Dha Yurt Bülteni-10

Kerç Boğazı'nda ölen denizci Erdoğan Çetinok son yolculuğuna uğurlandıKerç Boğazı'nda yakıt transferi yapan iki gemide çıkan yangın sırasında hayatını kaybeden denizcilerden çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok (40), memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kerç Boğazı'nda ölen denizci Erdoğan Çetinok son yolculuğuna uğurlandı



Kerç Boğazı'nda yakıt transferi yapan iki gemide çıkan yangın sırasında hayatını kaybeden denizcilerden çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok (40), memleketi İzmir'in Torbalı ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Büyük acı yaşayan ailesi, olayın aydınlatılmasını, tutanaklar ile otopsi raporunun kendilerine ulaştırılmasını istedi.



Kerç Boğazı'nda, geçen 21 Ocak günü Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangında ölen 4 Türk mürettebattan biri de çarkçıbaşı Erdoğan Çetinok oldu. 'Candy' gemisinde görev yapan ve 20 yıllık denizci olan Erdoğan Çetinok'un, cenazesi otopsi ve DNA testlerinden sonra yetkililerce Türkiye'ye getirildi.



TABUTUNA TÜRK BAYRAĞINA SARILDI



Denizci Erdoğan Çetinok için, memleketi Torbalı'nın Pancar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Fatma Çetinok, babası İsa Çetinok, çocukları 13 yaşındaki Meryem Aybüke Çetinok ile 8 yaşındaki Hülya Beren Çetinok, Pancar Camisi'nin avlusunda taziyeleri kabul etti. Vatandaşlar da acılı günlerinde aileyi yalnız bırakmadı. Erdoğan Çetinok'un cenazesi, öğlende kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.



AİLE OLAYIN AYDINLATILMASINI İSTEDİ



Aile üyeleri, Erdoğan Çetinok'un ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını, ancak karanlıkta kalan noktalar bulunduğunu, bu nedenle de kazanın aydınlatılmasını istedikleri söyledi. Acılı aile, olaya ait tutanaklar ile otopsi raporunun kendilerine ulaştırılmasını istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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Cenaze namazından görüntü



Katılanlardan görüntü



Haber: Taylan YILDIRIM, İbrahim DANIŞ - Kamera: Mehmet CANDAN/ TORBALI (İzmir),



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İdlib'deki gözlem noktaları için beton blok sevkiyatı



Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.



Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Buradan da TIR'larla İdlib'e gönderilen beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.



Görüntü dökümü



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Cilvegözü Gümrük Kapısı tabelası



Gümrük kapısı detayları



Blok yüklü TIR'lar gümrüğe gelirken



Sahaya girerken



SÜRE: 01'34" BOYUT: 175 MB



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),



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Çekiciden 20 milyon liralık eroin çıktı



Kahramanmaraş'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu çekicide, narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan aramada, yaklaşık 20 milyon lira değerinde, 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Polis, sürücü Yakup B.'yi gözaltına aldı.



Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı plakası açıklanmayan çekiciyi şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, narkotik dedektör köpeği 'Alfi' ile araçta arama yaptı. Aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 200 paket halinde 103 kilo 600 gram eroin ele geçirdi. Yaklaşık 20 milyon liralık eroinin doğu illerden temin edilerek batı illerinde piyasaya sürüleceği belirtildi.



Gözaltına alınan çekicinin sürücüsü Yakup B.'nin emniyette sorgulanmasına başlandı.



Görüntü Dökümü



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Alfi'nin kurtarıcıda arama yapması



Alfi'nin tepki vermesi



Polisin gizli bölmeyi bulması



Tornavida ile eroin poşetini delmesi



Platformun indirilmesi



Eroinlerin çıkarılması



Alfi'nin eroinlerle poz vermesi



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 695 MB



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



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Yozgat'ta market ve pazarda fiyat denetimi



Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, pazar yeri ve marketlerde denetim yaparak sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.



Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, zabıta ekibiyle birlikte, pazar yeri ve marketlerde fiyat denetimi yaptı. Ekipler, tezgahlardaki meyve ve sebzelerin fiyatlarını kontrol etti. İrsaliye ve faturaları inceleyen ekipler, ürünlerin etiket fiyatlarını faturalarla karşılaştırdı.



Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Dernek Başkanı Yardımcısı Cemal Yalçın, pazarda satılan sebze ve meyvelerin kaliteli ve fiyatlarının marketlere göre çok ucuz olduğunu söyledi. Yalçın, "10 liraya aldığımız biberi 11-12 liraya satıyoruz. 4 liraya aldığımız domatesi 5 liraya satıyoruz. Vatandaşımızı pazara bekliyoruz. Halkımız pazara gelirse marketlerde de fiyatlar düşer" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Sebze ve meyve pazarından görüntü



-Fiyat etiketleri



-Domates ve biber görüntüsü



-Denetim



-Detay



-Konuşmalar



-Pazar ve marketlerde denetim



Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,



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Kalemmatik'e plastik şişe atılınca kalem veriyor - (ÖZEL)



Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan 'Kalemmatik' projesini hayata geçirdi. Uygulama kapsamında iki bölmeden oluşan Kalemmatik ismi verilen makineye plastik ve metal atık bırakan kişiler, karşılığında kalem alıyor.



Yeşilyurt Belediyesi tarafından plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlamak için 'Kalemmatik' projesi hayata geçirildi. İki farklı gözden oluşan 'Kalemmatik' makinesi, bırakılan atıklardan sonra kalem hediye ediyor. Kentteki bir AVM'nin fuaye alanında tanıtımı yapılan 'Kalemmatik' makinesine ilgi gösteren çocuklar ve yetişkinler, makineye plastik ve metal atıklar bırakıp, kalemlerini aldı.



Tanıtımını yaptığı 'Kalemmatik' makinesine plastik ve metal atıklar bırakan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre, insan ve doğa sağlığının korunması adına projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. 'Kalemmatik' projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen 'Sıfır Atık' projesini desteklemek adına hizmete sunduklarını ifade eden Başkan Çınar, makinenin tasarımının uzman ekipler tarafından yapıldığını dile getirdi.



Gelecek nesillere yaşam standardı yüksek, sağlıklı ve güzel bir Yeşilyurt emanet etmek amacıyla çevresel projelere farklı bir önem verdiklerini belirten Başkan Çınar, şunları söyledi:



"İnsan sağlığı ve doğanın korunması açısından farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme yapmak adına atık yağ, atık pil, bitkisel atıklar, elektronik ve ambalaj atıklarla ilgili 2014 yılından beri hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve projelerle Yeşilyurt'u örnek ilçe hüviyetine ulaştırdık. Yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması, büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak beş yıllık hizmet dönemimizde bütün alanlarda olduğu gibi çevre ve doğa sağlığının korunması noktasında kalıcı yatırımlarda bulunduk, sosyal sorumluluk projelerimizin sayısını artırdık. Doğa sağlığının korunması gibi hassas bir konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için 'Kalemmatik' projesini hayata geçirdik. İlk etapta merkezi yerlerde konumlandırmayı planladığımız iki farklı gözü bulunan makinemiz, bırakılacak plastik ve metal atıklardan sonra kalem hediye etmektedir. Üzerindeki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretme özelliğine sahip makinemiz, iç ve dış mekan çalışma özelliğiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşımaktadır. Vatandaşlarımız plastik ve metallerini çöpe atmadan bu makineye bırakıp, çevre ve doğanın korunması noktasındaki hizmetlerimize katkı sunabilirler."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kalemmatikten görüntüler



Çocukların şişe atıp kalem alması



Vatandaşların ilgisi



Başkan Mehmet Çınar'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 622 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



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Kore Gazisi Sırdaş, hayatını kaybetti



Düzce'de geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 89 yaşındaki Kore Gazisi Hikmet Sırdaş tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Gazi Hikmet Sırdaş'ın son isteği Vali koltuğuna oturmaktı. Vali Dağlı, gazinin bu isteğini yerine getirmişti.



Düzce Muharrem Sancaklı huzurevinde kalan Kore Gazisi Hikmet Sırdaş tedavi gördüğü Düzce Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kore Gazisi Sırdaş Cedidiye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet müdürü Hüseyin Deniz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Sırdaş ailesi ve sevenleri katıldı.



Vali Dağlı, "Bugün bizim çok duygulu bir günümüz. 3-4 gün önce Gazimizi hastanede ziyaret etmiştik. Duygusal anlar yaşanmıştı. Bizim Valiliğimizi ziyaret etmişti, koltuğa oturmuştu hayali gerçekleşmişti onları anlattı. Bizi gerçekten duygulandırmıştı. Allah rahmet eylesin hayat böyle bir şey bir gün varız bir gün yokuzö diye konuştu.



VALİ DAĞLI, KORE GAZİSİNİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ



Vali Zülkif Dağlı, Muharrem Sancaklı Huzurevini ziyareti sırasında Kore Gazisi Hikmet Sırdaş ile sohbeti sırasında en büyük hayalinin vali olmak olduğunu söylemişti. Vali Dağlı da, Hikmet Sırdaş'ın hayalini gerçekleştirmiş, makam aracı huzurevine giderek Sırdaş'ı alıp Valiliğe getirmişti. Valinin koltuğuna oturan Hikmet Sırdaş, büyük bir heyecan yaşamıştı. Kore Gazisi Sırdaş o gün yaptığı konuşmada "Her şey valimizden sorumlu. Kolay bir hizmet değil. Vali bizim velinimetimiz. Ben hiçbir valimle karşılaşamadım. Girerken bile bekleyerek girdik. Bu valimiz bambaşka. Onlar çağırmadı mı? Tabi ki çağırdılar ama vakit olmadı. O zaman öyleydi. Şimdi böyle. Allah kendisinden razı olsun. Makam arabasını görünce şaşırdım. Gelmeyi bilemedim. İçini gördüm, dışını da heyecandan göremedim. Çok güzeldi" demişti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Cenaze namazından görüntü



-Vali ile röp ve detaylar



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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