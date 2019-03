Dha Yurt Bülteni -10

Mersin'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir kalkınma planı olmadığını belirterek, "Devletin planlama yapıp yol haritası çizmezi lazım. En son plan süresi 2018'de doldu. 'Katma değeri yüksek ürün üretelim' diyorlar. Nasıl üreteceğiz? Katma değeri yüksek ürün üretmek için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir ülke ürün üretemez, başkalarının ürettiği ürünü kopyalar" dedi.



Kılıçdaroğlu, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) iş insanları ile buluştu. Sanayicilerin sorunlarının dinlendiği toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen, Ali Mahir Başarır, CHP Parti Meclisi Üyesi Fatma Güner, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, CHP İl Başkanı Adil Aktay, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri de yer aldı.



'LİYAKATİN YERİNİ SADAKAT ALDI'



Sanayicilere hitabında, yaşanan sorunların çözümüne dönük fikirlerini dile getiren Kılıçdaroğlu, devlette liyakatin yerini sadakatin aldığını savundu. Bürokratlığı döneminde her başbakanın liyakate büyük önem verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Daire başkanıyken başbakan ile tartışırdım. Hiçbir başbakan, 'Sen kim oluyorsun da düşünceni paylaşıyorsun' demedi. Siyasi otoriteye bilgi aktarırdık. Türkiye böyle bir anlayıştan koptu. Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi bu. Liyakat yok artık. Liyakat yok, sadakat esas. Sadakat en tehlikeli şeydir. Yanlışı, doğruyu olduğu gibi kabul eder. Devlet liyakat üzerine kurulu olduğu için bilgi sahibi olan insanlar yanlışı veya doğruy söyleyebilirler. Bunun yok olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda sanayinin önündeki engellerden biridir" diye konuştu.



'YENİ YOL HARİTASI'



Almanya ve Amerika gibi ülkelerin onlarca yıl sonrasını planladığını ancak Türkiye'de bir planlamanın bulunmadığını kaydeden CHP Lideri, "Devletin planlama yapıp yol haritası çizmezi lazım. En son plan süresi 2018'de doldu. 'Katma değeri yüksek ürün üretelim' diyorlar. Nasıl üreteceğiz? Katma değeri yüksek ürün üretmek için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Üniversiteleri bilgi üretmeyen bir ülke ürün üretemez, başkalarının ürettiği ürünü kopyalar. Dünyada güçlü olacaksanız, Türkiye'nin her alanda üretmesi lazım. Sanattan makineye kadar üretmesi lazım. Üretirseniz güçlü olursunuz, sizin sözünüzü dünyanın her kesimi dinler. Tarımda bile geride kaldık" ifadesini kullandı.



'İFTİRA ÜZERİNE SİYASET OLMAZ'



Türkiye'de siyaset anlayaşının da kavga üzerine kurulu olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Türkiye böyle cennet gibi ama sanki cehennemde yaşıyoruz. Kavga siyasetinin ülkeye getirdiği bir yarar var mı? Hizmet yarışına 'Eyvallah' diyoruz. Projelerimizi anlatalım vatandaş takdir etsin. Projeleri antamayı bıraktık, her türlü hakaretle karşı karşıya gelmeye başladık. Doğru değil bunlar. Bunlara izin vermemeniz lazım. Siyasetin de bir ahlaki kuralı olmalı. İftira üzerine siyaset olmaz. Siyaset hizmet yarışıdır. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapıyoruz. Böyle siyaset mi olur? Kim anne babasını seçme özgürlüğüne sahip. Herkesin kimliği kendi şerefi ve onurudur. Din üzerinden siyaset nedir? Neden yapılır? Bunlara izin vermemek sizin elinizde. Demokrasimizi güçlendirmek zorundayız."



'KUMPASLA İKTİDAR OLMA YOLU'



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı İYİ Partili Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Mersin'de acı bir olay yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanı var, görevinin başında. Bir kumpas yapıldı ona karşı. Seçime girmesi engellendi. Kim tarafından? Satın alınan siyasetçiler tarafından. Ahlaki mi? Hayır. Bizim rakibimiz ama rakip olmak ayrı, ahlaklı olmak ayrı birşey. Biz aynı partiye seçime girsinler diye 15 milletvekili verdik. Demokrasi hepimiz için geçerli. Siz bunları bırakıyorsunuz, kumpasla iktidar olmanın yolunu açmaya çalışıyorsunuz. Ahlaki mi bu? 'Ahlaki' diyorsanız gidin, oy verin. 'Ahlaki değil' diyorsanız sandığa gömeceksiniz, doğrusu budur. Biz demokrasiyi savunuyoruz" şeklinde konuştu.



