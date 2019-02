Dha Yurt Bülteni -10

Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruzÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ile genelge gönderdiklerini belirterek, "Bu genelge çerçevesinde 3 ay içerisinde şehirde ne kadar riskli bina varsa, ne kadar riskli alan varsa bunların tespit edilip bize bildirilmesi...

Bakan Kurum: Yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 81 ile genelge gönderdiklerini belirterek, "Bu genelge çerçevesinde 3 ay içerisinde şehirde ne kadar riskli bina varsa, ne kadar riskli alan varsa bunların tespit edilip bize bildirilmesi suretiyle dönüşüm mastır planı hazırlanacak ve bu mastır plan çerçevesinde 2019 yılında başlamak suretiyle önümüzdeki süreçte, yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.



Programı kapsamında Bolu'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaret etti. Bakan Kurum burada Vali Ahmet Ümit, belediye başkanları ve bürokratlarla toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, "Deprem ülkemizin büyük gerçeği. Bolu'muzda 1944 ve 1999 yıllarında çok büyük depremler yaşadı. 1999 yılında yaşanan Marmara depremiyle Bolu'da birçok evimiz hasar gördü ve 49 vatandaşımızı kaybettik. Bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün ifade ettiler, 81 ilimize biz genelge gönderdik. Bu genelge çerçevesinde, 3 ay içerisinde şehirde ne kadar riskli bina varsa ne kadar riskli alan varsa bunların tespit edilip bize bildirilmesi suretiyle dönüşüm mastır planı hazırlanacak ve bu mastır plan çerçevesinde 2019 yılında başlamak suretiyle, önümüzdeki süreçte, yılda 300 bin konut dönüştürmeyi hedefliyoruz, bu riskli binaların olduğu alanlarda. Bunun yüzde 15'lik kısmını da kamu olarak, Bakanlık olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapacağız. Bu dönüşümü tüm ülke genelinde 6,7 milyon konutu dönüştürmek suretiyle bitirmek istiyoruz" diye konuştu.



Nevşehir'in Kapadokya bölgesindeki kaçak yapıların yıkımıyla ilgili de bilgiler veren Bakan Kurum, "Nevşehir bölgemiz de tarihi SİT alanı. Tabii biz tüm Türkiye genelinde riskli, kaçak binaların yıkımına ilişkin bir süreç başlattık ve tespit ettiğimiz, belediyelerimize gönderdiğimiz yazılar çerçevesinde bize gelen tespitleri değerlendirerek hemen yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Kapadokya bölgesinde kaçak yapılara ilişkin şu an ilk aşamada 15 yapının tespitini yaptık. 11 binamızı da Valilik eliyle yıkımını gerçekleştirdik ve sürece devam ediyoruz. Tarihimizi kimsenin bozmasına, kültürümüzü kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Kaçak yapıyla, riskli yapıyla alakalı kararlı duruşumuzu önümüzdeki dönemde de yürüteceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.



Bakan Yardımcısı Büyükdere: Yerli otomobil üretimi için yer seçimi aşamasındayız



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, yerli otomobilin üretimi konusunda iyi bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, "Türkiye'nin Otomobili Grubu'nun (TOG) bizlerden talebi fabrika konusunda daha çok Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulma konusunda gerçekten zorluk var, şuanda yer seçimi hakkını onlara bırakmak lazımö dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret eden Büyükdere, yerli otomobil üretimi konusunda iyi bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Yerli otomobil üretiminde yer seçimi aşamasında olduklarını anlatan Büyükdere, "Otomobil fabrikasında yer seçimindeyiz şu anda. Şu anda Türkiye'nin Otomobili Grubu iyi bir çalışmanın içinde, başında da değerli bir arkadaşımız var, bizlerde destek veriyoruz, hızla Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde mühendisler grubu start verdi, yeni başladılar inşallah otomobil fabrikasında yer seçimindeyiz şu anda, hangi boyutta, nereye yerleşelim diye karar verecekler, çalışmalar hızla devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Grubu'nun (TOG) bizlerden talebi fabrika konusunda daha çok Bursa'ya yakın bir yerde olmak şeklinde ama Bursa'da da yer bulma konusunda gerçekten zorluk var, şuanda yer seçimi hakkını onlara bırakmak lazımö dedi.



'İHA'YI EN İYİ YAPAN ÜLKELERDEN BİRİSİYİZ'



Savunma sanayindeki teknolojik gelişmeleri de değerlendiren Bakan Yardımcısı Büyükdede, Türkiye'nin en iyi insansız hava aracı yapan ülkelerden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Savunma, Havacılık ve Uzay Kümesi'nin Başkanlığını yaptım. Türkiye'deki İHA'ların üretilmesi, roketlerin, uçakların üretilmesi için ciddi bir çalışma içerisinde olduk. Şu anda Türkiye kendi insansız hava aracını en iyi yapan ülkelerden birisi, kendi silahlarını, kendi zırhlı araçlarını, tankını, topunu, mühimmatını ve uzay çalışmalarını başlatmış bir ülkeö



'TÜRKİYE İNSANSIZ OTOMOBİL YAPACAK GÜCE GELDİ'



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, valilik ziyaretinin ardından Şeyh Edebali Üniversitesi'ndeki öğrencilerle bir araya geldi. Türkiye'de gençlerin yapısına uygun bir altyapı hazırladıklarını ve artık insansız otomobil yapacak güce gelindiğini kaydeden Büyükdere, "Yazılımda Türkiye ve Gençlik bu işi sevdi. Yeni, gençlik çok aktif ve yeni gençliğin yapısına uygun bir altyapı yapmak gibi bir görevimiz de var. Artık otomobil yok, otomobilin dışında bir teneke kutu var ama esas otomobil içindeki yürüyen bilgisayar. Yeni dönem, mekanik bir şey üretmek değil o mekaniğin içerisindeki teçhizatı bir gerilim teknolojilerini kullanarak dijitalleşmiş ortamda araçlar, donanım ve ekipman üretmek anlamına geliyor. Her şey uzaktan kumandalı hale gelecek. Artık insansız hava araçlarını yaptığımız bir süreçte Türkiye, insansız otomobilleri de yapabilecek güce geldi. Bunun altyapısı var. İnşallah yeni üretmeye çalıştığımız otomobilimizde yürüyen bilgisayarı yapmaya gayret ediyoruz. Bu konuda çok iyi bir yol aldığımızı da söylemek istiyorum, ciddi bir yazılım arifesindeyiz. Aracın mekaniğini yapmak enteresan olmaktan çıktı artık, Türkiye için en kolay işlerden bir tanesi. Artık ondaki yazılım, donanım ve ekipman birinci sıraya geçti. Eskiden otomotiv endüstrisine, seramik endüstrisine makineler yapardık, daha kolaydı. Mekaniğini yapardınız elektrik elektronik ve yazılım bunun içinde çok küçük bir paydı. Artık küçük pay olmaktan çıktı. Ben buna mekaniğe ruh vermek diyorum. Mecazi anlamda, yazılımcılar, mekaniğe bir ruh veriyor. Bir yazılımla onların hareketlerini tayin ediyorsunuz. Türkiye'nin işin mekanik tarafını halletmesi çok kolaylaştıö şeklinde konuştu.



Bakan Pakdemirli, üniversitede ders vermeye başladı (2)



KEMERALTI ÇARŞISI'NDA YEMEK YEDİ, ESNAFI DİNLEDİ



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan esnafı ziyaret etti. Kızlarağası Hanı'nda esnafların iş yerlerine girerek burada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Pakdemirli'ye, AK Parti'nin Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu ve bazı partililer de eşlik etti. Bakan Pakdemirli'nin Kemeraltı turunda, kendisini kahve içmeye davet edenler de oldu. Pakdemirli, teklifleri geri çevirdi. Girdiği iş yerinde öz çekim yapmak isteyen bir kadın, önce "Özçekime karşı mısınız" diye sordu. Pakdemirli de karşı olmadığını söyleyince, esnaf kadın Bakan ile özçekim yaptı. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Pakdemirli, daha sonra Kemeraltı'ndaki bir lokantada yemek yedi. Kemeraltı ziyaretinde, Pakdemirli'ye bazı vatandaşlar zaman zaman yerel yönetimlere ilişkin sorunlarını da aktardı. Tarihi çarşıdaki esnaf turunun ardından Cuma Namazı'nı Şadırvan Camii'nde kılan Pakdemirli, ardından Ege Üniversitesi'ndeki programa katılmak üzere, buradan ayrıldı.



Manisa'da baz istasyonu yangını



MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında bulunan baz istasyonunda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, büyük oranda zarar gören baz istasyonu kullanılmaz hale geldi.



Bugün saat 12.30 sıralarında Utku Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı katındaki baz istasyonunda, patlama sesiyle birlikke yangın çıktı. Patlama sesini duyan, ardından yükselen dumanları farkeden apartman sakinleri, kısa süreli panik yaşarken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de gerekli güvenlik önlemlerini alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekileri, alevleri yaklaşık 30 dakikalık bir çaba sonucunda söndürürken, büyük oranda zarar gören baz istasyonu kullanılmaz hale geldi. Polis soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.



Otobüste fenalaşan yolcuyu acil servise götürdü



Niğde'de özel bir halk otobüs şoförü 46 yaşındaki Hamza Özkaynak, fenalaşan yolcusunu Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.



Niğde Özel Halk Otobüsleri taşıyıcı kooperatifinde 53 numaralı halk otobüsüne binen bir kadın, şoför Hamza Özkaynak'ın arka koltuğuna oturdu. Bir süre sonra fenalaşan kadın koltuğa yığıldı. İsmi açıklanmayan kadın yolcunun fenalaştığını fark eden sürücü, hiç beklemeden aracını güzergahını değiştirdi ve Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Kadın yolcu, sağlık görevlileri yaptığı ilk müdahalesi sonrası tedavi altına alındı. Bu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.



Yazdığı ilk kitabı, cezaevlerine gönderdi



Osmaniyeli Gazeteci Yazar Mustafa Düzenli, tamamını cep telefonu ile anlık olaylara istinaden yerinde ve anında yazdığı, distopik edebiyatın örneklerinden olan 'İm' isimli romanını, hükümlü ve tutukların okuması için cezaevlerine gönderdi.



Mustafa Düzenli, 176 sayfadan oluşan kitabının haricinde, kendisine ulaştırılan farklı kitapları da yine aynı koli içerisinde cezaevlerindeki kütüphanelere bağışladığını söyledi.



Roman, deneme ve hikaye tarzı yazılar yazmayı sevdiğini söyleyen Düzenli, "Kitabı yazarken kafasına oluşturduğu bir projeyi hayata geçirmeye karar verdim. Kitabın en çok değer verildiği, değer gördüğü yer olan cezaevlerine kitap göndermek istedik. Ülkemizde daha ziyade okullara kitap gönderilir ama cezaevlerinde de insanlar kitap okumaya hasret kalıyorlar, hep aynı kitaplar olduğu için. Bizde kendi kitabımızı listesini yapmış olduğumuz cezaevlerine gönderdik ve göndermeye de devam ediyoruz. Türkiye'de bulunan cezaevlerinin yarısına kitap gönderme niyetim var. Çünkü gerçek anlamda kitabın değer gördüğü tek yerin, üniversiteler ve okullar kadar cezaevlerin de olduğunu düşünüyorum. Burada kitap önem görüyor. " dedi.



Bütün okurlara da çağrıda bulunarak, okunmayan kitapların cezaevlerine gönderilmesini isteyen Mustafa Düzenli, "Okumuş olduğunuz kitaplar, kütüphanenizin bir köşesinde kalmasın. Sizlerde okumadığınız kitapları cezaevlerine gönderim" diye konuştu.



Mustafa Düzenli, ilk etapta 14 cezaevine kitap gönderiminin yapıldığını ve kastının kitaptan para kazanmak olmadığını belirterek şöyle devam etti: "Kitap okuyan bir tutuklu veya hükümlünün bir tanesinin hayatı değişirse inanın bana çok mutlu olacaksınız. Ben bunu yaşadım gelen mektuplardan da bunu görüyorum. Kitaplarımızı paylaşalım, herkes okusun aydınlansınlar."



Tekirdağ'da 57'nci Alay sancak devir teslim töreni



TEKİRDAĞ'da 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 57'nci Alay'a sancağın verilişinin yıl dönümünde temsili sancak devir temsili töreni düzenledi.



Tekirdağ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 57'nci Alay'a sancağın verilişinin yıldönümünde 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi tarafından Tekirdağ Valiliği önünde sancak devir teslim töreni düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.



57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz,dünyanın yeni bir değişime gebe olduğunu ifade ederek, "Ve dünyanın değişim noktası 22 Şubat, Mustafa Kemal'in almış olduğu görevle cepheye gidiş günü. 22 Şubat 1915'de yar kışla binalarımızın önünde Mustafa Kemal, 57'nci Alay ve 77'nci Alay sancaklarını Hüseyin Avni beye vererek, 'Çocuklar ben gidiyorum. Sizlerde yarın yola çıkın' diyerek Tekirdağ'ı terk ettiği gün bugündür. ve bizlerde komite olarak böyle bir günün unutulmaması gerektiğini, yaşatılması gerektiğini ve tarihe ders çıkarması gerektiğini savunarak geleneksel hale getirdik. ve yol arkadaşlarım, ayaklarını asfaltlarda bırakarak, bedenlerini kendi yapmış oldukları iğne, iplikle dikerek yollara düştük ve bu yıl 9'uncu olarak yürüyüşü sağladılar" dedi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk olarak 1915'te 57'nci Alay'ı Tekirdağ'da topladığını belirten Yılmaz, "22 Şubat 1915'te 19'uncu Fırka Komutanı olan Yarbay Mustafa Kemal tarafından 57'nci Alay'a törenle sancağı verilmiştir. Onur timsali olan bir sancağın bugün teslim törenini yapıyoruz. Tekirdağ'a has bir özelliktir bu" dedi.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Şu bir gerçek ki 104 yıl önceki heyecan ne ise coşku ne ise bitmeyecek yüzyıllar boyunca bu coşku ebediyen olacaktır. Ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ebediyen kalbimizde yaşayacaktır. 57'nci Alay'ı ve diğer sancakları Yarbay Hüseyin Avni'ye verince Çanakkale, Tekirdağ'dan başlar. Bizim Büyükşehir olarak da yapmış olduğumuz sempozyumun ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi görmüş oluyoruz. Tabi onların hiç birisi geri dönmediler. Tamamı bu vatan için şehit oldular. Tabi geldiğimiz noktada Çanakkale'yi gördük. Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. Ama ne günler görüyoruz değerli arkadaşlarım. 'Kurtuluş Savaşı uydurmadır. Yunan galip gelseydi' diyen abuk sabuk insanların yaşadığı bir ülkede ben çok üzülüyorum. Olayı nefret ile karşılıyorum. Sayın başkanım yerel yönetimler olarak, 57'nci Alay Komite başkanıma söylüyorum. Sonunuza kadar yanınızdayız. Her sene artan bir coşku ile kalabalık ile buna katkıda bulunacağız. Ben böyle bir kutsal Cuma gününde ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını Çanakkale'de şehit olan tüm şehitlerimizi o günden bu güne kadar gelen Kıbrıs'ta ve diğer tüm şehitlerimizi rahmet minnet ve saygı ile anıyorum. Devir teslim törenimiz hayırlı olsun" dedi.



Komite üyeleri, Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na anıta çelenk sunduktan sonra temsili sancak devir teslim töreni yapıldı.



