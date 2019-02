Dha Yurt Bülteni -10

Aydın Büyükşehir'den Kuşadası Belediyesi'ne hacizAydın Büyükşehir Belediyesi, otobüs terminali gelirleri nedeniyle anlaşmazlığa düştüğü Kuşadası Belediyesi'nin mülk ve gelirlerine mahkeme kararıyla haciz koydurdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, otobüs terminali gelirleri nedeniyle anlaşmazlığa düştü. Büyükşehir Belediyesi avukatları, 2 yıl önce, otobüs terminalinden elde edilen tüm gelirler ve mülkiyeti Kuşadası Belediyesi'ne ait olan terminaldeki iş yerlerinden elde edilen kira gelirlerini kapsayan 811 bin 589 lira için icra takibi başlattı. Kuşadası Belediyesi'nin avukatları ise Büyükşehir Belediyesinin sadece şehir içi ve şehirler arası yolcu araçları, taksilerin otogara giriş- çıkış ücret gelirlerini alabileceğini belirterek, itirazda bulundu.



Davanın görüldüğü Aydın 2'nci İdare Mahkemesi, dükkan gelirleri dışındaki gelirler için icra takibi yapılabileceği yönünde karar verdi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi avukatları, dükkan gelirleri dışındaki 472 bin 400 liralık otogar giriş- çıkış gelirini yasal faizin de eklenmesiyle, toplam 748 bin 288 lira olarak tahsil etmek için harekete geçti. Aralarında tarihi Güvercinada, çarşı merkezindeki 100'e yakın dükkan ve iş yerinin de bulunduğu Kuşadası Belediyesi'nin taşınmazlarına, İller Bankası dahil tüm gelirlerine haciz koyduruldu. Haciz işleminin başlatılmasıyla ilgili Kuşadası İcra Dairesi'nin 2017/7967 sayı ve 6 Şubat 2019 tarihli yazısı Kuşadası Belediyesi'ne ulaştı.



Ezine'de kayıp Barış'ı arama çalışmaları 8'inci gününde devam ediyor



Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapılan otomobildeki 4 gençten halen kayıp olan Barış Kurt'u (16) arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ediyor. Çalışmalar kapsamında derenin debisinin düşürülmesi için akıntının yön değiştirmesini sağlayacak yeni kanal açıldı. Suyun yönünün bu kanala çevrilmesi için de her biri 8,5 ton ağırlığındaki 6 adet 3 metrelik beton blok yerleştirildi.



Ezine'de 2 Şubat Cumartesi gecesi saat 21.30 sıralarında, lise öğrencileri Ferhat Çil, Batuhan Kızıl, Mehmet Yalçın ve Barış Kurt'un içinde bulunduğu 17 AAC 010 plakalı otomobil, Akköy geçidinde yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapıldı. Pazartesi akşamı saat 18.00 sıralarında derede yeri belirlenen otomobil kıyıya çıkarıldı. Araçta, Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri Ferhat Çil (16) ile Batuhan Kızıl (16) ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın (16) cansız bedenleri bulundu. Bahutan Kızıl, Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın toprağa verildi.



ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Barış Kurt'u arama çalışmalarında ise 8'inci güne girildi. Önceki gün DSİ Genel Müdürlüğü ekipleri, derenin yükselen debisinin düşürülmesi için akıntının yön değiştirmesini sağlayacak olan yeni kanal açma çalışması yaptı. Bugün ise DSİ ekiplerince, derenin yükselen debisinin azalması ve akıntı hızının düşürülmesi için yapılan yeni kanal önüne suyun yönünün değiştirilmesi için her biri 8,5 ton ağırlığındaki 6 adet 3 metrelik beton blokların yerleştirmesi için çalışma gerçekleştirildi. Yetkililer bu sayede suyun sağ yönden gelen akıntısının yeni açılan sol yöndeki kanala doğru giderek sualtı ekiplerinin çalışmalarının kolaylaştırılacağını belirtti. Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna ve AFAD Müdürü Levent Yılmaz'da bölgede çalışmaları koordine etti.



Arama çalışmalarına, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Arama ve Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katılıyor



-Barış Kurt'u arama çalışmalarından genel görüntü.



-Barış Kurt'un kaybolduğu dereden görüntü.



-Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin derede arama çalışmalarından görüntü.



-DSİ ekiplerince kanal açma çalışması sonrası suyun yönünün değiştirilmesi için dere yatağına blok betonlar konulmasından görüntü.



-AFAD ekiplerinin arama çalışmalarından görüntü.



-Barış Kurt'un yakınları ve vatandaşların arama çalışmalarını takip etmesinden görüntü.



Hatalı dönüş kaza getirdi: 1 ölü, 2 yaralı



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kural ihlali yaparak diğer yola hatalı döndüğü öne sürülen otomobile kamyonun çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi Acıpayam Bulvarı'ndaki Kent Ormanı Kavşağı'nda meydana geldi. Saraylar Caddesi'nden Acıpayam Bulvarı'na gitmek için kural ihlali yaparak hatalı dönüş gerçekleştirdiği öne sürülen Şeyma Kasterli yönetimindeki 09 YM 859 plakalı otomobile, Himmet Akbaş yönetimindeki 20 KD 201 plakalı kamyon, sol ön kapı tarafından çarptı. Otomobil, savrularak kaldırıma çıktı. Kazada sürücü Kasterli, annesi Kübra Kasterli ve dayısı Halil Verim, otomobilde sıkışarak yaralandı. Kamyon sürücüsü Akbaş ise kazayı yara almadan atlattı.



Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı halil Verim, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen öldü. Sürücü Kasterli'nin sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Akbaş, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonun önüne çıkan otomobile çarpması ve savrulan aracın kaldırıma çıkması yer aldı.



Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü



Hurdaya dönen otomobilden detaylar



Kamyondan ve polis ekiplerinden detaylar



Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu



Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşandı.



Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, yılın ilk ayında 9 bin 501 TIR çıkış yaptı. İçerisinde gıda maddesi, inşaat malzemesi ve çeşitli insani ihtiyaç maddeleri bulunan TIR'lar Cilvegözü'nde yapılan işlemlerin ardından Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltarak tekrar Türkiye'ye dönüyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, 2019 yılı Ocak ayında toplam 9 bin 501 TIR'ın çıkış yaptığını söyleyerek, ay içerisinde ihracat ile ilgili toplam 9 bin 283 beyanname açıldığını ve Cilvegözü'nde gerek insani yardım ve gerekse ihracat malı açısından yoğunluk yaşandığını belirtti.



-Cilvegözü Gümrük Kapısı



-Çıkış için bekleyen TIR'lar



-Giden TIR'lar



-Yüklerini boşaltarak geri gelenler



-Cilvegözü ve TIR detay görüntüsü



SÜRE: 2'09" BOYUT: 240 MB



Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası



Muğla'nın Marmaris ilçesinde, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turist Ian Camppel'e (55) 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



İrlandalı turist Ian Camppel, 4 Ekim 2018 Perşembe günü öğle saatlerinde, Kordon Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına müşteri gibi girip, pırlantalara bakmak istediğini söyledi. Oturması için yer gösterilen Camppel'a, beğendiği iki pırlanta, incelemesi için tezgahtar tarafından çıkarıldı. Tezgahtar, Camppel'a pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi. Camppel, iddiaya göre, tezgahtarın boş anından faydalanıp, 40 bin dolar değerindeki pırlantalardan birini önce avucunun içine sıkıştırdı ardından kısa pantolonun gizli cebine koyup, taşları beğenmediğini belirterek, teşekkür ettikten sonra dükkandan çıkmak istedi. Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde tezgahtar, pırlantalardan birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Tezgahtarın çağırdığı polisler, Camppel'ın üzerinde yaptığı aramada pırlantayı bulamadı. Bu sırada kuyumcu dükkanının müdürü, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde Camppel'ın, pırlantayı avucunun içine alarak, çaldığını belirledi. Buna rağmen pırlanta bulunamayınca Camppel'ın yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı.



Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülen Camppel'a, 4 kez ultrason çekimi yapıldı. Ultrason sonuçlarına bakıldığında, pırlantanın, İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Pırlantanın doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi. Dışkılama yöntemiyle pırlantanın çıkarılması amacıyla Camppel'a sindirimi hızlandırıcı ilaç verildi. Geçen 48 saate rağmen pırlanta, doğal yollarla çıkarılamadı. Doktorlar ise tıbbi veya cerrahi yöntemin riskli olduğunu savcılığa iletti. Camppel ise suçlamaları kabul ederek, tıbbi yolla pırlantanın çıkarılmasını istedi ve evrakı imzaladı. Özel hastanede 2 kez kolonoskopi yapılan Camppel'ın bağırsağından pırlanta taş, çıkarıldı. 40 bin dolar değerindeki pırlanta, bilirkişi incelemesinin ardından kuyumcuya teslim edildi.



Tedavisi tamamlanan İrlandalı turist Ian Camppel, aynı gün, gözaltına alındıktan sonra 'nitelikli hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Camppel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Savcı, karara itiraz etti. Otele yerleştirilen Camppel, iki gün sonra tekrar polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Camppel, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Camppel, tutuklandı.



Camppel ifadesinde, 12 yıldır Marmaris'e bir hafta süreyle tatile geldiğini, ülkesinde 7 yıl önce iş kazası geçirdiği için malulen emekli olduğunu, eşini trafik kazasında yitirdiğini, eşinin cesedinin göle düşen araçtan günler sonra çıkarılabildiğini; ancak parmağındaki pırlanta nikah yüzüğünün kaybolduğunu, bu nedenle kendisinde 'pırlanta saplantısı' oluştuğunu öne sürdü.



Marmaris 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Camppel hakkında 'nitelikli hırsızlık' suçundan açılan davada karar çıktı. Camppel, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Camppel'ın avukatının karara itiraz edeceği öğrenildi.



