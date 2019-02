Dha Yurt Bülteni-10

1)GEBZE'DE 6 ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALIKOCAELİ'nin Gebze İlçesinde, D-100 Karayolu'nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

1)GEBZE'DE 6 ARAÇ ÇARPIŞTI: 5 YARALI



KOCAELİ'nin Gebze İlçesinde, D-100 Karayolu'nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde 2 hafif ticari araç ile 4 otomobilin çarpıştı. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Kazada hafif yaralanan 5 kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulaşım yan yollardan sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



-----------------



Kaza yerinden genel görüntü



Kazaya karışan araçlar



Yaralıların ambulansa alınması



Yaralılara müdahale edilmesi



(Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),



==================================================



ÇANAKKALE'DE OTOMOBİL DEREYE UÇTU İDDİASI (EK)



2)VALİ YARDIMCISI BATUK: 4 ÇOCUĞUMUZDAN BAHSEDİLİYOR



Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, dün gece Ezine ilçesinde, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçarak, suda kaybolduğu iddiasıyla ilgili "Ezine ilçemizde meydana gelen bu olayda 2 delikanlıdan bahsediliyor. 2003 doğumlu; ama 2 aile daha çıktı. 4 çocuğumuzdan bahsediliyor" dedi. Ezine ilçesine bağlı Akköy köyünün içinden geçen ve 'Akköy Geçidi' olarak bilinen bölgede arama- kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Vali Yardımcısı Batuk, "Dün saat 22.00 civarında araçla buraya gelmişler. Bu dereden geçmeye kalkmışlar ve alınan son duyumda yakınlarıyla bir telefonla irtibata geçmişler. Daha sonra araç su alıyor. 'Motorla gelip, bizi kurtarın', en son alınan ifade o. Söylenen söz de o. Anında buraya AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik timlerimiz, dalgıçlarımız, DSİ'nin ilgili elemanları, ekipmanı, hepimiz buradaydık. Sabah 06.30'a kadar burada bir çalışma yaptık. Daha sonra gördüğünüz gibi DSİ'nin kanal temizleme araçlarımız burada. Çalışmalarımız devam ediyor. Emniyetimizin de dalgıçları da buraya geldi. İlk etapta 2 kişi düşünüyorduk; ama 2 aile daha çocuklarının kayıp olduğunu söylüyor. Çocuklarımız çok küçük, genç yaşta. Aracın buradan kayarak yakın bir yere gittiğini düşünüyoruz. Bir de bir söylenti çıkarılıyor. Delikanlılar başka bir yere sığınmış olduklarını, inşallah öyledir, diye düşünüyoruz. İnşallah iyi bir neticeye ulaşırız" diye konuştu.



Deniz polisine ait botla sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, bölgeye getirilen DSİ'nin kanal temizleme ve ağır iş makineleriyle dalgıçlar, dere dibine inerek, tarama faaliyeti yürütüyor.



Görüntü Dökümü



-------------------



-Ezine ilçesinde derede devam eden deniz polisinin arama çalışmalarından görüntü.



-DSİ kanal temizleme aracının derede arama çalışmalarına destek vermesinden görüntü.



-Vali Yardımcısı Cemiz Batuk açıklama görüntüsü.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



===================================================



ENES BATUR VE OYUNCAK HAYALİ GERÇEKLEŞEN LÖSEMİLİ ADNAN, YAŞAMA TUTUNAMADI (EK)



3)SON YOLCULUĞUNA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA UĞURLANDI



Bursa'nın Gemlik ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen Adnan Taşkıran'ın cenazesi, öğle vakti Küçükkumla Mahallesi Camii'ne getirildi. Cenazede Taşkıran'ın tabutunun üzerine Beşiktaş forması örtüldü. Öğle namazının ardından kılınan cenaze sonrası Taşkıran'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi. Yüzlerce kişi, cenazede Taşkıran ailesini yalnız bırakmadı.



Anne İpek Taşkıran, "Adnanımı kurtaramadık. Minik bedeni fazla dayanamadı. Ne olur herkesi kök hücre bağışına ikna edin. Adnanımın en büyük isteği buyduö dedi.



Görüntü Dökümü;



------------------------



-Cenaze namazından detaylar



-Toprağa verilişi



-Annesinin mezarı bazında ağıtları



Süre: 1 dakika 47 saniye, Boyut: 202 MB



Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK,(Bursa),



==================================================



4)EKSİ 15 DERECEDE MUNZUR ÇAYI'NDA YÜZDÜLER



TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 3 arkadaş, sıfırın altında 15 derecede Munzur Çayı'na girip yüzdü. Arkadaş grubundan Suat Toksun, "Geleneksel olarak her yıl yapmış olduğumuz Munzur Çayı'nda yüzme etkinliğimizi bu yıl da gerçekleştirdik" dedi.



Ovacık Kayak Merkezi'nde yaptıkları kayak etkinliğinin ardından Suat Toksun ve biri kadın, 2 arkadaşı, yamaç paraşütüyle Munzur Çayı'nın bulunduğu alana indi. Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı, hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olan ilçede, dondurucu soğuğa rağmen 3 arkadaş, Munzur Çayı'na girip, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yüzdü.



