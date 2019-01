Dha Yurt Bülteni -10

Antalya'da fırtına ve hortum felaketinin yaraları sarılıyor (3)BAKAN PAKDEMİRLİ, HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN CENAZE NAMAZINA KATILDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Finike'de dün yaşanan hortumda görev yaptığı Finike ASAT Hizmet Birimi'nin bahçesinde savrularak hayatını kaybeden...

Antalya'da fırtına ve hortum felaketinin yaraları sarılıyor (3)



BAKAN PAKDEMİRLİ, HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN CENAZE NAMAZINA KATILDI



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Finike'de dün yaşanan hortumda görev yaptığı Finike ASAT Hizmet Birimi'nin bahçesinde savrularak hayatını kaybeden Bayram Demir'in cenaze namazına katıldı. Bakan Pakdemirli, Kum Mahallesi Camisi'ndeki namazda Demir'in yakınlarına başsağlığı diledi. İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı namazın ardından Bakan Pakdemirli tabutu taşıdı. Çok sayıda vatandaşın da yer aldığı namaz sonrası Demir'in tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bakan Pakdemirli'nin beraberinde Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Antalya milletvekilleri de namazda yer aldı.



DEV DALGALARIN BIRAKTIĞI MOLOZLAR TEMİZLENİYOR



Antalya Konyaaltı'nda kuvvetli yağmur ve fırtınanın ardından dev dalgaların kirlettiği sahil bandı temizlenmeye başlandı. Sahil bandında bulunan çeşitli ağaç ve dal parçaları, kum ve beton parçaları temizleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yağmura rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Fırtına sebze fiyatlarını etkileyebilir



Antalya'da havanın önceki senelere göre çok yağışlı ve nemli geçmesinden dolayı sebze ve meyvenin kalitesinin düştüğü, üretimin ise azaldığını anlatan Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Tosun, Antalya ve çevresinde etkili olan fırtına ve yağışın sebze fiyatlarını önümüzdeki günlerde etkileyebileceğini söyledi.



Yağış ve nemli hava nedeniyle ürün kalitesinde ve miktarında azalma yaşandığını, bunun da fiyatlara yansıdığını anlatan Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı Erkan Tosun, çiftçinin daha fazla maliyetle daha az ürün elde ettiğini söyledi. Antalya ve çevresinde birkaç gündür etkili olan yağış ve fırtınanın ardından dün yaşanan hortum felaketinin seralara ve tarım alanlarına çok zarar verdiğini belirten Tosun, bunun önümüzdeki günlerde sebze ve meyve fiyatlarına yansıyabileceğini vurguladı. Tosun, "Seralarda şu an ürün yok, tonaj çok düştü, hastalıklarla uğraşıyoruz. İnsanlar şu anda üründen daha fazla mahsulünü nasıl koruyabileceğinin mücadelesini veriyor" dedi.



BİBER VE PATLICAN 10 LİRA



Türkiye'nin örtü altı sebze üretiminin merkezi Antalya Hali'nde kilogram fiyatları şöyle:



"Domates çeşitleri 3.50- 6 TL, kokteyl domatesi 5-6 TL, sivri biber 10 TL, çarliston biber 9 TL, dolmalık biber 9 TL, salatalık 3.50- 4 TL, patlıcan 10- 12 TL, kabak 5- 6 TL, brokoli 3- 5 TL, karnabahar 3- 3.50 TL, lahana 2.50- 3 TL, ıspanak 7- 8 TL, kereviz 5 TL, turp 3 TL ve pırasa 4 TL."



Anamur'u hortum vurdu



Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan hortum, muz ve çilek seralarını vurdu. Ağaçları deviren hortum, kümes hayvanlarını telef etti.



Antalya'da can alan hortum Anamur'un Bozdoğan Mahallesi'ni de etkiledi. Denizden geldiği görülen ve tarım arazilerinde büyük zarara yol açan hortum nedeni ile ağaçlar devrildi, muz ve çilek seralarında büyük maddi hasar meydana geldi. Birçok kümes hayvanını da telef eden hortumu gören vatandaşlardan Şefik Bulut (52) "Naylonlar bir anda havada dönmeye başladı. Seralar yerle bir oldu" dedi.



O anlara tanıklık eden 57 yaşındaki İbrahim Deniz de "Bölge 15 dakika içerisinde yerle bir oldu. Seralarda ve bazı evlerde de zarar meydana geldi. Mahallenin ortasına yıkılan okaliptus ağacının dalları kesilerek yol açıldı. 12 kümes hayvanını barındıran kümes 200 metre ilerideki seranın üzerine savruldu. Hayvanlarımızı bulamıyoruz" diye konuştu.



Afetin ardından Anamur Belediyesi, ilçe tarım müdürlüğü ve ziraat odası, bölgede inceleme başlattı. Hortum nedeni ile can kaybı yaşanmaması sevindirdi.



79 gündür açlık grevinde olan HDP'li Güven'e tahliye (2)



CEZAEVİNDEN ÇIKTI



Diyarbakır'da yargılandığı davada, hakkında tahliye kararı verilen HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Genel Başkanı Leyla Güven, öğleden sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri ve ailesi tarafından cezaevi çıkışında karşılanan Güven, ambulansla evine götürüldü. Cezaevi çıkışında gazetecilere açıklama yapan HDP'li Buldan, "Leyla hanım tahliye oldu. Elbette bu olumlu bir gelişme ancak Leyla hanımın açlık grevi devam ediyor, kendi kararıyla birlikte. Şimdi çıktı, eve gidiyor. Biz de yanına ziyarete gidiyoruz" dedi.



