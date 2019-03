Dha Yurt Bülteni -10

Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi İzmir'de (2)'BAKAN OLARAK SİZLERİN EMRİNDEYİM'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri için ilk ortak mitingi İzmir'de yapıyor.

Cumhur İttifakı'nın ilk ortak mitingi İzmir'de (2)



'BAKAN OLARAK SİZLERİN EMRİNDEYİM'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimleri için ilk ortak mitingi İzmir'de yapıyor. Mitinge katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kısa bir konuşma yaptı. İzmir'in Recep Tayyip Erdoğan'la, Devlet Bahçeli'yle, Nihat Zeybekci ile daha güzel olduğunu söyleyen Bekir Pakdemirli, "Ben İzmir bakanı olarak Ankara'ya gittim ama sizleri unutmuyorum, sizlerin emrindeyim. 9 milyar TL hibe ve yatırım yaptık. İzmir'e 67 milyar TL'lik yatırım yaptık ama İzmir ne yazık ki AK Parti belediyeciliğiyle tanışamadı. Bakan olarak sizlerin emrindeyim ve sizden bir şey istiyorum. İzmir artık AK Parti belediyeciliğine kavuşmak zorundadır. İzmir artık Nihat Zeybekci ile yönetilmelidir" diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, İzmir'in 'milletin adamı' Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğunu ve durmaya da devam edeceğini kaydetti. Dağ, "20 yıldır devam eden CHP'li belediyeye 'tamam' diyorsunuz. Var mıyız hep birlikte 'tamam' demeye, var mıyız? Nihat Zeybekci'ye 31 Mart'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi balkonundan konuşma yaptırmaya var mıyız" diye konuştu.



'İZMİR'İN VAKTİNİ ÇALDILAR'



Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de konuşma yaptı. İzmir'e efelenmeye değil ama efeler gibi dimdik durmaya geldiklerini söyleyen Nihat Zeybekci, "Zeybeklerin diyarı, Ege'nin başkenti İzmir'i yine tarihindeki muhteşem günlere döndürmeye sizlerle beraber geldik. Tüm ilçeleriyle İzmir burada. İzmir bugün bir bütün, İzmir tek yürek tek kalp olmuş bugün. 15- 20 yıldan beri İzmir'in vaktini çaldılar. İzmir'i geri götürdüler mi? İzmir'i geride kalan problemlere mahkum ettiler mi? Çöp dağlarına, her yağmurda kanalizasyon basmasına, trafiğe, otoparksızlığa mahkum ettiler mi" diye konuştu.



"31 MART'TA O HESAP SORULACAK MI?"



CHP'li belediye başkanlarını eleştiren Nihat Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunlar öyle bir hale geldi ki İzmir'in problemleri, anormalleri bunların normali olmuş. Yerel yönetimlerden, belediye başkanlarından bahsediyorum. 'Her yağmurda bu şehri kanalizasyon basıyor' diyorum omuz çekiyor. Trafikte geçirdiği zaman olarak İzmir dünyada 12'nci sırada. Şoför kardeşim yılda 10 gününü trafikte geçiriyor. Yol ne gezer, çukur dolu, trafik? Kimseye vurmuyoruz. Seçileni hoş gördük seçenden ötürü. 5 yıl ruhsat verdiniz, 5 yılın sonunda bunun hesabını kim soracak? 31 Mart'ta o hesap sorulacak mı? İzmir 31 Mart'ta muasır medeniyet yolculuğuna tekrar başlayacak mı? Kaybettiği yılları 5 yılda geri almaya var mıyız?"



"BU ŞEHİRDE SUYUN TONUNU ÇAKTIRMADAN 50 TL'YE GETİRİYORLAR"



Kalabalığa, "31 Mart akşamı o zeybek Konak Meydanı'nda oynanacak mı?" diye seslenen Zeybekci, şöyle dedi:



"O zeybek Cumhuriyet Meydanı'nda oynanacak mı? Var mısınız? İzmir zeybeksiz olur mu? Bakın İzmir'e nasıl zulüm ediyorlar. Gelir gelmez ilk işimiz trafik olacak. İzmir'e söz veriyoruz. İlk işimiz ilkel problemlerden kurtarmak olacak. Zaman veriyoruz. 2020 sonunda, 2 yıl bile olmadan o çöp dağları İzmir'den gidecek. Çaktırmadan neler yapıyorlar? İzmir dünyanın en pahalı suyunu içiyor, su bedeli 44 TL, faturanın toplamı 390 TL, bu zulümdür zulüm. Bu İstanbul'da Manisa'da, Denizli'de, Ankara'da niye yok? Bu şehirde suyun tonunu çaktırmadan 50 TL'ye getiriyorlar. Gelir gelmez 0-20 tona arasını yüzde 50 indiriyoruz. Katı atık bedelini İzmir'in gündeminden kaldırıyoruz."



'180 GÜN YURT DIŞINDA NE YAPAR'



Daha sonra sözü Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e getiren Nihat Zeybekci, şunları söyledi:



"Ben ona 'CHP'nin adayı' demiyorum, 'Kılıçdaroğlu'nun adayı' diyorum. Kılıçdaroğlu'nun ve malum partinin adayı. Terör örgütüyle eş değer haline gelmiş partinin adayı. Bu mavi gök çökmedikçe, yer yarılmadıkça benim Türk ve Kürt kardeşim kıyamete kadar kardeşçe yaşacaktır bu topraklarda. Ama burada bir ilçenin belediye başkanı olan ve Kılıçdaroğlu'nun adayı olan kişi şehirlerin yok edildiği dönemde, kalbimle gönlümle sizin yanınızdayım' dedi. Seferihisar'da 10 yıl belediye başkanlığı yaptın. Satmadığı bir metrekare yer kalmadı. Bir ilçeyi baştan sona sattı. Dün Menderes'te sordum, '30 dönüm tarla kaç paradır' dedim. En azından 1 milyon TL eder dediler. Seferihisar açıklarındaki Eşek Adası'nı 1 milyon 300 bin TL'ye satmaya nasıl vicdanın razı oldu? Tatil köyünü bir daire parasına satmaya gönlün nasıl razı oldu? Seferihisarlılar, 'Saat kulesine sahip çıkın, satar' diyorlar. Bir belediye başkanı 180 gün yurt dışında ne yapar? Uçak parası zaten 1 milyon TL tutar. O ilçenin belediyesinde 4 aydan beri düzenli maaş ödenemiyor. Brüksel'de bir ofis açacağız diyor. Önce Karabağlar'da Buca'da, Bayraklı'da ofis aç."



Görüntü Dökümü



-------



Konuşmalar,



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM, Umut KARAKOYUN, Mehmet CANDAN, Davut CAN, Mustafa KÖPRÜLÜ, Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU/ İZMİR,



===================



MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi



Samsun'da MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi Satı Demirci'nin (52), oğlunun düğününde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gökhan S. (24), çelik yelekle adliyeye sevk edildi. Şüpheli sorgusunda, kavgada darp edildiğini, kendisini koruma amaçlı bıçağı savurduğunu, kimseyi yaralayıp yaralamadığını bilmediğini söylediği belirtildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Asarcık ilçesinde meydana geldi. MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan ve eşi Satı Demirci çiftinin oğulları Adem Demirci'nin ilçedeki düğününde, henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tarafları ayırmak için araya giren Satı Demirci, kavgaya karışan davetliler arasında bulunan Gökhan S.'nin elindeki bıçağı savurması sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından çağırılan ambulansla Kavak İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Satı Demirci, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.



'DARP EDİLİYORDUM'



Olayın ardından kaçan Gökhan S., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Canik ilçesi Yılanlıdere mevkiinde içinde bulunduğu minibüs durdurularak, sürücüyle birlikte gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gökhan S.'nin polise verdiği ifadesinde, kavgada darp edildiğini, kendisini koruma amaçlı bıçağı savurduğunu söyleyerek, "Darp ediliyordum. Kendimi korumak için bıçağı savurdum. Kimseyi yaralayıp yaralamadığımı bilmiyorum" dediği ifade edildi.



Polis ekiplerince çelik yelek giydirilen Gökhan S., Kavak Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, -



=====================



Alaşehir'de jeotermal havuzu taştı 5 dönüm bağ zarar gördü



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, özel bir firmaya ait jeotermal termal kuyusunun tahliye havuzunun taşması sonucu yakındaki 5 dönümlük bir üzüm bağı zarar gördü. Jeotermal firmasının Genel Koordinatörü Ufuk Şentürk, mağdur olan bağ sahibinin zararının karşılanacağını söyledi.



Kemaliye Mahallesi, Kemaliyealltı Mevkisi'ndeki özel bir firmaya ait jeotermal termal kuyusunun tahliye havuzu, bugün saat 07.30 sıralarında taştı. Taşan jeotermal suları yakındaki İdris Şentürk'e ait 5 dönüm bağını bastı. Durumu haber alarak bağına giden Şentürk, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Şentürk, "Geldiğinde bağım göle dönmüştü. Sıcak suyun neden olduğu buhar nedeniyle göz gözü görmüyordu. Bu bağdan artık 5 yıl boyunca ürün alınamaz. Bağın ömrü bitti. Zararımın karşılanması istiyorum. Jeotermal kuyularından kaynaklı bu tür afetler son zamanlarda sık yaşanır oldu. Yetkililerin buna bir önlem bulması lazım. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine rapor tutturdum. Tek gelir kaynağım olan üzüm bağım gitti. Bundan sonra ne yaparım bilemiyorum. Çaresiz kaldım" dedi. Jeotermal firmasının Genel Koordinatörü Ufuk Şentürk, "Çalışma yaptığımız jeotermal kuyunun başında bulunan reenjeksiyon kuyularına toplanan suyu basan pompanın arıza yapması sonucu, güvenlik havuzunda depolanan su sabaha karşı taşmış. Yaklaşık 30 dakika bu durum devam etmiş, bağlara yaklaşık 40 ton civarında su taşmıştır. Kısa sürede yapılan çalışma sonucu sorun giderilerek, su kontrol altına alındı. Su basması sonucu zarar gören bağ sahibinin zararı karşılanacaktır" dedi.



Görüntü Dökümü



----------



-Jeotermal suyla dolan bağdan görüntü



-Mağdur bağ sahibi İdris Şentürk ile röp.



-Genel ve detay görüntüleri



Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),



================



Kestiği ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu



Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Ramazan Aydoğdu'nun (38), kestiği ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



İlçeye bağlı Sakız köyünün Hayırlı mezrasında oturan Ramazan Aydoğdu, kışlık odun için bahçesindeki kavak ağacını motorlu testereyle kesmeye başladı. Bir süre sonra kestiği yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağaç, Ramazan Aydoğdu'nun üzerine doğru gelmeye başladı. Çevredekilerin bağırarak uyardığı Aydoğdu, koşarak uzaklaşıp, ağacın altında kalmaktan kurtuldu.



O anlar, Aydoğdu'nun bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.



Görüntü Dökümü



---------



Olay yeri



Ağacın kesilme anı



Ağacın devrilmesi



Ramazan Aydoğdu'nun kaçma anı



Köylülerin bağırması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 250 MB



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



====================



Küçük Hediye'yi arama çalışmaları sürüyor



Mersin'de, dereye düştükten sonra kaybolan 6 yaşındaki Hediye Orman'ı arama çalışmaları sürüyor.



Bahar Orman (12) ve Hediye Orman (6) adlı iki kız kardeş, dün akşam saatlerinde Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi'nden geçen Yalınayak Deresi'ne düştü. Olayı gören vatandaşlar tarafından kurtarılan Bahar, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, yağış nedeni ile debisi yükselen derede sulara kapılan Hediye Orman ise kayboldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatan polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, gece boyu süren çalışmalara bugün de devam etti.



Çocukların düştüğü noktadan başlayıp, derenin 141'inci Cadde'de buluştuğu kanal arasındaki bölgeyi tarayan ekipler, çalışmalarını kanal suyunun denizle buluştuğu noktaya yakın bölümlerde yoğunlaştırdı. Ekipler derenin yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde arama çalışmalarını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



----------



Polisin oksijen tüpünü çıkarması



Kanal içinde arama yapan polislerin genel ve detay görüntüleri



Kanalın görüntüleri



Çevrede toplanan vatandaşların görüntüleri



SÜRE: 02'12" BOYUT: 240 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



=================



Sosyal medya grubu, genç çiftin düğün hayalini gerçeğe çevirdi



Denizli'de 1 ay önce nikah kıymalarına karşın maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle, düğün yapamayan Ali (24) ve Marziye Yıldırım (19) çiftine kentteki bir sosyal medya grubu sahip çıktı. Grup üyelerince, genç çifte yeni bir ev tutulup içerisi eşyalarla döşendi, düğünlerini yapıp, genç çiftin gelinlik ve damatlık giyme hayalini de gerçekleştirdi.



Pamukkale ilçesinde yaşayan Ali ve Marziye Yıldırım çifti, 1 yıl önce tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift, evlilik kararı aldı. Maddi durumları yetersiz olan çift, yapılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Ailelerinin de yeterli desteği sunamadığı Yıldırım çifti, hayalleri olan düğünü yapamadı. Sosyal medyada 50 bini aşkın takipçisi bulunan Denizli 20 Güncel Yaşam Grubu, genç çiftin istedikleri düğünü yapabilmek için harekete geçti. Yıldırım çiftine, Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bir daire tutuldu. Grup üyesi olan esnaflar tarafından karşılanan mobilya, beyaz eşya, kilimlerle dairenin içerisi döşendi. Yine genç çiftin düğünlerinde giyeceği gelinlik ve damatlık, grup üyeleri arasında toplanan paralarla alındı. Tüm ihtiyaçları grup üyelerince karşılanan Ali ve Marziye Yıldırım, Yeniköy Mahallesi'nde düzenlenen düğün töreniyle gelinlik ve damatlık giyme heyecanı yaşadı. Yaklaşık 100 sosyal medya üyesinin de yer aldığı düğünde, mahalle sakinleri de genç çifti yalnız bırakmadı.



GELİNLİK HAYALİ GERÇEK OLDU



Gelinlik giymenin hayali olduğunu söyleyen Marziye Yıldırım (19), "Bir arkadaşımızın aracılığıyla Denizli 20 Güncel Yaşam Grubu'yla bağlantıya geçtik. Bize yardım etmeye karar verdiler. Çok mutluyuz. Durumumuz olmadığı için düğün yapamamıştık. Yardım ettiler bize. Eşyalarımızı aldılar, düğünümüzü yaptılar. Gelinlik giymek hayalimdi. Gerçek oldu. Allah onlardan razı olsun" dedi. Bir kahvehanede ocakçılık yaparak geçimini sağlayan damat Ali Yıldırım ise düğün yapmaya güçlerinin yetmediğini, Denizli 20 Güncel Yaşam Grubu sayesinde en mutlu günlerini yaşadıklarını söyledi.



'SOSYAL MEDYA GRUBU DEĞİL, AİLEYİZ'



Denizli 20 Güncel Yaşam Grubu'nun kurucusu Ahmet Kavcar, düğün ihtiyaçlarının tamamının grup üyeleri tarafından karşılandığını belirterek, "Bize geldiler, 'Ailemiz olur musunuz' dediler. Kabul ettik. Araştırdık ve gerçekten ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Kiraladığımız evin içerisini döşedik. Onların düğün mutluluğundan mahrum kalmasını istemedik. Onlar için bir düğün konvoyu düzenledik. Çalgılı, çengili düğünlerini yaptık. Genç çiftimizin tüm ihtiyaçları, grup üyelerimizce karşılandı. Onlara destek olduğumuz için çok mutluyuz. Biz bir sosyal medya grubu değil adeta bir aileyiz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------



-Yıldırım Çifti'nin evinden görüntü



-Genç çiftin düğün merasiminden görüntü



-Gelin ve damadın dans edip oynaması



-Geline kına yakılması



-Gelin Marziye Yıldırım ile röp.



-Damat Ali Yıldırım ile röp.



-Denizli 20 Güncel Yaşam Grubu'nun kurucusu Ahmet Kavcar ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



===================



Van'da 'horoz dövüşü' operasyonu (YENİDEN)



Van'ın İpekyolu İlçesi'nde 'horoz dövüşü' düzenlendiği tespit edilen bir iş yerinde baskın yapıldı. Yapılan denetimde 49 kişiye Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatlar Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanırken, dövüşlerde kullanılan 100 horoz koruma altına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesinde bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde 100 adet horozun yanı sıra bir ring, dövüş sonrası yaralanmış horozlara müdahalede kullanılan flaster, tuzluk, makas, kanlı bez parçaları, 8 kutu ilaç ve 5 bin 395 TL para ele geçirildi. Bunun üzerine 49 kişiye Kabahatler Kanunun 34'üncü maddesince 15 bin 680 TL idari para cezası uygulanırken, horoz dövüştürdüğü tespit edilen 14 şüpheliye Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun ve Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri doğrultusunda işlem yapıldı.



İş yerinde bulunan 100 adet horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı.



"GÜZELLİK YARIŞMASI YAPTIK, BASKIN OLDU"



İş yerinin işletmecisi olduğu iddia edilen kişi ise güzellik yarışması ve horoz satışı yapıldığını savunarak, "Burada güzellik yarışması yaptık, baskın oldu. Herkes bir ücret verir, ihale ile horozlar satılır. Burada kumar oynanmıyor, horoz satın satılıyor. Burada herkesin kümesi var, apartmanda yaşayanların hayvanları burada. Güzellik yarışması için başvurumuzu da yapmıştık" diye konuştu.



Bazı horozların yaralanmasına üzüldüğünü kaydeden iş yeri sahibi, "Ama fazla kan olmuyor, olsa da krem sürülüyor ve tedavi ediliyor. Hayvanlar diyorsunuz da insanlar da ringte boks yapıyor, paramparça oluyor. Pişmanım ama işsizim, yapacak bir şeyim yok" dedi.



Görüntü Dökümü



-----------



Baskın yapılan iş yeri



Ringin görüntüsü



İş yerinden genel görüntüler



Röp.



Haber-Kamera: Müslim SARIYAR - Orhan AŞAN/ VAN,



===================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bahçeli, İzmir'den Meydan Okudu: Ey Haçlılar Gelin de Sizi Kanınızda Boğalım

Erdoğan, İzmir'de HDP'li Temelli'nin Tartışma Yaratan Videosunu İzletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz

Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi