Dha Yurt Bülteni -10

DİYARBAKIR'da, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'nin yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediğini iddia edip açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Grupta bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, kaygan zeminde kayan polisle birlikte yere düştü.



Terör örgütü Abdullah Öcalan için açlık grevini 100 gündür sürdüren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP'li bir grup Seyrantepe Bulvarı'nda bir araya geldi. Her türlü etkinlik ve yürüyüşün yasak olduğu kentte, polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yürüyüşe katılmak için Diyarbakır'a gelen gruptaki HDP Milletvekili Salihe Aydeniz, her türlü etkinliğin valilik tarafından yasaklandığı uyarısını yapan polis müdürüyle tartıştı. Polis müdürünü 'Dokunma bana' diyerek iten ve "Terbiyeli ol biraz, saygılı ol" diyen Aydeniz, polis barikatını yan taraftan geçmeye çalıştı. Polis müdürünün "Ya lütfen ama" diyerek uyardığı Aydeniz'in arkasından yürüyen polislerden biri elindeki kask ve copla kaygan zeminde kayıp Aydeniz ile birlikte yere düştü. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından ayağa kalkan Aydeniz, kontrol amacıyla yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Aydeniz'in yapılan kontrolünde sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polis ekipleri yapılmak istenen yürüyüşe izin vermedi.



POLİSİN KOLUNU ISIRMIŞTI



Aydeniz hakkında, Çarşamba günü Van'da yürüyüşe izin vermeyen bir polisin kolunu ısırdığı için başlatılmıştı.



==============================================



2)BABALARINININ SELASINI OKUTTULAR, YAŞADIĞINI ÖĞRENİNCE ŞAŞIRDILAR



İzmit'te beyin ölümü gerçekleşen 80 yaşındaki Yusuf Ziya Yüksel'in ailesine iddiaya göre hastanın öldüğü açıklandı. Aile, sala okutup evde taziyeleri kabul ederken, mezarını kazdırdı. Bugün babalarını toprağa vermek için hazırlık yapan Yüksel kardeşler, hastane yönetiminin babalarının ölmediği söylemesi ile şoke oldu. Hastane yönetimi, hasta yakınlarına Yusuf Ziya Yüksel'in beyin ölümünün gerçekleştiğinin söylendiğini, yakınlarının bunu yanlış anladığını söyledi.



İzmit'te yaşayan eski kasaplardan Yusuf Ziya Yüksel, beyin kanaması nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. İddiaya göre, burada beyin ölümü gerçekleşen Yusuf Ziya Yüksel ile ilgili yoğun bakım ünitesi doktoru dün öğle saatlerinde 3 çocuğuna açıklamada bulundu. Bunun üzerine çocukları sala okutup taziyeleri kabul etmeye başladı. Bu arada mezar yeri de kazdırdı. Bugün İzmit Fevziye Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası babalarını toprağa vermenin hazırlıklarını yapan Yüksel kardeşler bu sabah hastaneye gitti. Babalarının yaşadığını öğrenen Yüksel kardeşler şoke oldu.



'DOKTOR BABAMIZIN VEFAT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ'



Evde dualar okunduğunu ve taziyeleri kabul etmeye başladıklarını söyleyen oğlu Volkan Yüksel, "Babam Salı sabaha karşı rahatsızlandı. Hastaneye getirdik, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Beyin ölümü gerçekleştiğini söylediler ve bu süre zarfında belli bir prosedür olduğunu ve tedavi devam edeceğini söylediler. Biz 3 kardeşiz. Dün öğlen sıralarında yoğun bakım doktoru biz 3 kardeşi davet etti ve babamızın vefat ettiğini söyledi. Bütün evrakları imzaladık. 'Organ bağışında bulunur musunuz?' diye sordular ve bizde bağışlayabileceğimizi söyledik. Gece boyunca bekledik. Sonra babamın yaşının ileri olduğunu ve organların alınamayacağını söylediler. Daha sonra yine haber verdiler organ bağışını alabileceklerini söylediler. Ankara ve Van'da organ bağışçısı olduğunu söylediler. Daha sonra organ bağışını geri çekmemizi söylediler. Tamam dedik, daha sonra da babamın yaşadığını söylediler." dedi.



'TAZİYELERİ KABUL EDİYORUZ'



Taziyeleri kabul etmeye başladıklarını belirten Volkan Yüksel, "Dünden itibaren vefat üzerine taziyeleri kabul ediyoruz. Evde dualar okunmaya başladı. Bizim bu saatlerde normalde camide olmamız gerekiyor ve ilerleyen sürede toprağa vermemiz gerekiyor ama babam yaşıyor ve kalbi atıyor. Az önce baktım videosunu çektim beyin ölümü gerçekleşmiş. Dün öldü açıklamaları doğru değilmiş. Beyin ölümü gerçekleştiğini biliyoruz ama kalbi durmadı. Babam yaşıyor nefes alıp veriyor makineye bağlı olarak, böyle ilginç bir durumdayız. Şikayetçiyim, bu hukuk dışı, insanlık dışı bir şey. Biz perişan haldeyken bununla ilgileniyoruz. Yetkililer yalan söylüyorlar. Sonra kabul edip özür diliyorlar. Aziz Nesin hikayesine döndü. Çaresizce bekliyoruz." diye konuştu.



HASTANE YÖNETİMİ HASTA YAKINLARININ İDDİASINI KABUL ETMEDİ



Hastane yönetimi ise hasta yakınlarının iddiasını kabul etmedi. Hastane yönetimi, aileye hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğinin söylendiğini, bunun da raporlarda gözüktüğünü belirterek, ailenin beyin ölümünü yanlış anladığını belirtti.



=================



3)BİNGÖL, ELAZIĞ VE SİİRT'TE 378 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI



Bingöl, Elazığ ve Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 378 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.



Elazığ'da yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte merkez ve ilçelere bağlı 73 köyün yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.



Bingöl'de ise merkez ve ilçelerdeki 281 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ekiple kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.



Siirt'te de Pervari, Şirvan, Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 24 köy yolunda ulaşım yapılamıyor. Ekiplerin 3 kentte ulaşıma kapanan toplam 378 köy yolunun açılması için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



==================



ÖZKAN: İLAÇ TEMİNİ KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞIYORUZ



Adana Eczacı Odası(ADEO) Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın 2019 yılı ilaç fiyatlandırmasını açıklamasının ardından ilaca erişimde olumlu bir adın olduğunu ancak yeni kur açıklamasının ile sıkıntıların ciddi seviyelere çıktığını söyledi.



ADEO Başkanı Ecz. Ersun Özkan, Sağlık Bakanlığı'nın, 13 Şubat'ta 2019 yılı ilaç fiyatlandırması ile ilgili güncellemeye yaptığını hatırlattı. Özkan, "Söz konusu açıklamada ilaç fiyatlarında meydana gelecek değişikliklerin 19 Şubat itibariyle geçerli olacağı da belirtildi. Bu değişiklik doğrultusunda ilaç sektörü ile mutabakata varılmış olmasını, ilaca erişim anlamında olumlu bir adım olarak görüyoruz. Ancak ilaç piyasasında bir süredir yaşanan sıkıntılarımızın yeni kur oranının açıklanması ile birlikte ciddi seviyelere çıktığını belirtmek durumundayız" dedi. Ecza depolarından ilaç temini konusunda çok büyük sıkıntılar yaşandığını da belirten Özkan şu değerlendirmeyi yaptı:



"Ecza depolarına verilen siparişlerde sorunlar yaşanmakta, internet sipariş ekranlarına kısıtlamalar getirilmekte, telefon aracılığıyla verilen siparişler yerine getirilmemekte ya da eksik bir şekilde karşılanmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz tablo, eczacılarımızın ilaca erişim konusunda sahada ciddi ve önemli bir tedarik sorununun yaşandığını gözler önüne seriyor. Yaşanan tedarik sıkıntıları sebebiyle 19 Şubat'a kadar halk sağlığı noktasında olumsuz sonuçların ortaya çıkacağı aşikardır. Öte yandan depoların tutumu sebebiyle meslektaşlarımız hastasına, bilhassa nöbet saatlerinde ilaç verme konusunda zorlanacak ve bu durum da eczacı ile hastayı karşı karşıya getirecektir. İlaç tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar, kurun açıklanmasıyla tavan yapmış olsa da zaten bir süredir bu sıkıntılar devam etmekteydi. Sağlık Bakanlığı yapılan denetimler doğrultusunda 42 üreticide, 20 depoda, 32 eczanede stokla ilgili sıkıntı tespit edildiğini duyurmuştu. Bunun ardından hem Birliğimiz hem Bölge Eczacı Odalarımız tarafından stokçuluğu yapan her kimse karşısında olunduğuna dair açıklamalar yapılmış ve bahsi geçen isimlerin bildirilmesi halinde stokçuluk yaptığı söylenen kişilerle ilgili işlemler başlatılacağı söylenmişti. İçinden geçtiğimiz süreçte İl Sağlık Müdürlükleri tarafından eczanelerimiz yoğun bir şekilde denetimlere tabi tutulmakta, bu durum da eczacılarımızı kamuoyunun gözünde ilaç yokluğunun sorumlusu gibi göstererek zan altında bırakmaktadır. Ülkemizin her köşesinde kesintisiz hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak yaratılan intibaının karşısında olduğumuzu, zan altında bırakılmayı kabul etmediğimizi belirtmek isteriz."



ADANA, -



=================



ADANA'DA MÜZE İNŞAATINDAKİ İSKELE ÇÖKMESİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde ikinci etap inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 4 işçinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Demirtaş, iskelenin, aşırı yağışların duvara yaptığı etki sonucu çöktüğünün değerlendirildiğini söyledi.



Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'ndeki Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nde, dün ikinci etap inşaatında, işçilerin de bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve CANKUR ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, CANKUR görevlilerince çöken iskelenin altından çıkarılırken, AFAD ekibi de eğitimli köpekle enkaz altında başka işçi olup, olmadığı yönünde arama yaptı. Sağlık görevlilerinin ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdığı işçilerden Halil Bilen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akraba olan işçiler Mikail Bilen, Selman Bilen ve Abulrakip Bilen ile Yıldız Yüzer ise tedaviye alındı.



VALİDEN YARALILARA ZİYARET



Yaralı işçilere 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Çöken duvarın enkazı altında kalarak, yaşamını yitiren Halil Bilen'in ailesi ve yakınlarına da başsağlığı dileyen Demirtaş, iskele çökmesinin, aşırı yağışların duvara yaptığı etkiden kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi. Vali Demirtaş, olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını da açıkladı.



ADANA, -



===============



ÇANAKKALE'DE 40 KAÇAK YAKALANDI



Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 40 kaçak yakalandı.



Yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, önceki gün Ayvacık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında bulunan kaçaklara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Çamkalabak köyü Kaşkaya mevkisi ile Yanık Tepe mevkisinde Kongo uyruklu 19, merkez Işıklar köyü Dörtyol mevkisinde Çan karayolunda ise Afganistan uyruklu 21 kaçak yakalandı.



Aralalarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kaçak işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Haber: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), -

