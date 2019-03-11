Dha Yurt Bülteni-10

1)ENERJİ BAKANI: ELEKTRİK TÜRKİYE'DE ARZ SORUNU OLMAKTAN ÇIKTIENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kısa süre içerisinde elektrik sektörüne yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de arz sorunu olmaktan çıktı" dedi.

1)ENERJİ BAKANI: ELEKTRİK TÜRKİYE'DE ARZ SORUNU OLMAKTAN ÇIKTI



ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kısa süre içerisinde elektrik sektörüne yaptığımız yatırımlarla Türkiye'de arz sorunu olmaktan çıktı" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için Niğde'ye geldi. Bakan Dönmez Edikli Beldesinde AK Parti Seçim Merkezini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektriği verimli kullanacağız. Elektriği üretmek için yurt dışından doğal gaz ve kömür ithal ediyoruz. O kaynaklar bakımından dışa bağımlıyız. Onun için dedik ki güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var. Kendi kaynaklarımızı yerli, yenilenebilir ne varsa sonuna kadar kullanacağız. Rabbim su, rüzgar, güneş vermiş. Bazı yerlerde jeotermallerimiz var. Rüzgarı kullanıyoruz. Yetiyor mu, yetmiyor tabii. Yetmeyen kısmını da doğal gaz ve kömür santralleriyle telafi ediyoruz. Yerli kömürde de ciddi bir potansiyelimiz var. Onu da sonuna kadar kullanacağız" dedi.



KARADA, DENİZDE NEREDE VARSA BULACAĞIZ



Akdeniz'de Fatih sondaj gemisinin çalışmalara devam ettiğini dile getiren Bakan Dönmez, şöyle devam etti:



"Fatih sondaj gemisi sondajına devam ediyor. İnşallah ilk sondajımızı da buluruz. Bulamasak da erken havlu atmak yok. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Karada da arama çalışmalarımız var. Geçtiğimiz ay Trakya Bölgemiz de yaklaşık 300 bin hanenin 10 yıl yetecek doğal gazını keşfettik. Türkiye'de şu anda 15 milyon hane doğal gaz kullanıyor. 2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehirde ve bu şehirlere bağlı 50 ilçede doğal gaz kullanılırken, bugün Niğde'nin de içinde olduğu 81 ilin 81'ine de doğal gaz götürdük. İlçelerimizi de artırıyoruz. 510 il, ilçe ve belde merkezimiz doğal gaz kullanıyor. Nüfus ve tüketim potansiyeline bağlı olarak diğer yerleşim birimlerine de doğal gazı götüreceğiz. Geçtiğimiz yıl MTA bir milyon 500 metrelik sondaj yaptı. 2002'de MTA sadece 30 bin metre sondaj yapabilirken biz bir rekor kırdık, geçtiğimiz yıl bir milyon 500 bin, bir önceki yıl da bir milyon metre sondaj yaptık. Sondaj yapmazsanız suyu nasıl bulamazsanız madeni de keşfetme şansınız yok. Bunları artıracağız. Yerin altındaki madenin kimseye faydası yok, yeryüzüne çıkartacağız. Ekonomiye kazandıracağız. Yurttaşlarımızın hizmetine sunacağız. O zaman ülkemiz kalkınmış olacak." Bakan Dönmez, daha sonra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.



Görüntü Dökümü



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-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in karşılanması



-Bakan Dönmez'in açıklaması



-Detay görüntü



Süre: 3 dakika Boyut: 203 MB



Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,



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2)FINDIKLI'DA HES PROTESTOSU



RİZE'nin Fındıklı ilçesinde, doğal sit alanı Arılı Vadisi'nde yapılmak istenen hidroelektrik santral (HES) projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldığını belirten Fındıklı Dereleri Koruma Platformu üyeleri, protesto gösterisi düzenlendi.



Fındıklı ilçesi Dörtyol kavşağında toplanan Fındıklı Dereleri Koruma Platformu üyeleri, doğal sit alanı Arılı Vadisi'nde yapılmak istenen hidroelektrik santral projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleştirildiği belirtilen İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısını protesto etti. 'Fındıklı dereleri özgür akacak' pankartı açan grup, 'Dereler özgürdür, özgür akacak' sloganları atarak, alkışla tempo tuttu. Fındıklı Derelerini Koruma Platformu üyesi Avni Ertaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda düzenlenen 'İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu' toplantısının tepkiler nedeniyle ilçede yapılamadığını belirterek Ankara'da gerçekleştirilen toplantıyı protesto ettiklerini söyledi. Ertaş, "Fındıklı'da, 12 yıldır süren bir HES mücadelesi var. Bugün ilk defa Fındıklı'da yapılamayan toplantıların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yapılacağını duyduk. Biz de o toplantıya bir tepki olarak, aynı zamanda Ankara'ya ses vermek amacıyla bir eylem yaptık. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda yapılan toplantıyla ilgili 'Fındıklı halkının tepkisi nedeniyle toplantı yapılamamıştır' diye bir ibare yer alıyor ve yetkili kişilerin imzası da var. Vadilerde proje yapamayanlar, masa başında proje yapanlar, bu konuda ÇED toplantılarında halkı bilgilendirmeyenler bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bir toplantı yaparak, Hayat HES ile ilgili 629 sayfalık raporu elden geçirip değerlendirmek istemişler. Raporda da 'Fındıklı halkının tepkisi nedeniyle toplantı yapılamamıştır' ibaresi yer alıyor. Fındıklı'da bu toplantı yapılamadı, Arılı Vadisi'nde bu proje yapılamamış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı neyi değerlendirecek? Bu şirket nasıl bu vadiye HES yapacak anlamak güçö dedi.



'DERELER ÖZGÜRDÜR, ÖZGÜR AKACAK'



Küçük yaşlarda annesinin sırtında derelere gittiğini söyleyen Volkan Yılmaz, dereye kavuştuğunda annesine kavuşmuş gibi hissettiğini belirtti. Yılmaz, "Ben dereye kavuştuğumda, anneme kavuşmuş gibi hissederdim, ikinci evimdi orası. Eminim ki birçok insan evinin yakılıp, yıkılmasını istemez. Ben de bu yüzden evimin yakılıp, yıkılmasını istemiyorum. Kimseye de satılık evimiz yok. Dereler özgürdür, özgür akacakö ifadelerini kullandı.



HES protestosuna katılan Melahat Alişan (75) ise, "10 yıldır dere kenarında yattım, kalktım. Bu seneye kadar dereyi bekliyorum. Ben derelerin annesiyim. Meclise buradan selam ediyorum, bakanlara, yöneticilere bunun bir çaresine baksınlar" şeklinde konuştu.



Hikmiye Bayraktar (85) da, derelerini vermek istemediklerini söyleyerek, "Dere bizim. Erkeklerimizin arkasındayız, ne yapacaklarsa biz de onların peşindeyizö diye konuştu.



Grup, daha sonra olaysız dağıldı.



NE YAŞANMIŞTI?



Rize'nin Fındıklı ilçesinde, 8 ayrı HES projesi yapımının planlandığı Arılı Vadisi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Trabzon Bölge Kurulu tarafından 18 Şubat 2010 tarih ve 2536 sayılı kararıyla 1. ve 3. derecede doğal sit alanı ilan edildi. HES yapımcı firmalarından Zeki Enerji, Rize İdare Mahkemesinde açtığı davada mahkeme, 6 Aralık 2011'de, doğal sit kararı için 'yürütmeyi durdurma' verdi. Danıştay 14'üncü Dairesi, itiraz üzerine oybirliği ile Rize İdare Mahkemesinin, 'yürütmeyi durdurma' kararını 10 Temmuz 2012'de iptal ederek, vadinin 1 ve 3. derecede doğal sit alanı olarak kalmasını sağladı. Şirketin, Arılı Vadisi üzerinde geliştirdiği Çatak Regülatörü ve HES projesinin 'Üretim Lisansı', Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.08.2017 tarihli kurul kararı ile iptal edildi. Bu kararlara rağmen bir başka enerji şirketi vadide HES projesi geliştirdi. Proje için düzenlenmek istenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci vatandaşların tepkileri üzerine yapılamamıştı.



Görüntü Dökümü



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Basın açıklamasından görüntüler



Kalabalıktan görüntüler



Röpler



Detaylar



BOYUT: 698 MB



HABER KAMERA: Uğur AYDIN-Selçuk BAŞAR/FINDIKLI(Rize),



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3)DÜŞÜRDÜĞÜ BAYRAĞI KALDIRIP ÖPEREK ALINA GÖTÜREN ÖĞRENCİ TAKDİR TOPLADI



KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 98'nci yıl dönümü nedeniyle 8 ilden 10 öğrenci bir araya gelerek Cevizdere Şehitliğinde İstiklal marşı okudu. Öğrencilerden biri düşürdüğü bayrağı kaldırdıktan sonra 3 kez öperek anlına götürmesi herkesin takdirini topladı. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesinin 98'nci yıl dönümü nedeniyle, Kütahya'nın yanı sıra Kocaeli, Van, İstanbul, Çorum, Aksaray, Denizli ve Ordu'dan gelen ilkokul 3'ncü sınıf öğrencileri Kütahya'nın Emet ilçesinde toplandı. Gazi Emet İlkokulu öğretmenlerinden Esin Sarıkaya yönetiminde üzerlerinde Türk bayrağı bulunan tişörtler diyen öğrenciler Cevizdere Şehitliğinde İstiklal Marşı okudu. Öğrencilerden Batuhan Karaosmanoğlu, marş okunduğu sırada cebinden çıkardığı Türk bayrağını düşürdü. Hemen bayrağı yerden kaldıran Karaosmanoğlu 3 kez öperek alnına götürdü. Öğrencinin bu davranışı öğretmenler, diğer öğrenciler ve veliler arasında takdirle karşılandı. Bu anların yaşandığı video sosyal medyada kıs sürede paylaşılarak yayıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Öğrencilerin marşı okuması



-Batuhan'ın bayrağı düşürmesi



-Aldıktan sonra öperek alnına götümesi



Haber-Kamera: Ercan KOLKU/EMET(Kütahya),-

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