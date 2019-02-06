Dha Yurt Bülteni -10

Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum beklentisi (2)KAŞ'TA HASAR BÜYÜKKaş'ta etkili olan yağmur ve fırtına Çayköy, Çavdır, Palamut, Kınık ve Aklar mahallelerinde başta tarım alanları olmak üzere birçok noktada hasara yol açtı.

Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum beklentisi (2)



KAŞ'TA HASAR BÜYÜK



Kaş'ta etkili olan yağmur ve fırtına Çayköy, Çavdır, Palamut, Kınık ve Aklar mahallelerinde başta tarım alanları olmak üzere birçok noktada hasara yol açtı. Elektrik direklerini devirip, ağaçları kökünden söken fırtına çok sayıda seranın plastik örtüsünü yırtıp atarken, bazılarını da yerle bir etti. Seralardaki ürünlerin çoğunluğu telef oldu.



DALGALAR SAHİLİ VURDU



Fırtına Demre sahillerinde de etkisini gösterdi. Özellikle Sülüklü ve Taşdibi sahillerinde fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgalar sahildeki beton ve toprak yürüyüş yolunun bir bölümünü alıp götürdü. Kaş ve Demre bölgesinde su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.



KEMER'DE DEV DALGALAR



Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde de fırtınayla birlikte dev dalgalar oluştu. Dalgalar sahile yakın noktadaki tesislerin bulunduğu bölgeye kadar ulaşırken, herhangi bir zarar olmadığı kaydedildi.



Kumluca'nın Adrasan sahilinde de Çıralı'ya benzer görüntüler yaşandı. Fırtınayla birlikte dev dalgalar oluşup, sahil bölgesindeki turistik tesislere kadar ulaştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)



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Kumluca'da oluşan dev dalgalar



Kaş'ta zarar gören seralardan görüntüler



Demre sahilindeki dev dalgalar



Antalya'daki bulut kümelerinden görüntüler



HABER- KAMERA: Ahmet ACAR- Tolga YILDIRIM/ANTALYA,



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)



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Finike sahilinde etkili olan fırtına



DURUMU: Link geçiliyor.



HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),



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Kokpit camı çatlayan uçak, Trabzon'a acil iniş yaptı



İSTANBUL-Afganistan seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, havada kokpit camının çatlaması üzerine Trabzon'a acil iniş yaptı. 239 yolcu ve 16 mürettebatı bulunan uçakta Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani'nin yer aldığı öğrenildi.



İstanbul'dan sabah saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitmek üzere 239 yolcu ve 16 mürettebatı ile kalkış yapan THY'ye ait yolcu uçağının kokpit camı çatladı. Uçak, Trabzon Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi. Uçakta Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İdris Zamani'nin yer aldığı öğrenildi.Trabzon Havalimanı'nda bekletilen yolcular, tahsis edilecek bir uçakla Kabil'e harekete edecek.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ TRABZON,



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Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Kiraz ilçesinde sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve kooperatif üyeleri ile bir araya geldi, burada 31 Mart yerel seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. AK Parti için oy isteyen Bakan Pakdemirli, yapacakları projelere de değinerek, "Süs bitkisi yetiştiricileri için projeler var. Mevcut orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanları özel fidanlık sahiplerine kiraya veriyoruz. Bunun yanında, ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmesini sağlayacağız" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kiraz'da sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve kooperatif üyeleri ile bir araya geldi. Burada katılımcılara seslenen Bekir Pakdemirli, Kiraz'ın Suludere Mahallesi'nde yeraltı barajı projesi ile ilgili çalışma yapacaklarını belirtti. Yine Kiraz'da veterinerlik fakültesi kurulduğunu hatırlatan Pakdemirli, "Evlatlarımızın artık Kiraz'dan göç etmeyecek. Devletimiz çok büyük. Kiraz gibi bir yerde bile artık üniversitemiz var" dedi.



Konuşmasının devamında sözü, cumhurbaşkanlığı sistemine getiren Pakdemirli, "90'lı yılları kayıp olarak görmek lazım. 2000'li yıllardan itibaren AK Parti tek başına iktidara geldi ve 16 yıldır da iktidarda" dedi. 31 Mart yerel seçimlerine dair de konuşan Bakan Pakdemirli, "Bu seçim ister istemez, vatandaş tarafından teveccüh edilen başkanlık sisteminin bir tasdiki, bir noter onaylaması gibi, bu sistemin devamı veya devamı değil yönünde bir onaylamanız olacak. Bu belediye seçimlerinin iki önemli unsuru var. AK Parti belediyeciliğinin devamını istiyorsanız, AK Parti'ye vereceksiniz. Bir de parlamenter sisteminin tekrar konuşulmaması, Başkanlık sisteminin devamı ve bu sitemin daha da oturması anlamında hükümete, devlete destek olacaksınız" dedi. Bakan Pakdemirli, "Çocuklarımızın geleceği için, gönlünüzdeki parti ne olursa olsun AK Parti'ye desteklerinizi istiyorum" diye konuştu.



'195 MİLYON LİRA HİBE VERDİK'



Konuşmasında tarıma da değinen Bakan Pakdemirli, "Türkiye dünyada tarımsal hasılada 7'inci sırada. Hani ilk ona girmeye çalıyoruz ya… Süt sığırında Avrupa'da birinci sıradayız. Destekleri 8 misli arttırdık. Bu yıl 16.1 milyar TL desteğimiz olacak. Orman varlığımızı arttıran nadir ülkelerden biriyiz. Kiraz'a son 16 yılda tarım ve hayvancılık alanında 195 milyon lira hibe verdik. Kiraz'ın tarımsal hasılası 772 milyon TL'ye gelmiş" dedi.



SÜS BİTKİSİ MÜJDESİ



Üzerinde çalıştıkları projelerin olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Seracılık ile ilgili çok ciddi bir hibe projesi başlatmak üzereyiz. Kış zamanında özellikle sebze ve meyve fiyatları gündemimizi kaplıyor. Biz burada seracılık alanını arttırabilirsek, gerekli tedariki sağlayabilirsek, fiyat probleminden inşallah çıkartacağız. Süs bitkisi yetiştiricileri için de projeler var. Mevcut orman fidanlıklarından ihtiyaç fazlası olanları özel fidanlık sahiplerine kiraya veriyoruz. Bunun yanında, ormanlık alanlarda süs bitkilerinin de yetiştirilebileceği özel orman fidanlığı kurulmasına izin verilmesini sağlayacağız. Hayvancılığın geliştirilmesine ormanların katkısının arttırılması için orman alanlarında otlatmaya açılan alanları arttırarak yüzde 53'e çıkartıyoruz. Ayrıca ormanlık alandan geçen enerji nakil hatları ile yangın emniyet yol ve şeritlerinde yem bitkisi yetiştirilerek hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ücretsiz olarak faydalanması sayesinde de yem maliyetleri düşürülecek, hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağız. Bölgemizde ormanlık alanlarda yetişen yabani zeytinleri aşılayıp üç yıl bakımını yaptıktan sonra orada yaşayan köylülerimize eşit bir şekilde ücretsiz olarak dağıtıp 49 yıllığına ürününü kendilerinin toplamasına izin vereceğiz" diye konuştu.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız da yaptığı konuşmada, İzmir'in son günlerde çok fazla yağış aldığını ve yapılan yatırımlar sonucu, yağışların berekete dönüştüğünü belirtti.



Kiraz Belediye Başkanı AK Parti'li Saliha Özçınar da, ilçeyi hayvancılık üssü haline getirmek istediklerini söyledi.



Görüntü Dökümü



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-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi



-Bakan Pakdemirli'nin konuşması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



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Geri dönüşüm çöpü getiren öğrencilere bedava alışveriş fişi



Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir geri dönüşüm firması tarafından İstaş-Kentaş Ortaokulu'nun bahçesine konulan konteynere geri dönüşüm malzemeleri atan öğrenciler, karşılığında verilen fişle kantinden bedava alışveriş yapıyor. Öğrenciler projenin başlamasıyla birlikte konteyneri geri dönüşüm atıklarıyla doldurdu.



Projeyle ilgili açıklama yapan geri dönüşüm firması sahibi Serdal Özkan, "Amaç kağıt, plastik, cam ve kutu atıklar ile kullanılmış evsel atık yağların toplanarak tekrar işlenmesini, atıkları vatandaştan para ile toplamakla aile bütçesine katkı sağlamaktırö dedi. İstaş-Kentaş Ortaokulu Müdürü Orhan Erdoğan ise, "Ülkemizde sıfır atık projesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Biz de okul olarak yıllardır çevreye duyarlı projeler üretiyoruz. Ekonomiye kazandırılabilecek cam, şişe, sıvı atık, kağıtları okulumuzda toplayacağız. İnşallah bu geri dönüşüm projesiyle örnek olacağızö dedi. Kağıt toplayıp gelen öğrenci Talha Şahin, "Kağıt topladım geldim. Bunları teslim edeceğim. Karşılığında kantinden alışveriş yapacağım. Harçlığımı kazanıyorumö dedi. Öğrenci Nüsra Akgün de "Geri dönüşümü olan çöpleri getireceğiz. Karşılığında kantinden alışveriş yapacağımız fiş alacağızö die konuştu.



Görüntü dökümü:



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-genel görüntü



-açıklamalar



-detaylar



Görüntü süresi: 214 DK boyut 250 MB



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



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Mersin polisi kan bağışladı



MERSİN kent merkezinde görev yapan polisler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin önderliğinde kan bağışı yaptı.



Merkez Yenişehir ilçesindeki hizmet binasındaki kan bağış etkinliğinde birçok birim müdürü ve memur, tansiyon ölçümü ve kan sayımının ardından sedyedeki yerini aldı. Kızılay'ın uzman personelleri tarafından kanları alınan güvenlik güçleri, kan bağışlamanın hayati önem taşıdığını söyledi. İlk bağışı Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin yaptığı etkinliğin gün boyu süreceği bildirildi. Kan verdikten sonra basın mensupların bir açıklama yapan Şahne, "Kızılayımızın kan bağışı kampanyasına, İl Emniyet Müdürlüğü olarak biz de destek vermek istedik. İnşallah bundan sonraki kampanyalara da destek vereceğiz. Kan bağışlamak hayat bağışlamak gibi. Arkadaşlarımızı da bu sloganla davet ettik. Sağolsunlar, onlar da iştirak etti. Bütün arkadaşlarımıza ve Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



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Bağış alanının görüntüsü



İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin tansiyon ölçümü ve kan sayımı



Bağışçı formunun onaylanmasının detay görüntüsü



Şahne'nin kan bağışından genel ve detay görüntüler



Diğer müdür ve polis memurlarının bağışlarından genel ve detay görüntüler



Şahne'nin açıklaması



SÜRE: 01'52" BOYUT: 203 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Şubat'ta Aydın'da



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Cumartesi günü Aydın'da halka seslenecek.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında Aydın'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Şubat Cumartesi günü saat 15.00'te Atatürk Kent Meydanı'nda halka seslenecek. AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın'a geliş tarihinin netleşmesi üzerine harekete geçti. Meydan düzenlemesi yapılacağı kaydedildi. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kent Meydanı'nda halka hitap edecek. Bu vesile ile tüm Aydın halkını davet ediyoruz" dedi.



Haber: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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