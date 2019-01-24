Dha Yurt Bülteni -10

İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (2)YUNUSLAR KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPATILDIİzmir'de, dün öğle saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle, Mersinli Mahallesi'ndeki sokak ve caddeler suyla doldu, rögarlar taştı.

İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (2)



YUNUSLAR KAVŞAĞI TRAFİĞE KAPATILDI



İzmir'de, dün öğle saatlerinden bu yana aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle, Mersinli Mahallesi'ndeki sokak ve caddeler suyla doldu, rögarlar taştı. Su dolan Yunuslar Kavşağı trafiğe kapatılırken, itfaiye ve polis ekipleri de giriş ve çıkış noktalarında önlem aldı. Belediye ekiplerinin yağmur sularını tahliye etme çalışmaları sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Kavşakta biriken sudan görüntü



Kepçe ve diğer ekiplerin çalışmasından görüntü



Taşan rögarlardan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Davut CAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



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Antalya'da fırtına (2)



KEMER'DE DOLU ETKİLİ OLDU, AĞVA DERESİ YÜKSELDİ



Kemer ilçesinde dün saat 22.00'de başlayan yağmur ve rüzgar etkisini sürdürürken, Kuzdere Mahallesi'nin Kesmeboğazı mevkisinde dolu yağışı görüldü. Geçen yıl 16 Aralık'ta taşarak sele neden olan Ağva Deresi'nin yeniden taşma noktasına gelmesi, bölge sakinlerini tedirgin etti. Yağış nedeniyle Kemer Belediyesi ekipleri yollarda çalışma başlattı. Sel felaketi yaşanmaması için önlemler alındı.



Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, yayla bölgesindeki vatandaşlar da yağmur nedeniyle olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.



KARAYOLUNA KAYA PARÇASI DÜŞTÜ



Korkuteli- Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkisinde yola kaya parçası düştü. Sabaha karşı yaşanan olayın ardından trafiğin tek şeritten sağlandığı karayolunda önlem alındı. Kaya parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



(KEMER)



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Ağva deresi detay



Yoldaki çalışmalar detay



Yağan dolu detay



Kesmeboğazı mevkiindeki dolu ile kaplı yoldan detay



Dolu detay



Ağva deresi detaylar



Yolda akan yağmur sularından geçen araç detay



Ağva deresinde akan su yakın detay



Ağva deresindeki köprü detay



Ağva deresi genel detay



01: 26 dakika ve 161 MB



ANTALYA



Çatısı uçan özel okulun dış plan görüntüsü



Çatıdan aşağıya uçan malzemelerin yolda görüntüsü



İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü



Görevlilerin öğrencileri tahliye etmesi



Detaylar



Aşırı yağmur nedeni ile taşan köprüden görüntü



Cep telefonu ile çekim yapanların görüntüsü



Köprüden görüntü



Detaylar



292 MB -- 02.38///HD



Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN - Levent YENİGÜN/KEMER - ANTALYA,



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Fırtına limandaki teknede hasara yol açtı



Muğla'nın Datça ilçesinde limana demirli bir tekne, fırtınanın etkisiyle büyük hasar gördü.



Datça'da fırtına hayatı olumsuz etkilerken; bu sabah saatteki hızı 70 kilometreye kadar çıktı. Datça Belediye Limanı'na demirli olan ABD bayraklı ve 14 metre uzunluğundaki 'Anouk' adlı fiber teknenin kıç tarafı, fırtına yüzünden beton rıhtıma çarparak büyük hasar gördü. Beton rıhtımın da zarar gördüğü olay, diğer tekne sahiplerine de korkulu anlar yaşattı. Ancak başka bir tekne zarar görmedi. Hasar gören teknenin sahibi limanda olmayınca, çevrede bulunan denizcilerden Hasan Çıplak (36) ile arkadaşları yardıma koştu. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ile limandaki denizciler, teknenin tekrar rıhtıma çarpmaması için çalışma başlattı.



Denizcilerden Hasan Çıplak, "1968 yılında yapılan balıkçı barınağı ihtiyaca cevap vermemeye başladı. Datça Belediye Limanı'ndaki mendireğin uzatılmasını istiyoruz. Özellikle misafir tekneleri bu tür rüzgarlı havalarda zarar görüyor" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Hasar gören tekneden görnütü



Hasan Çıplak ve arkadaşlarının hasar gören tekneyi sabitleme çalışmaları



Sahil Güvenlik ekiplerinin de tekneyi kurtarma çalışmalarına katılması



Hasan Çıplak röp.



Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),



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İşten çıkarılan 77 işçi eylem yapıyor



Aydın'ın Söke ilçesindeki, turşu fabrikasında bir yıl içerinde 77 işçi işten çıkarıldı. İşçiler sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıkları gerekçesiyle fabrika önünde kurdukları çadırda eylem yaparken, fabrika yönetimi işten çıkarılmaların sendikal faaliyetler dolayısıyla değil, 'makineleşme' nedeniyle olduğunu açıkladı.



Söke'nin kırsal Akçakonak Mahallesi'nde 1995 yılında kurulan turşu fabrikası, ABD ve Kanada başta, birçok ülkeye turşu ihracatı yapıyor. Fabrikada bir süre önce makineleşmeye gidildi. Yeni makinelerin alınmasıyla bir yılda toplam 77 işçi, işten çıkarıldı. İşlerine son verilen işçiler, Tek Gıda İş Sendikası'na üye oldukları için kovulduklarını öne sürdü.



