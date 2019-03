Dha Yurt Bülteni -10

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde, 31 Mart seçimleri için hemşehrilerinden destek istedi.

Erdoğan, hemşehrilerinden destek istedi



RİZE MİTİNGİNDE KONUŞTU



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde, 31 Mart seçimleri için hemşehrilerinden destek istedi.



Geceyi, Günesyu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13: 00 sıralarında evinden çıkarak karayolu ile miting için Rize'ye hareket etti. Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen hemşehrilerini selamlayan Erdoğan, 31 Mart'ta destek istedi. Kalabalıktan bir kadının sınavlara girmesine rağmen işsiz olduğunu belirtmesi üzerine Erdoğan, Rize'de önemli adımlar attıklarını belirterek, "Bu adımları atarken gerek alt yapıda gerek şehirleşmede, gerek vatandaşlarımızla olan ilgi alakada, hiçbir dönemde olmadığı kadar önemli adımlar attık ve atmaya da devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim şunu bir defa bilmeniz lazım; Cumhuriyet Halk Partisi'nin döneminde neler çektiğiniz belli. Şu anda nasıl rahatladığınız, nasıl huzurlu olduğunuz o da belli. Hala diyorsunuz 'yok şöyle, yok böyle'. Biz, sözleşmeli ve fahri olarak hepsine bu tür destekleri verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu şeyleri çok farklı kişilere söyleyin, bana söylemeyin, ben çünkü bu işlerde bunun dertlisiyim. Ama kimlerden ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Tamam mı? Sınavdan sınava konuşmaya devam et. Sınavdan sınava koşacaksınız ki başarılı olasınız. Hiç sınava girmeden, gelsin bizim ayağımıza bu olmaz. Tamam kardeşim" dedi.



31 Mart'ta destek isteğini yineleyen Erdoğan, "Bu desteği çok daha farklı bir şekilde istiyoruz ki Güneysu ve Rize'mizi nasıl başarılı altyapı yatırımları ile nasıl burada eğitimden sağlığa attığımız adımlarla belli bir yere getirdiysek, bundan sonra da inşallah daha iyi yerlere bunu getirme gayreti içerisinde olacağız. Derdimiz bu. Biz dertliyiz, sizde dertli olanın derdinden lütfen anlayın" diye konuştu.



Erdoğan, daha sonra karayolu ile Rize mitingi için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na geçti.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Miting alanına AK Parti Rize İl başkanlığı tarafından 'Rizeli yolundan şaşmaz, mührü yanlış vurmaz, öz evladı var iken, başka adres aramaz' yazılı dev afiş asıldı.



'RİZE'DEN REKOR OY BEKLİYORUM'



Rize'nin her seçimlerde rekorlar kırdığını hatırlatan Erdoğan, son 17 yılda 18 katrilyon yatırım yaptıkları Rize'den yine rekor oy beklediğini söyledi. Erdoğan, "Has bahçe içinde gülümsün Rize, gönül gözüm, gönül dilimsin Rize, senin yüreğinde ayrı yerim var, baba ocağımsın Rize. Rize, baba ocağım, ana yurdum Rize. Özü bir, sözü bir, gönlü bir, sevdası bir, Rize. Yaylaları kadar ferah Rize, Karadeniz'i kadar engin ufuklu, dereleri kadar coşkun Rize. Yeşilin de mavinin de, coğrafyanın da, en güzeline sahip ise Rize. Ben de sizleri seviyorum. Seni kalpten selamlıyorum Rize. Başımdaki çemberin dalı var, çiçeği yok, ha bu deli gönlümün sizden geçeği yok. Benim gönlüm Rize'den vazgeçmez. Dün Ardahan ve Artvin'deydik. Akşam Rize'ye geldik, geceledik. Bu akşam da burada konaklayacağız. Yarın da müsaadenizi alıp, Ordu, Samsun ve buradan da Ankara'ya döneceğiz. Rize'den aldığımız güçle, enerjiyle ve moralle inşallah 31 Mart'a kadar gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum. Sizleri sadece Allah için seviyorum" dedi.



'DUYMAYANLAR DUYSUN, DUYANLARIN YÜREKLERİ OYNASIN'



Millet ittifakını eleştiren Erdoğan, "Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor, kimler olduğunu anlıyorsunuz. Kim onlar malum. Rizeli bunlara fırsat verir mi? Rizeli ülkesinin ve evlatlarının istikbali söz konusu olduğunda, mücadele safının en önünde yer alır mı? Rize, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? Rize 31 Mart'ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Mart'ta bir kez daha tevazu samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor muyuz? Maşallah. Buradan Rabia'mızı tekrarlayalım. Öyle haykıralım ki tüm Türkiye duysun. Duymayanlar duysun, duyanların yürekleri oynasın. Cumhur ittifakın karşısına, bir yanına FETÖ'yü, bir yanına PKK'yı alıp, önüne de birkaç parti katanlara 31 Mart'ta derslerini veriyor muyuz? İşte benim Rize'm bu dur" diye konuştu.



'BİZ ARKAMIZI HALKA, HAK'KA DAYADIK'



Ekrandan HDP'li milletvekillerinin terör örgütleriyle ilgili konuşmalarının yer aldığı görüntülerini izlettiren Erdoğan, şunları söyledi:



"Şimdi ben Karadeniz'den Rize'den tüm Türkiye'ye sesleniyorum; kardeşlerim Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Yok. Biz de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Marmara var. 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Şimdi bunlara gönül verenlere sesleniyorum; Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İyi Parti, siz kimlerle kol kola olduğunuzu görüyor musunuz? Saadet Partisi, sen kimlerle kol kolasın. Ah rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunları ne derdi? Ah kardeşlerim ah, ne hallere düştük. Şunlara bak, durmadan yatıyorlar, kalkıyorlar Atatürk'ün Partisi. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var. Şu CHP'ye, 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız? Onun için Türkiye'nin neresinde benim Rizeli hemşerilerim varsa bunları telefonlarla arayacak mıyız? Hep seni arayıp, bu durumları anlatalım. Ne diyor; 'bizim arkamızda PKK, YPG var' diyor. Ah, hanımefendi, bizim arkamızda da halk var, hak var hak. Onların yolu o İmralı'daki terörist başına sırtını dayıyor. Ey gidi ey. İşte bunlara 31 Mart'ta gerek Batı'da, gerek Doğu-Güneydoğu'da gereken dersi inşallah hep beraber vereceğiz"



'RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 2020'DE BİTECEK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı 2020 yılında hizmete açmayı hedeflediklerini söyleyerek "Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ülkemizin ikinci deniz dolgusuna inşa edilen havalimanı olacak. Havalimanımızı inşallah hizmete soktuktan sonra ben turizmde büyük bir patlama olacağına inanıyorum. Ayder Yaylaları'na kadar bütün buralarda inşallah turistleri göreceğiz. Gerek yabancı gerek iç. Rize Limanını onardık, Pazar'a, Çayeli'ne, Fındıklı'ya balıkçı barınakları yaptık. İyidere'de bir lojistik limanı yapmak için çalışmalarımıza başladık. Şimdi yeni bir adım atıyor Çay Bitkisi Gen Havuzu'nu oluşturuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK ve üniversitemizin beraberce yürüteceği bu proje ile en az 2 bin farklı adet genotipi tarayacak 2 adet gen havuzu oluşturacağız. Türk-Alman Üniversitesi işbirliğiyle yakın zamanda bir teknoloji geliştirme projesi kuracağız" dedi.



'EKONOMİK DALGALANMANIN ETKİLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe bundan 81 vilayetin, 82 milyon vatandaşın her birinin faydalandığını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yaptığımız her yatırımı hayata geçirdiğimiz her projeyi, kazandırdığımız her hizmeti bu yolda atılmış bir adım olarak görüyorum. Biz bu güne kadar sadece hizmet siyasi, sadece eser siyaseti yaptık buna karşılık birileri hep istismar siyaseti ile kötümserlik yayarak, olumsuzluk pompalayarak kendilerine alan açmaya çalıştı. Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Türkiye'de hükümetlerimiz döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkartarak cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz bunun yanında kadınlarımız ve gençlerimizin katkısıyla iş gücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. Buna rağmen Türkiye'nin bölge büyük bir istihdam başarısını ortaya koyabilmesinin gerisinde istikrar ve güven içinde ülkemizi her yıl yüzde 6 oranında büyütmemiz vardır. Tabi bu durumdan rahatsız olanlar da boş durmuyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Bu sebeple istihdamda bir miktar daralma ortaya çıktı. Hamdolsun ekonomik dalgalanmanın etkilerini önemli ölçüde kontrol altına aldık"



'ENFLASYON 6-7'LERE DÜŞECEK'



Enflasyonun yeniden 6-7 seviyelerine düşeceğini söyleyen Erdoğan, "Çünkü bize böyle 20-19 buralarda enflasyon yakışmaz bunu da aşacağız. Enflasyonunu hararetini inşallah daha da düşüreceğiz. Milletimizi vurguncuların piyasa simsarlarının eline bırakmamak için tanzim satış uygulamalarını başlattık. Bu adamın sonuçları hemen kendini belli etti. Bay Kemal diyor ki kuyruklar var, kuyruklar bay Kemal bu kuyruklar yokluk kuyruğu değil bunlar varlık kuyruğu. Bu kuyruklar SSK hastanelerin kapısında hastalarımızın girdiği kuyruklar değil senin genel müdür olduğun zamanda. Bay Kemal sen bir koyunu dahi güdemezsin. 9 seçime girdin kaybettin şimdi 10'uncusuna giriyoruz gene kaybedeceksin. Senden bir şey olmaz. Sen dürüst, doğru değilsin dolayısıyla da batırdın batıracaksın. Sen bir CD ile partinin başına geçtin koltuğa yapıştın şimdi de ayrılamıyorsun. Ayrılsan da ayrılmasan da 31 Martta benim tüm Rizeli hemşerilerim, tüm milletim size gereken dersi verecek." şeklinde konuştu.



'2.5 MİLYON İŞSİZE İŞ TEMİN EDECEĞİZ'



Bu yıl sonu itibariyle işsizlikte büyük bir hamlelerinin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile beraber bir hamle yapıyoruz. 3 ay boyunca ücreti, sigortayı, primleri, vergileri biz üstleneceğiz ve burada TOBB da destek verecek. Tüm işverenlerimizle beraber yıl sonuna kadar 2,5 milyon işsize inşallah iş temin etmiş olacağız. Adımlarımız kararlı bir şekilde sürüyor. Tüm iş verenlerimizi devletin kendilerine sergilediği bu imkandan faydalanmaya davet ediyoruz. Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanlarındayız. Burası Türkiye burada iş var sloganı ile yürüttüğümüz bu seferberliği hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız" dedi.



'AKDENİZ'DE PETROL SONDAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ'



Destek uygulamalarına ilişkin müjdeli haberi olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları dedi:



"Rize'den iki önemli haberin müjdesini vermek istiyorum. Birincisi tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın elektrik abonelikleri ile ilgili. Bu kapsamda elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, seracılık yapanlar da artık tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler. Bu uygulamayla üreticilerimize yıllık 500 milyon liralık bir destek sağlamış oluyoruz. İkinci müjdemiz yeni sondaj gemimiz. Adını 'Fatih' koyduğumuz ilk sondaj gemimiz halen Antalya açıklarında faaliyet gösteriyor. Yeni gemimizi aldık adını 'Yavuz' olarak belirledik. ve getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardın da Yavuz'da Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. Yavuz aynı standartlarına sahip dünyadaki 16 ultra derin sondaj gemisinden biridir. Türkiye olarak doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğalgaz ve petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız. Fatih ve Yavuz gemilerimiz bu doğrultuda atılmış önemli bir adımdır. Sondaj işi bir yönüyle hesap kitap, bir yönüyle de nasip işidir. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de araya araya inşallah bulacağız. Gemilerimizin çalışmalarımızdan müjdeli haberler alacağımız günlerin inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum. Biliyorsunuz CHP bu çalışmalardan da çok rahatsız. Korkuyor ya 'Ya bulursa' diyor. Bulursak biz kazanacağız. Bu konuyu Rumların ağzıyla mecliste gündeme getirdiler öne sürdükleri iddialarla Yunan gazetelerin de manşete çıktılar. Akdeniz'deki faaliyetlerimizden hazımsızlık duyan kim varsa hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken içerde böyle bir saldırıya maruz kalmamız gerçekten çok manidardır. Bu durum CHP'nin sadece FETO ve bölücü örgüt ile değil aynı zamanda Kıbrıs Rumları ile de beraber yürüdüğünü gösteriyor. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken onlar Türkiye'nin düşmanları ile aynı dili konuşuyor aynı saldırıları yapıyorlar"



Cep telefonları ile iletişimin yerli baz istasyonu 'Ulak' tarafından yapıldığını belirten Erdoğan, "Türkiye bunların eline kalsa inananın yerli ve milli baz istasyonlarımızı teker teker sökerler. Çünkü bunların sicili bozuk sicili. Geçmişte Türkiye'nin gelişmesi kalkınması her alanda kendi ayakları üzerinde durması için atılan hangi adım hepsini bunlar engelledi. Engelleyemediklerini de tıpkı savunma sanayimizde, tıpkı otomobilimizde yaptıkları gibi sabote ettiler. Şimdi bizim insansız hava araçlarımız var mı, silahlı insansız hava araçlarımız var mı şimdi daha büyükleri yapılıyor. Şimdi uçağımıza da yapmaya hazırlanıyoruz. İnşallah 31 Martta bunlara hak ettikleri dersi vereceğiz." diyerek konuşmasını tamamladı.



Mitingin sonunda kalabalığa kenevir ipliğinden yapılmış torbaların içinde çay dağıtan Erdoğan, ardından Trabzon'a hareket etti.



Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin aşılama oranı yüzde 96



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye, dünyada en yaygın devlet eliyle aşılama yapan ülkelerden birisi, 13 hastalığa karşı aşılama yapıyor. Toplam ortalama aşılama oranı ise yüzde 96" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığıyla ilgili incelemelerde bulunmak ve ambulans teslim törenine katılmak için geldiği Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül tarafından karşılandı. Valilik özel defterini imzalayan Bakan Koca, daha sonra kendisine verilen brifinge katıldı. Valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, 'Dünyada kızamık salgını var mı?" sorusu üzerine Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyada en yaygın aşılama yapan ülkelerden birisi olduğunu belirten Koca, şöyle dedi:



"Türkiye, dünyada en yaygın devlet eliyle aşılama yapan ülkelerden birisi, 13 hastalığa karşı aşılama yapıyor. Toplam ortalama aşılama oranı ise yüzde 96, Tekirdağ'da bu oran yüzde 99. Son dönemde özellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği geçen yılki kızamık sayısı 82 bin 560 kişi,2016 yılına göre 15 kat, 2017'ye göre 3 kart artmış. Ülkemiz doğu ile batı güzergahının merkezinde olmasına rağmen biz Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın etkilendiği gibi etkilenmedik. Biz bu çerçevede özellikle göçmenler de olmak üzere yoğun bir aşılama yapıyoruz. Bu anlamda yurt dışından gelen kişi, kızamık geçiren kişiler, il dışında bile olsa mutlaka aşılama yapıyoruz. Bu anlamda daha sıkı takip ediyoruz."



Kızamık hastalığının önlenebilirliğinin olduğunu bebeklik ve okul çağında yapılan iki aşıdan oluştuğunu ifade eden Koca,



"Birinci aşı konusunda ailelerin genelde hassas olduğunu fakat okul döneminde yapılan aşının ilk aşılamayla aynı oranda değil. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştük, okullardaki aşılama uygulamasının daha etkin ve mutlaka yapılaması konusunda gayret gösteriyoruz" dedi.



'DİYALİZ TEKNİKERLERİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ'



Diyaliz teknikerleri ile ilgili olarak çıkan yönetmelikle ilgili olarak bilgiler veren Bakan Koca, "Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmelikle teknikerlerin istihdam noktasında yaşadıkları sorunun çözüldü. Böylece diyaliz teknikerlerinin önünü açıyoruz. Tabi ki sertifikası olanların endişeye kapılmasına gerek yok. Bu çerçevede sertifikası olan kişilerde işlerine devam ediyor olacak. Ama bundan sonraki süreçte diyaliz teknikerleri buralarda çalışıyor olacak. Ayrıca bu yönetmelikte önemli gördüğümüz Türkiye Diyaliz Veri Sistemi oluşturuyoruz. Bu yapılacak bilimsel çalışmalara da zemin oluşturacak" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra bakanlığının Tekirdağ'ın dört ilçesine gönderilmek üzere 4 adet ambulans teslim törenine katıldı. Koca, törenin ardından yapımı devam eden Şehir Hastanesi inşaatında giderek incelemelerde bulundu.



Bakan Kurum: Riskli hiçbir binada vatandaşımızı oturtmayacağız (3)



KIRCAMİ MAHALLESİ SAKİNLERİNE 13 BİN TAPU



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın 30 yıldır en büyük problemleri arasında yer alan Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'nde tapu dağıtım törenine katıldı. Güzeloluk Anadolu Lisesi'ndeki tapu dağıtım töreninde konuşan Bakan Kurum, Antalya'da çifte bir sevinç yaşadıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in Antalya için uyumadığını belirten Kurum, "Başkan Türel bizi de uyutmuyor" dedi. Antalya'da bugün 60 bin vatandaşı ilgilendiren tapuları vereceklerini kaydeden Kurum, Antalya'nın mülkiyet problemini çözmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı.



KABUL EDECEĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİ



Kırcami'nin 11 mahalleyi kapsadığına değinen Murat Kurum, bu mahallelerin Muratpaşa ilçesinin de yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi. 1470 hektar büyüklüğünde çok büyük alanda imar uygulaması yapıldığını vurgulayan Kurum, "Bu alan sadece büyüklüğü ile değil etkilediği vatandaşımızın sayısı açısından da önemli. 30 yıllık çözülmeyen Kırcami problemini çözüme kavuşturduk. Yıllardır süren dava nedeniyle sıkıntılar var. Kırcami bölgesine metruk, yıkık, kaçak, deprem riski taşıyan ve imar uygulaması yapılmamış yapılar vardı. Bu bizim kabul edeceğimiz bir şey değildi. Artık bu problemi bitirmiş oluyoruz. 13 bin vatandaşımıza tapuları dağıtacağız" diye konuştu.



İmar uygulaması yapılacak Kırcami'de deprem riski gözetileceğini belirten Kurum, sosyal tesisleriyle daha yeşil ve güzel Kırcami'nin inşa edileceğini söyledi.



KIRCAMİ'NİN AVUKATIYIM



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de bugün için çok beklediklerini belirterek, 30 yıllık imar ve tapu sorununun çözüldüğünü söyledi. Kırcami'nin siyasete alet edilemeyecek kadar önemli olduğunu kaydeden Türel, "Bugün Kırcami'nin fethinin gün dönümü. Kırcami'nin her sorununu çözmek için büyük gayret gösterdik. Zaman zaman üzüldük ama Menderes Türel olarak, Kırcami'nin avukatı olarak sizi savunacağımı söylemiştim. Bugün bayram günümüz oldu. Sona doğru yaklaşırken ateşi elinde tutmayanlar, maşalarını kullandı. Yargı sürecinde bizi tıkamak istediler. Ama avukat sağlam, avukatınız Türel. Haklı olduğumuzu her yere anlattık. Yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Birileri geldi biri sürü yine akıl karıştırmaya çalıştı. Durmuş saat günde iki defa doğruyu gösterir. Antalya'da bir kesim sizim mutsuzluğundan mutlu oluyor. Kırcami'nin bugün itibariyle tapu sorunu çözülüyor" diye konuştu.



UYSAL'I DAVET ETTİM AMA...



Menderes Türel, Kırcami'nin alt planları için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile el ele verdiklerine işaret ederek, Muratpaşa Belediyesi ile ahenkli bir çalışma ile imar planını çözdüklerini söyledi. Türel, "Az önce telefonuma bir mesaj geldi, Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal, bu toplantıya davetli olmadığını yazmış. Kendisini bu toplantı hakkında iki gün önce bilgilendirdim. Bakanımızın da bizzat geleceğini söyledim. 'Böyle bir töreni sizden gizleyecek değiliz, teşrif edersiniz birlikte tapu dağıtım törenine katılırız' dedim. Belki de Sayın Başkan benim söylediğimi anlamadı ya da ben anlatamadım" dedi.



Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler bazı vatandaşlara tapularını dağıttı.



TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi (4)



BAKAN SELÇUK İŞ KADINLARIYLA BİR ARAYA GELDİ



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş kadınlarıyla bir otelde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek öncesi açıklamalarda bulunan bakan Selçuk, kadın emeğin fedakarlığın üretkenliğin adı olduğunu söyledi. Kadının girişimci yönüyle fedakarlığıyla topluma yön verdiğini ifade eden bakan Selçuk, şöyle dedi:



"Kadını biz sadece geçmişi değil, bugünü değil yarınları da inşa eden topluma yön veren ailemizin temel unsurları olarak görüyoruz. Hükümetlerimizde her zaman kadınlarımız yanında oldu, destekçisi oldular. 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almak istiyorsak bunda elbette toplumun yarısını oluşturan kadın girişimcilerin de büyük bir katkısı olacak. Kadın girişimcileri dünyayla bütünleştirmek amacıyla kamu olsun özel sektör olsun sivil toplum kuruluşları olsun bütün projeleri de desteklemeye devam ediyoruz. 2018'te Zonguldak'ta nitelikli iş gücü oluşturma adına başlattığımız aktif iş gücü programlarımızın yüzde 68'ini kadınlarımız oluşturuyor. Bu oran Türkiye'de yüzde 57. Bu oran Türkiye rakamlarından daha fazla. Türkiye kadın istihdamı konusunda da Avrupa ülkeleri dahil bir çok ülkeyi geride bırakmıştır. Son 10 yılda kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranında da yine Avrupa'da birinci sıradayız. Bu dönemde kadın istihdamını yaklaşık 3,4 milyon kişiyle yüzde 63 oranında arttırmış durumdayız. Üniversitelerde öğretim görevlilerimizin yarısı, Milli Eğitim Bakanlığımızdaki öğretmenlerimizin yarıdan fazlası, hakimlerimizin, mimarlarımızın, avukatlarımızın ve kamu görevlilerimizin yarıya yakınını da kadınlarımız oluşturuyor."



Türkiye'de şu anda 1 milyon kadın girişimciye destek verdiklerini ifade eden bakan Selçuk, destek programlarıyla bu sayıyı arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Selçuk, işçisiyle, işvereniyle, STK'larıyla hedefler doğrultusunda Türkiye'yi hak ettiği yere beraberce getireceklerini anlatarak, "Bu şehir Zonguldak, bu ülke herşeyin en iyisine layık. Daha çok yürünecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Daha çok projemiz var. Rüyalarımızı beraber kuruyoruz. Önümüzde 31 Mart gibi önemli bir seçim var. Zonguldak'ı tüm ilçeleriyle beraber gönül belediyeciliğiyle buluşturacağımıza inanıyoruz." dedi.



Denizli'deki FETÖ operasyonunda 6 gözaltı



Denizli'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yapılan polis operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan örgütün üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında eski kamu görevlilerinin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, bu 6 kişinin, örgütün aranan kişileri sakladığı gaybubet evlerinde gizlendiğini tespit etti. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri dün (cuma), 2 ayrı gaybubet evine eş zamanlı baskın yaptı. Meslekten ihraç edilen, hakkında yakalama kararı bulunan, örgüt içinde 'büyük bölgeci' olarak adlandırılan kişilerin de aralarında olduğu B.S. ve eşi E.S. ile M.Ö., H.R.U, C.S. ve H.Y. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda saklanan kişiler için kullanıldığı belirtilen 30 bin 680 lira ve bin 285 dolar nakit para ile cep telefonları ele geçirildi. Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Mengen'de ağaçlar ikinci defa kesildi



Bolu'nun Mengen ilçesinde, 5 yıl önce yol kenarına dikilen akasya ağaçları balta ile gövdelerinden kesildi. Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ikinci defa ağaçların kesildiğini belirterek, 11 ağacı kesen kişileri kınayarak, faillerinin bulunmasını istedi.



Mengen Belediyesi tarafından 5 yıl önce Pazarköy Caddesi'ne 75 akasya fidanı dikildi. 3 yıl önce fidanlardan 56'sı kesildi. Fidanları kesenler yapılan araştırmalara rağmen bulunamadı. Fidanların yerine yenileri dikildi. Dün gece ikinci bir saldırı yapıldı. Dün gece ise 11 fidan gövdelerinden kesildi. Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut kesilen ağaçlara üzüntü ile bakarken, suç duyurusunda bulundu. Olay yerine gelen polis ekibi incelemede bulundu.



Turhan Bulut ikinci defa ağaçların kesildiğini belirterek, "Yine Mengen'de ikinci bir ağaç katliamı ile karşı karşıya kaldık. Mengen'de ne zaman bir etkinliğin altına imza atsak ertesi gün adeta bir intikam alma duygusu ile hareket ediyor. Dün akşam maalesef Pazarköy yolu üzerinde bulunan caddemizin kenarındaki akasyalarımıza ikinci saldırı yapıldı. İzzet Baysal Parkı'ndaki ağaçlarımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İnsana saygısı olmayan, doğaya, tabiata, ağaca, canlılara saygısını yitirmiş olanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa gelin birlikte konuşalım. Doğaya zarar vermeyin, tabiata zarar vermeyin, ağaçları kırmayın kesmeyin, gelin bizimle konuşun. Hırsınızı, tepkinizi, bu şekilde göstermeyin. Nedir sizin derdiniz? Biz bu saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Buradan savcılığımıza, emniyetimize suç duyurusunda bulunuyorum. Ağaçlara bu katliamları yapanların faillerinin bir önce bulunmasını istiyorum" dedi.



