Dha Yurt Bülteni -10

Bakan Varank: Antarktika'da kalıcı bir üs kurmak istiyoruzYalova'da ziyarette bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika'da kalıcı bir üs kurma hedefiyle yol aldıklarını söyledi.

Bakan Varank: Antarktika'da kalıcı bir üs kurmak istiyoruz



Yalova'da ziyarette bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika'da kalıcı bir üs kurma hedefiyle yol aldıklarını söyledi. Bakan Varank, "Bundan sonraki süreçte Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde gerekli faaliyetleri yürütüp üye ülke statüsüne geçip orada kalıcı bir üs kurmak istiyoruz" dedi.



Bakan Varank, Yalova'ya gerçekleştirdiği ziyarete Yalova Valiliği'nden başladı. Valilik bahçesinde Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Varank, burada anı defterini imzaladı.



"HUZUR GELİNCE HİZMETLERİN KATLANDIĞI BİR DÖNEM OLDUö



Bakan Varank ardından AK Parti İl Başkanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Varank, Türkiye'nin özellikle Doğu illerinin terörden arındırıldığını söyledi.



Varank, "Birkaç haftadır Doğu illerimizi ziyaret ediyorum. Kars, Van, Ağrı, Muş, Bitlis, Siirt ve Batman'a gittim. Son olarak Çarşamba günü Tunceli'deydim. Hamdolsun terörden arınmış, huzurun hakim olduğu bölge var Tunceli'de. Eskiden terörün kol gezdiği yerlerde biz Sayın Valimizle birlikte rafting yaptık. Teröristleri cirit attığı dağlarda 1950 rakımlı Çeltik Tepe'de askerlerimizle beraber dağlara karşı çayımızı içtik. Huzur gelince de hizmetlerin katlandığı bir dönem yaşandı. Bugün hizmetlerin tadını almış bir bölge var. Tüm isteğimiz bu tablonun aynen devam etmesi. Tabi şimdi bugün de Yalova'dayız. Biz Yalova'yı çok önemsiyoruz çünkü Yalova'nın potansiyelini çok iyi biliyoruz. Bu güzel şehri potansiyelini gerçekleştirmekten çok uzak bir şekilde nasıl 5 yılını heba edildiğini de maalesef görüyoruz. Bugün hizmete susamış bir Yalova var. 31 Mart'ı iple çeken hizmetle buluşmak için gün sayan bir Yalova var. CHP belediyeciliğinin ne olduğunu görmek isteyen gelsin bir Yalova'yı ziyaret etsin diyorum. Maalesef bugün borç batağı içinde yüzen, icralarla boğuşan bir yıllık bütçesinin tamamını borca yatırsa dahi ödeyemeyecek bir Yalova Belediyesi mevcutö diye konuştu.



Yalova'da kurulma aşamasında olan Avrasya Giyim İhtisas ve İMES Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili Bakanlıkta tüm işlemlerini hızlandırdıklarını söyleyen Bakan Varank, Yalova'ya bir de Dene-Yap Teknoloji Atölyesi kazandırmak istediklerini dile getirdi.



"KALICI BİR ÜS KURMAK İSTİYORUZö



Gazetecilerin Antarktika'daki Türk Bilim Üssü ile yönelttiği soruya da yanıt veren Bakan Varank, burada kalıcı bir üs kurma hedeflerinin olduğunu bildirdi. Bakan Varank, "Bizim Antarktika Bilim Üssü Projemiz oldukça vizyoner bir proje. Bunun ortaya çıkması da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar vizyoner liderlik yürüttüğünün de en güzel göstergelerinden bir tanesi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın Şili ziyaretinde gündeme gelmişti. Biliyorsunuz orada Antarktika Anlaşmalar Sistemi dahilinde mevcudiyet yürüten ülkeler var. Bu ülkeler orada bilimsel çalışmalar, bilimsel faaliyetler yürütüyorlar. Biz bu anlaşmalar sisteminde gözlemci ülke statüsündeydik ama bizim orada verimli bir şekilde dünyanın geleceğini araştırabileceğimiz bilimsel araştırmalar yapabilmemiz için üye ülke statüsünde olmamız gerekiyordu. Bunun da bir takım şartları var. Oraya bilimsel seferler düzenlemeniz gerekiyor. Geçici bir üs kurmanız gerekiyor. Orada çevresel etki raporunuzu hazırlamanız lazım. Bilimsel faaliyetler vizyonunuzu ortaya koymanız lazım. Biz bunları bugün itibariyle yerine getirmiş olduk. Bu seferde de geçici bilim üssümüzü kurduk, orada bayrağımızı dalgalandırdık, inşallah bundan sonraki süreçte Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde gerekli faaliyetleri yürütüp üye ülke statüsüne geçip orada kalıcı bir üs kurmak istiyoruz. Bizim oradaki mevcudiyetimiz diğer 56 ülke ile birlikte orada devam etsin, biz de burada geleceğimize etki edecek bilimsel faaliyetler yürütelim istiyoruzö dedi.



Bakan Varank, Yalova'daki programına Taşköprü Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ziyaretiyle devam etti.



Görüntü Dökümü



-------



-Bakanın gelişi



-Anı defteri imza



-AK Parti il binasında basın açıklaması



Süre: 5.40 dk Boyut: 635 mb



Haber: Süheyla GÖZDERELİLER-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA, DHA



================



Bakan Gül, test sürüşü yaptı



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Gaziray Banliyo Hattı Projesini inceledi, test sürüşü yaptı.



Şehiriçi trafiğini rahatlatmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) arasında yapılan protokol çerçevesinde iki yıl önce yapımına başlanan Gaziray metro hattı, kent merkezi ile organize sanayi ve küçük sanayi sitesini birbirine bağlayacak. Bir yıl içerisinde devreye girmesi beklenen metro hattının tamamlanan Seyrantepe-Göllüce-Taşlıca bölümünde düzenlenen test sürüşüne, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri katıldı.



50 YILLIK ULAŞIM SORUNUNA NEŞTER



Bir hayalin daha gerçekleştiği ana tanıklık ettiklerini ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sürekli gelişen Gaziantep'in nüfusuyla beraber trafikteki, ulaşımdaki yoğunluk hem çevre kirliliğini hem de trafik yoğunluğuna sebebiyet veriyordu. Şehre bu anlamda, çok ciddi bir şekilde el atılması ihtiyacı ortaya çıktı. Başkan Fatma Şahin, şehrin trafiğini ve ulaşım sorununun çözümü için uzun zamandır uğraşıyordu. Ulaştırmada sadece 1-2 yıl değil, 50 yıllık sorunları çözecek şekilde güzel çalışmalardan sonra bugün bunun meyvelerinden birisini görüyoruz. Organizeden sanayiye kadar tüm hemşehrilerimizin, çalışanların, gençlerin, yaşlıların yararlanabileceği hem trafik sorununun hallolacağı, hem daha temiz bir çevre için çok önemli gelişmeye tanıklık ediyoruz. Böylece 25 kilometre uzunluğunda Gaziray projemizi memleketimize kazandıracağız" diye konuştu.



Gaziray projesinin en zor kısmını bitirdiklerini belirten Fatma Şahin ise test sürüşünü yaparak, 5 kilometre hattın açılışını yapacaklarını kaydetti. Konuşmaların ardından Bakan Gül, vatman koltuğuna geçerek test sürüşü yaptı, bölgedeki fabrika işçileriyle çay içerek sohbet etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-Test Sürüşü



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuşma



Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşmas



-Tren içerden ve dışardan görüntüler



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 238-262 MB



Haber-Kamera: Mustafa KANLI,Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)



================



CHP'li Öztrak: Seçim şartlarına aykırı süreç yaşıyoruz



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Eşit olmayan, adil olmayan, gerçekten adil seçim şartlarına aykırı olan bir süreci yaşıyoruz" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlediği basın toplantısında gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçimlere 9 gün kaldığını hatırlatan Öztrak, şöyle konuştu:



"Biz bütün gücümüzle 'Martın sonu bahar olsun' diye uğraşıyoruz ama Bahçeli ve Erdoğan, bahar olmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. 1946'dan bu yana 20 tane genel seçim 14 tane de mahalli idareler seçimi yapmışız ama hiçbir dönemde, hiçbir seçimde bu kadar seviye düşüklüğü olmamıştır. Yani miting meydanlarında senaryolar üretilir hale gelmiş. Yalanlar, iftiralar, tehditler almış başını gidiyor. Laf söylerseniz Cumhurbaşkanı'na hakaret oluyor. Diğer tarafta da muhalefet partilerinin genel başkanları başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere onlar da bir laf söylerlerse milyonlarca liralık tazminatlara mahkum oluyorlar, tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar. Milletvekili olmayan genel başkanlar 'hapse atarız' tehditleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Bir taraf gece gündüz devletin tüm imkanlarını kullanarak sabahtan akşama kadar kampanya yapıyor, öbür taraf bizler ise seçim yasaklarına tabiyiz."



Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi belediye başkan adayının konuşması sırasında polisin geldiğini ve 'Dışarıya yayın yapmayın' şeklinde uyarıda bulunduğunu söyleyenan Öztrak, "Gün battıktan sonra 2 saatmiş, 2 saat 5 dakika geçmiş onun için kısılacakmış. 5 dakikayı tespit edecek kadar oralarda bulunuyorlar. Bu tarafta bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı hiçbir yasağa tabi olmadan propagandasını yapıyor. Allah'a çok şükür hemşehrimiz meclis başkanı oldu o da hiçbir yasağa tabı olmadan bu işleri götürüyor. Bir tarafında kaymakamlar, bir tarafta kendisi ortada belediye başkan adayları böyle bir eşit olmayan, adil olmayan, gerçekten adil seçim şartlarına aykırı olan bir süreci yaşıyoruz" dedi. Öztrak, şunları söyledi:



"17 yılın sonunda milleti ucuz meyve sebze kuyruğuna sokan bir iktidarla karşı karşıyayız. Varlığın kuyruğu mu olur? Yokluğun kuyruğu olur. Domatesin üretimi 600 bin ton düşmüş, soğanın üretimi 240 bin ton düşmüş. Çıktılar meydanlara 'beka meselesi' diye bir konuyu ortaya attılar. Ben buradan soruyorum, bu beka meselesi geçen sene 23 Ekim'de neredeydi? Mecliste, grupta konuşurken, 'Bu ittifak artık bitmiştir. Bundan sonra herkes kendi yoluna' dedi. O zaman beka meselesi yoktu da şimdi mi beka meselesi var? Ben tüm Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren yurttaşlarımın bu soruyu kendilerine sormalarını istirham ediyorum."



Görüntü Dökümü



-----------



Toplantıya katılanlar



Öztrak'ın açıklamaları



Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-



====================



DP Genel Başkanı Uysal: İttifak içerisinde değiliz



Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz ittifak içinde değiliz, kendi adaylarımız ile seçime giriyoruz" dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KİTSO) ziyaret etti. KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı tarafından karşılanan Uysal burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde herhangi bir ittifak içinde olmadıklarını belirtti. Gültekin Uysal, "Biz ittifak içerisinde değiliz. Biz Demokrat Parti ismiyle, Kırat amblemi ile kendi adaylarımızla yerel seçime giriyoruz. Tabii bir yanda belediye başkanlığı öbür tarafta il genel meclisi üyelikleri, Kilis'imizde şartlar itibarıyla belediye başkan adayımız yok. Ne bir siyasi partiye kazandırma ne bir diğer siyasi partiye kaybettirme peşindeyiz. Sadece vatandaşlarımıza şunu söyleyebilirim; Bir siyasi parti desteklemek gibi bir tercihimiz yok ama tercihlerini yaparlarken bir ehil insanlara, iki kamu malını beytülmali teslim edeceğimiz, namuslu insanlara oy vermesini ancak söyleyebilirim" diye konuştu.



KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ise herkesin farklı alanlarda Türkiye için mücadele içinde olduğunu belirterek, "Bazılarımız siyasi arenalarda bu ülkeye ne katarımın mücadelesi içerisinde, bazılarımız da ekonomisine, sanayisine ne katarız mücadelesi içerisindedir" dedi.



Görüntü Dökümü



----------



Salondan görüntü



Genel başkanın konuşması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 573 MB



Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)



===================



Otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki Evra'yı itfaiye kurtardı



Düzce'de, 2 yaşındaki kızı Evra'nın biberonunu evde unuttuğunu fark eden Sümeyye Çakır, çocuğu otomobilde bırakıp anahtarı eline vererek eve gitti. Anahtarın tuşuna basan Evra, kapıların kilitlenmesiyle araçta mahsur kaldı. Minik Evra, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Tüfek Sokak'ta meydana geldi. Kızı Evra ile otomobiline binen Sümeyye Çakır, çocuğun biberonunu evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine anne Çakır, kızını otomobilde bırakıp, aracın anahtarını da eline vererek eve gitti. Evra anahtarın tuşuna basınca aracın kapıları kapandı. Biberonu alarak evden dönen Sümeyye Çakır, aracın kapılarını açamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.



İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın kapısını levye ile aralayarak açmayı başardı. Kapı açılır açılmaz Sümeyye Çakır, kızı Evra'yı kucağına alıp uzun süre sarıldı.



Görüntü Dökümü



-----------



İtfaiye ekipleri kapıları açmaya çalışırken görüntü



İtfaiye ekipleri kapıları açtığında görüntü



Annenin kızını arabadan alırken görüntüsü ve detaylar



Dosya adı dzcbebek



Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



===================



4'ncü kattan tek katlı binanın çatısına düştü



Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Türkan Cemal(32) 4'üncü kattaki evinin balkonundan yan taraftaki tek katlı binanın çatısına düştü. İtfaiye ekiplerince evin çatısından sedye ile alınan kadın kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.



Olay öğle saatlerinde, Darıca Emek Mahallesi Cevher Sokak'ta meydana geldi. Türkan Cemal 4 katlı apartmanın çatı katı balkonunda dengesini kaybederek bitişikteki tek katlı evin çatısına düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. Binanın çatısına çıkan yakınları ve itfaiye ekipleri Türkan Cemal'i sedyeye alarak itfaiye merdiveni ile aşağı indirdi. Türkan Cemal sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



-----------



Kadının düştüğü yerden sedyeye alınması



Sedyeyle çatıdan indirilmesi



Ambulansa konulması ve detaylar



Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),



===================



Farkındalık meydanı



Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda kadınlar yoga yaparak kök hücre bağışına dikkat çekerken anaokulu öğrencileri de Dünya Su Günü nedeniyle broşür dağıttı.



Kuşadası'na Türk Kızılay'ı aracının geleceğini duyurmak ve dikkatleri ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı ve diğer lösemi hastalarına çekmek için bir araya gelen Nar Kadın Dayanışması Grubu, meydanda yoga eğitmeni Betül Acar Duyar eşliğinde bir süre yoga yaptı. Yoga eğitmeni Betül Acar Duyar, farkındalık eylemi için "Lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı ve kök hücre bekleyen tüm çocuklarımız için buradayız. Yarın (Cumartesi) sabahtan akşama kadar Kızılay aracı burada kök hücre bağışlarını bekleyecek. Herkesi bekliyoruz. Kök hücre bağışı zor bir şey değil. 18- 50 yaş herkesi bekliyoruz. Belki siz bir çocuk için umut olursunuz" dedi. Nar Kadın Dayanışması adına konuşan Emine Fırat da amaçlarının kök hücre bağışına farkındalık yaratmak olduğunu belirterek "Kadınlar olarak dikkatleri lösemili çocuklara çekmek istedik. Bu farkındalık etkinliği ile çektiğimiz dikkatlerin umut olmasını, kan olmasını diliyoruz" diye konuştu.



Aynı meydanın bir diğer köşesinde de Bahçeşehir Koleji'nin 4-5 yaş grubu anaokulu öğrencileri Dünya Su Günü'ne dikkat çekmek için dans edip, şarkılar söyledi. Kendi elleriyle hazırladıkları 'Su varsa gelecek vardır' yazılı broşürler dağıtan minikler, büyüklerden su tasarrufu yapmalarını istedi. Hep bir ağızdan "Anne-baba musluğu kapatsana, ben damlayım anlasana, ben geleceğim anlasana" diye bağırdı.



Görüntü Dökümü



------------



-Kadınların meydanda yoga yapmalarından görüntü



-Yoga eğitmeni Betül Acar Duyar ile röp.



-Nar Kadın Dayanışması adına Emine Fırat ile röp.



-Çocukların gösterisinden görüntü



-Çocukların kadınlarla eylemine destek verip, yoga yapmaları



-Öğrencilerin su kullanımına dikkat çekmek için broşür dağıtmaları



-Genel ve detay görüntüler



Haber - Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),



====================



Elazığ'da jandarma karakoluna taciz ateşi: 1 asker yaralı



Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Jandarma Karakol Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 1 asker yaralandı.



Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında operasyon başlattı. Operasyon bölgesinden kaçtıkları belirtilen teröristler, Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi beldesi Jandarma Karakol Komutanlığı'na taciz ateşinde bulundu. Taciz ateşi sonucu 1 asker yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınıp Diyarbakır'a götürülerek tedavi altına alındı. Bölgede operasyonlar devam ediyor.



Haber: Erkan BAY/ARICAK (Elazığ), -

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak

Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi

Astrolog Şenay Yangel ile Nuray Sayarı'nın "Çalıntı Burç Yorumu" Davasına Bakacak Mahkeme Aranıyor

Fenerbahçeli Şener Özbayraklı Galatasaray'a İmza Atıyor