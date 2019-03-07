Dha Yurt Bülteni -10

Karadeniz'de sığınakları tek tek tespit edilen teröristlerin hareket alanı kalmadıGümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında dün silah üstüne monte edilebilen termal dürbünün de ele geçirildiği sığınağın bulunmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.

Karadeniz'de sığınakları tek tek tespit edilen teröristlerin hareket alanı kalmadı



Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi kırsalında dün silah üstüne monte edilebilen termal dürbünün de ele geçirildiği sığınağın bulunmasının ardından bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi. Sık ağaçlarla kaplı ormanlarda adım adım iz süren güvenlik güçlerinin, son yıllarda PKK'lı teröristlerin, barınmak ve silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini saklamakta kullandığı sığınakları tek tek bulup, imha etmesiyle örgütün bölgedeki hareket alanı bulamadığı bildirildi.



Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat (JÖH) timleri ve komandoların, Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsallarında PKK'lı teröristlerin kış üslenmesini önlemek amacıyla düzenlediği operasyonlar sürüyor. Bölgede, son 4 yılda PKK'nın 22 kişilik sözde Karadeniz Açılım Grubu'nu etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, sık ağaçlarla kaplı ormanlarda iz sürüp, karış karış bölgeyi tarıyor.



Yürütülen operasyonlar kapsamında, dün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı mevkiinde, PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu. Depo olarak kullanılan sığınakta yapılan aramada, silah üstü termal dürbün, bu dürbüne ait pil, 12 voltluk pil bloğu, örgütsel dokümanlar, tükenmez kalem, el feneri, 7 amperlik akü, bol miktarda giyim, yiyecek ve ilaç ile sıhhi malzemeler ele geçti. Sığınağın uzun zamandır kullanılmadığının tahmin edildiği belirtildi.



Son yıllarda bölgede düzenlenen etkili operasyonlarla büyük darbe yiyen, bitme noktasına gelen teröristlerin, gıda ve yaşamsal malzemeleri bulmakta zorluk çektiği belirtildi.



SIĞINAKLARI TEK TEK ELE GEÇİRİLİYOR



31 Temmuz 2016'ta Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam kırsalında 3 askeri şehit edip, 2 askeri yaralayan PKK'lı teröristler, askerlerin silahlarını da alarak kaçtı. 30 Eylül 2016'da Mesudiye kırsalında, aralarında sözde Karadeniz bölge sorumlusunun da olduğu PKK'lı 6 terörist, çıkan çatışmada öldürüldü. Sözde Karadeniz Açılım Grubu'na ilk darbenin vurulmasıyla, teröristlere ait doküman ve ele geçirilen haritalarda işaretli alanların şifreleri tek tek çözüldü. 31 Haziran 2016'da askerlere ait çalınan 3 silah ve mühimmatlar, Topçam kırsalında ormanlık alanda toprağa gömülü vaziyette ele geçirildi.



3 Kasım 2016'da Giresun Espiye kırsalında PKK'nın büyük sığınağında çok miktarda silah, patlayıcı ve mühimmat bulundu. 2017 yılındaki kış operasyonlarında Ordu ve Giresun kırsalında PKK'ya ait 6 sığınak ve depo ele geçirilerek imha edildi. 4 Aralık 2017'de Trabzon Erikbeli yaylası kırsalında içinde banyo ve tuvaletin bulunduğu sığınak ele geçirildi. 27 Aralık 2017'de Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hava harekatında da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede, 2 sığınak ile 4 depo bulundu. İçinde silah, yaşam malzemesi olan depo ve sığınaklar imha edildi. 2018'de Gümüşhane ve Giresun'da 3 sığınak ve depo bulundu.



AĞIR DARBE VURULDU



Öte yandan, Karadeniz kırsalında son 4 yılda, PKK'nın sözde 'Karadeniz açılım grubunda yer alan 22 teröristin 15'i, düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. Bölgede son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda, takviye gönderilen teröristlerle birlikte etkisiz hale getirilen 16 teröristin 2'sinin 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi.



Görüntü Dökümü



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-Arşiv görüntüler



HABER: Nedim KOVAN/DHA



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Karlıova'da eğitime kar engeli



BİNGÖL Karlıova'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçede eğitime bugün için ara verildi.



Karlıova'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi bugün de etkili oldu. İlçede 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, kaymakamlığa bağlı Karlıova Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı. İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü'nce Karlıova'da eğitime bugün için ara verildiği duyuruldu.



Görüntü Dökümü



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İlçede merkezi ve çarşıdan kar manzaraları



Kar ve tipiden detay



Okullardaki öğrenciler



Ailelerin çocuklarını okullardan alması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(BİNGÖL),



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MHP'li Enginyurt: Kazanan Cumhur ittifakı olacak



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Hilmi Güler'in seçim çalışmalarına destek vererek, kentte ve Türkiye'de kazananın Cumhur ittifakı olacağını söyledi.



MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye başkan adayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in seçim çalışmalarına katılarak, kendisine destek verdi. MHP'nin İkizce ve Çamaş'ta Belediye başkan adayı olduğunu, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve 19 ilçe Belediyesi'ni Cumhur ittifakının kazanacağına inançların tam olduğunu kaydeden Enginyurt, MHP'nin bütün ekibiyle sahada çalıştığını söyledi.



'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Beka için milli karar, Cumhur için istikrar' açıklaması üzerine kırgınlık, küskünlük olmadan çalışmalar yürüttüklerini belirten Enginyurt, "31 Mart'ta Cumhur ittifakının başarılı olması için Ordu'da 19 ilçede ve Büyükşehir'de milletvekillerimizle, belediye başkan adaylarımızla beraber gece gündüz mücadele ediyoruz, çalışıyoruz. Tek hedefimiz var; cumhur istikrarından intikam almak isteyen, 'Doğu'da Kürdistan kazanacak, Batı'da AK Parti ve MHP faşizmine kaybettireceğiz' diyen bütün faşistlere, demokrasi düşmanlarına kaybettireceğiz. AK Parti ve MHP'yi kendine düşman görüp bu ülke topraklarını tek bir karış Kürdistan olmamasına rağmen 'Kürdistan'da kazanacağız' diyen vatan hainlerini Türk topraklarında biz sandıklara gömeceğiz. Cumhur ittifakı olarak Türkiye'de milletin birliğini ve beraberliğini zaferle neticelendireceğizö dedi.



'KAZANAN CUMHUR İTTİFAKI OLACAK'



AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler ile birlikte Ünye'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılarak, miting düzenleyip esnafları da ziyaret eden Enginyurt, "MHP milletvekili olarak Çamaş ve İkizce MHP belediye başkan adayım, ilçe başkanlarımız ve teşkilatımızla AK Parti'nin Ünye'de ki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında büyük bir coşku ve heyecanı hep birlikte yaşadık. Bu heyecan dalga dalga bütün Türkiye'ye yayılacaktır ve kazanan Allah'ın izniyle Cumhur ittifakı olacaktır' diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Cemal Enginyurt'un seçim çalışmasından görüntü



-Cemal Enginyurt'un Hilmi Güler ile birlikte seçim çalışmasından görüntü



-Cemal Enginyurt ile röportaj



Süre: 3.58 DK Boyut: 590 MB



Haber: Nedim KOVAN Kamera: Selçuk BAŞAR-ORDU,



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Başına sopayla vurduğu köpeğin kör ve sağır olmasına neden oldu



Aydın'ın Kuşadası ilçesinde avukat olduğu öğrenilen E.U., başına defalarca sopayla vurduğu sokak köpeğinin kör ve sağır olmasına neden oldu. Bir hayvansever tarafından kanlar içinde bulunan köpek, İzmir'deki klinikte tedaviye alındı.



Olay 26 Şubat akşamı Kuşadası'na bağlı Yoncaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyüşe çıkan ve avukat olduğu öğrenilen E.U., kendisine saldıran köpeğin başına, sopayla defalarca vurdu. Ardından olay yerinden ayrıldı.



Köpeği, kanlar içerisinde bulan bir kadın, İzmir'in Selçuk ilçesindeki veterinere götürdü. İlk müdahalenin ardından İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı semtinde bulunan veteriner kliniğine getirilen köpek, burada tedavi altına alındı. Köpeğin, başına aldığı darbeler nedeniyle kör ve sağır olduğu belirlendi.



Hayvanseverler, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Görüntü Dökümü



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Güvenlik kamerası görüntüsü



Haber: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,



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Dünyaca ünlü şefler, Harran'da yufka açıp, pişirdi



BASQUE Dünya Aşçılık Ödülleri'nde dünyanın ilk 10 şefi arasına giren Mardinli Şef Ebru Baybara Demir ve Brezilyalı Şef David Hertz dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için Şanlıurfa'da bir araya gelerek buradaki kadınlarla yufka açıp, pişirdi.



Topraktan Tabağa Projeleriyle ile mülteci ve yerel halkın kalkınması ve sosyal entegrasyon çalışmalarıyla son iki yıldır dünyanın en prestijli gastronomi ödüllerinden biri olan Basque Dünya Aşçılık Ödülleri'nde dünyanın ilk 10 şefi arasında yer alan Mardinli Şef Ebru Baybara Demir, Gastromotiva projesinin kurucusu dünyaca ünlü Brezilyalı Şef David Hertz'le dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek için Şanlıurfa'da buluştu. Gastronominin ilk başladığı yer olarak kabul edilen Şanlıurfa'da bir araya gelen şefler, bölge kadınlarıyla birlikte tarihte bilinen ilk ekmek formu olan yufkayı Mezopotamya'nın en eski buğdayı Sorgül ile pişirdi. Brezilya'da eğitim ve gelir düzeyi düşük kişilerin yemek eğitimi alarak bunu sürdürülebilir bir geçim kaynağına dönüştürmesi üzerine çalışmalar yürüten Şef David Hertz, 12 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşecek olan Global Gastroekonomi Zirvesi öncesinde Şanlıurfa'ya gelerek bölgede hayata geçirilen projeler hakkında bilgi aldı. Şef Hertz, "Dünya'nın 6 farklı ülkesinde Sosyal Gastronomi Hareketi kapsamında projeler gerçekleştiriyorum. Ancak Şef Demir'in Mardin'de yaptıkları beni çok etkiledi. Demir'in sürdürülebilir gıda ve yaşam için hayata geçirdiği projeler benim de dünyanın farklı ülkelerinde uyguladığım projeler için örnek oldu. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin neden olduğu zorlukların başında gıdaya erişimin zorlaşması geliyor. Yerel tohumlar ile iyi tarım uygulamaları sürdürülebilir bir gelecek için temel şart. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı kültürlerinde yaşarken aynı amaç için çalışıyoruz. Geleceğimiz, sürdürülebilir gıda ve sosyal entegrasyon için gastronominin merkezi kabul edilen Şanlıurfa'da bulunmak benim için unutulmaz ve heyecan verici bir deneyim oldu. Bu ekmeklerle mesajımızın tüm dünyaya ulaşmasını umuyorum" dedi.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GELECEĞİN EN TEMEL SORUNU



Tarihi Harran kümbet evlerin önünde yöresel elbiseli Harranlı kadınlarla birlikte sac ekmeğini yapan Şef Ebru Baybara Demir, Global Gastroekonomi Zirvesi'nden önce gerçekleşen bu ziyaretin gastronomik değerleri açısından Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. "Topraktan Tabağa Projesi ile çıktığımız yolda dünyadaki iklim değişikliğine karşı gıdanın sürdürülebilirliğine dikkat çekmek için birçok projeyi hayata geçirdik" diyen Demir sözlerine şu şekilde devam etti:



"İklim değişikliği, susuzluk, iyi gıdaya erişim bizlerin ve geleceğin en temel sorunları. Bizler de bu toprakları iyileştirmek, topraktan katlanılabilir maliyetler ile iyi gıda elde etmek için her şeye yeniden başlıyoruz. Bunun için atalık tohumlarımızı buluyor ve canlandırıyoruz. Bunu yaparken kadınları da sosyal hayata entegre ederek, sürdürülebilir geçim kaynakları yaratıyoruz. Bu çalışmalarımız Gastromotiva projesi ile 6 farklı ülkede Sosyal Gastronomi üzerine çalışmalar yapan Şef Hertz'i etkileyerek Şanlıurfa'ya gelmesine neden oldu. Hertz'i gastronominin başlangıcı olarak kabul edilen Şanlıurfa'da ağırlayarak çalışmalarımız hakkında bilgilendirdik. Hertz, burada elde ettiği deneyim ve bilgileri İstanbul'a gerçekleşecek Global Gastroekonomi Zirvesi başta olmak üzere uluslararası platformlarda anlatacak."



Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğin ardından ünlü şefler Harran'daki tarihi ören yerlerini gezdi.



Görüntü Dökümü



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Harran Kümbet evler önünde düzenlenen etkinlik



Dünyaca ünlü şefler Harranlı kadınlarla saç ekmeği hazırlaması ve pişirmesi



Şeflerle yapılan röp



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 942 MB



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



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Gaz lambalı, 'kadına şiddete hayır' mesajı



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, MHP'li 228 kadın oluşturduğu kalabalıktan bazıları ellerindeki gaz lambalarıyla 'kadına şiddete hayır' mesajı içeren 'dur' işareti yaptı.



Bilecik'in Bozüyük ilçesi MHP Kadın Kolları teşkilatı, kadına yönelik şiddeti dikkat çekmek için 228 kişiyle renkli bir etkinliğe imza attı. Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak amacıyla yapılan etkinlikte 228 kadından bazıları ellerindeki gaz lambalarını yakarak 'kadına şiddete hayır' mesajı içeren el logosu oluşturdu. Havadan görüntülenen kadınların etkinliğine yönelik konuşan Bozüyük İlçe Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Berna Toklu, "MHP'li kadınlar olarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününde, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak istedik. Bu amaçla 228 kadınla çok ıssız bir yer olan Nane dere mevkiinde şiddet nedeniyle hayatı kararan kadınlarımızı anmak için gaz lambalarımızla geceyi aydınlatmaya çalıştık. Ne kadar çok olursak ve ne kadar güçlü durursak bu sorunun önüne geçebileceğimize inanıyoruz. Parti olarak kadına yönelik şiddetin karşısındayız. Kadına yönelik şiddetten dolayı hayatını kaybetmiş kadınlarımızı rahmetle anıyoruzö dedi.



Görüntü Dökümü



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-Kadınların araçlarla alana gelmesi



-Gaz lambalarını yakmaları



-Havadan görüntü



-El şeklinde 'dur' mesajlı logo



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Soner ÇELİK/BOZÜYÜK(Bilecik),-



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Uzman çavuş, arkadaşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı



Iğdır'ın Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay bölüğünde görevli uzman çavuş S.Ö., arkadaşının tabancasından kazara çıkan kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılırken kalbi duran ve sağlık görevlilerinin kalp masajıyla hayata döndürülen S.Ö., ameliyata alındı.



Olay, sabah saatlerinde, Aralık ilçesi İran sınırındaki Gökay bölüğünde meydana geldi. Bölükte görevli, ismi öğrenilemeyen uzman çavuşun belinden çıkardığı tabanca, masaya bırakmak istediği sırada, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun uzman çavuş S.Ö.'ye isabet etti. Karın boşluğundan vurularak, ağır yaralanan S.Ö. için bulundukları yere sağlık ekibi geldi. Ambulansa alınan S.Ö.'nün, hastaneye götürülürken, kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü S.Ö., Iğdır Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber: Suat DENİZ/IĞDIR, -



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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tokat'a geliyor



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler kapsamında Pazartesi günü Tokat'a geliyor.



Genel Başkan Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri seçim çalışmaları kapsamında Tokat'a geliyor. İYİ Parti İl Başkanı Ömer Sağol basın toplantısı düzenleyerek Genel Başkan Meral Akşener'in Tokat temasları hakkında bilgi verdi. Akşener'in 11 Mart'ta Tokat'ta olacağını söyleyen Sağol, "Genel Başkanımız Tokat, Turhal, Niksar ve Erbaa'da esnaf gezisi, seçim bürosu açılışı ve mitingler yapacak. Ülkeyi ayrıştıranlar, vatandaşlar arasında ayrımcılığı körükleyenler şimdi birlik ve beraberlik naralarıyla oy istiyorlar. Anketler göstermektedir ki, Cumhur ittifakı eriyor, Millet ittifakı büyüyor. Bu durumu izole etmek isteyenler şimdi anketlere güvenmediklerini söylüyorlar. 31 Mart gecesi bu millet, ülkeyi 17 yıldır yanlış yönetenlere gereken cevabı verecektir" dedi.



TOKAT,-

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