Marmaris Adliyesi genel görüntü(arşiv)



İrlandalı turistin adliye getirilişi(arşiv)



İrlandalı turistin pırlantayı çalarken kuyumcudaki güvenlik kamera görüntüsü(arşiv)



Pırlanta yüzüğün fotoğrafı(arşiv)



(Toplam: 3 dakika 29 saniye-252 MB HD görüntü)



Bakkal arasına kurduğu hat kaldırıldı



Rize'de yaşayan ve bakkala gidip gelirken dik rampa inip çıktığı için zorlanan Gökhan Gökdemir (28), evi ile bakkal arasına ip ile hat kurdu ve makaralı sistemle siparişleri eve çekmeye başladı. Gökdemir'in bulduğu sıra dışı çözüm, şikayet üzerine görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle zabıta görevlilerince kaldırıldı.



Gülbahar Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katındaki dairede oturan ve motosikletli kurye olan Gökhan Gökdemir, merdivenler ile evine ulaşan dik rampayı inip çıkarak bakkala gidip gelmek zorunda kalınca çözüm yolu aradı. Bir hafta önce dairesi ile bakkal bitişiğindeki aydınlatma direği arasına 200 metre uzunluğunda ip hattı kuran Gökhan Gökdemir, makaralı sepet yaptı. Sepeti ip hattı üzerinden kaydırarak gönderen Gökdemir, bakkala telefonla verdiği siparişleri evine ipe bağlı sepet ile çekiyor. Gökdemir, bu yöntemle 5 kat merdiven ve binaya giden dik yokuşu inip çıkmaktan kurtuldu.



'GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ' ŞİKAYETİ



Ancak, Gökdemir'in bulduğu sıra dışı çözüm kısa yolu sürdü. Binaların önünden geçen ip hattının görüntü kirliliği oluşturduğunu belirten vatandaşların şikayetleri üzerine Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mahalleye gelen zabıta görevlileri, Gökhan Gökdemir ile görüşerek ip hattının kaldırılmasını sağladı. Gökdemir, ip hattının kaldırılması ile yeniden 5 kat merdiven ve binaya giden dik yokuşu inip çıkarak bakkala gidip gelmek zorunda kaldı.



Bina çevresinden detay



Vatandaşlarla röp.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 45'inci yılı kutlandı



Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ) kuruluşunun 45'inci yılı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. CÜ Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, "Görevimiz fikir üretip, bunu ürüne dönüştürmek" dedi.



9 Şubat 1974'te kurulan Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin 45'inci yılı nedeni ile kampüs içindeki kültür merkezinde düzenlenen kutlama programına Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında ilk olarak Cumhuriyet Üniversitesinin tanıtım videosu katılımcılara izletildi. Burada konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan Sivas'ın geçmişten bu güne kadar alim ve üniversiteler şehri olduğunu söyledi. Tarih boyunca Sivas'ın ilim şehri olduğunu belirten Ayhan, "Buruciye Medresesi, Şifahiye Medresesi, Gök Medrese, bunları düşündüğümüz zaman bu markanın oluşmasında medreselerimiz var. Şimdiki zamanda ise ilmimize, bilgimize, örf ve adetlerimize, kültürümüzün devamını sağlayacak olan üniversitelerimizdir. Dar'ül Ulema'nın geçmişten günümüze aktarılmasını sağlayan kurum da Cumhuriyet Üniversitemizdir. Buna emek sarf eden, katkı sağlayan tüm hocalarımızı, idarecilerimizi tebrik ediyorum. Hep beraber Sivas'ın marka değerini yükseltmek için ilimizin Dar'ül Ulema olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Üniversitemizin 45'inci yılı hayırlı olsun, bereketli olsun" dedi.



CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise, üniversitelerin görevlerinin araştırma yapmak ve eğitim vermek olduğunu belirterek, "Görevimiz önce fikir üretmek sonra da bu fikri ürüne dönüştürmektir. Yaptığınız bütün çalışmalarda sizleri destekleyeceğimizi defaatle söylemiştim. Özellikle sağlık ve savunma sanayisinde çalışmalar yürütüyoruz. Mesela geçtiğimiz 2018 yılı içerisinde deri hastalıklarını iyileştiren kozmetik ürün geliştirdik. Savunma sanayi için tamamen yerli malzemeleri kullanarak hafif ve kurşun geçirmez zırh plakası ürettik. Malumunuz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının henüz bir tedavisi, ilacı ya da iğnesi, yok. Geçtiğimiz günlerde bu hastalığa ilaç üretmek adına bir çalıştay düzenledik. Daha başka alanlarda da ilaç üretmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Konuşmaların ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluş öyküsünü anlatan belgesel katılımcılara izletildi. Programda ayrıca bilim, kültür, ve spor dalında dereceye giren akademisyen ve öğrencilere başarı belgesi verildi. Spor dalında ise Dünya Güreş Şampiyonu Taha Akgül'e başarı belgesi takdim edildi. Programın ardından katılımcılar üniversite kampüs alanı içerisinde yaşayan kuş çeşitlerinin fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.



-Programdan görüntüler



-Vali Ayhan'ın konuşması



-Rektörün konuşması



-Belge takdimi ve sergi gezilmesi



