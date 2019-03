Dha Yurt Bülteni -10

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kayseri'de kayyum yönetimindeki Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin istihdam ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi. Gülal, Koza bünyesindeki sahalarda 2018 yılında 8,2 ton altın çıkarıldığını, 2019 yılında hedefin 10 ton altın çıkarmak olduğunu söyledi.



28 Eylül 2016 tarihinde kayyum atanan Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin Kayseri'deki Himmetdede Altın Maden Sahası, kapılarını basın mensuplarına açtı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın da hazır bulunduğu ziyarette, basın mensupları ilk kez Himmetdede Altın Madeni'nde altın rezervinin çıkarılması, maden sahalarının patlatılması, rezervlerin havuzda bekletilmesi ve külçe haline getirilmesini görüntüledi.



TMSF Başkanı Gülal, Koza grubunun bünyesinde 11 şirket barındırdığını, grubun lokomotif sektörünün madencilik olduğunu söyledi. Gülal, gıda, inşaat, sivil havacılık üzerine faaliyet gösteren grup bünyesinde 5 aktif altın madeni olduğunu, bunların İzmir Dikili, Bergama, Eskişehir Sivrihisar, Kayseri Himmetdede ve Gümüşhane Masrak olduğunu belirtti.



'YÜZDE 29 BÜYÜDÜ'



TMSF Başkanı Gülal, TMSF yönetiminde bulunan Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'ye ait 5 altın madeninden en büyüğünün Himmetdede Altın Madeni olduğunu kaydetti. Gülal, "Biz, TMSF kayyumuna devredildiği andan itibaren bu şirketlere artık milli servet gözüyle bakıyoruz. Bu şirketin sahiplerini hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıracağız; ama şirketleri cezalandıramayız. Bu bakış açısı ile bu şirketlere başkanlık ediyoruz. Birikimli donanım kayyum heyetleri oluşturarak bu şirketleri yönetmek istiyoruz. Devraldığımız günden bu tarafa kadar bu şirketlerimiz aktif olarak yüzde 29 büyüdü" dedi.



'HEDEFİMİZ 10 TON ALTIN'



Gülal, Türkiye'de çıkarılan altın madeninin 3'te 1'inin Koza işletmelerinde çıkarıldığını belirterek şöyle dedi:



"Koza, Türkiye'de çıkarılan altının 3'te 1'inin burada çıkarılıyor olması nedeniyle ekonomik değeri yüksek ve stratejik öneme sahip bir kurumdur. Türkiye'de yılda 27,2 ton altın çıkarılıyor. Bunun 2018 itibarıyla 8,2 tonunu Koza grubu çıkardı. 5 sahada altın çıkarmaya gayret ediyoruz. 2017 yılında yaklaşık 6,3 ton altın çıkaran Koza grubu, 2018 yılında yüzde 28 artış ile üretim miktarını 8,2 tona çıkarmıştır. Bu manada 2019 yılında hedefimiz 330 bin ons yani yaklaşık 10 ton altın çıkarmayı hedefliyoruz."



GÜLAL: YÜZDE 105 KAR SAĞLANDI



Şirketin konsolide rakamlarını da basın mensuplarıyla paylaşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "2017 yılında 1 milyar TL ciro yapan şirketlerimiz, 2018 yılında yüzde 61 artış ile 1,6 milyar TL'ye yükseldi. Konsolide faaliyet karı 483 milyon TL iken 2018 yılında yüzde 115 artış ile 1 milyar 039 TL yükselmiştir. Holdingin vergi öncesi karı 2017 yılında 606 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 104 artışla 1,2 milyar TL gerçekleşti. Holdingin konsolide net karı 2017 yılında 460 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 105 karla 942 milyon, bu grup net kar elde etti. Holding toplam ödenen veya beyana dayalı tutarı 2017 yılında 151 milyon TL iken, 2018 yılında yüzde 112 artarak 321 milyon TL'ye çıktı. Holdingin 2017 yılında 2,34 milyar TL olan nakit bakiyesi, 2018 yılında 2,78 milyar TL'ye yükseldi" dedi.



'BANKALAR HİÇBİR BORCU YOK'



Koza grubunun hiçbir bankaya borcunun olmadığını ifade eden Başkan Gülal, "Holdingin istihdam sayısı 2017 yılında 2 bin 165 iken, 2018 yılında 2 bin 280 kişiye ulaştı. 2017 yılında 6 milyar TL olan aktif büyüklüğü yüzde 22'lik artış ile 2018 yılında 7,4 milyar TL'lik rakama ulaştı. Grubun lokomotif şirketi olan Koza Altın İşletmeleri, 2017 yılında 967 milyon TL ciro ile yılı kapatmış iken, 2018 yılında 1,6 milyar TL ciro ile kapatmış ve yüzde 66 oranında artış sağlamıştır. 2017 yılında bu şirketimiz 531 milyon TL net kar elde etmişken, 2018 yılında yüzde 220'lik artışla 2018'de 1,1 milyar TL'ye ulaşmıştır" diye konuştu.



'ALANINDA BİRİKİMLİ KİŞİLERİ TERCİH ETTİK'



TMSF'ye devrolan Koza'nın olağanüstü bir yıl geçirdiğine vurgu yapan Başkan Gülal "Gerek karlılık, ciro, gerekse de vergi ödemelerimizde dikkat çeken artış var. TMSF, 2003 yılından bu yana şirket yönetiyoruz. Çok ciddi tecrübeye sahibiz. Bu tecrübe şirket yönetimlerine de yansıdı. Kayyum atarken alanında birikimli kişileri tercih ettik" dedi.



'SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL'



Koza şirketinde hukuki sürecin devam ettiğini belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Şirketlerimizde hukuki bir süreç var. Koza'da sürdürülebilirlikle ilgili bir sıkıntı yok. Koza'nın satışı söz konusu değil. Türkiye hukuk devletidir. El koyma ve iade kararını mahkemeler veriyor. Kayyum atanırsa el koyuyoruz. İade kararını TMSF vermiyor. Mahkemelerin vereceği karara yorum yapamayız" diye konuştu.



Şırnak'ta uyuşturucu ile mücadele uygulaması kısa film ile anlatıldı



İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen uyuşturucu ile mücadele projesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen 'UYUMA' aplikasyonu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesinde çekilen kısa film ile tanıtıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen 'UYUMA' aplikasyonu, geçen yıl Eylül ayında hayata geçirildi. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesinde vatandaş desteğini en üst seviyeye çıkaran uygulama, sanal marketler üzerinden akıllı cep telefonlarına yüklenebiliyor. Tek tuşla ihbara imkan tanıyan uygulamada vatandaşlar, isteğe bağlı açıklama yazabiliyor, suça ilişkin fotoğraf paylaşımında bulunabiliyor. Uygulamayı kullanan ve ihbarda bulunan vatandaşların kimliği ise gizli tutuluyor. Uygulama Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü'nce Cizre ilçesinde çekilen kısa filmle tanıtıldı.



'UYUMA' uygulamasının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Ankara'da düzenlenen bir toplantı ile tanıtıldığını belirten Şırnak İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Taşkıran, 2019 yılı içerisinde uyuşturucu konusunda ciddi operasyonların yapıldığını söyledi. İl Emniyet Müdür Ömer Uslusoy'un talimatıyla Cizre ilçesinde kısa film çektiklerini ifade eden Taşkıran, Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde uyuşturucunun zararları, uyuşturucu ile mücadelenin önemi hakkında vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydetti. Taşkıran, "Bu filmde de vatandaşlarımızın özellikle uyuşturucu noktasında farkındalığı artırmak, bunun yanında uyuşturucu ile topyekun mücadele etmek için, halkımızın desteğini almak. Onların ihbarlar noktasında desteklerini alıp, uyuşturucu ile mücadele noktasında vatandaşların desteklerin almak için bu projeyi gerçekleştirdik" dedi.



Kısa filmde oynayanlardan bazılarının polis, bazıların ise dizi oyuncusu olduğunu anlatan Taşkıran, "Filmde oynayan oyuncularımız uyuşturucu ile mücadele noktasında bizim narkotik suçlarla mücadele personellerimiz onları seçtik. Aynı zamanda Cizre'de devam eden bir dizi filminden de faydalandık. Onlara da teşekkür ederim" diye konuştu.



'VATANDAŞLARIN KİMLİK BİLGİLERİ GİZLİ KALIYOR'



Telefonlara indirilen 'UYUMA' uygulaması ile vatandaşların karşılaştıkları bir suçu kolluk kuvvetlerine tek tuş ile konum bilgisini bildirdiklerini ifade eden Taşkıran, "Vatandaşlarımızın bu uygulamayı yüklendikten sonra ihbarlar sırasında kimlik bilgileri saklı tutulmaktadır. Biz bunlardan vatandaşlarımızın kimlik bilgilerini veya ihbarın niteliği dışında olan kısımlarla ilgilenmiyoruz. Kişilerin isimleri tamamen soruşturma dosyasında gizli kalır ve İhbarcının ismi kesinlikle açıklanmaz. Ondan müsterih olabilirler" diye konuştu.



Amaçlarının uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle değil tüm halkın desteğini alarak en son noktaya getirmek olduğunu söyleyen Taşkıran, uyuşturucu ile mücadele konusunda aralıksız operasyon yaptıklarını sözlerine ekledi.



AK Parti'li Dağ: CHP meclis üyesi adayı 19 kişi terör örgütleri ile bağlantılı



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin İzmir'in 14 ilçesinde belediye meclis üye aday listesinde yer alan 27 kişiden 19'unun, doğrudan PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunduğunu öne sürdü. Hamza Dağ, geriye kalan 8 kişinin ise birinci derece yakınlarının terör örgütleriyle bağlantılarının bulunduğunu iddia etti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde ve CHP'nin belediye meclis üyesi aday listelerine yönelik iddialarda bulundu. HDP'nin de Millet İttifakı'nda yer aldığını ileri süren Dağ, "Bu ittifakta Meral Akşener en edilgen üyedir. Kararlar Kemal Kılıçdaroğlu ile Kandil arasında alınmıştır. Meral Hanım, Tunç Soyer isminden rahatsız olmuş ancak Türkiye genelinde yapmış olduğu ittifak zarar görmesin diye sessiz kalmayı tercih etmiştir" diye konuştu.



'SESSİZ KALMAYI TERCİH ETTİ'



CHP'nin, HDP ile olan ittifakını kamuoyunun gözü önünde şeffaf bir şekilde yapmayı tercih etmediğini ileri süren Hamza Dağ, şunları söyledi:



"Bu ittifak gizli bir şekilde yürütüldü. Kemal Kılıçdaroğlu kafasını kuma gömmüş deve kuşu misali bu ittifakı kimsenin görmediğini düşünmektedir ancak her şey gün gibi ortadadır. İzmir'de önemli siyasi aktörlerden biri olan CHP'den beklediğimiz, açık açık kimlerle ittifak yaptığını ve hangi pazarlıkların içinde olduğunu kamuoyuna açıklamasıydı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, bu hususta İzmir seçmenine açıkça mahcup olacağını bildiğinden, sessiz kalmayı tercih etti."



İzmir'de CHP listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı çok sayıda belediye meclis üyesi adaylarının olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını ve bunun üzerine araştırma yaptıklarını kaydeden Hamza Dağ, "İzmir'de CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinde PKK ve diğer terör örgütleri ile geçmişte bağlantısı olan kişiler olduğunu gördük. Bu kişiler arasında dağ kadrosunda bulunmuş, terör örgütü eylemlerine katılmış, örgüt propagandası yapmaktan ceza almış, örgüte mali destekte bulunmuş, gençlik yapılanmalarının içinde yer almış ve aile fertlerinden bazıları terörle ilişkili suçlardan ceza almış birçok kişi bulunmakta. Ayrıca bu listede HDP'de ilçe eş başkanlığı yapmış kişiler de bulunmakta" dedi.



'YASA DIŞI EYLEMLERE KATILANLAR DA VAR'



Hamza Dağ, iddiasını ilçe ilçe açıklayarak şöyle dedi:



"CHP Aliağa Belediye Meclis üyesi listesinde HADEP içerisinde aktif olarak siyaset yapmış ve PKK faaliyetlerinde bulunduğu için tutuklanan bir kişi bulunuyor. Balçova'da CHP Balçova Belediye Meclis üyesi listesinde, oğlu terör örgütüne üye olan, kundaklama eyleminde bulunan ve bildiri dağıtan bir kişi var. CHP Bayraklı Belediye Meclis üyesi listesinde, kardeşi MLKP terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişi bulunuyor. THKP- C gençlik yapılanmasında yer alan ve yasa dışı eylemlere katılan bir kişi de var. Yine Bayraklı'da kardeşi PKK terör örgütüne yönelik yardım ve yataklık suçundan adli işlem gören bir kişi bulunuyor. Bornova Belediye Meclis üyesi listesinde, PKK- KCK ile ilişkisi bulunan ve maddi destek sağlayan iki kişi bulunuyor. CHP Buca Belediye Meclis üyesi listesinde oğlu terör örgütünün gençlik yapılanmasında bulunan ve yasa dışı eylemlere katılan bir kişi var."



'TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPATİZANLARI VAR'



CHP Çiğli Belediye Meclis üyesi listesinde TKP- Kıvılcım terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişinin bulunduğunu, yine kendisi PKK eylemlerine katılan ve bir kardeşi de sosyal medyada PKK propagandası yapmaktan hakkında işlem yapılan bir kişinin de listede olduğunu ileri süren Dağ, şunları kaydetti:



"CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi listesinde, kendisi terör örgütü DHKP- C'nin eylemlerine katılan ve kardeşi PKK terör örgütü ile ilişkisi bulunan bir kişi var. CHP Karşıyaka Belediye Meclis üyesi listesinde PKK'nın eylemlerine katılan bir kişi de bulunuyor. Ayrıca CHP Kınık Belediye Meclis üyesi listesinde HDP eski ilçe eş başkanlığı yapmış bir kişi de bulunuyor. CHP Konak Belediye Meclis üyesi listesinde DHKP- C ile ilişkisi bulunan bir kişinin yanı sıra askerimizle girmiş olduğu çatışmada öldürülen PKK'lı için taziye organize eden bir kişi de listede yer aldı. Bu kişinin kardeşi kırsal alanda girilen çatışmada Mehmetçiğimiz tarafından öldürüldüğü, diğer kardeşlerinin de PKK faaliyetlerine katıldığı ve terör örgütü sempatizanı olduğu bilinmektedir."



İLÇELERİ TEK TEK AÇIKLADI



CHP Menemen Belediye Meclis üyesi listesinde kendisi ve eşi PKK/KCK terör örgütü ile ilişkisi bulunan ve bundan dolayı hapis yatan bir kişinin olduğunu ileri sürülen Hamza Dağ, "Çocukları MLKP terör örgütü faaliyetlerine katılan bir kişi var. Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve yıllarca dağda faaliyet gösteren ve daha sonrasında teslim olan bir kişi de yine listede. CHP Narlıdere Belediye Meclis üyesi listesinde, çocukları MLKP terör örgütünün eylemlerine katılan bir kişinin yanı sıra, ilçede PKK terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunan bir kişi, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının eylemlerine katılan bir kişi, DHKP-C sempatizanı olan ve yasa dışı eylemlere katılan bir kişi, PKK ile ilişkili yapılan eylem ve etkinliklere katılan bir kişi bulunuyor" dedi.



'19'U DOĞRUDAN BAĞLANTILI'



CHP Ödemiş Belediye Meclis üyesi listesinde babası MLKP terör örgütü ile ilişkili yapılarda faaliyet gösteren bir kişinin olduğunu iddia eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Urla Belediye Meclis üyesi listesinde MLKP eylemlerine katılan bir kişinin bulunduğunu söyledi.



Hamza Dağ, "CHP listelerinde 14 ilçeden 27 kişi tespit edildi. Listedeki 19 kişi doğrudan PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunmuş kişiler. Geri kalanların ise birinci dereceden yakınları terör örgütleriyle bağlantıları bulunmakta. Bu kişiler CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinden aday olmuşlardır. Bu denli suç ile özdeşleşmiş ve terör örgütleriyle organik bağı bulunan kimselerin CHP listelerinden aday gösterilmesi, CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı da muhakkak rahatsız edecektir" diye konuştu.



'KOLTUKLARDAN DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'nin 'Ceketimizi assak İzmir bize oy verir' algısını İzmirlinin yerle yeksan edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kurtuluşun ve bağımsızlığın sembolü olan İzmir'de seçmene terörle bağlantılı kişilerin dayatılmasını, Kılıçdaroğlu ve ekibinin İzmir'deki Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer nasıl açıklamaktadır? Bu listelerdeki meclis üyeleriyle yönetilen belediyelerin, terör örgütlerinin arka bahçesi olmayacağının garantisini kim verebilir? AK Parti ve MHP olarak bir ittifak ortaya koyduk. Bu ittifakı yaparken de şeffaflıktan uzak, milletimizin kafasında soru işaretleri oluşturabilecek hiçbir iş yapmadık. Bizim belediye başkan adaylarımızın, belediye meclis üyelerimizin mensubiyetleri bellidir. 31 Mart öncesindeki resim ne ise 31 Mart sonrasında da bu resim olacaktır. Ancak diğer tarafta ise İzmir'i tanımayan, sokaklarına ve insanlarına yabancı olan kişiler İzmir'i oturdukları koltuklardan dizayn etmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken de kişisel menfaatleri doğrultusunda, birtakım çevrelerle her türlü pazarlığı yapmaya hazır bir tavır sergiliyorlar. Fakat 31 Mart'ta bu pazarlıkların milletimizden nasıl döndüğünü çok net bir şekilde görecekler. İnanıyorum ki İzmir'in bu kenti canıgönülden seven ve vatanperver güzel insanları, saygısızca kendilerine dayatılan bu 'Ceketimizi assak İzmir bize oy verir' algısını yerle yeksan edeceklerdir."



'PKK'LILARIN OLDUĞU PARTİ Mİ DİYECEĞİZ?'



Listeye yazılan isimlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirilip geçirilmediği sorusunu yanıtlayan Dağ, "Bunlar GBT değil, bizim aldığımız bilgiler. Karşı taraf 'Yasal olarak engel yok' diyebilir. 1 yıl ceza almış olması aday olmasına engel ama CHP gibi bir partiden aday olanların mutlaka araştırmaya tabi tutulması lazım. Bu isimler bir yerlerden verilmiş. İsimlere baktığınızda CHP'de bugüne kadar yaşanmayan bir durumla kaşı karşıyayız. İtirazımız söz konusu değil. Oturdukları yer itibarıyla sıkıntı var. CHP'nin oturduğu yeri biz biliyoruz. Biz CHP'ye sosyal demokrat mı, Atatürk'ün partisi mi, Altı Ok mu yoksa listelerinde PKK'lıların olduğu parti mi diyeceğiz?" dedi.



CHP Antalya'da, Öcalan sempatizanı bir aday daha



Yerel seçimde CHP'nin Antalya'daki adayları arasında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden BDP Antalya eski İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç'tan sonra HDP kontenjanından bir kişinin daha Kepez ilçesi belediye meclis üyesi adayları arasında olduğu ortaya çıktı. HDP'nin ittifak kurduğu Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku içinde yer alan Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) üyesi Mustafa İlhan, CHP Kepez meclis üyeliği için CHP listesinde 11'inci sıradan aday gösterildi. İlhan'ın HDP'nin kentte düzenlediği eylemlerde aktif olarak yer aldığı, sosyal medya paylaşımlarında HDP mitinglerine ve Öcalan fotoğraflarına yer verdiği görüldü.



Antalya'da geçen ay CHP ile HDP il yöneticileri bir pastanede buluşmuş, ortaya çıkan ve medyada yayınlanan görüntülerde, HDP Parti Meclisi Üyesi Nihat Akkaya, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya İl Sekreteri İlkay Budak, HDP Antalya eski İl Başkanı Ahmet Kaya, HDP Antalya İl Eşbaşkanı Muhsin Taşar ve HDP Parti Meclisi Üyesi Aydın Çetinkaya yer almıştı. CHP ile HDP arasındaki ittifak görüşmesi olduğu ileri sürülen buluşma sonrasında CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, buluşmanın tamamen tesadüfi olduğunu, masadakilerle hayatında ilk defa karşılaştığını söylemişti.



CHP'nin Antalya'daki belediye meclisi üyesi adayları açıklandığında, HDP ile iltisaklı isimlere yer verildiği ortaya çıktı.



KARDEŞİ DAĞ KADROSUNDA YER ALIYOR



Bu isimler arasında, 2012 yılında BDP'nin Antalya İl Başkanı olan Abdülbaki Karaağaç dikkati çekti. CHP'den 21'inci sıra Kepez belediye meclisi üyesi adayı olan Karaağaç'ın, 15 Şubat 2014'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 15'inci yılı nedeniyle Antalya'da düzenlenen eylemde, "15 Şubat 1999'da Kürt halkının lideri Abdullah Öcalan, uluslararası bir komplo sonucu tutsak edildi. Bizler, Abdullah Öcalan'ın derhal özgür bırakılmasını istiyoruz. Kürt sorununun çözümü de buradan geçmektedir" diye konuşma yaptığı ortaya çıktı. 150 kişilik gruba BDP İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç önderlik etmiş ve 'Biji Serok Apo' (Yaşasın Başkan Apo) sloganı attırmıştı. Aday Abdülbaki Karaağaç'ın PKK'nın dağ kadrosunda yer alan kardeşi Abdülhadi Karaağaç'ın ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı gri listedeki aranan teröristler arasında yer aldığı öğrenilmişti.



SEÇİLEBİLECEK SIRADA SYKP ÜYESİ



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde CHP'nin Antalya'daki adayları arasında Abdülbaki Karaağaç'tan sonra HDP kontenjanından bir kişinin daha Kepez ilçesi belediye meclisi üyesi adayları arasında olduğu ortaya çıktı. HDP'nin ittifak kurduğu Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku içinde yer alan SYKP üyesi Mustafa İlhan, Kepez meclis üyeliği için CHP listesinde 11'inci sıradan aday gösterildi. HDP'nin kentte düzenlediği eylemlerde aktif bir isim olarak bilinen, sosyal medya paylaşımlarında HDP mitinglerine ve Öcalan fotoğraflarına yer veren SYKP üyesi Mustafa İlhan, seçilebilecek sırada yer alıyor. İlhan'ın üyesi olduğu bu partinin kurucu isimleri arasında halen HDP milletvekili olan Ertuğrul Kürkçü de bulunuyor.



DSP ADAYINDAN CHP ELEŞTİRİSİ



DSP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Reşat Oktay, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen isimlerin CHP'nin Kepez Belediye Meclis üyesi adayı gösterilmesinin, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin seçimlere üçlü ittifakla girdiğinin en net örneği olduğunu söyledi. HDP'ye yakın isimlerin listelerde yer bulmasının çok anlamlı olduğunu da ifade eden Oktay, "Bunu özellikle İYİ Parti'li arkadaşların içlerine nasıl sindirebildiklerini anlamak mümkün değildir. Abdülbaki Karaağaç'ın kardeşinin dağ kadrosunda olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüyle ilgili sorunları olanlarla bizim birlikte yol yürümemiz mümkün değildir. Bizim kırmızı çizgilerimiz vardır" dedi.



Reşat Oktay, kendilerine gelen bilgiler arasında seçimden sonrası için çok ciddi pazarlıkların yapıldığını da öne sürdü. CHP, HDP ve İYİ Parti arasında belediyelerdeki görevlendirmelerin bölüşüldüğü yönünde bilgiler aldıklarını anlatan Oktay, "Seçimler kazanılırsa daire başkanlıkları, şube müdürlükleri, belediye şirketlerinin de bu şahıslara, özellikle HDP'li kanada söz verildiğini biliyoruz. Çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız" diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU: EĞER TERÖRİSTSE TUTUKLASINLAR



Öte yandan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen belediye meclis üyesi adayı Baki Karaağaç'ın CHP adaylığı sorulduğunda şu yanıtı vermişti:



"Olabilir CHP'ye gelmiştir, vatan haini mi bu? Bir insanı suçlu ilan etmeye hakimler karar verir. Ben karar veremem. Eğer teröristse tutuklasınlar. Kardeşi, yeğeni bilmem ne yapmış ama insanları bu kadar karalamak yazıktır. Adamın belki o işlerle hiç ilgisi yoktur. Amcası, babası yapabilir, yeğeni yapabilir adam masum bir insandır. Bu adam gelmiş diyor ki CHP'li olmak istiyorum, CHP'de hizmet etmek istiyorum. Olamaz mı? Olur."



Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi törenle açıldı



Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.



Kadınların hayatını kolaylaştırmak için projeler ürettiklerini belirten Soner Çetin, "Çalışan kadınlarımızı da düşünüyoruz ve semt kreşleri açıyoruz. Hem semt kreşlerinin hem de sohbet evlerinin sayısı artacakö dedi. Açılış törenine CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay ve İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı İlker Akça ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, elinden makas düşürmeyen bir belediye başkanı olduğunu belirterek, göreve geldiği günden bu yana her hafta bir açılış yaptığını ve temel attığını kaydetti. Göreve geldikten sonra ilk 7 ayda toplu açılış töreni düzenlediğini vurgulayan Başkan Çetin, 4 yıl boyunca 4 kez toplu açılış düzenlediklerini anlattı. Başkan Çetin şöyle devam etti:



"Çukurova Belediyesi olarak Türkiye'ye örnek projelere imza attık. 4 kadın sohbet ve dayanışma evi, 13 emekli dinlenme evi, 7 semt kreşi açtık. Ayrıca Atatürk Yaşam Köyü'nde kadınlarımız 27 aynı alanda meslek kursu alıyor. Ben kadınlarımıza güveniyorum. Onların yaşamını kolaylaştırmak ve istihdamının önündeki engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Belediyecilikte çıtayı çok yükselttik. Artık Türkiye'de belediyecilik yapmak çok zor.ö



BU TESİSE SAHİP ÇIKIN



Konuşmasında semt kreşlerine vurgu yapan Başkan Çetin, belediye başkan adaylarına "Semt kreşi açacak mısınız'ö sorusunun yöneltildiğini belirterek, "Türkiye'de en çok semt kreşi açan belediye Çukurova'dırö ifadesini kullandı. Başkan Çetin, açılan sohbet evinde spor salonu ve kütüphane olduğunu açıkladı, kadınlardan tesise sahip çıkmalarını ve kütüphanenin zenginleştirilmesini istedi. Soner Çetin'in konuşmasının ardından Kurttepe Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi törenle açıldı.



