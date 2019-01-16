Dha Yurt Bülteni -10

Avusturyalı sanatçının oğlunun cenazesi, ülkesine gönderildiAntalya'nın Serik ilçesindeki evinde ölü bulunan Avusturyalı ünlü sanatçı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer'in (59) cenazesi, ülkesine gönderildi.

Avusturyalı sanatçının oğlunun cenazesi, ülkesine gönderildi



Antalya'nın Serik ilçesindeki evinde ölü bulunan Avusturyalı ünlü sanatçı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer'in (59) cenazesi, ülkesine gönderildi.



İki yıldır arkadaşıyla Serik'teki Kadriye Mahallesi'nde oturan, Avusturyalı şovmen ve şarkıcı Peter Alexander'ın şeker ve epilepsi hastası oğlu Michael Neumayer, geçen Cumartesi günü rahatsızlanınca Serik Devlet Hastanesi'ne gitti. Buradaki tedavisinin ardından özel hastaneye sevk edilen Neumayer, iddiaya göre, kendi isteğiyle taburcu oldu.



Arkadaşı, pazar günü sabah saatlerinde eve geldiğinde Michael Neumayer'i odasında hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Neumayer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Serik Cumhuriyet Savcısı tarafından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Michael Neumayer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Otopsi işlemi tamamlanan Neumayer'in cenazesi dün sabaha karşı özel firma aracılığıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gönderildi.



6 AY ÖNCE VİLLA SATIN ALMIŞ



Evinde ölü bulunan Avusturyalı ünlü sanatçı Peter Alexander'ın oğlu Michael Neumayer'ın, Kadriye Mahallesi'nde 6 ay önce lüks bir villa satın aldığı ve burada yaşamaya başladığı belirtildi. Kendi halinde mütevazi bir yaşam sürdüren Michael Neumayer'ın yanında kendisine hizmet eden 2 bakıcı ve 1 şoförüyle birlikte villada yaşadığı kaydedildi.



'BİZLERE KARŞI ÇOK SICAK DAVRANIYORDU'



Site yöneticisi Kadir Çetin, "Michael Neumayer beyin ölüm haberini aldıktan sonra çok üzüldük. Çok iyi bir insandı. Bundan 6 ay kadar önce sitemizde bir villa satın alarak burada yaşamaya başlamıştı. Zaman zaman kendisiyle selamlaşıyorduk. Bizlere karşı çok sıcak davranıyordu. Kendisinin ünlü bir sanatçının oğlu olduğunu hakkında çıkan haberlerden öğrendik. Mekanı cennet olsun" dedi.



Görüntü Dökümü



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Villadan görüntüler



Site yöneticisiyle röportaj



Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),



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İslahiye'de Karasu Çayı taştı, ekili araziler su altında kaldı



Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taşınca, 3 bin dönüm arazi su altında aldı.



İlçede son iki ayda etkili olan ve metrekareye 532 metreküp yağış düşmesi ve Karasu Çayı, Kılavuzlu Barajında gelen suyla birlikte taşkın yaşandı. Karasu Çayı'nın geçtiği Zincirli, Örtülü, Güllühöyük, Karapolat ve Çolaklar mahallelerinde dere yatağı yanında bulunan yaklaşık 3 bin buğday ekili alan 2 ayda ikinci kez sular altında kalmasına neden oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İslahiye Ziraat Odası işbirliğiyle komisyon kurularak bölgede inceleme ve zarar tespit çalışması başlatıldı.



Tarla sahiplerine ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapmaları çağrısında bulunan İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse,"İlçemizde son iki ayda metrekareye 532 kilogram yağışın düşmesi, Karasu çayı kılavuzlu barajında gelen suyla birlikte iki ayda ikinci kez yaşanan taşkınla 6 mahallemizde yaklaşık 3 bin ekili alan sular altında kalmıştır. Oda olarak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz iş birliğiyle kurulan zarar tespit komisyonlarımız çalışmalarına başlamıştır, çiftçilerimiz ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvuru yapmaları gerekiyor. Sigortası bulunan çiftçilerimizin mağduriyeti giderilecektir. Diğer tarafta yağışların iyi olması su altı kaynaklarını doldurmasıyla yaz aylarında yaşanan kuraklık riskini ortadan kaldırmıştır"dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Karasu Çayı



Sular altında kalan ekili alanlar



Komisyon inceleme yaparken



Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse ile röp



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 107 MB



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)



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Adana'da evleri su bastı, araçlar yolda kaldı (5)



HAYVANLAR TELEF OLDU



Sağanak yağış nedeniyle Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesi'nde bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliğini su bastı. Havutlu'da 200 büyükbaşın bulunduğu çiftlikte, hayvanlar ahırlarda mahsur kaldı. Buzağılarının boğulma tehlikesi geçirdiğini söyleyen besiciler ise, itfaiye ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Yüreğir İlçe Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ise, besicilerin yanına gelerek kurtarma çalışmalarını yerinde izledi. Bingöl ayrıca, bir becinin traktörüne binerek, su altında kalan bir ahırı yerinde inceledi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ferhat Bilmez, dün gece 23.30'da başlayan yağmurun sabaha kadar hız kesmeden devam etmesi nedeniyle ahırlarının sular altında kaldığını belirterek, "Baskınlar nedeniyle 21 hayvanımız telef oldu. Zararımız 25-30 bin TL civarında. Hayvanları kurtarabildiğimiz kadar kurtardık ama telef olanlara engel olamadık. Zararımızın karşılanması için devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz" dedi.



MANTAR TESİSİNİ DE SU BASTI



Ferhat Bilmez'in istiridye mantarı üreten komşusu emekli polis memuru Tuncay Karaaslan ise tesisin komple su dolduğuna vurgu yaparak, "İçeride üretim beklediğimiz 10-15 tona yakın mantar kompostumuz vardı. Yeni üretim için hazırlık aşamasındaki tohumlarımız vardı. Hepsi sular altında kaldı. Yaklaşık bir TIR'a yakın da samanımız mahvoldu. Su baskınları nedeniyle 50 bin TL'ye yakın zararımız var" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Hayvan Yetiştiricileri ile röp



Ahırdan genel ve detay görüntüler



Suda hayvanlar



Mantar yetiştiricisi ile röp



-Telef olan koyun



SÜRE: 04'40" BOYUT: 517 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/Nuri PİR/ADANA,



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Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı



Osmaniye'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında meslekten ihraç eski savcı ve öğretmenlerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, haklarında daha önce adli işlem yapılan, aldıkları cezaların ardından yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı bulunan eski savcı R.B., Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan eski memur S.K., Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan özel sektör çalışanı C.K., Gaziantep 7. Ağır Ceza ve Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan eski öğretmen H.K., Akşehir Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararları bulunan FETÖ kuruluşu çalışanları Z.E. ve E.E. yakalandı.



Emniyetteki sorgularının ardından, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Osmaniye Adliyesi Genel görüntü



Zanlıların adliye ye getirilmesi



Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tabelası ve genel görünüm



SÜRE: 00' 57" BOYUT: 30,3 MB



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



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Sivas'ta şehir merkezinde bir tilki, donmuş halde bulundu



Sivas'ta son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle şehir merkezi yakınlarına inen bir tilki dondu. Çevredekilerin bulduğu tilki, araziye gömüldü.



İl genelinde uzun süredir etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Şeyh Şamil Mahallesinde bir inşaatta asansör yapımı işi ile uğraşan Erdi Kocaoğlu sabah saatlerinde inşaata geldiğinde bahçe duvarında donmuş halde bir tilki buldu. Şaşkınlık yaşayan Kocaoğlu ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek "Sivas çok soğuk. Sabah inşaata geldik. Önce hayvan uyuyor, sandık ama donmuştu. Burada bu soğukta insan da donar, hayvan da donar. Sivas'ta eksi 20'leri görüyoruz. İlk defa donmuş bir tilkiyle karşılaşıyorum" dedi. Hayvanın yiyecek bulmak için kent merkezi yakınlarına indiği ve bu sırada soğuktan donduğu sanılıyor. Donan tilki, Kocaoğlu tarafından araziye gömüldü.



Görüntü Dökümü:



-Tilkinin görüntüsü



-Bulan kişinin kucağına alması



-Konuşmaları



-Detaylar



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



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Askerde ölen oğullarının şehit sayılmasını istiyorlar



Kayseri'de oturan Yasemin ve Murat Kara çiftinin, 2014 yılında vatani görevini yaparken terhisine 4 gün kala beyin kanaması geçirip hayatını kaybeden oğulları Murat Kara'nın (26) şehit sayılması için yaptığı girişimler sonuçsuz kaldı. Savcılık Murat Kara'nın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiğini açıklarken, Milli Savunma Bakanlığı ise çiftin, kendilerine maaş bağlanması için yaptığı başvuruyu, oğulları şehit sayılmadığı için reddetti.



Otomobil tamircisi Murat Kara, 2014 yılında Jandarma Er olarak vatani görevini yaptığı Van Jandarma Filo Komutanlığı Hizmet ve Bölük Komutanlığı'nda, terhisine 4 gün kala beyin kanaması geçirdi. Van Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından da Ankara GATA'ya sevk edilen Kara, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Kara, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.



SAVCILIK VE BAKANLIKTAN RET



Murat Kara, oğlunun ölüm nedeninin araştırılması için geçen yıl Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Kara'ya gelen cevap yazısında, oğlunun beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kara, ardından Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na dilekçe yazarak oğlunun askerde hayatını kaybettiği için kendilerine maaş bağlanmasını istedi. Kara ailesinin bu isteği oğullarının şehit sayılmaması nedeniyle reddedildi.



'OĞLUM ŞEHİTLİĞİ HAK ETTİ'



Yasemin Kara, oğlunun askerde yaşamını yitirdiğini ve şehit sayılması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:



"Benim oğlum Murat'tan tezkeresine 4 gün kala haber geldi. Murat'ın askerlik yaptığı Van'a gittik. Oğlum hastanede yatıyordu. Solunum cihazını takmışlar, oğlum sanki uyuyordu. Benim oğlum askere gidene kadar hap bile yutmamıştı. Komutanı da 'Burada da çok iyi bir çocuktu. Ben ona tezkere verecektim' dedi. Van'da 1 gün durduktan sonra Murat, Ankara GATA'ya sevk edildi. 3 gün de orada yoğun bakımda kaldı. Sonra oğlumu kaybettik. Benim oğlum askerde görev yaptı da şehitliği hiç mi hak etmedi? Benim oğlum şehitliği yerden göğe kadar hak etti. Oğlumun şehit sayılmaması bize çok dokundu. Bu konuda yetkililerin yardımını bekliyoruz."



Görüntü Dökümü



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Anne Yasemin Kara ile röportaj



Askerde hayatını kaybeden Murat Kara'nın fotoğraflarından görüntü



Genel detay



Süre: 2.39 Boyut: 319 MB



Haber: Olcay DÜZGÜN Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,



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Hırsızlık için girdiği trafoda elektrik akımına kapıldı



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık yapmak için trafoya giren iki kişiden biri elektrik akımına kapılarak yaralandı, diğer şüpheli ise gözaltına alındı.



İlçeye bağlı Şeyhsinan Mahallesi Ziyabey caddesi dün gece bir elektrik trafo kapısının açık olduğunu görenler şüphe üzerine polis ve elektrik arıza ekiplerine haber verdi. Trafoya gelen polis ekipleri içerde E.Ö.'nün (27) hareketsiz yattığını, arkadaşı O.Ç.'nin (26) ise trafo dışında olduğunu gördü. İhbar üzerine gelen ambulansla E.Ö., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, O.Ç. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Üzerlerinde elektrik arıza ekibinin kıyafetleri olduğu görülen şüphelilerin hırsızlık amaçlı trafoya girdikleri tespit edildi. Şüphelilerden O.Ç gözaltına alınırken, trafo içerisinde elektrik akımını sağlayan bakır lamaların yerinde olmadığı anlaşıldı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar olduğu belirlenen E.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hırsızlık suçlarından sabıkalı olan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Trafodan görüntü



-Polisten görüntü



-Trafo içinde olay yeri polisinin incelemesi



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-



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'Masallarda Amasya Projesi' tanıtıldı



Türkiye'de ilk olma özelliği bulunan 'Masallarda Amasya Projesi' kapsamında masal kitabı hazırlandı. Kitapların, engelli öğrencilerin de faydalanabilmesi için DVD ortamında hazırlanarak tüm okullarda dağıtımına başlanacağı belirtildi.



Amasya Valiliği Dış ilişkiler ve AB Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün proje ortağı olduğu 'Masallarda Amasya Projesi' kapsamında ilkokul 2'inci ve 3'üncü sınıf öğrencileri için hazırlanan masal kitabının tanıtımı yapıldı. Her yaştan bireyin keyifle okuyabileceği 6'sı ilçeleri, 2'si de kent merkezini konu alan 8 masal kitabının tanıtım programına, Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kurum ve Kuruluşların Müdürleri, STK'lar, öğretmenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. Programda, sesli tercüme edilerek engelli öğrencilerin de faydalanabilmesi için DVD ortamında hazırlanan masal kitaplarının, kentte tüm okullarda dağıtımının yapılacağı da duyuruldu.



Proje tanıtımında konuşan Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, "Dijitalleşen çağımızda çocuklarımızın ilgi ve gelişim özelliklerine uygun olması, Amasya'mızın tanıtımı ve tarihi, kültürel özelliklerini ön plana çıkarması, yetersizlik yaşayan dezavantajlı bireylerimiz için destekleyici bir materyal oluşu ve özellikle de Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyon belgesinde hedeflediği özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesini arttıracak dijital içerik geliştirilmesi bunlara örnek verilebilirö dedi.



Amasya Valisi Osman Varol da, projeyle eğitim alanında ciddi bir boşluğun doldurulduğuna dikkat çekerek "'Öncelikle bu proje eğitim alanında ciddi bir boşluğu dolduruyor' diye düşünüyoruz. Eğer gelecekte Dünya'da söz sahibi millet olarak evlatlarımızı, torunlarımızı refah içerisinde yaşatacak bir ülke oluşturmak istiyorsak, eğitimin mutlaka en küçük bir boşluğa, gevşemeye fırsat verilmemesi gerekir" diye konuştu.



Konuşmalar sonrasında çocuk korusunun müzik dinletisi ile program sürdü. Projede aktif görev alan kişilere Vali Osman Varol, belge ve plaket de takdim etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Masallarda Amasya tanıtım videosu detay



Toplantıdan detay -Konuşmalar



Diğer detaylar



BOYUT: 557 MB



Süre: 4 dakika 59 saniye



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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