Fabrikada 7 yıl çalışan ve işten çıkarılan Meral Özbek Yıldız, "7 Şubat 2018'de sendikaya üye oldum. 8 Şubat'ta ise işten çıkarıldım. Sendikalı olarak sadece bir gün çalışma fırsatım oldu, onu da tam çalışamadım. Aynı gün içerisinde bizim çıkışımız verildi. İlk başta 8 kişi çıkarıldı ben de ilk çıkarılan grup içerisindeyim. İşten çıkarıldığımızda sendikaya bağlı 35 üye vardı. İşveren bizi çıkararak onlara da gözdağı vermek istedi. Şu an mahkeme süreci devam ederken, biz de oturma eylemini sürdürüyoruz. İşimizi geri istiyoruz. Anayasal haklarımızı kullandığımız için işimizden atıldık. Aslında biz patronumuzdan memnunduk" dedi.



'77 ARKADAŞIMIZ İŞE İADE EDİLENE KADAR EYLEME DEVAM EDECEĞİZ'



Fabrikada 4 yıl çalışan ve işten çıkarılan bir diğer işçi Halime Ulutaş ise "Geçen ocak ayında sendikaya üye oldum. Sendikaya üye olduğum için de şubat ayında işten çıkarıldım. Gerekçeyi de makineleşme olarak gösterdiler. Başka bir neden göstermediler. Biz de herhangi bir yere imza atmadık. İşten çıkarıldıktan sonra ülkemizde OHAL durumu vardı, eylem yapamadık. 28 gün önce eylem yapma kararı aldık. Bir de 'Belki anlaşma sağlanır, işe geri alınırız' diye düşündük. Diğer arkadaşlarımızı da çıkardılar. Direniyoruz ve sonuna kadarda direnmeye devam edeceğiz. İşten çıkarılan 77 arkadaşımız işe iade edilene kadar devam edeceğiz. Eylem yaparken, havaların soğuk olması nedeniyle çadır kurduk. Önce kurduğumuz çadırı jandarma yıktı, sonra bir daha kurduk" diye konuştu.



'FİRMAYI YÖNETECEK MAKİNE BULSAM, ONU DA ALACAĞIM'



Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Suat Zeytinoğlu ise işten çıkarılmaların sendikal faaliyet nedeniyle değil, 'makineleşme' dolayısıyla olduğuna söyledi. Zeytinoğlu, şunları söyledi:



"Fabrikamız 2017 Eylül ayında kronikleşmiş bir zarar içindeydi. Biz de yönetim kurulu olarak tasarruf tedbirleri aldık. Zarar etmemenin en kolay yolunu, makine alarak personel sayısının azaltmak ve verimi artırmakta bulduk. Bu karar doğrultusunda şubat ayında aldığımız makineler gelmeye başladı. Bu arada bazı işçiler de bizim haberimiz olmadan sendikalaşmışlar. İşçi çıkarmaların sendikayla uzaktan veya yakından hiçbir alakası yok. Gelen makineye göre biz de insan çıkarıyoruz. Bana bu güne kadar, 'Bunlar sendikalıdır' diye bir liste gelmedi. Sendika bana sadece fabrikada yaptığı sendikalı işçilerin temsilci isimlerini verdi. İşçi çıkarmanın asla sendikalaşmayla ilgisi yoktur, makineleşmeyle ilgisi vardır. Bu makineleşme hızla devam ediyor ve daha da edecek. Bazı işten çıkan işçi kadınların bizlere hakaret ettiğini duymak, 60 yaşında beni, makine almak için daha da motive etti. Onlara bunca yıl iş verdim, hizmet verdim ve küfür yedim. Ben de makine almaya devam edeceğim. Eğer benim yerime geçip bu firmayı idare edecek bir makine bulursam, o makineyi de alacağım."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Eylem yapan işçilerden görüntü



-Eylem çadırı ve ateşinden görüntü



-İşçilerden Meral Özbek Yıldız, Halime Ulutaş ile röp.



-Turşu fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Suat Zeytinoğlu ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN, DHA)



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Otomobilin çarptığı yaya öldü



Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Salih Demir'e (19) çarparak kaza yerinden kaçtı. Yola savrularak ağır yaralanan Demir, kazayı görenlerin haber verdiği ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.



Kazanın ardından jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adli Tıp Kurumu önünde bekleyenler



Cenaze aracı gelişi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 141MB



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



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Devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü yaralandı



Adıyaman'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen gübre yüklü TIR'ın şoförü Ramazan Demirel, yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Gölbaşı- Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönüne giden Ramazan Demirel yönetimindeki 02 DE 906 plakalı gübre yüklü TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Demirel yaralandı, TIR'ın taşıdığı gübre çuvalları yola saçıldı. Demirel, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan karayolunda trafik, gübre çuvallarının kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.



Görüntü Dökümü



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Olay yeri



Devrilen TIR



Devrilen tırdan etrafa saçılan gübreler



Vatandaşlar



Polis ve jandarmanın incelemesi



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 191 MB



Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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