Dha Yurt Bülteni-10

1)ÇATI ÇÖKÜNCE ZEMİNE ÇAKILAN BEKÇİ ÖLDÜADANA'da, nakliyat firmasında bekçilik yapan Hasan Gezer (57), atık su borusunu değiştirmek için çıktığı çatının bir kısmının çökmesi sonucu zemine çakılıp, hayatını kaybetti. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'ndeki şehirler arası nakliyat firmasında bekçi olarak çalışan Hasan Gezer, iddiaya göre, iş yerinin atık su borusunun tıkanması nedeniyle çatıya çıktı. Boruyu değiştirmek isteyen Gezer, plastik yüzeye basınca çatının bir kısmının çökmesi sonucu 10 metre yükseklikten düştü. İş arkadaşları Gezer'in zemine çakıldığını görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gezer'in olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Hasan Gezer'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Zonguldak Site Spor Salonu'ndaki kurada, boş kalan koltuklarda az sayıda izleyici vardı. İzleyicilerin çektiği kuralarda, yedek adaylar belirlendi.TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, dün gerçekleştirilen kura ile iş girmeye hak kazanan asil adayların belirlendiğini söyledi. Bugün de yedek adayların belirlendiğini kaydeden Eroğlu, "Kuralar sona erince noter bize asil ve yedek adayların listesini teslim edecek. Ardından adayların güvenlik araştırması ve sağlık taramaları yapılacak. Liste bize teslim edildikten sonra hemen çalışmalara başlayacağız. Bu işlemler bitince işe girmeye hak kazanan adaylar işe başlayacak. Şu an işe başlama tarihi olarak kesin bir tarih vermek mümkün değil" dedi.GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKGürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,================================================3)TEMSİLİ CENAZE TÖRENİYLE HAYVANLARIN KATLEDİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİLERKONYA'da bir grup hayvansever, hayvanların insanlar tarafından katledilmesine tepki göstermek için cenaze töreni düzenledi. Temsili ölü hayvan bedenleri, kefenlenerek, yan yana araziye gömüldü. Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan ve bir grup hayvansever, hayvanların insanlar tarafından katledilmesine tepki amacıyla temsili cenaze töreni düzenledi. Toplumun hayvanlara karşı daha duyarlı olmasını isteyen grup, temsili olarak hayvan ölülerini kefenleyip, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde boş bir araziye gömdü.Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan, "Bunlar bizim dilsiz dostlarımız. Maalesef insanlarımız bu hayvanlara zarar veriyor. Biri tekmeliyor, diğeri yakıp atıyor, biri üzerinden geçip öldürüyor, bazıları da açlıktan ölüyor. Artık toplumun bu canlılara karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Bizde buna dikkat çekmek için çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybeden hayvanları kefenleyip, düzenlenen törenle defnediyoruz. Artık bu ölümler son bulsun" dedi.Görüntü dökümü:----------------------------Köpeklerin kefenlerinin yan yana dizilmesiKöpeklerin defnedilmesiHayrettin Bulan'ın konuşması(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA ))=================================================4)ALANYA'DA 82 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİANTALYA'nın Alanya ilçesinde, narkotik köpeği Esco'nun da kullanıldığı operasyonda bir depoda 82 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi, gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın koordinesinde Diyarbakır 'dan kurye vasıtasıyla yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği ve bu maddeyi Antalya 'nın Gazipaşa ilçesindeki bir depoya koyduğu belirlenen şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Teknik ve fiziki takip sırasında Gökhan S. ile Savaş G.'nin depodaki uyuşturucu maddeden numune alarak satacağını, Bahri B. ve Mehmet D. ile buluşacağını tespit etti. Bunun üzerine dün gece harekete geçen ekipler, Gökhan S., Savaş G., Bahri B. ve Mehmet D.'yi Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde buluştukları bir restoranda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi'ndeki uyuşturucuyu sakladıkları depoya da baskın düzenleyen ekipler, burada da Ş.G. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.UYUŞTURUCU NARKOTİK KÖPEĞİNE TAKILDIHassas burunlu narkotik köpek 'Esco'nun da kullanıldığı depodaki aramalarda inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 82 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adliyeye sevk edildi.