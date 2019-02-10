Dha Yurt Bülteni-10

1) HDP
BATMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI GÖZALTINA ALINDI TFF
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Batman
Petrolspor-Velimeşespor maçını protokol tribününde izlemek için stadyuma gelen HDP Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir
, protokol listesinde adı olmadığından dolayı polis ekipleri girişine izin vermeyince çıkan tartışmanın ardından gözaltına alındı. Hakkında açılan terör soruşturması kapsamından İçişleri Bakanlığı
'nca 11 Eylül
2016 günü Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınan Sabri Özdemir, 31 Mart seçimlerinde HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Özdemir, bugün Batman Stadyumu'nda oynanan Batman Petrolspor- Velimeşespor maçını izlemek için protokol girişini kullanmak istedi. Statta görevli polis ekipleri, Özdemir'in protokol listesinde isminin olmadığından dolayı giriş yapmasına izin vermedi. Özdemir, protokol tribününe gitmek için ısrarda bulunması üzerine polis ekipleriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü
'ne getirilen Özdemir'in ifade işlemleri sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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Özdemir ile polis arasında tartışma
Özdremir gözaltına alınırken
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13.4 MB
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1)MAHKUM YAKINLARINDAN AF EYLEMİ
İZMİR'de mahkum yakınları 'Af yoksa, oy da yok' diyerek af çıkarılması için eylem yaptı. Konak
Meydanı'nda bir araya gelen mahkum yakınları, af çıkarılması için eylem yaptı. 'Af yoksa oy da yok' sloganları atan mahkum yakınları adına basın açıklamasını okuyan Aygül Atmaca, "Mahkum yakınlarının gücü hafife alınacak bir güç değildir. 24 Haziran seçimleri öncesinde mahkumların durumuna değinen MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'ye sözümüzü tutarak gücümüzü gösterdik. Bizim tek gücümüz olan oy gücümüzü kullanma zamanı gelmiştir. MHP lideri verdiği sözle mahkum yakınlarını umutlandırmıştır. Bu sözün üstünden 10 ay geçmiştir. Bu süre zarfından çok sayıda mahkum ve yolunu gözleyen mahkum yakınları kavuşamadan yaşamını yitirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
her söyleminde 'Gündemimizde af yok' demiştir. Karşıtı olarak Devlet Bahçeli de sürekli affı gündemde tutarak oy malzemesi haline getirmiştir. Biz oyumuzu ve gücümüzü görüyoruz. Artık 'Af yoksa oy yok' diyoruz" diye konuştu. Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan mahkum yakınları, olaysız dağıldı.
Görüntü Dökümü
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Basın açıklamasından görüntü
Sloganlardan görüntü
Genel ve detay görüntü
(Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR/
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3)UMURBEY'DE DEVE GÜREŞLERİNE YOĞUN İLGİ
ÇANAKKALE'nin Lapseki
ilçesine bağlı Umurbey
beldesinde Belediye tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen deve güreşlerine ilgi yoğun oldu. Umurbey Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncu kez Umurbey Geleneksel deve güreşleri düzenlendi. Marmara
ve Ege
bölgesinden getirilen 100'e yakın devenin güreşleri ilgiyle izlendi. Güreş sırasında bazı develerin tel örgülerin arkasında güreşleri izleyen seyircilerin üzerine doğru yönelmesi heyecana yol açtı. Belde merkezindeki futbol sahasında düzenlenen güreşlerini Umurbey Belediye Başkanı AK Parti'li Sami Yavaş ile çok sayıda kişi izledi.
29'uncu kez düzenledikleri deve güreşlerini geleneksel hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Sami Yavaş, "Hava ve ortam çok güzel. 100'ün üzerinde deve ve deve sahibi güreşlerimize katıldı. Bununla birlikte biz bu dönem Belediye Başkanlığı yarışında bayrağı başka bir arkadaşımıza teslim ediyoruz. ve bu bizim son güreşimiz arkadaşlardan helalliğimizi aldık. Umurbey parlayan bir yıldız. İnşallah bundan sonra da bu parlayan yıldız devam edecek. Bütün etkinliklerle birlikte Umurbey'in ivmesi yukarı doğru çıkarılacak" dedi.
Güreşlerde derece giren deve sahiplerine, Belediye Başkanı Sami Yavaş tarafından Kaymakamlık
, Belediye Başkanlığı, Jandarma
Komutanlığı, Ağalık ve Tertip Komitesi
kupaları takdim edildi.
Görüntü Dökümü
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-Umurbey beldesindeki deve güreşlerinden genel ve detay görüntü.
-Develerin kıran kırana güreşmelerinden detay görüntü.
-Deve güreşlerini izleyen vatandaşlardan görüntü.
-Develerin güreş sırasında tel örgülere yaklaşmalarından görüntü.
-Belediye Başkanı Sami Yavaş açıklama görüntüsü.
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/LAPSEKİ (Çanakkale
),
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4)SİNEMA SALONU OLMAYAN ŞIRNAK'TA GENÇLER, FİLM ÇEKTİ
ŞIRNAK'ta bir grup gencin kendi imkanlarıyla çektiği 'Kör Hedef' isimli filmin galası, üniversitenin konferans salonunda yapıldı. Filmin yapımcı ve yönetmenleri, sinema salonu olmayan kentin terörle değil, sanatla anılmasını istedi. Şırnak
'ta bir grup genç, kendi imkanlarıyla, silah, tefecilik ve uyuşturucuyu karşı ayaklanan bir kesimi konu alan 90 dakika süreli 'Kör hedef' adlı film çekti. Çekimleri 4 yıl süren filmin yönetmenliğini Kadri Saltan ve İbrahim Uçar yaparken, Talat Akıl ise yapımcılığını üstlendi. 100 gencin rol aldığı filmin galası, Şırnak Üniversitesi'nin konferans salonunda, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik
, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil
Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş
ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.
Filmin yapımcısı Talat Akıl, bölgenin terörle değil, sanatla anılmasını hedeflediklerini ifade ederek, Şırnak'ta şehit haberlerini artık duymak istemediklerini ifade etti.
Eserin yönetmeni Kadri Saltan ise filmde 100 kişinin yer aldığını ifade ederek, "Filmde anlatılmak istenilen konu silaha, tefeciliğe ve uyuşturucuya karşı ayaklanmış bir ekibin mücadelesi var. Bunlar tabi bu yolda mağlup oluyorlar. Çünkü yanlış hedeflere yönelik bazı hedeflerin kurbanı oluyorlar. Halkımıza çok teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadıkları için. Amacımız milletimizi bu tür sosyal faaliyetlere alıştırmak. Terörden, uyuşturucudan uzak dursunlar. Bu tür etkinliklere katılsınlar. İnşallah bunun devamı gelecek" dedi.
Filmi izleyenlerden Nesim İlçi, Şırnak'ta böylesi etkinliklerin olmasının heyecan verici olduğunu kaydederek, "Bizim için onur verici. Özellikle biz Şırnaklılar için çok gerekli olan bir şey. Bizim biraz sanatla içi içe olabilmemiz için büyük bir avantaj. Çok güzeldi, başarılı buldum. Bunun devamını bekliyoruz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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Galaya katılanlar
Filmden detaylar
Röportajlar
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,DHA
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 529 MB-28MB
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5)YABAN KEÇİLERİNİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLEDİLER
ERZURUM'un Oltu
İlçesi'nde yaban keçilerinin envanterini çıkaran ekip, avlak sahasını gezerken drone ile keçi sürüsünü görüntüledi. Karlı arazide dolaşan yaban keçilerinin koşuşturması drone kameralarına yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçilerinin envanter çalışması için Oltu ilçesindeki dağlık arazide incelemelerde bulundu. Avlak sahasını gezerek yaban keçilerinin sayılarını tespite çalışan ekip araziyi tam görebilmek için droneden faydalandı. Tekniker Mustafa Topaloğlu
'nun pilotluğunu yaptığı drone karla kaplı dağlık araziyi görüntülerken yaban keçisi sürüsü belirledi. Drone kamerası karlı arazide koşuşan yaban keçilerini görüntüledi. Bölgede nesli tehlike altındaki yaban keçileri ekipler tarafından sıkı korumaya alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yörede dağ keçilerinin avlanmasını önlemek için arazide denetimlerini sürdürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Drone ile arazinin görüntülenmesi
-Karlı kaplı arazide keçilerin koşuşturması
Haber: Salih TEKİN-ERZURUM/DHA