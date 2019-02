Dha Yurt Bülteni-10

1)PERİBACALARI'NDAKİ OTEL İNŞAATINA YIKIM KARARINEVŞEHİR merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının bitişiğindeki otel inşaatının yıkımına karar verildi.

1)PERİBACALARI'NDAKİ OTEL İNŞAATINA YIKIM KARARI



NEVŞEHİR merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının bitişiğindeki otel inşaatının yıkımına karar verildi. Karar doğrultusunda otel inşaatının yıkımına başlandığı belirtildi. Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının bitişiğine yapılan otelin inşaatı yaklaşık 2 ay önce başladı. İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı tepkilere neden oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, peribacaları yanında yükselen otel inşaatıyla ilgili basına yansıyan haberlerin ardından dün yaptığı açıklama, inşaatın durdurulduğunu açıkladı.



BAKANLIKTAN YIKIM AÇIKLAMASI



Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ise inşaat ile ilgili yıkım kararı alındığı duyuruldu. Söz konusu inşaatın durdurulduğunun dün kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada şöyle denildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun eşsiz zenginliklerini korumak için gösterdiği derin hassasiyet ve tavizsiz tutum, Bakanlığımız tarafından sarsılmaz bir ilke olarak kabul edilmektedir. Bakanlığımızın, peribacalarının bulunduğu bölgede kaçak ve çarpık yapılaşmaya karşı verdiği talimatlar doğrultusunda, Göreme beldesinde 2 pafta 9423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır."



Bakanlık tarafından kurulan komisyonla Kapadokya bölgesinde çok hızlı bir şekilde incelemelerin yapılarak, tespit edilen kaçak ya da çarpık yapılarla ilgili kararların da aynı hızla alınarak uygulamaya konulacağı duyuruldu.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Peri bacalarındaki otel inşaatından görüntü



-Yıkım çalışymaların akatılacak dozerin görüntüsü



-Detaylar



Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR,



===================================================



2)TRABZON'DA İLGİNÇ OLAY: BELEDİYE, ÇÖPLERİ ANLAŞMAZLIK YAŞADIĞI TATİL KÖYÜ GİRİŞİNE DÖKTÜ İDDİASI







TRABZON'un Beşikdüzü ilçesi sahilindeki tatil köyü ve restorana ulaşım sağlayan yol üzerine, kamyonlarla çöp döküldü. Çöplerin kendilerini kirada bulundukları tesisten çıkarmak isteyen belediye görevlilerinin kasıtlı olarak döktüğünü öne süren işletme sahibi Osman Çakmak, suç duyurusunda bulundu. Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu ise rampa yolda arızalanan kamyonun çöpleri boşaltmak zorunda kaldığını açıkladı.



Beşikdüzü sahilinde belediye tarafından kiralanan tatil köyü ve restorana ulaşımın sağlandığı yola, dün gece yarısı kamyonlarla çöp döküldü. Tatil köyü çalışanları tarafından toplan çöpler, yol kenarında bir alana yığılırken, işletmenin yöneticisi Mahmut Çakır, çöpleri cep telefonuyla görüntüleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Çöpleri, kirada bulundukları tesisten çıkarmak isteyen belediye görevlilerinin kasıtlı olarak döktüğünü öne süren işletme sahibi Osman Çakmak ise suç duyurusunda bulundu.



'2 KAMYON ÇÖP DÖKÜLDÜ'



Osman Çakmak, "Belediye başkanı ile kira sözleşmesi konusunda mutabık olamadık. Haklıyken, beni haksız duruma düşürdü. Bir hafta önce geldi sayım yapmak amacıyla, adaleti kandırarak, hukuku kandırarak malları aldı, taşıdı. Adalet, demirbaşların bize iadesine karar verdi. Dün iade edecekti. Ancak 2 kamyon çöp döküldü. Kaymakamlığa, üst makamlara bildirip, suç duyurusunda bulunduk. Çöpler hala alınmadı. Aramızda husumet yok, kiracıyım, benden kirasını alıyor. Benden kira almadığı söyleniyor ama dekontlar elimizde. Ne yapmak istiyor, anlamadık. Bu çöp dökme olayı şahsıma yapılmadı. Beşikdüzü'ne yapıldı" dedi.