Terminale otobüsle gönderilen koliden el bombası çıktı



Bursa'da, otogara Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı. Bombaya el koyan polis, koliyi teslim alan M.Y.'yi gözaltına aldı.



Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yanındaki çocukla gelen M.Y., Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koli ve eşyaları peronda teslim aldı. M.Y. ve çocuk, ardından yanlarındaki koli ve eşyalarla terminale giriş yaptı. Burada özel güvenlik görevlileri X-Ray cihazından geçirilen kolide el bombası bulunduğunu belirledi. M.Y. ve çocuğu durduran görevliler, polise haber verdi. Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri el bombasına el koydu. Gözaltına alınan M.Y.'nin diğer eşyaları dikkatle incelenirken, el bombasının bulunduğu koliden parmak izi alındı. Emniyete götürülen şüphelinin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.



İzmir'de, kalbi duran kadını deniz polisi kurtardı



İzmir'in Konak ilçesinde, bilinmeyen bir nedenle denize düşen ve üzerinden kimlik çıkmayan orta yaşlı bir kadın, deniz polisince kurtarıldı. Ekipler, kalbinin durduğunu tespit ettikleri kadını, kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürmeyi başardı.



Konak Meydanı sahilinde bugün saat 12.00 sıralarında, orta yaşlı bir kadın, bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Kıyıdan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, kadını bota aldı. Kalbinin durduğu ve hayati fonksiyonlarını yitirdiği tespit edilen kadına bir süre kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. Talihsiz kadın, deniz polislerinin ilk yardım müdahalesi sayesinde hayata döndürüldü. Pasaporttaki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne getirilen kadın, kıyıda bekleyen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan talihsiz kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



Muharrem İnce: Bahçeli yakında beni desteklemeye başlayacaktır



CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine memleketi Yalova'dan yanıt verdi. İnce, "Sayın Bahçeli, hakaret etmişse iyi bir şey olacak demektir. Çünkü Bahçeli, kime hakaret ettiyse sonra onu desteklemiştir. Geçmişte Sayın Erdoğan'a çok hakaret etmişti, şimdi onu destekliyor. Dolayısıyla yakında beni desteklemeye başlayacaktır. En güzel çarkıfelekliğin örneği de budur" dedi.



İnce, cuma namazı öncesi yaptığı açıklamalarında, "Bakın belediyecilik hizmetleri, çöp toplamak, imar planı yapmak, park yapmak, yoksullara yardım etmek Türkiye'nin bir beka sorunu olamaz. Bunlar sıradan belediyecilik hizmeti. Şimdi 30 ilde ittifak kurdular. Diğer illerde kurmadılar. Türkiye'de 30 ilde beka sorunu var da diğer illerde yok mu? Neresinden bakarsanız bakın tutarsızlık var" diye konuştu.



'YARIN BENİ DESTEKLEYECEĞİNDEN EMİNİM'



Muharrem İnce açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:



"Yine Sayın Bahçeli şey demişti, 'herkes yoluna' demişti. Herkes yoluna dediği zaman beka sorunu yok muydu? Tekrar ediyorum, beka sorunu değil zeka sorunudur ama unutmayın Trump Türkiye'yi tehdit ettiğinde, tweet attığında Erdoğan'ın üzgünüm demesi Türkiye için beka sorunudur. Ona cevap verememesi Türkiye için bir varlık sorunudur. Gençlerin Türkiye'yi terk etmesi bir beka sorunudur. Ayrıca Katar Şeyhi'nden hediye uçak alıp, tank fabrikasını, palet fabrikasını Katarlılara devretmek Türkiye için bir beka sorunudur. Bunların böyle bilinmesini isterim ve şundan da eminim ki Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan'a ne hakaretler etti. Erdoğan, O'na ne hakaretler etti. Şimdi Bahçeli, Erdoğan'ı destekliyor. Sonra Devlet Bahçeli babam yaşında. Ben kendimden büyüklere hakarete hakaretle karşılık vermem. Karşılık vermemem onun haklı olduğunu göstermez ama Erdoğan'a ettiği hakaretleri unutup bugün destekliyorsa ona ettiği hakaretleri de unutup yarın beni destekleyeceğinden eminim."



TARTIŞMA NASIL ÇIKMIŞTI?



İnce, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zeka sorunudur" demişti. Devlet Bahçeli de "İnce ince nifak taşları döşeyen, orada burada partisinin genel başkanını hedef alan bir zat Cumhurbaşkanlığı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlatamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Biz bu ucube zihniyete hak ettiği cevabı vereceğiz. Vay densiz vay. Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir" şeklinde yanıt verimişti.



Adana'da FETÖ operasyonu: Sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' yakalandı



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' M.T.'nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Mersin, Trabzon, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ ve Konya'da operasyon yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, örgütün sözde 'Seyhan büyük bölge eyalet imamı' M.T.'nin de olduğu belirtildi. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si kadın 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.



Düğünde damadın boynuna 10 metre uzunluğunda para taktılar



Bursa'da gerçekleşen bir düğünde damada iş arkadaşları 5 TL'lik banknotları birbirine ekleyerek hazırladıkları 10 metre uzunluğunda para zinciri taktı. Paraları, 12 kişi taşıdı.



Kayahan Sel ile Nezahat Sel, 19 Ocak günü Yıldırım Belediyesi Otosansit Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi. Düğünde iş arkadaşları, damat Sel'e 5 TL'lik banknotları birbirine ekleyerek hazırladıkları 10 metre uzunluğunda para zinciri taktı. Damadın vücudunu kaplayan paraları 12 kişi taşıdı. Almanya'dan gelen gelin Nezahat Sel'e ise damadın bir yakını merdane hediye etti.



