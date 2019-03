Dha Yurt Bülteni -10

Azez şehidi, Malatya'da son yolculuğa uğurlandıSuriye'nin Azez kentinde, mevzide çıkan yangını söndürmek isterken, meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal (25), memleketi Malatya'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Ramazan Önal'ın cenazesi, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Burada öğle vakti düzenlenen cenaze törenine; Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve teknik direktör Erol Bulut ile Özdemir ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Törende baba Recep Önal, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Ümmühan Önal ve şehidin kardeşleri ise uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen şehit Önal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından cenaze aracına götürülürken, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı. Şehit Deniz Piyade Komando Sözleşmeli Er Ramazan Önal'ın cenazesi, götürüldüğü Battalgazi Belediyesi Mezarlığı'nda, gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA, -



Metro otoparkındaki göçükte can veren bekçiye son görev



İzmir'in Halkapınar Semti'ndeki metro vagonları otoparkı inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalıp, hayatını kaybeden iki bekçiden, 8 çocuk babası Mehmet Ali Yalçın (65) toprağa verildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Halkapınar'da, 115 metro vagonu kapasiteli 2 katlı yeraltı parkı inşaatında, geçen çarşamba günü meydana gelen göçükte enkaz altında kalan ve cansız bedenine dün sabah saatlerinde ulaşılan Mehmet Ali Yalçın için, Bornova'daki Mevlana Mahallesi'nde bulunan Hasanağa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Mehmet Ali Yalçın'ın çocukları taziyeleri kabul etti. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da camiye gelerek aileye baş sağlığı diledi. Mehmet Ali Yalçın, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Naldöken Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,



Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı, 3 gözaltı



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki farklı aşirete mensup kişiler arasında çıkan kavgada, 5 kişi yaralandı. Kavgayı haber alıp olay yerine gelen tarafların yakınlarını havaya ateş açarak dağıtan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.



Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Dodukan ve Beğara aşiretlerine mensup kişiler caddede karşılaşınca, tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra kavgaya karışan tarafların yakınları da geldi. Taraflar 'dağılın' uyarısını dinlemeyince polis biber gazı kullandı, havaya ateş açtı. Ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.



Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavga sırasında bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görülürken, polis, olayların daha fazla büyümemesi için ilçede güvenlik önlemi aldı.



Haber-Kamera: Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), -



Bakan Ersoy: İsteğimiz, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne daha fazla eser girmesi



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın tarihi İznik ilçesini ziyaret etti. Ersoy, "İsteğimiz, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne daha fazla sayıda Türkiye'den eserlerin girmesi. Şu anda 18 tane var, 77 tane bekleyen dosyamız var. Yapılan protokol çerçevesinde, her yıl yeni bir tane katabiliyoruz. İznik de bunlardan bir tanesi" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulunmak ve halkla buluşmak için İznik'e geldi. İlk olarak İznik Surları İstanbul Kapı'daki restorasyonu inceleyen Ersoy, daha sonra Roma Tiyatrosu ve Ayasofya Orhan Camii'ni ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, İznik esnafını da gezerek, ilçe sakinleriyle sohbet etti. Vali Yakup Canbolat, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Sağlık eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da Bakan Ersoy'a eşlik etti. İznik Çini Müzesi'nin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İznik'in tarihi açıdan önemli yere sahip olduğunu söyledi. Ersoy, "Bütün bu projeleri değerlendirdik. Birkaç tane daha istek var. Başkanla görüşeceğiz, kaynak da ayıracağız. Hızlı bir şekilde İznik'in turizm potansiyellerini, ziyaretçilerine hızlı bir şekilde kazandıracağız. İznik gibi çok eski tarihi olan şehirler sadece İzniklilere ait değil. Aslında bu tarz yerler, Türkiye'nin markaları, imza yerleri. Bizim buralara daha iyi sahip çıkmamız, daha hızlı farkındalıklarını yaratmamız gerekiyor. Meşhur, markalaşmış çinisi de var İznik'in. Bütün bu özellikleriyle birlikte Bursa'nın da bir parçası olduğunu düşünecek olursak çok doğru bir destinasyon üzerinde" diye konuştu.



'BEKLEYEN 77 DOSYAMIZ VAR'



İznik'in turizm gelirlerini çok hızlı artırabilecek bir yer olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "UNESCO çalışmaları da var. Biz de bakanlık olarak proje ve program desteğini vereceğiz. Bizim de isteğimiz, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne daha fazla sayıda Türkiye'den eserlerin girmesi. Şu anda 18 tane var, 77 tane bekleyen dosyamız var. Yapılan protokol çerçevesinde, her yıl yeni bir tane katabiliyoruz. İznik de bunlardan bir tanesi. Hak ediyor da zaten" dedi.



Kapalı olan İznik Müzesi ile ilgili ise Bakan Ersoy, "Müze uzun süredir kapalı. Şimdi onu etaplandıracağız. Bu gezimizde bu tespitimiz faydalı oldu. Etaplandıracağız. Birinci etabı zaten müzenin büyük bir çoğunluğu tamamlanmış. Buraya acil bir ek kaynak yaratıp, çok kısa sürede ihalesini yapıp, bu yıl içinde mutlaka açacağız. Daha sonra ikinci etabı için çalışma başlatacağız; ama bu yıl bitmeden İznik Müzesi açılacak" diye konuştu.



-Bakan Mehmet Nur Ersoy, Roma tiyatrosu, İstanbul Kapı Surları ve Ayasofya Orhan camii incelemelerinden görüntüler



-Bakan Ersoy, Ayasofyan Orhan camiindeki açıklaması



-Bakan Ersoy, esnaf ziyaretlerinden görüntüler



-İznik Çini Müzesi açılışı detaylar



-Bakan Ersoy, İznik çini Müzesi açılışında yaptığı konuşma



-Bakan Mehmet Nuri Ersoy, İznik Müzesi incelemesinden görüntüler



-Bakan Ersoy açıklaması



Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,



Çukurca'da polis ve asker birlikte nöbette



Kuzey Irak sınırında bulunan Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesindeki yüksek tepelere kurulan üs bölgelerinde, asker ve polis birlikte nöbet tutuyor.



Geçmiş yıllarda terör olayları ile anılan ilçede, artık huzur hakim. Sınırın sıfır noktasında bulunan ilçe çevresinde oluşturulan 1400 rakımlı üs bölgelerinde polis özel harekat timleri ile asker birlikte görev yapıyor. Birçoğuna sadece helikopterlerle ulaşılan, zaman zaman ısının eksi 30'ları bulduğu üs bölgelerinde elektrik de jenaratörle sağlanıyor. İlçede alınan önlemler ile olayların da önüne geçildiği belirtildi.



Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Müslim SARIYAR/ ÇUKURCA (Hakkari) -



Taksi direksiyonuna geçen başkan, müşterileri taşıdı



Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, durak ziyareti sırasında direksiyonuna geçtiği ticari taksi ile müşterileri taşıdı. Belediye Başkanını karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.



Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayrak Taksi durağını ziyaret ederek, taksi esnafıyla bir araya geldi. Çimen, ziyareti sırasında direksiyonuna geçtiği ticari taksi ile müşterileri taşıdı. Belediye Başkanını karşılarında gören vatandaşlar, şaşkınlık yaşadı. Yolculuk sırasında vatandaşlarla sohbet eden Çimen, 5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı icraatları ve yeni dönemde seçilmesi halinde yapacağı projeleri anlattı.



'VATANDAŞLAR KARŞILARINDA BENİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI'



Yeni dönemde tekrar Gümüşhane belediye başkanı seçilmesi halinde Gümüşhane için daha çok çalışacaklarını ve kenti daha yaşanılabilir hale getireceklerini belirten Gümüşhane Belediye Başkan Ercan Çimen, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan 24 Kasım 2018 tarihinde bizi yeniden AK Parti'den Gümüşhane Belediye Başkan adayı olarak açıkladı. O tarihten beri seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamında taksi durağını ziyaret ettik ve vatandaşlarımız taksi hizmeti vermek istedik. Taksimize binen vatandaşlarımızı gidecekleri yerlere bırakırken, hasbihal edip, onların nabzını tuttuk. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. Vatandaşlarımız da takside beni görünce şaşırdı. Onların ilgisi ve düşünceleri bizi memnun ettiö dedi.



Başkan Çimen'in kullandığı taksiye yolcu olarak binen Adem Koç da bu durumun kendisi için sürpriz olmadığını söyleyerek, başkanın vatandaşla iç içe olduğunu söyledi. Koç, "Bizim için aslında çok sürpriz olmadı. İlk gördüğümde şaşkınlığımı gizleyemedim ancak Belediye Başkanımız bizim içimizden birisi. Kendisini hemen hemen her noktada görüyoruz. O bizim içimizden birisi. Bizim için güzel bir anı oldu. Allah kendisinden razı olsun. Biz onun hizmetlerinden memnunuz ve başarılarının devamını diliyoruzö diye konuştu.



Ercan Çimen'in taksi durağını ziyareti



Ercan Çimen'in taksi sürmesi ve yolcu taşıması



Detaylar



Haber Kamera: Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE,(DHA