'BU ÇÖP OLAYINI İSTİSMAR EDİYOR'



Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu ise iddialarla ilgili olarak, "Burada böyle bir olay yok. Biz oranın çöpünü alıyoruz zaten. Ama o akşam rampa yolda kamyon arıza yaptığı için oraya boşalttı. Bunu bahane ettiler. Bunlar bizim burada kiracımızdı. Ama süreyi mahkeme ile uzatmaya çalışıyor. Tahliye etmesi lazım. Geçen sene tahliye etmesi lazımdı, etmedi. Neyse biz yine idare ettik. Sonra İller Bankası burayı yabancı bir yatırımcıya sattı. Yabancı yatırımcı, aralık ayında burayı aldı. Bu kardeşimizden burayı boşaltmasın rica ettik. Bu çöp olayını istismar ediyor. Çöpü bilerek, dökmedik. Çöpü kaldıracağız ama bunu bile bahane etti. Orayı terk etmek için hava parası istiyor. Çöpü bahane etti. Art niyetli kamu malında, avanta istiyor. Bunlar yatırım düşmanı" diye konuştu.



BAŞKAN, İLGİNÇ ÇIKIŞLARI İLE TANINIYOR



İlçede ilginç çıkışlarıyla dikkat çeken ve son olarak Köy Enstitüleri'nden kalan atıl haldeki yapıların yıkımı için sosyal medyada paylaştığı, 'Ahırları yıktık, yurt yapıyoruz' ifadesiyle tepki çeken Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçığoğlu, seçimde vaatlerinin basın tarafından sorgulamadığı yönünde eleştiriler ile gündeme gelmişti. Bıçakçıoğlu, "Espri ve şaka ile karışık bir laf ediyorum, bütün basın yazıyor. Yahu ben 'Vaat ettim bu milleti kandırdım, size şunu bunu yapacağım' dedim. Bugün itibariyle seçime 14 ay kaldı. Ben bu vaatlerin hiçbirini yapmadımö ifadelerini kullanmıştı.



Bıçakçıoğlu, 5 yıl önce, ilçenin farklı noktalarındaki billboardlara, 'Kasabanın şerifi' imzasıyla astırdığı 'Kurban olurum size, çöpler poşette, saatinde', 'Kurban olurum size, hayvanlar köye' ve 'Kurban olurum size, kaldırımlar hepimizin' yazılı bayram afişleri astırmıştı. Başkan Bıçakçıoğlu ilçedeki sorunlara dikkat çekmek için esprili dil kullandığını söylemişti.



Görüntü Dökümü



------------------------



Çöplerden görüntüler



Tatil köyü görüntüleri



İşletmeci konuşma



Detaylar



HABER KAMERA: Serkan KILINÇ/BEŞİKDÜZÜ (Trabzon),



==============================================



3)DOĞUM GÜNÜ, EVLİLİK TEKLİFİ VE NİKAHI, 14 ŞUBAT'A SIĞDIRDILAR



KAHRAMANMARAŞ'ta Mehmet Akif Mencütekin (28), doğum günü 14 Şubat olan kız arkadaşı Neslihan Gedik'e (20), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi yaptı. Genç çift, yine 14 Şubat'ta da dünyaevine girdi.



Onikişubat Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 14 Şubat Sevgililer Günü toplu nikah törenini Atatürk Parkı'nda gerçekleştirdi. Törende 4'ü Suriyeli, 46 çift 'Evet' diyerek hayatlarını birleştirdi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, tek tek nikahlarını kıydığı çiftlere bir ömür mutluluklar diledi. Mahçiçek ayrıca, çiftlere evlilik ve aileyle ilgili kitap ve çeşitli hediyeler verdi.



'GECE 12'DEN SONRA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİM'



Evlenen çiftlerden Mehmet Akif Mencütekin ve Neslihan Gedik'in tüm özel günlerini 14 Şubat'a sığdırdığı belirtildi. Mencütekin, uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı Gedik ve ailesiyle konuşup onay aldıktan sonra, 14 Şubat'ın ilk saatlerinde evlilik teklifi yaptığını söyledi. 'Evet' yanıtı alınca da sabah erkenden toplu nikah töreni için kaydını yaptırdığını belirten Mehmet Akif Mencütekin, "14 Şubat aynı zamanda eşimin doğum günü. Doğum günü, Sevgililer Günü, nikah günü, evlilik teklifi günü hepsi aynı gün. Gece 12'den sonra evlilik teklifini yaptım. Sevgililer Günü, nikah günü ve doğum günü hepsi bir arada. Mutluyum, huzurluyum, bambaşka bir şey bu" diye konuştu.



Neslihan Gedik ise evlilik teklifini beklemediğini ve her şeyin çok ani gerçekleştiğini belirterek, "Ters köşe yapıldım, beklemiyordum. Güzel oldu. Tek güne sığdırdık ama çok özel bir gün oldu 14 Şubat bizim için" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------------------------



Nikahı bekleyen çiftler



Törene katılanlar



Hanefi Mahçiçek'in konuşması



Mencütekin ve Gedik çiftinin nikahının kıyılması



Mencütekin ve Gedik çifti ile röp.



Çiftin aileleriyle fotoğraf çektirmesi



Osman-Seda Karca çitinin nikahının kıyılması



Karaca çifti ile röp.



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 494 MB



===================================================



4)ADIYAMAN'DA 80 MAZGAL ÇALAN ŞÜPHELİLERİ POLİS YAKALADI



ADIYAMAN'da, belediyenin su tahliye kanalları üzerine koyduğu 80 mazgalı çaldıkları iddia edilen Suriyeli 2 kardeş polis tarafından yakalandı.Kentte 2 günde 80 mazgalın çalındığını belirleyen belediye ekipleri, durumu polise bildirdi. Olay yerlerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, mazgalları çalanların hurdacılık yapan Suriyeli Mahmut D. ve kardeşi Muhammed D. olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. 6 mazgal ele geçirildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde 74 mazgalı hurdacılara sattıklarını söyledikleri öğrenildi. Ele geçirilen mazgallar Adıyaman Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Olay yerinden görüntü



Polis ekiplerinden görüntü



Polis ekiplerinin gözaltına alması



Hırsızlık yapan şahısların konuşması



Mazgalların evden çıkartılması



Hırsızların karakola götürülmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB



===================================================



5)CİBUTİ'DEN GETİRİLEN 5 ÇOCUĞUN TEDAVİLERİ TAMAMLANDI



SAĞLIK Bakanlığı'nca, Doğu Afrika ülkesi Cibuti'den Türkiye'ye getirilen 5 çocuğun tedavileri tamamlandı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, tedavileri tamamlanan çocukları ziyaret ederek yakınları ile görüştü.



Türkiye ve Cibuti Sağlık Bakanlıkları arasındaki protokol kapsamında geçen yıl yaşları 2 ile 5 arasında değişen 5 çocuk tedavileri için Çorum'a getirildi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan çocuklar sağlığına kavuştu. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, tedavileri tamamlanan çocukları hastanede ziyaret ederek yakınları ile görüştü. Vali Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Afşarlar'dan bilgi aldı.



Vali Çiftçi, "Cibuti'deki hastanenin kapasitesinin yeterli olmaması ve bazı ameliyatlara imkan tanımamasıyla ileri tetkik, tedavi gerektiren bazı hastaların Türkiye'ye nakledilmesine ve tedavilerinin Türkiye'de yapılması kararlaştırılıyor. Bu kapsamda yaşları 2 ila 5 arasında değişen 5 çocuğumuz refakatçileriyle birlikte Türkiye'ye getirilerek hastanemizde tedavi altına alındı. Bazı çocuklarımız 3 ila 5 kez ameliyat oldu. Şu anda hepsi sağlıklarına kavuştular. Yavrularımızı ülkelerine uğurluyoruz. Burada ameliyatları gerçekleştirilen doktorlarımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve tüm bunların arkasında iradesi olan Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Mazlum ve mağdur milletlerin ümidi haline gelen devletimize Allah zeval vermesin" dedi.



Görüntü Dökümü



-Çorum Valisi Mustafa Çiftçi çocukları sevip oyuncak verdi



-Çiftçi çocukların aileleriyle sohbet



Çiftçi açıklama



(SÜRE: 1.01 Dk ) (BOYUT: 354 MB)



Haber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM,



================================================



6)TÜREL: BALBEY'DE İMKANSIZLIKLAR DIŞINDA KAMULAŞTIRMA YAPILMAYACAK



ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, tarihi Balbey Mahallesi'ne yönelik acele kamulaştırma kararının bazı çevrelerce çarpıtılmaya çalışıldığını belirterek, "Hızlı şekilde bir çözüme gitmek için aldığımız karar, sanki Balbey'in tamamında kamulaştırma yapılacakmış gibi ifade ediliyor. Biz orada bir kentsel yenileme yapıyoruz ve tarihi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz Balbey'de imkansızlıklar dışında kamulaştırma yapmamak" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın tarihi en eski mahallelerinden Balbey'e yönelik acele kamulaştırma kararına yönelik açıklama yaptı. Kararın bazı kişilerce yanlış değerlendirildiğini dile getiren Türel, Antalya'nın birçok noktasında kentsel dönüşüm projelerini yürüttüklerini söyledi. Bu projeleri yürütürken bazı küçük çevrelerin önlerine engeller çıkartmaya çalıştığını belirten Türel, "Biz buna alıştık, geçmişte de Kepezaltı-Santral projesinde bazı vatandaşlarımız oraya gittiğimizde bizi protesto etmişlerdi. Ancak daha sonra protesto eden vatandaşlar ilk önce müracaatlarını yaparak ev sahibi oldu" dedi.



KAMULAŞTIRMA ULAŞILAMAYAN 16 VATANDAŞIN ALANINA YÖNELİK



Balbey'de kentsel yenileme projesiyle Antalya'nın ikinci Kaleiçi'ni oluşturmak istediklerini vurgulayan Türel, süreci şeffaf bir şekilde, vatandaşlarla yürüttüklerini aktardı. Çalışmalar kapsamında 6636 ve 6722 parsellerde birinci etabını tamamlamaya yönelik çalışmaların sonuna geldiklerini açıklayan Türel, "Burada vatandaşlarımızın yüzde 85'inin sözleşmeleri imzalamak suretiyle imzasını aldık. Bu mahallemiz Antalya'nın eski mahalleleri arasında yer alıyor. Eski mahallelerde verasete dayalı çok ortaklılık söz konusu veya bazı hak sahiplerine (mülk sahiplerine) hiç ulaşamadığımız da oluyor. Örneğin şu an Balbey Mahallesi'nde 16 vatandaşımızın hala bilgilerine ulaşamadık ve onlarla ilgili iletişim kurmamız mümkün olmuyor. Bu gibi kentsel yenilemelerde tek kişiyi bile bulamazsanız orada proje uygulanması mümkün olamaz. Dolayısıyla bize bu konuda rıza gösteren ve projenin bir an önce tamamlanmasını isteyen vatandaşların sorumluluğu bizim üzerimizde. Projemizi çok hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.



ŞU ANA KADAR HİÇBİR KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ YAPILMADI



Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel yenileme projesi kapsamında kamulaştırma yetkileri olduğunu dile getiren Menderes Türel, çok daha hızlı bir şekilde projenin neticesini sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kamulaştırma kararı aldıklarına dikkati çekti. Menderes Türel, "Aslında olmayan bir yetkimizi almış değiliz, zaten var olan bir yetkimizi daha hızlı sonuçlandırma için bu karar alındı. Bu kararı da sadece ifade ettiğim 2 adada, 6636 ve 6722 adalarda kullanacağız. Ancak şu ana kadar hiçbir kamulaştırma işlemi yapılmadı. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın rızasını almaya yönelik gayreti ortaya koyarak onlarla bu projeleri gerçekleştirmek. Bulunamayan vatandaşlarla ilgili yapacak bir şey yok, kamulaştırmadan başka çaremiz yok. Dolayısıyla burada olmayan bir yetkimizin kullanılması mümkün değil. Ancak Balbey sınırları ile ilgili kentsel yenileme kararımız yaklaşık 2 sene önce Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendiği için alınan kamulaştırma kararının kentsel yenileme alanının tamamını kapsayacağı aşikar" diye konuştu.



'TARİHİ AYAĞA KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'



Balbey'in tamamında kamulaştırma yapılacakmış gibi bir hava yaratılmaya çalışıldığını, ancak bunun doğru olmadığına dikkati çeken Türel, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Birinci etaptaki bulunamayan vatandaşlarımızla veya 10 metrekarenin altında çok varisli, çok ortaklı yerlerde mecburen kamulaştırma yapmak durumundayız. Hızlı şekilde bir çözüme gitmek için aldığımız karar, sanki Balbey'in tamamında kamulaştırma yapılacakmış gibi ifade ediliyor. Biz orada bir kentsel yenileme yapıyoruz ve tarihi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ama bazı eleştirilerde bakıyorsunuz tarihi çeşmeyi bile kamulaştıracak diye gülünç iddialar söz konusu. Dolayısıyla biz orada tarihi korumak, tarihi ayağa kaldırmak için uğraşıyorken bu iddiaların gerçekten çok gülünç olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bizim Balbey'e yönelik yaptıklarımızın hepsi vatandaşlarımızın bilgisi dahilindedir. Dün burada mahallelimizle bir araya gelerek, yaklaşık 2 saate yakın bütün gelişmeleri paylaştım. Bizim önceliğimiz Balbey'de imkansızlıklar dışında kamulaştırma yapmamak."



GörühntÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------



Balbey'in drone çekimi detay



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısından detay



Başkan Menderes Türel'den detay



Menderes Türel'in açıklaması



Haber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'un Dışında da Tanzim Satışın Başlamasını İstiyor

Dün Düzenlenen GQ Men Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu

Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı

Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz