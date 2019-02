Dha Yurt Bülteni-10

BURSA'da, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yıkımı yapılan İller Bankası'nın eski binasının ikinci bloğu, işçilerin mesai bitiminden kısa süre sonra kendiliğinden çöktü. Binanın çöktüğü sırada oluşan aşırı tozdan göz gözü görmediği sırada yayalar kaçacak yer aradı. Yıkım sırasında kameralara bir kişinin, 'Yolu trafiğe kapatın' diye bağırdığının duyulması tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne serdi. Çevrede işyerleri bulunan esnaf, halen yıkımı devam eden inşaat alanında gerekli önlemlerin alınmamasından yakındı. Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde İller Bankası'na ait lojmanların yıkımına bir ay önce başlandı. 3 bloktan oluşan lojmanların ilk bloğunun iş makineleriyle yıkımı, günler önce tamalandı. İkinci bloğun yıkımında çalışan işçiler, mesai bitiminde in ardından iş makinelerini durdurup, yıkım alanından çıktı.



ÇÖKEN BİNANIN BİR KISMI YOLA DÜŞTÜ



Yaklaşık yarım saat sonra bina büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü. Büyük bir toz bulutunun oluştuğu bölgede, bloğun bir kısmı önlem amacıyla güvenlik şeridi çekilen alanın dışına, caddeye düştü. Caddede seyir halindeki araçlar, büyük tehlike atlattı. Olay sırasında sürücüler, araçlarını terk edip, caddenin karşısına geçti. Kemaralara yansıyan olay sırasında bir kişinin 'Yolu trafiğe kapatın' diye bağırdığı duyuldu.



YAYALAR KAÇACAK YER ARADI



Çökme sırasında bazı sürücüler araçlarını terk edip caddenin karşısına geçerken, blokların yanında yayalar için ayrılan yoldan evlerine gitmeye çalışan yayalar kaçacak yer aradı. Çöken binadan yükselen toz yüzünden göz gözü görmezken, göçük sırasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İlk şoku atlatan sürücüler, yıkımda görevli işçilerle tartışmaya başladı. Kısa süreli yaşanan arbedenin kavgaya dönüşmesini, olay yerine gelen polis önledi. Esnaf, "İller Bankası'nın eski binası yıkılırken çalışanlar güvenlik önlemi almıyor. Göstermelik biraz su sıkıyorlar. Yıkım sırasında her yer toz duman oluyor. Gerekli önlemlerin alınmasın istiyoruz. Yarın burada büyük facianın olmayacağına kim garanti verebilirö dedi.



2)KIRKLARELİ'DE YAKILMIŞ KEDİ VE KÖPEK ÖLÜLERİ BULUNDU



KIRKLARELİ'nin İnece beldesindeki çöplükte, boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek ölüsü bulundu.



Olay, belde yakınlarındaki çöplükte meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek üzere İnece beldesi çöplüğüne giden Soner Bilgin ve Dilek Tunador, yakılmış kedi ve köpek ölülerini görerek, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemede boğazı kesilerek yakılmış 1 kedi ve yine yakılmış 5'i yavru, 7 köpek ölüsü bulundu. Kedi ve köpeklerin ölüleri, jandarmanın incelemesinin ardından belediye ekiplerince gömüldü. Kırklareli Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yüksel İbrikçi, "İnsanlığın geldiği son nokta. Dernek olarak sabahın erken saatlerinde, kedi ve köpekleri yanmış halde bulan kardeşimizle, İnece çöplüğüne gittik. Canlar İnece Belediye ekipleri tarafından gömüldü. Dayanılacak bir manzara değildi. Ne olur çocuklarımıza merhameti öğretelim. Yetkililerden bu suçu işleyen vicdansıza ceza kanununu uygulayarak en yüksek cezayı vermelerini istiyoruz" dedi. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.



===================================================



3)3 AYLIK REYHAN BEBEK ÖLDÜ, ANNE EV SAHİBİNİ SUÇLADI



ANTALYA'nın Serik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebek, evde ölü bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan anne Asiye Karademir (24), daha sonra serbest bırakıldı. Asiye Karademir, elektrik faturası yüzünden tartıştığı ev sahibinin elektrik sayacını sökmesi nedeniyle bebeğinin donarak öldüğünü iddia etti. Olay, 25 Şubat günü Serik'e bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Serik'te yalnız oturan Asiye Karademir, 3 aylık bebeği Reyhan'ın hareketsiz yattığını fark etti. Bebeği kucağına alan Asiye Karademir, saat 08.00 sıralarında komşusunun kapısını çalarak yardım istedi. Komşusunun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede bebeğin öldüğü belirlendi.



ANNEDEN KAN, SAÇ VE TIRNAK ÖRNEKLERİ ALINDI



Olayın ardından minik Reyhan'ın cenazesi, ilk otopsinin ardından savcılık talimatıyla kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, anne Asiye Karademir polis tarafından gözaltına alındı. Reyhan'ın cenazesi otopsinin ardından Serik'te toprağa verildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Asiye Karademir, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli bulunan ve ihmal olduğu değerlendirilen Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili anneden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı.



ANNE KONUŞTU



Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Asiye Karademir, anne ve babasını küçük yaşta kaybettiğini ve yetiştirme yurdunda büyüdüğünü anlattı. Aslen Rizeli olduğunu, orada atletizmle uğraştığını ve 19 yaşındayken de devlet memuru olduğunu aktaran Asiye Karademir, Isparta'daki görevinin ardından Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandığını söyledi.



'TEHDİT EDEREK BORCUMU ÖDEMEMİ İSTEDİ'



Eşinden boşandığını ve bebeği Reyhan'la Serik'te kirada oturduğunu belirten Asiye Karademir, bir arkadaşından aldığı ısıtıcıyla bebeğini ısıtmak istediğini, 500 lira elektrik faturası gelince ısıtıcıyı iade ettiğini kaydetti. Elektrik borcunu ödediğini, sonrasında sadece klimayı çalıştırdığını söyleyen Asiye Karademir, bu kez de 800 liralık elektrik faturası geldiğini aktardı. Kendi elektriğinin başkaları tarafından kullanıldığını öne süren Karademir, faturayı ödeyemeyeceğini söylediği ev sahibiyle tartıştığını anlattı. Karademir, "'Şu anda param yok' dedim. Adam ağza alınmayacak kelimelerle konuştu. Kendisini şikayet etmem halinde beni tehdit ederek borcumu ödememi istedi. Ben de bunun üzerine evimdeki aynayı kırdım. Elim şu anda kırık" dedi.



'3 GÜN BATTANİYEYLE ISITTIM'



Bu olay sonrası ev sahibi O.A.'nın elektrik saatini söktüğünü öne süren, evde elektrik olmadığı için 2 gün boyunca çocuğunu ısıtmak amacıyla bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Asiye Karademir, akradaşının daha fazla kalmasını istemedikleri için de evine döndüğünü anlattı. Asiye Karademir, "3 gün boyunca çocuğumu battaniyeye sararak ve vücudumla ısıtmaya çalıştım. Dördüncü günün akşamı saat 03.00 sıralarında mamasını verdim. Güzel uyusun, kendisine bir zarar gelmesin diye yatağına yatırdım. Sıcak olacak şekilde üzerini örttüm. Sabaha doğru mamasını verirken her tarafı mosmor, kafası donmuş şekilde, vücudu soğuktan sertleşmişti. Vücudu bildiğiniz kaya gibiydi. Hiçbir kalp atışı yoktu" diye konuştu.



'ÇOCUĞUMUN KILINA ZARAR VEREMEM'



Hemen komşusunun evine koştuğunu anlatan Karademir, daha sonra eve polis ve sağlık ekiplerinin geldiğini söyledi. Sağlık ekiplerinin çocuğuna kalp masajı yaptığını belirten Karademir, bebeğinin soğuktan ölmüş olabileceğini söylediklerini ancak otopsiden çıkacak rapora göre ölüm sebebinin belli olacağını anlattı. Karademir, "Ben çocuğumun kılına zarar veremem. Benden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı. Şu an otopsiden gelecek sonucu bekliyoruz" dedi.



'CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM'



Kızının yaşamasına izin verilmediğini öne süren Karademir, "Böyle kişilerin yaşamasını istemiyorum. Ölmesini istiyorum. Cezaları neyse çekmelerini istiyorum. Bu bensem bile çekmesini istiyorum" diye konuştu.



=============================================



4)İMAMOĞLU'NDA KAZA: 1 ÖLÜ 3 YARALI



ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 10.30'da İmamoğlu çevre yolu sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Sürücü Ahmet Yılmaz(77) yönetimindeki 01 AF 422 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkarken, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 01 EV 483 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan Ahmet Yılmaz, kaldırıldığı İmamoğlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer araçtaki 3 kişi ise yaralı olarak çeşitli hastanelere götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



=================================================



5)SAMSUN'DA OLUŞTURULAN TANZİM SATIŞ NOKTALARI, YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR



Samsun'da 5'i İlkadım, diğerleri de Canik ve Atakum ilçelerinde olmak üzere 7 tanzim satış noktası hizmet verecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin, kent sakinlerin ucuza sebze meyve yiyebileceklerini belirterek, "Bu artışlarla vatandaşımıza yardımcı olmak ve vatandaşımıza daha uyguna sebze meyve sağlamak için hükümetimizin istekleri ve talepleri doğrultusunda böyle bir tanzim satış mağazaları büyükşehirlerde başladı. Biz de Samsunda 7 bölgede tanzim satış noktaları belirledik. Bunların 5'i İlkadım'da, biri Canik'te, diğeri de Atakum'da. Tabii buradaki amaç esnafa zarar vermek değil. Ortadaki dengesiz fiyatları dengeli, hale getirmek. Ortada başka bir amaç yok. En azından imkanı olmayan vatandaşlarımıza daha ucuza sebze meyve alabilecekler dedi.