Datça'da Türk ve Yunan yüzücülerden dostluk antrenmanı



Muğla'nın Datça ilçesinde yarın düzenlenecek olan 13. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu öncesi Türk ve Yunan yüzücüler birlikte antrenman yaptı. Kumluk Plajı'ndaki antrenmanın startını spiker Ercan Taner verdi. Datça Belediyesi Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, bu yıl maratonun ana temasının sokak hayvanları olarak belirlenmesinin önemine dikkat çekti.



Datça Belediyesi'nin organizasyonu, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile gönüllülerin katkılarıyla bu yıl Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nun 13'üncüsü düzenlenecek. İlçe merkezindeki Kumluk Plajı'nda, 'sokak hayvanları' teması ve "Şiddeti değil, sokak hayvanlarını besle" sloganıyla gerçekleştirilecek maratona, 400'e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Maratonun yarın saat 11.00'de, 'Kumluk Plajı-Fener Adası' arasındaki 3 bin metrelik uzun parkuru yarışılacak. Ardından Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkurun 'startı' verilecek.



13. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'na saatler kala Türk ve Yunan yüzücüler son antrenmanlarını birlikte yaptı. Kumluk Plajı'ndaki antrenmanın startını spiker Ercan Taner verdi. Datça Belediyesi Başkanı Gürsel Uçar bu yıl maratonun ana temasının sokak hayvanları olarak belirlenmesinin önemine dikkat çekti.



CHP Adana İl Başkanı istifa nedenini sosyal medyadan açıkladı



ADANA'da CHP İl Başkanlığı'ndan istifa eden Emrah Kozay, sosyal medya adresinden, meclis üyeleri listeleri hazırlanırken parti tabanının görmezden gelindiği için istifa ettiğini açıkladı.



Emrah Kozay'ın, 19 Şubat'ta il ve ilçe belediyelerinde meclis üyesi listeleri hazırlanırken, kendisinin fikri sorulmadığı gerekçesiyle görevinden istifa ettiği ileri sürülmüştü. Ancak Kozay, istifa iddiları ile ilgili bir açıklama yapmamıştı. Ayrıca Adana CHP'de meclis üyelikleri ile ilgili çıkan krizde CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve Müzeyyen Şevkin de aynı nedenlerle listeler hazırlanması için oluşturulan mutabakattan çekildiklerini açıklamıştı.



İstifa iddialarının ardından 3 gün sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Emrah Kozay'ın paylaşımı şöyle:



"Mensubu olmaktan onur duyduğum büyük ailem, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, partimize gönül verenlerin temsil edildiği en yüce makamdır. Hiçbir şahıs veya kurum örgütün üzerinde olamaz. Mevki, makam ve koltuklar gelip geçicidir. Kalıcı olan ise Kuvayı Milliye'nin devamı olarak çağdaş bir medeniyet hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, kuruluş ilkeleri doğrultusunda 96 yıldır ulu bir çınar gibi yaşayan ve mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün ta kendisidir. Partimizin genel merkezinde meclis üyesi listeleri hazırlanırken bu gerçeklik göz ardı edilerek örgüt yok sayılmıştır. Ayrıca, aday listeleri örgüte gösterilmediği gibi, Genel Merkezin genelgesine göre listeleri seçim kurullarına teslim edecek kişileri il başkanının yetkilendirmesi gerektiği halde, yine örgüte bilgi verilmemiş, yetkilendirmeler örgütün bilgisi olmadan yapılmış ve yine örgüt yok sayılmıştır. Bu çerçevede listeler, parti örgütünün iradesinin dikkate alınmadığı, emeğin ve parti tabanının göz ardı edildiği bir şekilde ortaya çıkmıştır. Adana İl Örgütü'nün başındaki kişi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yüzlü insanları olan siz değerli yoldaşlarımdan aldığım yetkinin vicdanımda oluşturduğu sorumluluk duygusu ve bilinciyle bu durumu kabullenmem mümkün değildir. Bu bağlamda, siz değerli parti yoldaşlarım adına ilkesel bir duruş sergileme zorunluluğu hasıl olduğundan İl Başkanlığı görevinden ayrılma kararını hayata geçirmek zorunda kaldım."



Haber: Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, -