Her sanayi bölgesinde, sanayicilerin ara eleman sıkıntısı yaşadıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "OSB'lerde yatılı meslek lisesi kurmak zorundayız. Aileye yük olmadan. Gelecek, o OSB'nin ara eleman ihtiyacını karşılayacak. MEB ile birlikte yönetecekler, o bölgenin ihtiyacını karşılayacaklar. Makine bölümünde okuyorsa ilgili fakültenin birimine yönlendirilecek. Teşvik edeceğiz ara eleman yetişsin diye" ifadesini kullandı.



Seçilmesi halinde hayata geçireceği bazı projelerden söz eden CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer ise şunları kaydetti:



"İnsanları ayırmadan, Mersin'de bir Mersin kimliği ile çalışma yaparsak aşamayacağımız engel yok diye düşünüyorum. Sanayiyi önemsiyorum çünkü istihdam yaratıyor. Benim de en büyük sorunum işsizlik. Türkiye'de önemli bir yokluk noktasında Mersin. Dünyanın her tarafından yatırımcı gelsin, ben onu havaalanında karşılarım. Yeterki gelsin, yatırım yapsın ve iş alanları yaratsın. Bu değerlendirmelerle çalışacağım. Mersin Yatırımcı Girişimci Danışma Merkezi ile yatırım yapacakların iletişim kuracakları bir yapı olacak. İşbirliği geliştirip fırsatları anlatacağız. Mersin'de yatırım yapmaları yönünde onlara yerel bürokrasiyi kaldırma, danışmanlık yapma konusunda işbirliği içinde olacağımız bir oluşum kuracağız."



MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise ulaşım açısından büyük bir sorun yaşadıklarını ve öncelikle ulaşım probleminin çözülmesi gerektiğini söyledi.



Tarihi kalede çatlaklar oluştu, 40 ev boşaltılacak



Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki tarihi kalenin bir bölümünde yıkılma ve çatlaklar meydana geldi. Belediye tarafından kale eteğindeki 40 evin tedbir amaçlı tahliye edileceği açıklanarak, vatandaşlar uyarıldı.



Tarihi Çermik Kalesi'nin bazı bölümlerinde, belediye tarafından park yapımı sırasında çatlaklar oluştu, bir bölümünde de yıkılma meydana geldi. Yıkılma ve çatlakların, iş makinelerinin, kalenin önündeki dev kayaları kırması sonucu oluşan sarsıntıdan oluştuğu tahmin ediliyor. Çatlaklar oluşmasıyla parkta çalışmalar durdurulurken, Kale Mahallesi Muhtarı Abdullah Karabaş, gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunarak, yağışla birlikte çatlak oluşan alanın çökebileceğini söyledi. Muhtar Karabaş, hayvanlarını otlatmak için Çermik Kalesi'ne çıkan çobanların oluşan çatlağı görmesi üzerine kendisine haber verdiğini ifade ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdiğini kaydetti. Polis ekipleri bölgeye gelerek şeritler çekip, park yapım alanına girişleri yasakladığını ve aşağıda bulunan evlerin sahiplerini de uyardıklarını bildiren Muhtar Karabaş, şöyle konuştu:



"Kaleye çıkarak oluşan çatlakları yerinde gördüm. Gerekli önlemler ivedilikle alınmalı. Bir felaketin yaşanmaması için çalışmalar hemen başlatılmalı. Parkın yapıldığı alanın hemen altında onlarca ev var. Yağışlar ile birlikte çatlak oluşan alanlar çökebilir. Şimdilik çalışmalar durmuş. İlgililere durumu bildirdik."



40 EV TAHLİYE EDİLECEK



Çermik Belediyesi, kalenin alt bölgesinde 40 evin boşaltılması için karar alındığını duyurdu. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Park yapımında artan yarışlar neticesinde toprağın yumuşaması nedeniyle böyle bir durum ortaya çıktı. Gerekli tedbirleri aldık, çok şükür hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Evler için boşaltma talimatı verdik, vatandaşlarımız mağdur olmaması için kiralarını, ihtiyaçlarını belediye olarak üstleneceğiz. Güvenliği en üst seviyeye çıkarıp çalışmalara öyle devam edilecek. Vatandaşlardan ricam provokasyona izin vermemeleridir" diye konuştu.



Yer altından 72 derece çıkan su, şifa dağıtıyor



Rize'nin İkizdere ilçesinde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitesi olarak gösterilen termal su, şifa dağıtıyor. Suyun yapılan analizlerinde romatizmal hastalıklar başta olmak üzere bir çok hastalığın tedavisinde tamamlayıcı unsur olduğu belirlendi. Karla kaplı bölgeye gidenler, doğa yürüyüşü yapıyor, termal otelde şifalı suya giriyor.



İkizdere ilçesi Ilıca köyünde yer altından 72 derece olarak çıkan ve içerdiği 4541 mineral oranı ile dünyanın en kalitesi olarak gösterilen termal su kaynağı, şifa dağıtıyor. Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde; sodyum bikarbonatlı florlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi unsuru olarak kullanılabileceğine yer verildi. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayan RİDOS Termal Oteli'ne gelenler hem tatil yapıyor, hem de suya girip, şifa buluyor. Kaplıca otelinin yer aldığı ve kar yağışı ile eşsiz bir güzelliğe bürünen İkizdere Vadisi'nde kart postallık görüntüler oluştu.



'MİNERAL ORANI ÇOK YÜKSEK'



Ridos Termal Otel Genel Müdürü Cemal Akın, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük termal tesisi olan otelin 350 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirterek "Havuzlarımızın tamamı kaplıca termal suyu içermektedir. Otelimiz hem doğa turizmi hem de sağlık turizmini bir arada barındıran nadir otellerden biridir. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı testler sonucunda suyumuzda yer alan mineral zenginliği sonucunda dünyanın en önemli kaplıca otelleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla bir çok devlet adamını, bir çok protokolü, bir çok kraliyet ailesini ağırlamaktayız. Yaz sezonunda yurt dışından gelen misafirlere zor şartlar altında oda verebilmekteyiz. En önemli detaylardan biri de otelimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı devlet hastanelerinden sevkli gelen hastalar, bizim kaplıca termal havuzlarımızda tedavi olabilmekteler, devlet gerekli ödemeleri yapmaktadır" dedi.



'RAHATLIYORSUNUZ'



Kaplıca oteline gelen Özer Bahçekapılı, "Buraya gelme nedenim 1998 yılında bir depresyon hastalığı geçirdim. Doktorlar bize burayı tavsiye etti. Buraya geldim ve çok fayda gördüm. Onun için 20 yıldır her ay 2 defa geliyorum, ekibimle de yılda 1 hafta geliyoruz. Burası benim hastalığımı yenmemde çok etkili oldu, herkese tavsiye ederimö dedi.



Sevim Baş ise "5-6 yıl önce buranın çok faydalı olduğunu öğrendim, birkaç arkadaş grup halinde geldik. Doktorlar bir çok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Burada termal havuzlara giriyoruz, doğa manzarası çok güzel. Personel bize çok iyi davranıyor. Özellikle hastalık noktasında bir numara, havuza giriyorsunuz, rahatlayıp çıkıyorsunuzö diye konuştu.



'CİLDE ÇOK İYİ GELİYOR'



Kübra Kazas da "Buraya ilk gelişim. Gelenlerin iyileştiğini duydum, bu yüzden tercih ettim. Girdiğimde vücudumdaki bazı ağrıların gittiğini hissettim, vücuduma iyi geldi. Havuzdan çıktıktan sonra daha dinç ve zinde olduğumu fark ettim. Doğasıyla ve termal havuzlarıyla tercih edilecek bir yer, tavsiye ediyorumö dedi.



Termal suyun cilde çok iyi geldiğini anlatan Gülen Şimşek, "Havuzları çok güzel, cilde çok iyi geliyor. Hepsinin faydasını gördüm. Ben hem gezmek için hem de faydası var mı gerçekten görelim diye geldim ve faydasını gördüm. Ellerimde uyuşmalar vardı, onlar geçti, eklem ağrılarım geçti. Zinde hissettim kendimi. Herkese tavsiye ediyorumö ifadelerini kullandı.



Dünya kadınlar gününe özel, doğa yürüyüşü etkinliği



Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) tarafından, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Sisne S Yaylasına, dünya kadınlar gününe özel, doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.



Dernek binasında buluşan doğaseverler, buradan araçlarla Andırın ilçesine bağlı Akgümüş köyüne ulaştı. Yaklaşık 10 kilometrelik parkur boyunca doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, kar yağışı altında zorlu yürüyüşün ardından Sisne S Yaylası'na ulaştı. Göksun ve Gaziantep'ten de doğaseverin eşlik ettiği etkinliğe 64 kişi katıldı.



ODAK Başkanı Muhammet Doğan, burada yaptığı açıklamada, yürüyüşün başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, "Bugünkü yürüyüşümüzün sosyal mesajı kadına yönelik şiddete karşı çıkmaktır. Kadına yönelik şiddet insanlık onuruna aykırıdır diyoruz. Osmaniye Dağcılık Kulübü bu tür faaliyetlerle, sosyal etkinliklere katkı vermektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bu gezimizi yapmış bulunuyoruz" dedi.



Etkinliğe katılanlar, yürüyüş parkuru sonunda Türk Bayrağı ve "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" pankartı açıp, toplu hatıra fotoğrafı çekilerek faaliyeti sonlandırdılar.



'Oyun bağımlılığı çocukların beyin gelişimini etkiliyor'



Psikiyatri Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, ailelerin özellikle tekonolojik oyunlar oynayan çocuklarını takip etmesi gerektiğini belirterek, "Oyun bağımlılığı çocukların akademik başarısını, beyin gelişimini etkiliyor" dedi.



Memorial Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Şaban Karayağız, her evde bir bilgisayarın kullanılmasının teknoloji bağımlılığını ortaya çıkardığını ifade etti. Teknoloji bağımlılığının çocukluk döneminden itibaren başladığını belirten Dr. Karayağız, "Şiddet içeren oyunların şöyle bir etkisi vardır; Çocuk artık gerçek dünyayı bırakarak oyun dünyasına dalıyor. Gerçek hayatı da oyun dünyası ile eşleştiriyor. Orada gördüğü birtakım haklar veya gerçek dünyada olmayan engellemeler gerçek dünyada da olmayacakmış gibi sanıyor. Bu çocukların özellikle empati geleneği kırılarak bozuluyor" ifadelerini kullandı.



'AİLELER OYUN KONUSUNDA ÇOCUKLARINI TAKİP ETMELİDİR'



Teknoloji bağımlılığı konusunda ailelerin çocuklarını şiddet içeren oyunlardan uzaklaştırması gerektiğini vurgulayan Dr. Karayağız, "Aileler özellikle oynadıkları oyun konusunda ergenlik çağında ki çocukları yakından takip ederek izlemelidir. Bu çocukların sosyal bağımlılıklarını denetlemeleri gerekiyor. Boş oldukları zamanlarda teknolojiyi kullanmalılar; ama oyun ve oyun bağımlılığı çocukların akademik başarısını, beyin gelişimini etkiliyor" diye konuştu.



'ÇOCUKLAR EN ÇOK ZAMANINI OYUN OYNAMAYA AYIRIYOR'



Çocukların uyku veya ders çalışmaya daha az zaman ayırdığını kaydeden Karayağız, "Bağımlılığın özellikle belirtisinde şunlar var; zihninin bağımlılık ile alakalı sürekli fikir üretmesi, gerçek dünya ile ilgili olumlu düşüncelerden uzaklaşıp sadece bir konu üzerinde odaklanması örneklerini görebiliyoruz. Çocuk okuldayken bile aklı hep oyunda oluyor. Bir süre sonra artan zaman dilimleri, oyuna ve internete yönelik kullanılmaya başlanıyor. Çocuk uyumak, yemek yemek veya ders çalışmak için daha az zaman ayırarak oyuna ve internete daha çok zaman harcamaya başlıyor. Zihinde sürekli bağımlılık ile ilgili uğraşların ortaya çıkması ve teknoloji ile uğraştığı araç her ne ise o elinden alındığında göstermiş olduğu şiddet eylemi özellikle bağımlılığın üç temel göstergesi olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.



'YOUTUBERLAR OLUMSUZ ÖRNEK OLUŞTURUYOR'



Son zamanlarda gündemde olan Youtube vasıtasıyla çocukların internet ortamından o oyunu oynayanları izleyerek örnek aldığını belirten Dr. Karayağız, sanal ortamda bir takım sunumların yapıldığını ve bu sunumu yapanların kazanç elde ettiğini dile getirerek, "Youtuberların yaptığı örneklemeler maalesef çocuklar üzerinde olumsuzluk oluşturuyor. Çocuklar arasında birbirlerine yayılan bu kanal abonelikleri veya onların önerileri doğrultusunda çocukların aslında oynamamaları gereken tehlikeli, şiddet içerikli oyunlara özendirilmiş oluyorlar" dedi.



