/YENİŞEHİR,(Bursa),



====================================================



4)MEHMET, 46 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ



GAZİANTEP'te, kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan Mehmet Aracı (25) tedavi gördüğü hastanede 46 gün sonra yaşamını yitirdi.



Kaza, geçen yıl 1 Aralık günü Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Gece eve giden Mehmet Aracı'nın kullandığı motosiklete, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Mehmet Aracı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aracı'yı kentteki özel bir hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Aracı 46 gün sonra bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Annesi ve babasını daha önce kaybettiği öğrenilen Aracı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Mehmet Aracı'nın fotoğrafı



Adli Tıp Kurumu



Cenaze aracı



Cenazenin araca konulması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 69 MB



=============================================================



5)ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİLER SIRADAN PARA KAZANIYOR



ŞANLIURFA'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği sıra, masa ve büro malzemeleri ile okula para girdisi sağlandı, öğrenciler harçlıklarını çıkardı. İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, kentteki 94 meslek lisesinin 393 okulun tüm malzemelerini yaptığını söyledi. Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, teorik derslerinin yanı sıra haftada 18 saat atölyede çalışarak mobilya üretiyor. Öğretmenleri gözetiminde okul sırası, masa ve büro malzemeleri gibi eşyalar üreten öğrenciler hem öğreniyor, hem de para kazanıyor. Aralarından kız öğrencilerinin de bulunduğu okulların atölyelerinde modern makinelerle imal edilen ve yapılan seri üretimle adete bir fabrika gibi çalışan okullar, hem öğrencilerin, hem de okul yönetiminin yüzünü güldürüyor.



Şanlıurfa'daki 393 okulun bütün temel ihtiyaçlarını meslek liselerinden karşıladıklarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, atölyelerde sıra, masa ve büro malzemelerinin seri üretimi yapıldığını belirterek şunları söyledi:



"Bizler, Şanlıurfa içerisinde sayın valimiz liderliğinde yaklaşık 82 devlet lisesi, 12 tane de özel meslek lisesi olmak üzere 94 tane meslek lisemizde çok güze çalışmalar yapıyoruz. 393 okulumuzun bütün malzemelerini biz öğrencilerimize yaptırıyoruz. Bunun bedeli de yaklaşık 15 milyon lira. Bunu biz meslek lisesindeki döner sermayesi olan okullarımızla birlikte masa, dolap, sıra, pano gibi ne ihtiyaç varsa, bunun tamamını biz okullarımıza yaptırabiliyoruz. Öğrencilerimiz okullarımızın bu ihtiyaçlarını karşılayarak hem meslek öğreniyor, hem de ayda ortalama 700 lira harçlık elde ediyor" dedi.



'EN FAZLA DA BİR ASGARİ ÜCRET KAZANIYORLAR'



Öğrencilerin asgari ücrete kadar para kazanabileceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Canbey ise, "Geçen ay mesleki eğitim raporu yayınlandı. Şanlıurfa üretimde 9'uncu sırada ve biz bunu daha üst sıralara taşımak istiyoruz. Şanlıurfa genelinde 2271 derslik için toplam 34 bin 205 tane ilkokul ve ortaokul sırası, 2271 tane sınıf panosu, 2271 tane üçlü çerçeve ve buna bağlı olarak yaklaşık 2900 tane sınıf dolabı ve öğretmen masası üretildi. Toplam 50 bin tane üretim bandımız var" şeklinde konuştu.



Öğrenciler ise hem meslek öğrendikleri, hem de para kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Sıra ve dolap yapan öğrenciler



Milli Eğitim Müdürü öğrencilerin yaptığı ürünleri incelemesi



Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan



Sıra yapan öğrenciler açıklamada bulunması



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.04 GB



=============================================================



6)MALATYA'DA 58 KİLO 925 GRAM EROİNE 1 TUTUKLAMA



Malatya'da, polis tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, 58 kilo 925 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden, biri tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş noktasında şüpheli gördüğü araçlar ile yolcu otobüslerini durdurup aradı, içindekileri kimlik kontrolünden geçirdi. Şehirler arası bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki bir çantada 58 kilo 925 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri el koyduğu çantanın sahibi olan 3 yolcuyu gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, ismi açıklanmayan bir kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Operasyon



Aranan otobüs



Polis köpeğinin koklaması



Bulunan eroin



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB



=============================================================



7)SEMRA YÜRÜYEBİLMEK İÇİN SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTİYOR



ŞANLIURFA'da akraba evliliği yapan Bayram, Sibel Yunusoğlu çiftinin dünyaya gelen tek çocukları Semra Yunusoğlu (7) 2 yıl önce yakalandığı kas hastalığının tedavisi yapmak için her gün çektiği videoları sosyal medyaya yükleyerek ilaç yardımını istiyor. Sağlık Bakanı'na seslenen Semra ilaçlarının temin edilmesini isteyerek "Artık bende yürümek istiyorum. Koşarak okula gitmek istiyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.



Siverek'e bağlı kırsal Gökçetaş Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Semra, çoban olan babasının maddi imkanları yeterli olmadığı ilaçlarını uzun zamandan beridir kullanamıyor. Akraba evliliği sonucu dünyaya bir çeşit kas hastalığı olan SMA (Spinal Muskular Atrofi) yakalanan ve bu yüzden yürüyemeyen ve tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden Semra, hastalığı ile mücadele için kullanması gereken ilaçların kendisine ulaştırılmasını için her gün cep telefonuyla video çekip sosyal medyada paylaşıyor. Tek hayali ilaçlarına kavuşup biran önce yürüyüp okula gitmek istediğini video aracılığıyla sesini duyurmaya çalışan Semra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.Bakan Koca'ya seslenen Semra, "Lütfen ilacımın gelmesini istiyorum, çünkü yürümek istiyorum. Yürüyeyim de artık okula gidebileyim. Bu halde tekerlekli sandalyede kalmak istemiyorum. Artık her yeri gezmek istiyorum, lütfen!" dedi.



Kızın her gün çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çaresiz bir şekilde yardım bekledikleri dile getiren anne Sibel Yunusoğlu, "Benim kızım Semra 5 yaşındayken kas hastalığı tanısı konuldu. Biz şuanda ilaç bekliyoruz. Ancak bir türlü ilaç temini yapamadık. Ben buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Biran önce kızıma gerekli olan ilaçların temin edilmesini istiyorum. Kızımın biran önce sağlığına kavuşmasını istiyorum. Çünkü gittikçe durumu kötüye gidiyor. Ayakta durma gücü kalmadı.ödedi.



İlaç kullanması durumunda kızının yürüme ihtimali olduğunu dile getiren baba Bayram Yunusoğlu ise "Ben çobanlık yapıyorum. Maddi durumum iyi olmadığı için kızımın ilaçlarını düzenli alamıyorum. Kızım uzun zamandan beridir ilaç kullanamıyor. Her gün benden baba yürümemi istiyorsan bana ilaç getir diyor. Buda beni kahrediyor. Benim durumumu bildiği için bu kez evde cep telefonuyla video çekip sesini duyurmaya çalışıyor. Allah rızası için kızımın yürüyebilmesi için ilaç yardımının yapılmasını istiyoruzö şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



Tekerlekli sandalye üzerinde açıklamada bulunan Semra



Anne Sibel çocuğunun durumunu anlatması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6-6-11MB



=============================================================



8)İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ATIK MALZEMELERDEN KEDİ VE KUŞ EVLERİ YAPIYOR



BOLU'da, Köroğlu İlkokulu öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları kedi ve kuş evlerini hayvanseverlere dağıtıyor.



Bolu Köroğlu İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminin 'Canlıları Seviyorum Projesi' kapsamında kedi ve kuş evi yapıyor. Öğrenciler, atık malzemeler ve atık ahşaplarla yaptıkları kedi ve kuş evlerini boyayarak kendi hayal güçlerine göre görsel şekiller veriyor. Okul Müdürü Şerafettin Tarım, "Bu projemize yaklaşık bir buçuk ay önce başladık. Sokak hayvanlarının düştüğü durumu göz önüne alarak öğrencilerimizle birlikte onlara destek olmak, onları hayata tutundurabilmek için tamamen artık malzemeler kullanılarak yapılan bir ürün demeti ortaya çıkardık. Bu konuda destek veren tüm öğretmen arkadaşlarıma ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Ar-Ge birimine çok teşekkür ediyorum. Bunlar tamamen atık malzemelerden yapıldı. Aynı zamanda sıfır atık projesinin bir tezahürü de diyebiliriz bunlara. Şu anda 100 civarında kuş ve kedi evimiz var. Biz bunları tamamen sokakta bulduğu hayvanı beslemek isteyen hayvanseverlere ücretsiz olarak veriyoruz." dedi.



Hayvanların soğuklarda durmaması için kedi evi yaptığını belirten 1. sınıf öğrencisi Samet Özkan, "Hayvanları çok seviyorum. Kırılmış malzemelerden bir sürü şeyler yaptık. Hayvan evleri yaptık. Onları çok seviyorum. Hepsi soğuklarda durmasın." diye konuştu.



Zeynep isimli 3. sınıf öğrencisi de, hayvanları çok sevdiğini söyleyerek, "Öğretmenimiz projeyi anlatıp istemişti. Biz de eşyalarımızı getirip yaptık. Kendimiz evden getirdik bu malzemeleri. Evde atık eşyalarımızdan kullandık. Hayvanları çok seviyorum. Böyle bir şey yaptığımız için çok mutluyum." şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Evlerden görüntüler



-Okul müdürü ile röportaj



-Öğrencilerle röportaj



Süre: 03.21-Boyut: 422 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



=============================================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı Listesinde Olan PKK'lı Şiyar Deniz Yüksel Öldürüldü

Cani Kardeş, Ablasının Boğazını Keserek Öldürdükten Sonra Evi Ateşe Verdi

Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?

Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı