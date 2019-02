Dha Yurt Bülteni-10

1)9 MİLYON TL'LİK HASARA NEDEN OLAN HORTUM MEZAR TAŞLARINI YERİNDEN SÖKMÜŞMERSİN'in Erdemli ilçesinde, önceki meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum afetinin tarım arazilerine 9 milyon TL'lik maddi hasara neden olurken, mezar taşlarını ve ağaçları yerinden söktüğü ortaya çıktı.

1)9 MİLYON TL'LİK HASARA NEDEN OLAN HORTUM MEZAR TAŞLARINI YERİNDEN SÖKMÜŞ



MERSİN'in Erdemli ilçesinde, önceki meydana gelen şiddetli fırtına ve hortum afetinin tarım arazilerine 9 milyon TL'lik maddi hasara neden olurken, mezar taşlarını ve ağaçları yerinden söktüğü ortaya çıktı. Erdemli'de 30 Ocak akşamı meydana gelen fırtına ve hortum sonrasında Erdemli Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kurulan 6 ekip ilçe merkezi ve Limonlu, Kocahasanlı, Üçtepe, Türbe, Alata, Esenpınar ve Yüksek mahallede hortumun verdiği zararın ön hasar tespit çalışmasını tamamladı. Yapılan ön inceleme sonrasında 354 çiftçinin 577,5 dekar serasında 8 milyon 798 bin 500 TL'lik hasarın oluştuğunu belirlendi. Bu arada hortum nedeni ile ilçe genelinde tarım arazileri ve evlerde büyük hasarlar meydana gelirken, Alata Mezarlığı'nda ise bazı mezar taşları yerinden söktü. Mezarlığa gelen vatandaşlar mezar taşları ve ağaçların söküldüğü görüntü karşısında şaşkına döndü. Mezarlığına yakınının mezarını ziyarete gelen Hüseyin zorlu, "Hortum mezarlara dahi zarar vermiş. Ağaçları yıkmış ve olan mezarları kaldırmış. Çok kötü bir görüntüö dedi.



Öte yandan, Mersin Büyükşehir belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Alata Mezarlığı'nda devrilen ağaçları kaldırma çalışması başlatıldı.



Görüntü Dökümü



------------------------------------



-Hortum nedeniyle zarar gören mezarlar



-Zarar gören narenciye bahçesi



-Vatandaşlar hasar gören bahçelerinde çalışırken



-Mezarlıkta yıkılan ağaçların görüntüsü



-Hasar gören seraların görüntüsü



-Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tabelası



-Genel Görüntü



Süre: 1'35" Boyut: 130 MB



Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),



=====================================================



2)AK PARTİ'Lİ DAĞ, CHP ADAYI SOYER'İN, BABASI ÜZERİNDEN YETERİNCE ELEŞTİRİLDİĞİNİ SÖYLEDİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Gaziemir'deki temasları sırasında CHP'nin İzmir adayları ile ilgili değerlendirme yaptı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in, babası üzerinden yeterince eleştirildiğini söyleyen Dağ, bu tür eleştirilerden ziyade adayların projelerine odaklanmanın gerektiğini dile getirdi. CHP'nin İzmir'deki belediye başkan adaylarını belirlerken, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yakın olup olmadığına baktığını öne sürdü.



Gaziemir'e yaptığı ziyaret sırasında basın mensuplarına açılmalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in, 12 Eylül döneminin askeri savcısı olan babası Nurettin Soyer üzerinden eleştirilmesini değerlendirdi. Dağ, "Babasının 80 öncesi yaptığı olaylar yeterince gündem oldu. Seçmen davranışı yönünden buna dayanarak oy vermeme süreci olacaksa, bu konuda duymayan kalmadı. Bu bir yerel seçim. Yerel seçimde bizim bu konuları tartışmaktan ziyade adayların bugüne kadar yapmış oldukları görevde başarmış veya başaramamış oldukları, yapmış veya yapamamış oldukları veya yanlış yaptıkları hususları konuşmamız lazım. ve önümüzdeki süreçte de neler yapacağını, şehrimize neler katacağını konuşmamız lazım. Tunç Soyer'in babasının mevzusunda söz söylemesi gereken hemen herkes konuştu. Büyükşehir Belediye Başkan adayı da bu konuda açıklama yaptı. Seçmen bunları tartarak, iki ay sonra karar verecek. Ama bu seçim kampanyasının, seçim döneminin asıl konuşulacak konusu bu değil. Artık daha çok projeleri konuşmamız lazım. Projelerin üzerine yoğunlaşmamız lazım. Bizim adaylardan projelerini istememiz, kente neler katacaklarını konuşmamız lazım" dedi.



'CHP'NİN İZMİR MODELİ ÇÖKTÜ'



Açıklamasının devamında CHP'nin İzmir'deki mevcut belediye başkanlarının çoğunu değiştirdiğine dikkat çeken Hamza Dağ, CHP'nin 'İzmir Modeli' diye Türkiye'ye sunduğu modelin çöktüğü öne sürdü. Genel iktidarın yerel iktidar ile başladığının altını çizen Dağ, "Bizim iktidarımız öyle başladı. 2002 yılında iktidara geldiğimizde, Recep Tayyip Erdoğan referansı ile geldik. Onun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı geldik. CHP de bugüne kadar İzmir, Eskişehir, Aydın, Muğla'da yerelde iktidar. Buralarda çok başarılı çalışmalar gerçekleştirme durumu olsaydı, bu yerel iktidar CHP'yi genel iktidara getirebilirdi. 'İktidarda AK Parti vardı, yerelde CHP vardı. Yeterince başarılı olma imkanı yoktu' diye bir şey söyleyebilirler. Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken, iktidarda kendi siyasi partisi yoktu. Bunlar mazeret değil" diye konuştu.



'KRİTER AZİZ KOCAOĞLU'NA YAKIN MI DEĞİL Mİ'



CHP'nin aday belirleme kriterleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hamza Dağ, şunları söyledi:



"CHP'nin aday belirlerken ortaya koyduğu kriter benim açımdan çok manidar. Çünkü aday belirlerken, ilçenin durumuna, adayın pozisyonuna bakarsınız, ona göre karar verirsiniz. Ama CHP İzmir'de aday belirlerken tek bir kriter ortaya koydu; Aziz Kocaoğlu'na yakın mı, değil mi? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu, belediyecilik anlamında eleştirdiklerini söyleyen Dağ, ancak Aziz Kocaoğlu'nun kötü bir insan olmadığını, yanlış bir insan da olmadığını kaydederek, şunları söyledi:



"Kocaoğlu insani ilişkilerinde gayet iyidir. Ki biz insani ilişki yönünden de gayet güzel insani ilişkilerimiz oldu. Belediyeciliğini eleştirdik, yine eleştiririz, eleştireceğiz. Ama bugüne kadar insanlığı ile ilgili bir şey söylemedik."



Hamza Dağ, "Aziz Kocaoğlu gittiği için üzülüyor musunuz" sorusuna da şu yanıtı verdi:



"Gideceğinden ziyade böyle bir muameleyle gidecek olması, hak edilen bir nokta değil. Bir aday belirlenirken açıkçası tamamen Aziz Kocaoğlu ile ilgili olumlu düşüncesi var diye, hatta Ödemiş gibi bir yerde aday değiştirmeye gitmek bence bir siyasetçiye hele aynı siyasi partide olan bir siyasetçiye yapılmaması gereken bir harekettir. Bunu da İzmirli hemşehrilerimizin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum."



'KONUŞULMASI GEREKENLER KONUŞULDU'



AK Partililerin, Tunç Soyer'i babası üzerinden eleştirmesinin ardından, CHP'lilerin de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli'nin FETÖ'den tutuklu bulunduğu yönünde iddiaları gündeme getirdiklerinin hatırlatılması üzerine Hamza Dağ, şunları söyledi:



"Bir yere bir insan aday gösterildiğinde, onunla ilgili, ailesi ile ilgili bir tartışma durumu söz konusu olabilir. ve seçmenler buna oy verecek. Ülkemizde milliyetçi, ülkücü olan ciddi bir seçmen kitlesi var. Bunların da bilgilenmesi anlamında siyasi partiler bu husustaki durumları yalana dolana gitmeden, tamamen gerçek bir husus söylemesi kadar doğal bir şey yok. Ama bu konuda konuşulması gereken her şey konuşuldu. Açıkçası yerel seçime gidiyoruz, yerel seçime giderken bizim üzerinde durmamız gereken husus, belediye başkan adaylarının projeleridir. Belediye başkanlığı döneminde yaptıklarının hesabının sorulmasıdır."



Görüntü Dökümü



---------------------



-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın vatandaşlarla kahvaltı yapması



-Hamza Dağ'ın açıklaması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



======================================================



3)TATLILARI YOLA DÖKÜLEN ÇOCUKLARI TESELLİ ETTİLER



ADANA'da seyyar tablalarında tatlı satan iki çocuğun tablalarının devrilmesi sonucu tatlıları yola dökülerken, o sırada çocukların yanına gelen bazı vatandaşlar onlara para vererek ve saçlarını okşayarak teselli etti.



Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir vatandaşın balkonundan cep telefonuyla çektiği görüntülerde tatlı satan iki çocuğunun tablalarının devrilmesi sonucu tezgahın camının kırılarak tatlıların yola döküldüğü görünüyor. Çocuklar üzgün bir şekilde tatlıları toplama çalışırken o sırada yoldan arabayla geçen iki kişi araban inerek çocukların yanına geliyor. Daha sonra çocuklara para verip saçlarını okşayan vatandaşlar teselli ederek oradan ayrılıyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra birçok sosyal medya kullanıcısının " İnsanlık ölmemiş, bu çocuklara yardım edilmeli" gibi yorumlarda bulunduğu görüldü.



Görüntü Dökümü



------------------------



Tatlı satan iki çocuğun devrilen tablası



Çocukların tablayı kaldırması



Bir aracın çocukların yanında durması



Vatandaşların araçtan inmesi



Çocukların tatlıları toplamaya çalışması



Araçtan inen vatandaşların çocuklara yardım etmesi



Çocuklara para vermeleri



Başını okşaması



Vatandaşların araca binip gitmeleri



SÜRE: 01'00" BOYUT: 111 mb



Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,



=======================================================



4)KARTALKAYA'DA JANDARMANIN TATBİKATI NEFES KESTİ



BOLU'da, Köroğlu Dağlarının zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı kayak merkezi Kartalkaya'da Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin dondurucu soğuk kar ve tipi altındaki tatbikatı nefes kesti. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı bölgede kayak yaparken yaralanan bir tatilciyi kurtaran ekipler ormanlık alanda kaybolan tatilciyi kısa sürede bularak kurtardı.



Kartalkaya kayak merkezinde konuşlu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli özel eğitimli JAK Timi ve Bolu'ya görevlendirilen JÖAK timi hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede arama kurtarma tatbikatı düzenledi. Ekipler tatbikat gereği ilk olarak kayak pistinin en dik bölgesi olan Kara Pist'te düşerek yaralanan tatilciyi kurtarmak için seferber oldu. İhbarın alınmasının ardından harekete geçen ekipler kar motorları ve kurtarma için gerekli olan özel donanımlarıyla bölgeye hareket etti. İhbarın geldiği bölgenin yakınına kadar kar motoruyla giden ekipler daha sonra kar kramponlarını giyip yürüyerek yaralının olduğu bölgeye ulaştı. Kar ve tipi altında gerçekleştirilen tatbikatta sedyeye konulan yaralı halatlar yardımıyla dik olan pistten aşağı indirilerek arazi aracına konuldu.



Tatbikatın ikinci bölümünde JAK ve JÖAK timleri ormanlık alanda kayarken düşüp mahsur kalan tatilciyi kurtardı. Tatilcinin ormanlık alanda bulunan acil durum butonuna basmasının ardından ekipler koordinatları belli olan bölgeye doğru yola çıktı. İhbarın kar motorlarının gidemediği bölgeden gelmesi üzerine JAK ve JÖAK tipleri, özel eğitimli köpek eşliğinde yola çıktı. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı ormanlık alanda ekipler yaralıyı aradı. Arama kurtarma köpeği eşliğinde bulunan tatilcinin yanına giden ekipler soğuktan üşüyen kadına ısınması için çay ikram etti. Yaralı kadının kar motorlarının bulunduğu bölgeye ulaşması için seferber olan ekipler yaklaşık 100 metrelik halat düzeneği kurdu. Ayağından yaralanan kadın, halatın ucuna bağlanan sedye ile tepeden aşağı indirildi. Jandarma ekiplerinin başarıyla sonuçlanan tatbikatı nefes kesti.



Kayak merkezindeki yaralanma ve kaybolma olaylarına müdahale ettiklerini belirten Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Muammer Yardımcı, "Bölgemizde 60 adet acil çağrı butonu ve 330 bilgilendirme levhası var. Bu butonlar ve bilgilendirme levhaları sayesinde kaybolan tatilcileri 15 ila 30 dakika arasında buluyoruz. Karakolumuz bünyesinde her türlü arazi şartlarına uygun araç, ekipman ve personel bulunmaktadır" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------



-Ekiplerin görüntüsü



-Kurtarma tatbikatları



-Detaylar



-Jandarma karakol komutanı Muammer Yardımcı ile röp.



Boyut: 619 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kullanım Alanı Genişliyor! Milli Savunmaya Kenevir Rötuşu

Bakanlık Marketler İçin Harekete Geçti! Ürünler Tek Tek İncelenecek

Demet Akalın, "Ödülünü Alan Sevişmeye Koşuyor" Diyen Okan Bayülgen'e Sitem Etti

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin