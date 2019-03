Dha Yurt Bülteni-10

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Romanların yaşadığı mahalleyi ziyaret etti. Kurum, "Bağlık Mahallesi'ndeki Roman vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız. Hak etmediğiniz manzarayı yakın zamanda görmeyeceksiniz. Toplu Konut İdaresi ile çalışma yapacağız. Sağlıklı ve güvenli konutlarda oturacaksınız" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Çerkezköy'de AK Parti tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı. Romanların yoğun olarak yaşadığı Bağlık Mahallesi'ne giden Bakan Kurum, burada parti otobüsü üzerinden konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini duyuran Kurum, "Cumhurbaşkanı'mız Kasımpaşa'da büyüdü. Roman vatandaşlarla maç yaptı, sokakta oynadı ve birlikte aynı camide namaz kıldı. Tüm Türkiye'nin Romanlarına helal olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Biz birbirimizi Allah'ın kulu olduğu için seviyoruz. Hiçbir zaman Kürt, Türk, Alevi, Roman diye ayırt etmedik. Kimseyi ötekileştirmedik. Bu milletin bayrağı, devletin birliği, bekası için her zaman bir ve beraber olduk. Bundan sonra da birlik ve beraberlik uzun yıllar devam edecektir" diye konuştu.



'DEPREM RİSKİ TAŞIYAN BİNADA OTURAN VATANDAŞ İSTEMİYORUZ'



Bağlık Mahallesi'nde yaşayan Romanların kentsel dönüşümle ilgili sorunları olduğunu öğrendiğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:



"Bağlık Mahallesi'ndeki Roman vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız. Hak etmediğiniz manzarayı yakın zamanda görmeyeceksiniz. Toplu Konut İdaresi ile çalışma yapacağız. Sağlıklı ve güvenli konutlarda oturacaksınız. Önce millet ve memleket, diyoruz. Tüm şehirlerimizde gecemizi gündüzümü katarak çalışıyoruz. Millet Bahçeleri yapıyoruz. Kadınlarımız çocukları ile vakit geçirsin istiyoruz. Hedefimiz kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz şehirlerimizin geleceği için bu projeleri bitireceğiz. 81 ilimizde Millet Bahçeleri'nin yapımına başladık. Kentsel dönüşümle alakalı deprem riski taşıyan binada oturan vatandaş istemiyoruz. Herkes eşit şartlarda yaşasın istiyoruz. Bunun içinde dertlerinizle dertlenen belediye başkanlarına ihtiyacınız var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bizim manifestomuzu açıkladı. 8 maddesi bizim bakanlığımızı ilgilendiriyor. Birçok projemiz var, inşallah hızlı bir şekilde projelerimizi yapacağız. Yaşam kalitesini artırmak, yeşil alanları şehirlerde artıracağız."



'BUNLARIN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÇAMUR, ÇUKUR VE ÇARPIK KENTLEŞME'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'millet ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulunup, şöyle konuştu:



"'Cumhur ittifakı' bu milletin, vatanın bayrağı için 15 Temmuz'da ortaya çıkmıştır. İnşallah şehirlerimizin 2023, 2053 ve 2071'ini hep birlikte planlayacağız. Önceki gün bir CHP'li belediye başkan adayı, 'Bize oy verin' diyerek, 'Kürdistan'a oy istiyor. Bu millet ne zaman yanınızda oldu da şimdi olsun? Biz PKK'yı, FETÖ'yü bitirdik. Bu vatan hainleri dünyanın neresine giderse gitsin peşindeyiz. Bunlara fırsat vermedik. Önümüzdeki süreçte de vermeyeceğiz. Martın sonu baharmış. Soruyorum; bu şehirde, bu ilçelere ve mahallere CHP döneminde ne zaman bahar gelmiş ki şimdi gelsin? Biz sizin belediyecilik kariyerinizi de biliyoruz. İkisi de sıfır. Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Bunların belediyecilik anlayışı çamur, çukur ve çarpık kentleşmedir. 16 yıldır eğitimden sanata, kültüre sağlık hizmetine kadar büyük yenilikler yaptık. İnşallah dışa bağımlılığı bitirmek için yerli ve milli duruş ile geleceğimizi çok daha güzel şeyleri inşa edeceğiz. 31 Mart'ta artık desteklerinizi istiyoruz. Çerkezköy olmak üzere Tekirdağ'ın tüm ilçelerini almak suretiyle size hizmet etmek istiyoruz."



Görüntü Dökümü:



Davul çalarak oynayan kalabalık



Bakan Kurum'un gelişi



Kurum'un konuşması



Kurum'u dinleyen vatandaşlar



Detaylar



Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),-



Otoyolda tavuk eti yüklü TIR'da yangın



ŞANLIURFA'da dondurulmuş tavuk eti yüklü TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, yanan tavuk etleri nedeniyle etrafı koku sardı.



Yangın, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönünde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 BTF 56 plakalı dondurulmuş tavuk eti yüklü TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dorseden yükselen alevleri gören sürücü TIR'ı yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yaralanın olmadığı yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, yanan tavuk etleri nedeniyle de etrafa kötü koku yayıldı.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Alev topuna dönen TIR



TIR'dan yükselen dumanlar



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)



Amatör maç sonrası olay çıktı futbolcular birbirine girdi



BURDUR'da oynanan amatör küme play-off maçı sonucu iki takım futbolcuları birbirine girdi. Taraftarların tribünden sahaya atlamasıyla büyüyen kavgayı polis güçlükle ayırdı. Arbedede fenalaşan biri kadın 2 taraftar hastaneye götürüldü.



Burdur'da Maküspor ile Gölhisarspor, Gazi Atatürk Stadı'nda Birinci Amatör Küme play-off maçında karşı karşıya geldi. Volkan Yalın, Mehmet Sonay ve Gökberk Çelikbaş hakem üçlüsünün yönettiği maçı Maküspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları birbirine girdi. Tribündeki taraftarların da sahaya atlamasıyla ortalık bir anda savaş alanına döndü.



Stattaki polisler olayları yatıştırmak için büyük çaba harcarken, takviye ekipler çağrıldı. Çıkan olaylar polisin uğraşları sonucu yatıştırıldı. Maçı izleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya da tarafları yatıştırmak için gayret gösterdi.



Yaşanan arbedede fenalaşan biri kadın 2 Maküspor taraftarı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Maçın hakemleri polis korumasında sahayı terk etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Maçtan detay



Çıkan olaylar



Ambulans



Rahatsızlanan taraftarların ambulansa taşınması



Ambulansın gidişi



Detay



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



Mardin'de çocuk oyunları festivali



ÇOCUK Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen geleneksel çocuk oyunları festivali Mardin'de başladı.



Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ÇOSKF tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen geleneksel çocuk oyunları festivali bugün başladı. Festivale Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile çok sayıda davetli katıldı. Artuklu Spor Salonu'nda başlayan festivalde, ÇOSKF tarafından oluşturulan 40 okuldan 600 çocuğun yer aldığı takımlar, yaklaşık 6 hafta boyunca mendil kapmaca ve seksek oyunlarında yarışacak. Festival öncesi yarışmacılarca gösteri sergilendi.



'BUGÜNE KADAR 250'NİN ÜZERİNDE ÇOCUK OYUN PARKI YAPTIK'



Vali Yaman, festivalde yaptığı konuşmada, oyunlarında mücadele edecek çocukların bu sayede sosyalleşeceğini söyledi. Festivalde 600 çocuğun yarışmalara katıldığını ifade eden Yaman, "Çarpık yapılaşmadan dolayı oyun alanları yok. Yeni imar revizyonu yapıldı. Bundan sonra inşallah daha fazla oyun alanları oluşturuyoruz. Ayrıca bulunduğumuz her alanda sizlere oyun parkları yapıyoruz. Bugüne kadar 250'nin üzerinde çocuk oyun parkı yaptık. Çocukların güldüğü şehirler hep gülen şehirlerdir. Onun için de çocuk gülerse şehir güler dedik ve hep bu yönde çalışmalar yaptık. Mardinli çocukları kutluyorum. Hep şunu dedik; çocuk gönüllüsü şehir. Mardinli çocuklar ve kadınlar gülüyor. Mardin'de huzur iklimi hakim. Çocuk gülerse şehir güler diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2,5 senedir çocuklar için havuz, buz pateni, tiyatro, sinema etkinlikleri düzenlendik. Bu tür sportif, kültürel etkinlikleri, projelerimizi çocuklarla uyguluyoruz. Maksadımız Mardin'deki çocuklarımızın mutlu olması. Çocuklarımız için bu programlarımız devam edecek" diye konuştu.



ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu ise sokak oyunlarının çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine önemli katkı sunduğunu dile getirerek, "Oyunlarımızın kaybedeni olmayacak. Buradaki bütün çocuklarımız birinci ilan edildi. Hepinize madalya vereceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Yaman, ÇOSKF Başkanı Mutlu ve diğer davetliler, seksek oynadı.



Görüntü Dökümü:



Salondan Görüntü



Oyunlardan görüntü



Konuşmalar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,



VALİ KARALOĞLU: DENİZ BİZİM SOFRAMIZ



ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, "Deniz bizim soframız. Acısu bizim soframız. Hiç kimsenin denizi ya da Acısu Deresi'ni kirletme hakkı yok. Kirletiyorsa da ona da gereğini yapacağız. Gerekli kurumlara talimatım var" dedi.



Vali Münir Karaloğlu; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü ve Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) tarafından imzalanan protokol gereği Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Acısu Deresi'nin ıslahı ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.



Vali Karaloğlu'na Kaymakam Haluk Şimşek, DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, BETUYAB Başkanı Fikret Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan eşlik etti.



Vali Münir Karaloğlu, "Antalya'da turizm büyüyor. Turizm potansiyeli büyüyor. Gelirlerimiz büyüyor. Buna bağlı olarak altyapı ihtiyacımız da genişliyor, artıyor. Amacımız bu şehirde 200 mavi bayraklı plajımız ve tesisimiz var. Bu mavi bayrak olayını sürdürebilmek için mutlaka denizlerimizi ve derelerimizi temiz tutmak zorundayız. Temiz tutamazsak ve bu dereler denize kirlilik taşımaya devam ederse biz denizlerimizi de temiz tutamayız. Plajlarımızı da temiz tutamayız. Bu 200 mavi bayrağı da kaybederiz. Onun için yapılan bu çalışmalar yüzde 100 turizm çalışmasıdır. Turizmin alt yapısıdır. Serik ve Belek bölgesinde BETUYAB ve Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ortak protokolüyle arıtma tesisinin kolektörlerinin ihalesi yapıldı. DSİ de dere ıslahlarına hızlı bir şekilde girdi. Şu anda yapılan çalışma DSİ'nin değil İstanbul'dan BETUYAB tarafından kiralanan hem karada hem de suda hareket edebilen amfibi araçlarla temizlik yapılıyor. DSİ bunların yakıt ve karaya çıkarılan balçığın taşınması işini yürütüyor. Ortada çok güzel bir işbirliği var. Bir tarafta devlet diğer tarafta sivil toplum kuruluşu olan BETUYAB'ın işbirliğiyle kentin turizm alt yapısını iyileştirme çaba ve gayretimiz var. İnşallah turizm sezonundan önce çalışmalar yapılarak misafirler geldiğinde pırıl pırıl bir deniz ve plajlarımızı bulsun ve istifade etsin. Bütün gayretimiz bu" dedi.



Bu bölgelerin kirlenmesine kim izin veriyorsa bunu ihanet sözüyle ifade etmek gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Lütfen bunu kimse yapmasın. Yapan varsa yakaladığımızda çok ağır cezalandıracağız ve bu kişileri ifşa edeceğiz. Bunları yedikleri sofrayı kirleten insanlar olarak görüyoruz. Deniz bizim soframız. Acısu bizim soframız. Hiç kimsenin denizi ya da Acısu Deresi'ni kirletme hakkı yok. Kirletiyorsa da ona da gereğini yapacağız. Gerekli kurumlara talimatım var. Bir yerde dereler ve denize direkt bağlanmış hat görürseniz o hattı betonlayın. Yapanı en ağır şekilde de cezalandırın. Bundan sonra da bunu yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



BETUYAB Başkanı Fikret Öztürk de şunları söyledi:



"BETUYAB olarak valimizin liderliğinde Belek, Kadriye bölgesinin denizinin temiz tutulabilmesi için ne yapılması gerekiyorsa maddi ve manevi desteği her zaman verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Amacımız içilebilir su kalitesinde denizimizi temiz yapmak için yapılması gereken kanalizasyon, arıtma tesisleri, otellerin denetimi gibi işlemleri yapacağız. Turizmi biraz daha ilerletmek, bölgemizi turistlerin istediği en iyi bölge yapmak için çalışacağız. Otelcilerimiz de bunları yapacak. Buna uymayan olursa da valimiz aracılığı ile gerekli cezalandırma yapılacak."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması



Fikret Öztürk'ün konuşması



GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.



HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,



Kadirli'de Offroad yarışması



OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde Offroad Şenlikleri düzenlendi.



Topraktepe Köyünde Kadirli Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kadirli Offroad Kulübünün ortak düzenlediği Offroad Şenliklerine AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ile birlikte kalabalık bir izleyici katıldı.



Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan 3 araçla test sürüşüne katılarak yarışın startını birlikte verdiler. 4 klasmanda 16 aracın yarıştığı etkinlikte sürücüler parkurda kıyasıya yarıştı. 120 saniye aralıklarla karışık olarak çıkan araçlar birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük mücadeleler verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Protokolün start vermesi



-Deyatlar



-Yarıştan genel ve detay



-Drone görüntüleri



SÜRE: 03'18" BOYUT: 366 mb



Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

