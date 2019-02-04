Dha Yurt Bülteni -10

Balıkesir Adliyesi'nde gaz kaçağı; 34 kişi zehirlendi (1)BALIKESİR Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan 34 kişi zehirlendi.

Balıkesir Adliyesi'nde gaz kaçağı; 34 kişi zehirlendi (1)



BALIKESİR Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan 34 kişi zehirlendi. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, bina tahliye edilip, zehirlenenler, hastaneye kaldırıldı.



Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu adliyeye gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı, hastaneye kaldırılan 34 kişiden 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



BALIKESİR, -



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Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor (3)



KAYIP BATUHAN'IN BABASI: İNŞALLAH BULUNUR



Ezine'de geçen cumartesi gecesi, derede sulara kapıldığı iddia edilen otomobilde bulunduğu değerlendirilen çocuklardan lise 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl'ın babası Aydın Kızıl, arama kurtarma çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Aydın Kızıl, oğlunun doğum günü kutlamasına gitmek için annesinden izin alarak dışarı çıktığını belirterek, "Ondan sonra başına bunlar gelmiş. Olaydan bir saat sonra itfaiye, ambulanslar geçince; kayıp Ferhat diye bir arkadaşı var diye, bizimki de Ferhat'la samimi diye hemen aradım. Telefonuna ulaşılamıyordu. Koştuk geldik buralara, arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah bulunur" dedi.



Ezine'de, iddiaya göre, 2 Şubat Cumartesi gecesi dereye düşerek suya kapılan otomobilde oldukları ileri sürülen çocuklardan Ferhat Çil (16) ve Batuhan Kızıl'ın (16) Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf, Barış Kurt'un (16) Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf, Mehmet Yalçın'ın da Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde, 200 kişilik ekibin bölgedeki faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü



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-Arama çalışmalarından görüntü.



-Kayıp Batuhan Kızıl'ın babası Aydın Kızıl ile röp.



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,



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Yağmurdan sonra oluşan gölete düşen minik Mehmet öldü



Hatay'da yağış ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle oluşan su birikintisine düşen Mehmet Emin Gezer (5), boğularak yaşamını yitirdi. Minik Mehmet'in suya düşme anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün akşam saatlerinde Hatay merkeze bağlı Aşova Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte son dönemdeki yağış nedeniyle oluşan su birikintisinin yakınında oynayan Mehmet Emin Gezer, derinliği 1 metreyi aşan gölete düştü. Suyun içinden çıkamayan minik Mehmet, boğularak yaşamını yitirdi. Çocuğun suya düşme anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler tarafından cesedi bulunan Mehmet Emin Gezer'in cenazesi bugün öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Aşova Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Mehmet Emin Gezer'in ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



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Çocuğun evin kenarında yürürken görüntüsü



Gölete girmesi



Boğulması



SÜRE: 25" BOYUT: 46 MB



Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),



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Tabureli, silahlı kavgaya 3 tutuklama



Adana'da birbirlerine bıçak, tabanca ve taburelerle saldıran iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay sonrası gözaltına alınanlardan 3 kişi tutuklandı.



Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 1 Şubat'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre kahvehane önünde Adil Ç. ile Ömer ve Feyyaz D. bir gün önce küfürleşti. Bir gün sonra tekrar karşılaşan taraflar birbirleriyle kavga etmeye başladı. Taraflardan Buluthan D. aldığı ahşap tabureyi Adil Ç.'nin kafasına vururken, bir kişi de yaklaşık 1 metrelik yükseklikten aşağı atıldı.



3 KİŞİ TUTUKLANDI



Taburelerle birbirlerine saldıran iki grup arasındaki kavgada Feyyaz D. bıçak çekip saldırırken, bir başka şahıs da silahını ateşledi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Başından yaralanan Adil Ç., olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan kısa bir süre sonra Ömer, Feyyaz, Tolgahan ve Buluthan D. yakalandı. Buluthan D.'nin üzerinden kuru sıkı, Tolgahan D.'nin üzerinden ise ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanma talebiyle sevk edilen şüphelilerden Ömer D. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü



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Taburede oturan 3 şahsın görüntüsü



Bir şahsın yanlarına gelip oturması



Başka bir şahsın boş tabureyi alıp oturanlardan birinin kafasına vurması



Yaşanan kavgadan görüntü



Bir şahsın havaya ateş açması



Kafasından kan akan şahıs



Elinde bıçak ve silah olan şahısların yaralıya tekrar saldırması



Şahısların gidişi



SÜRE: 01'33" BOYUT: 171 MB



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,



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Suriyeli 2 bin 360 aileye yardım



İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Halep kenti kırsalındaki çadır kentlerde yaşayan 2 bin 360 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan kamplarda kış aylarında yaşam mücadelesi veren ailelere yardımını sürdürüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı görevlilerinden Ali İmran Durman, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Yardım olarak yaptığımız gıda paketlerinde 6 kişilik ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak gıda malzemeleri bulunuyor" dedi.



Görüntü Dökümü



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Yardım dağıtımı



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 14 MB



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



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Uludağ'da, Berkay binlerce kişiyi coşturdu



Türkiye'nin en büyük gençlik festivallerinden Whitefest, kış turizminin merkezi Uludağ'da önceki gün başladı. Fesival, 11 gün boyunca 12 bin kişiyi ağırlayacak.



Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Whitefest'in ilk gününde Bayram Özcan, Yakuza, Çağlar Fidan, Erdem Kınay ve Percussion Tai gibi DJ'lerin performansı ve çeşitli aktivitelerle müzik ve eğlencenin keyfini çıkaran ziyaretçiler gece de Baran Bayraktar ve Cihat Uğurel'in performansıyla sabaha kadar doyasıya eğlendi. Yaklaşık bin kişinin saatler öncesinden konser alanını doldurduğu ekinlikte sahne alan Berkay da muhteşem sahne performansıyla ziyaretçilerden tam not aldı.



Görüntü dökümü



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-Konserden detaylar



Süre: 1 dakika 54 saniye, Boyut: 213 MB



Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,



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Malatya'daki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama



Malatya merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında polis ekipleri; Malatya, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün 'ev abileri' olarak adlandırılan 9 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.



Haber: Taha AYHAN/MALATYA, -



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Adıyaman'da 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı



Adıyaman'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan 3 kişi tutuklandı.



Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şüphelinin Edirne, Şanlıurfa ve Gaziantep'te olduğunu belirledi.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hakkında 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Tut eski ilçe Milli Eğitim Müdürü G.D.'yi yurt dışına kaçmak isterken Meriç Nehri'nde yakaladı. Hakkında yakalama kararı bulunan F.D. Şanlıurfa, E.Ö. ise Gaziantep'te yakalandı. Adıyaman'a getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN, -

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