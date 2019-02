Dha Yurt Bülteni -10

Bakan Kurum: Ayvacık'ta 12 köyde, 85 konut hasar gördü (2) - YenidenÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün meydana gelen, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün meydana gelen, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili konuştu. Kurum, "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde, Ayvacık'ta toplam 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü. Bu, ön hasar tespit çalışmaları. Ekiplerimiz sahada. Tüm köylerimizde ve ilçemizde hasar tespit çalışmalarımız yürütülüyor. Görüyoruz ki deprem, ülkemizin çok önemli gerçeği" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sabah saatlerinde Trabzon'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Kurum, Çanakkale Ayvacık'ta dün akşam meydana gelen, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki depremle ilgili konuştu. Depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Kurum, bilançoyu da açıkladı. Bakan Kurum, "Dün akşam saatlerinde Çanakkale ilimiz Ayvacık ilçemizde 5 şiddetinde deprem meydana geldi. Çok şükür ki can kaybımız yok. Korku üzerine yaralılarımız, hastaneye başvurdular. Onlara da gereken bakım hastanelerimiz tarafından yapılmaktadır. Hem AFAD hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerimiz, şu an sahadalar. Hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz. İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde, Ayvacık'ta toplam 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü. Bu, ön hasar tespit çalışmaları. Şu an ekiplerimiz sahadalar. Tüm köylerimizde ve ilçemizde hasar tespit çalışmalarımız yürütülüyor" diye konuştu.



'DEPREM, ÜLKEMİZİN ÇOK ÖNEMLİ GERÇEĞİ'



Depremin, Türkiye'nin çok önemli gerçeği olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, şunları söyledi:



"Görüyoruz ki deprem, ülkemizin çok önemli gerçeği. Daha dün 81 ilimize, valiliklerimize genelge gönderdik. Bu genelge kapsamında hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde bu ülkede riskli ne kadar yapı varsa vatandaşımızın can ve mal güvenliği tehlikesi altında ne kadar yapı varsa bunları süratle dönüştürmek. Bu genelge kapsamında, valiliklerimiz, belediyelerimize şehir içindeki riskli binaların ve alanların tespiti için bu alanların tespitiyle birlikte genel kentsel dönüşüm master planı hazırlamak suretiyle bakanlığımıza bu çalışmaları yapıp, şehirde ne kadar riskli alan, riskli bina varsa 3 ay içinde bunları bakanlığımıza bildirecekler. Bakanlığımızla yerel yönetimlerimiz iş birliği çerçevesinde bu alanları süratle dönüştürmek ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte 2023 yılına kadar 1,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz."



'BU İŞTE KARARLIYIZ'



Türkiye'de kentsel dönüşüme maruz kalacak konut sayısının, yaklaşık 6,7 milyon olduğunu kaydeden Kurum, "İnşallah, en riskli konutlardan başlamak suretiyle önümüzdeki süreçte bitireceğiz. Buna ilişkin hem bakanlığımız hem de bakanlığımızın ilgili bağlı genel müdürlükleri başkanlıkları eliyle bir kısmını gerçekleştireceğiz. Yılda 300 bin hedefin yaklaşık yüzde 10-15'ini, 30- 40 bin konutunu Toplu Konut Başkanlığı'mız eliyle İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz eliyle ve Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'müz eliyle dönüşümünü sağlayacağız. Bunun dışındaki dönüşümleri de yerel yönetimimiz ve özel sektörlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu işte kararlıyız. Biz hiçbir vatandaşımızın canına, malına zarar gelsin istemiyoruz" dedi.



'ÜFE ARTIŞI YERİNE TÜFE ARTIŞ ORANINA GEÇİYORUZ'



Hazine taşınmazlarının kira ittifak hakkıyla kullanım izin ve sözleşmelerine dair yönetmelik çerçevesinde değişiklik yapıldığını da hatırlatan Bakan Kurum, "Bunun dışında bir yönetmelik değişikliğimiz var. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik çerçevesinde, hazine taşınmazlarının kira ittifak hakkıyla kullanım izin ve sözleşmelerinde ÜFE artışı yerine TÜFE artış oranına geçiyoruz. Devam eden sözleşmelerimiz bu artışa göre değiştirilecek. Yeni sözleşmelerde tamamen tüketici fiyat endeksi üzerinden yapılacak. Bu da hem vatandaşımız için hem de yeni sözleşmelerimiz için önemli bir değişiklik. Bu sayede vatandaşlarımız artık sözleşmelerinde tüketici fiyat endeksi üzerinden artışa gidilecek" diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu'dan Millet İttifakı eleştirisi



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Türkiye'de ne kadar bölücü, hain, ne kadar PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DHKP-C'li ve ne kadar terör örgütü varsa karşımızdaki zillet ittifakının içinde yer alıyor" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da bir kır bahçesinde, iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Aydın olarak esnafın, işçinin ve vatandaşın dertli olduğunu belirtip, 31 Mart'ta tarihi bir zafer kazanacaklarını ifade ederek Bakan Çavuşoğlu'ndan destek istedi. Bakan Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Millet İttifakı'nı eleştiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:



"Türkiye'de ne kadar bölücü, hain, ne kadar PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DHKP-C'li ve ne kadar terör örgütü varsa karşımızdaki zillet ittifakının içinde yer alıyor. FETÖ bu işin oyun kurucusu. Bu işin koordinatörlüğü FETÖ yapıyor. Geçtiğimiz seçimlerde de aynı şeyi yaptı. FETÖ'nün onların içinde olmadığından şüphesi olan var mı? Ne kadar ülkeyi bölmek isteyen terör örgütü varsa hepsi işin içindedir. Biz o yüzden bu ittifaka, 'zillet ittifakı' diyoruz. Aydın'da bizim açımızdan çok güzel bir uyum var. Aydın'ın AK Parti ve MHP'li iki il başkanına da çok teşekkür ediyorum. Uyumun olduğu yerde huzur olur, birlik beraberliğin olduğu yerde iş olur bereket olur. Derdimiz memleket memleket işin gönül işidir."



'HİÇ BİR BELEDİYE HAKKINDA AYRIM YAPMADIK'



CHP'li belediyeleri de eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla ve Bodrum'un kendisine 1994 yıllarındaki İstanbul'u hatırlattığını belirterek, şunları söyledi:



"Dün Muğla'daydım. Orada aylardır su kesiliyormuş. Bodrum'da her yerde çöp var. Bodrum'a gelen benin misafirlerim dış ülkelerin üst düzey yöneticileri buraları eleştiriyor. Muğla ve Bodrum, bana 1994 yıllarındaki İstanbul'u hatırlattı. 200 kilometre öteden o zamanki teknolojiyle Recep Tayyip Erdoğan su getirdi. Bugünün teknolojisiyle sen istersen bin kilometreden su getirirsin. Bu çağda Muğla, Bodrum ve Aydın gibi bir ilin bu sorunları yaşaması gerçekten utanç vericidir. Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, suyu ucuzlattığı gibi güneş panelleri yaparak çiftçinin sulama suyunu bile bedava getirdi. Bunlar işi bilmeyen, hiçbir derdi olmayan, çaresiz zavallı insanların bahanesidir. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları 18 yıldan beri Türkiye'de hiçbir belediye arasında ayrım yapmamıştır. Bize her zaman şu talimatı verir; 'Bölgenizdeki belediyeler arasında ayrım yapmayın, bizden olsa da olmasa da o belediyeleri halk seçmiştir. Onlarda halka hizmet edecektir. Size getirdikleri projelere destek verin.' Antalya'daki belediyelerde biliyor ki, biz hiçbir zaman ayrım yapmadık. Biz yapmadık, yapmayız da bunu da doğru bulmuyoruz. Ama onlar beceriksizlerini bize fatura etmesinler. Ama artık yeni bir sayfa açıldı. Yerel yönetimlerde parti ön plana alınır ama şehri yönetecek insanlara oy vermek lazım."



'AKDENİZ'DE TÜRKİYE'SİZ BİR ŞEY YAPILMAZ'



Dünya ve Avrupa ilkeleri ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, gelecek günlerde KKTC çevresinde 2 gemiyle sondaja başlanacağını, Karadeniz'deki gemiyi de oraya kaydıracaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



'Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz. Buna asla müsaade etmeyiz. Rusya ve diğer ülkelerle her konuda anlaşamayabilirsiniz ama ilişkilerimizi geliştirmek her zaman bizim yararımızadır. Batılılar, 'Sizinle müttefikiz neden Rusya ile ilişki kuruyorsunuz?' diyebilir. Bugünlerde aramızda bir gerginlik olabilir ama o NATO ülkesi ülkelerin çoğu Rusya ile bizden daha iyi ilişkiler içindeler. Biz doğalgaz ihtiyacımızın yüzde 50'sini Rusya'dan alıyoruz. Avrupa ülkeleri doğalgazın yüzde 80 veya 90'ını almaktadır. Almanya bizden daha fazla alıyor. Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'ya yüklenmesinin sebebi de budur. Sen alırken iyi, ben ilişki kurarken problem var. Bu bölgede bu coğrafyada yaşıyorsanız. Kriz dönemlerini çok iyi bastırmanız lazım. Kriz yönetiminde dünyada en önemli aktörüz. Yanıbaşımızda Suriye'de biz olmasaydın halen binlerce insan ölmeye devam edecekti."



Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından Kuşadası ilçesine geçti.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İster PKK ister FETÖ tepelerine balyoz gibi iniyoruz



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İster PKK ister FETÖ bize tehdit oluşturmaya çalışanların tepelerine balyoz gibi iniyoruz. İnmeye de devam edeceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta AK Parti'nin Seçim İletişim Merkezi açılışına katıldı. Burada konuşan Oktay, 16 yıllık AK Parti iktidarı tarafından yapılan yatırımlar ve ekonomik gelişmeleri anlattı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Oktay, şöyle konuştu: "Bir taraftan kalkınma hamlemiz için gece gündüz çalışıyor, diğer taraftan da ülkemizin bekasına dönük tehditleri kaynağında bertaraf etmeye devam ediyoruz. Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, toplarımızla, tanklarımızla, en önemlisi de sarsılmaz imanımızla terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. 'Yurt içinde ve dışında bize tehdit nereden gelirse teröristlere bulundukları yerde inlerinde vuracağız' dedik, vurduk. İster PKK ister FETÖ bize tehdit oluşturmaya çalışanların tepelerine balyoz gibi iniyoruz. İnmeye de devam edeceğiz. Çanakkale ruhunu, 15 Temmuz ruhunu 7'den 70'e tek bilek tek yürek yaşatıyoruz. Sınırlarımızın güvenliği onurumuzdur ve buralarda terör yuvalarının konuşlanmasına asla göz yummayacağız dedik ve bunun gereğini de yapıyoruz yapacağız. Yozgat'ın desteği bizimle olduğu sürece bizi kimse durduramaz. PKK gibi bölücü terör örgütleri durduramaz, FETÖ durduramaz, dış kaynaklı şer odakları bizi yolumuzdan döndüremez, daha güzel günlerde milletimizle beraber yürüyeceğiz. Sizlerle birlikte yürüyeceğiz."



Konuşmaların ardından Seçim İrtibat Merkezinin açılışını yapan Oktay, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat'a ziyaret gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.



CHP'nin adaylıktan çektiği Suat Nezir: Benimle ilgili tereddütler neler, açıklayın



İzmir Buca'da belediye başkan adayı gösterilen ve daha sonra adaylığı geri çekilen CHP'li Suat Nezir, seçim ofisinde açıklama yaparak, bu kararın partinin yetkili organları tarafından alınmadığını, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun 3 kişi tarafından yanıltıldığını, adaylığının hukuksuz bir şekilde geri çekildiğini ileri sürerek, "Yalan ve iftiraya maruz kaldım" dedi.



CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı, ardından listelerin seçim kuruluna teslim edilmesine kısa bir süre kala değiştirdiği Suat Nezir, Buca Menderes Caddesi üzerinde bulunan seçim ofisinde, basın toplantısı düzenledi. Balkan Dernekleri'nin yanı sıra CHP eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş ve çok sayıda vatandaşın destek verdiği Nezir, sürece dair detaylı bilgi verdi. Belediye meclis üyesi adayları için CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ile birlikte çalıştıklarını ve hazırlanan liste üzerinde mutabakat sağladıklarını açıklayan Nezir, şunları söyledi:



"Hazırladığımız listeyi, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e teslim ettik. 18 Şubat'ta Ankara'da bulunan CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ tarafından bana, üzerinde mutabık kaldığımız listeyle alakası olmayan yeni bir liste gönderildi. Deniz Yücel, Kasım Akdağ, genel başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Veli Ağbaba ile bir araya gelerek, Ankara'da ahbap- çavuş ilişkisine dayalı bir meclis tablosu oluşturuldu ve bana dayatılmaya çalışıldı. Ben de bu listeye tepki gösterdim. Benim dışımda hazırlanan bu yeni listenin Buca'nın demografik yapısını yansıtmadığını, hem parti içerisinde hem de Buca'nın genelinde sıkıntı yaratacağını, bu haliyle kabul etmemin mümkün olmadığını ilçe başkanı aracılığı ile ahbap- çavuş listesini yapanların hepsine ilettim."



'YALAN VE İFTİRAYA MARUZ KALDIM'



Suat Nezir, yalan ve iftiraya maruz kaldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Meclis üyesi listesini vermek için İl Başkanlığı'nda bir odada beklerken, Deniz Yücel, İl Başkan Yardımcısı Binali Gül'e bir yetki vererek, belediye başkan adayı olarak Erhan Kılıç'ın isminin başa yazıldığı başka bir listeyi, Yüksek Seçim Kurulu'na verdi. Benim başkan adaylığım hukuksuz bir şekilde geri çekildi. Yalan ve iftiraya maruz kaldım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Deniz Yücel, Kasım Akdağ, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın birlikte hazırladıkları, hiçbir geçerliliği olmayan adaylıktan çekildiğimi iddia eden, tamamen yalan ve yanlış ifadelerle hazırlanmış bir tutanakla Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na giderek adaylıktan çekildiğim söylendi."



'YETKİLİ ORGANLAR KARAR ALMADI'



İl Başkanı Deniz Yücel'in, "Nezir'in adaylığı konusunda partinin yetkili organlarında tereddüt oluştu" açıklamasının hatırlatılması üzerine Nezir, şu yanıtı verdi:



"Listelerin teslim edilmesine üç saat kala genel başkana adaylıktan çekildiğim söylendi. Sistematik şekilde genel başkan yanıltıldı. Partinin yetkili kurulları karar almadı. CHP'yi 3 kişi temsil etmiyor. İl Başkanı Yücel'in çekincelerinin ne olduğunu açıkça merak ediyorum. Eğer benimle ilgili bir olumsuz durum varsa, hırsızlığım varsa paylaşılsın. Partimiz bunu tüm İzmirlilerle paylaşsın. Ben de bileyim."



CHP'den istifa etmeyeceğini de açıklayan Nezir, seçim çalışmalarına katılacağını söyledi. Ancak salonda bulunan kalabalık, bu açıklama üzerine kendilerinin CHP'nin seçim çalışmalarına katkı sunmayacaklarını haykırdı.



Meclis üyesi aday listesi yapılırken, bazı partilerin kendisine 'Git biriyle listeyi yap' dediklerini ileri süren Nezir, "Bunların içerini partimize zarar gelmemesi açısından paylaşmayacağım. Ama Genel başkanımız isterse kendisine bunları anlatabilirim" dedi. Açıklamanın ardın Suat Nezir, kendisini bekleyenlerle sohbet etti.



Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı (Ek bilgilerle yeniden)



Zonguldak Adliyesi önünde, boşanma davası sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, tabancayla vurulan Selçuk Koçaklı (33) ağır yaralandı.



Olay, saat 12.30 sıralarında Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. Boşanma davasının duruşmasından çıkan kadın ve yakınları ile boşanma aşamasında olduğu H.O.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, H.O.K. aracından aldığı tabancayla, boşanma aşamasında olduğu eşinin yakını Selçuk Koçaklı'ya ateş etti. Karnından yaralanan Selçuk Koçaklı, kanlar içinde yerde kaldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Selçuk Koçaklı, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yerel bir gazetede muhabirlik yapan Selçuk Koçaklı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Polisler, olayın ardından taraflar arasında adliye önünde çıkan arbedeyi ayırmakta güçlük çekti. Bir polis, silahını yukarı kaldırarak kalabalığın dağılması yönünde uyarıda bulundu. Bir süre sonra kalabalık dağıldı.



Olayın ardından kaçan şüpheli H.O.K.'nin Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak üzerinde aracı bulundu. Polis daha sonra da H.O.K.'yi yakaladı ve yanındaki yakınlarıyla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber: Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, -



===================



Suriyeli yetim anneleri meslek sahibi oldu



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki tekstil ve tasarım atölyesinde 20 yetim annesi eğitimlerini tamamlayarak mezuniyet sertifikalarını aldı.



İç savaşın devam ettiği Suriye'den Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan yetim ve savaş mağduru çocuklar için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 dönüm arazi üzerine kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki tekstil ve tasarım atölyesi, ilk mezunlarını verdi. Yetim Vakfı Gelişim Faaliyetleri Koordinatörü Ahmet Talha Tuncer, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde sadece savaş mağduru çocukların değil annelerinin de kendi ayakları üzerinde durması için eğitim çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Yetim annelerinin meslek edinmesi için tekstil ve tasarım atölyesi açtıklarını anlatan Tuncer, "'Savaş mağduru çocukların kendilerini yetiştirmelerini önemsediğimiz kadar annelerinin de meslek sahibi olmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle Reyhanlı Eğitim Köyü içerisinde kurduğumuz tekstil ve tasarım atölyesinde yetim annelerine yönelik dikiş-tasarım eğitimi verdik. Atölyede verdiğimiz eğitimden istifade edip başarı sağlayan 20 yetim annesine mezuniyet sertifikalarını verdik. Atölyemizdeki eğitim çalışmalara devam edecek. Bu projeye destek veren tüm hayırseverlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.



Tarım ilacı içen 2 yaşındaki Şeymanur yoğun bakımdan çıkarıldı



Siirt'in Şirvan ilçesinde, dün evde bulunan ve fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını içip fenalaşan 2 yaşındaki Şeymanur Gür, tedaviye alındığı Siirt Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımdan çıkarıldı.



Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli köyünde oturan Gür ailesinin kızları Şeymanur, dün evde bulunan fıstık ağacı için kullanılan tarım ilacını ne olduğunu bilmeden içti. Zehirlenip fenalaşan minik Zeynep, önce Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dün geceden beri yoğun bakımda olan Semanur, tedavisinin iyiye gitmesiyle bu sabah saatlerinde hastanenin normal servisine alındı.



Semanur'un sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre daha kontrol altında tutulduktan sonrda taburcu edileceği bildirildi.



Başkan Bozbey'e, Gürsu'da yoğun ilgi



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu'ya bağlı Yenidoğan Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahallelinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Bozbey, Gürsu'nun sorunlarını çok iyi bildiklerini ve göreve layık görülürlerse vatandaşın görüşünü ön plana alacaklarını belirtip,"Birileri şimdi 'birlikte yönetim' derken, biz zaten oradan geliyoruzö dedi.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gürsu'da Yenidoğan Mahalle sakinleriyle buluştu. CHP'nin Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner'in de katıldığı buluşmaya mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Meşalelerle karşılanan Başkan Mustafa Bozbey, herkesle selamlaştı. Buluşmada konuşan Bozbey, 20 yıldır, insan öncelikli hizmetler yaptıklarını ifade etti. Nilüfer'i kentliyle birlikte yönettiklerini vurgulayan Bozbey, "Ben sadece iyi bir şeflik yaptım. Nilüfer'i kentliyle birlikte yönettik. Şimdi Bursa'yı aynı anlayışla yönetmek istiyoruz. Birileri 'yapacağız' der ama biz yaptık zaten, şimdi Bursa'ya yapacağız. Tapu, sosyal donatı alanları, altyapı, doğalgaz sorunlarınız var. Bunları göreve gelince ortak akılla Funda Başkan ile birlikte çözeceğiz. İnsan için şehir, insan için plan yapmak lazım. Burada hizmet yaparken önce size soracağız. Sizlere sormazsak yanlış yapmış oluruz. Birileri şimdi birlikte yönetim derken, biz zaten oradan geliyoruzö diye konuştu..Bölgede ciddi imar ve kentsel dönüşüm sorunu olduğunu belirtin Bozbey, "Kentsel dönüşüm planlaması maalesef yanlış yapılıyor. Kentsel dönüşüm insan için yapılmalı. Okul, sosyal alanlar, spor alanları yürüme mesafesinde olmalı. Önce vatandaşın hakkı korunmalı. Su ve ulaşım konularında halkın yararına ciddi iyileştirmeler planlıyoruz. 31 Mart'tan itibaren sizlerinde desteğiyle Bursa'da değişime imza atacağızö ifadelerini kullandı.



'SURİYELİLER KURALLARIMIZA UYMALI'



Toplantıda Bursa'ya yerleşen Suriye halkının da gündeme gelmesi üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, "Umarım oradaki savaş bir an önce sona erer ve onlar da topraklarına dönerler. Ama madem ki buradalar, o zaman bizim kurallarımıza uymak zorundalar. Biz anlamadığımız bir tabelayı görmek zorunda değiliz. Tabelaların hepsi değişecek. Onlar bize, biz onlara saygı duyacağız. Bizim örf ve geleneklerimize uymak zorundalar. Burada yaşayanların eğitimle uyum sorunlarını gidermeliyiz. Ben bir anneyim. Benim ülkem de Türkiyem de Gürsu. Gürsu hizmet alırsa ülkem de hizmet almış sayılır benim için. Mustafa Bozbey ile sorunları çözeceğizö şeklinde konuştu.