Elazığ'dan Ovacık'a geldiğini anlatan dalgıç ve yamaç paraşütü eğitmeni Suat Toksun, hem keyif almak, hem de bağışıklık sisteminin güçlenmesi için Munzur Çayı'na girdiklerini ifade ederek, "Geleneksel olarak her yıl yapmış olduğumuz Munzur Çayı'nda yüzme etkinliğimizi bu yılda gerçekleştirdik. Geçmiş yıllarda suya giren arkadaş sayımız daha fazlaydı, bazıları hava şartlarından dolayı gelemedi. Ovacık'ta bu güzelliği yaşamak çok güzel. Boyumuzu aşan inanılmaz bir kar var. Biz yine de geleneği bozmadan arkadaşlarımızla suya giriyoruz. Buradaki amacımız hem keyif almak hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirerek direncimizi arttırmak. Son derece keyif alıyoruz" dedi.



Görüntü dökümü:



------------------------------



Ovacık kayak merkezinde yamaç paraşütü uçuşu



Kayak tesislerinden görüntü



Munzur çayı kenarında suya girme hazırlıkları



Suya girecek 3 kişi soyunurken



Suya girenlerden bir arkadaş açıklama yaparken



3 Kişinin suya girmesi



Su içinden detay görüntüler



Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB



======================================================



5)RİZE'DE 'PETRANBOARD' HEYECANI



RİZE'nin İkizdere ilçesinde, Kaçkar Dağları'nın eteğindeki Meşeköy'de, 12'inci Petran Kayak Şenliği düzenlendi. Yöre sakinleri, 'petranboard' denilen tahtalarla dik yamaçtan kayarak geleneklerini sürdürdü.'Petranboard' gösterisi, bölgede şambrel ve naylonlarla kayak yapmaya çalışan ziyaretçilere de heyecanlı anlar yaşattı. Kaçkarlar'da, 11 yıl önce helikopterli kayak sporu 'heliski'nin başlamasıyla profesyonel kayakçılara özenen Meşeköy köyü sakinleri, dedelerinin karda kaydığı tahtaları gün yüzüne çıkarıp, köyün eski adı Petran'dan esinlenerek, 'petranboard' adını verdikleri tahtalarla kayağa başlamıştı. Genç- yaşlı herkesin kayak yaptığı köyde 'petranboard', artık kış aylarının da ulaşım aracı oldu. Köyden kara yoluna yaklaşık 3 kilometrelik dik yolu tahtalarla kayarak, inen köylüler, daha sonra araçlarla ilçeye gidiyor. Yüksek kesimde oturanlar da köyün alt kısmında yaşayan akrabalarına gidebilmek için 'petranboard'ları kullanıyor.



GELENEK BU YIL DA SÜRDÜ



Meşeköy sakinleri bu yıl da geleneklerini sürdürüp, Petran Kayak Şenliği'nde bir araya geldi. Kaçkar Dağları'nın eteğindeki köyde, 12'inci Petran Kayak Şenliği düzenlendi. Şenliğe katılanlar, tahtalarla kayak yapan köylüleri izlerken, kendileri de otomobil şambrelleri ve naylonlarla kayak yapmaya çalıştı. Yörede 'petranboard' olarak adlandırılan tahtalarla dik yamaçlarda kayak yapan köylüler, ilgiyle izlendi. Köy sakinlerinin kendilerini bıraktıkları dik yamaçtan 'petranboard'la kayak yapması, bölgeye gelen ziyaretçilere de heyecanlı anlar yaşattı. Etkinliğe katılanlar, ilgi ve heyecanla izledikleri 'Petranboard' gösterisini cep telefonlarıyla fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Etkinliğe ilgi gösteren katılımcılar, tulum eşliğinde kar üzerinde horon oynayarak da gönüllerince eğlendi.



'GELENEK YAŞATILMALI'



Etkinlikte naylonla kayan Meryem Tahtacı (50) da ilgi odağı oldu. Keyifli anlara tanıklık ettiğini belirten Tahtacı, "Zorluğu var ama zevki ve güzelliği daha çok. Onun için bu festivallerin, şenliklerin olması çok güzel. Gelenekler bu sayede yaşatılmalı" dedi.



'SNOWSBOARD'IN ANA VATANI PETRAN'DIR



İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu da, snowboardın ana vatanının Petran olduğunu söyledi. Kösoğlu, "Petran gerçekten çok güzel bir yerdir. Kayak yapmak için çok uygundur. Şenliğinin bu yıl 12'ncisini düzenliyoruz. Avrupa'da 50- 60 yıldır yapılan snowsboardın ana vatanı Petran'dır. Halk burada 150-200 senedir yüzme tahtasıyla kayıp aşağıdaki köylerden alışverişi yapıp dönerlerdi. Bu yörenin sakinleri yüzme tahtası ile kayma işini çok güzel beceriyorlar" diye konuştu.



Yöre sakini Hakan Sarı ise, zevkli, bir o kadar da zor olduğunu söylediği 'Petranboard'la kaymanın bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.



DENGEYİ ELDEKİ ÇUBUK SAĞLIYOR



Kar toplamaması için uçları dikleştirilen tahtalara binen köylüler dengede kalabilmek için bir elinde çubuk, diğer elinde önünü kaldırarak fren yapmayı sağlayan ipe tutarak kayıyor. Köylüler tahtalar elinde yürüyerek tırmandıkları dik yamaçlarda kayak yapıyor. Snowboard ustalarına taş çıkaran köylüler Petranboard adını verdikleri tahtalarla saatte 80 kilometreyi aşan hıza ulaşabiliyor.



Görüntü Dökümü:



------------------------------



Yayladan görüntü



Şenlik alanı



Petranboard'la kayak



Katılımcıların kayması



Horon oynanması



Röp ve detaylar



BOYUT: 585 MB



HABER: Mehmet CAN PEÇE KAMERA: Selçuk BAŞAR/RİZE-DHA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu

Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti

Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada