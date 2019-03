Dha Yurt Bülteni-10

1)EDİRNE'DE EVDE ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

EDİRNE'de evde çıkan yangında Mukaddes Güçlüer(80), dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Güçlüer'in öldüğünü öğrenen yakınları gözyaşları döktü. Edirne kent merkezinde bulunan Saraçlar Caddesi üzerinde bulunan Güçlü Apartmanı'nın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Daireden yoğun dumanların çıktığı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede etti. Alevlerin hızla sardığı bina içinde içerde, Mukaddes Güçlüer'in olduğunu öğrenen itfaiye ekibi, yoğun duman ve alevlerin sardığı binaya girmek çaba harcarken, içeriden patlama sesi geldi. Yangın nedeniyle toplanan kalabalığı ise polis ekipleri, anonslar yaparak dağıtırken, apartmanın bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı. Bu sırada içeride bulunduğu belirtilen Mukaddes Güçlüer'in olay yerine gelen yakınları söndürme çalışmalarını büyük bir endişe ile izledi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra yangını kontrol altına alıp girdikleri içeride Mukaddes Güçlüer'in cansız bedenini buldu. Mukaddes Güçlüer'in öldüğünü öğrenin aralarında kızı ve oğlunun da bulunduğu yakınları gözyaşları döktü. Ölen Güçlüer'in cansız bedeni Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



Yanan evden genel ve detaylar



Alevlerden detay



İtfaiye ekipleri müdahalesi



Kalabalıktan detay



Polis anons yaparak kalabalığı uzaklaştırması



Vatandaşların itfaiye ekiplerine yardımı



Yoğun duman



Yakınlarından detay



Ölen kadının oğlunun merakla bekleyişi



Apartmanda oturanlar ile röp.



Annesinin öldüğünü öğrenen kadının üzüntüsü



Oğlunun annesinin ölüm haberini alması



Farklı açılardan genel detay



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



2)DEPREMDE ZARAR GÖREN MİNARENİN KÜLAHI SÖKÜLDÜ



DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve yıkılmak üzere olan Donallar Camisi'nin 43 metre yüksekliğindeki minaresinin hasar gören külah bölümü itfaiye tarafından söküldü.



Alaattin Mahallessi'ndeki Donallar Camii'nin minaresi 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gördü. Minarenin yıkılmak üzere ola külah bölümü nedeniyle cami etrafından güvenlik önlemi alınıp, ibadete kapatıldı. Tehlike yaratan caminin minaresinin külah kısmının sökümü için



bu sabah çalışma başlatıldı. Bu kapsamda sepetli itfaiye aracı Alaattin Mahallesi'ne gönderildi. 43 metre yüksekliğindeki minarenin külah kısmına sepetle ulaşan itfaiyeciler, bağlantı yerlerini keserek, yerinden çıkardı. Ardından da vince bağladıkları külahı bulunduğu yerden indirdi. Caminin yapılacak incelemenin ardından ibatede açılacağı bildirildi.



Görüntü Dökümü:



-İtfaiye ekiplerinin sepetli itfaiye aracı ile minarenin külah kısmına ulaşması



-İtfaiye ekiplerinin minarenin zararg ören külah ksımının bağlantılarını kesmesi



-Külahın vinçle indirilmesi



Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



3)HDP MİTİNGİNDE SLOGAN ATAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



İZMİT'te HDP tarafından düzenlenen mitingde, saygı duruşu adı altında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan 2 kişi gözaltına alındı.



İzmit Milli İrade Meydanı'nda HDP tarafından düzenlenen mitinge, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve il yöneticilerinin yanı sıra yaklaşık bin kişi katıldı. Mitingde yapılacak konuşmalar öncesinde saygı duruşunda bulunulacağı anonsu yapıldı. Sözde saygı duruşu sırasında bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Bunun üzerine alandaki polis ekipleri, slogan atan 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada alandaki bazı kişilerle polis arasında arbede çıktı. Yaklaşık 15 dakika süren arbede sonrasında miting, kaldığı yerden devam etti.



Görüntü Dökümü:



-Mitingden görüntüler



-Atılan sloganın görüntüsü



-Yaşanan arbede



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



4)BAKAN TURHAN: 2020'DE 5G GELİYOR



ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 5G teknolojisinin Türkiye'de uygulaması için çalışmaların ilerlediğini belirterek, "Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok önemli teknolojik devrimlerle karşılaşacak. Ülkemizde şu anda 4,5G teknolojisini kullanıyoruz. 2020 yılında bunun gayreti ve çalışması içerisindeyiz; 5G geliyor" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen kahvaltı programında bürokratlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Turhan, kamu kurum çalışanlarının daha verimli olması konusunda yöneticilere büyük görevler düştüğünü, çalışanların üretime teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti. Turhan, "Önemli görevlerimizden biri değerli yöneticiler; ekibinizi devamlı teşvik edeceksiniz, devamlı kamçılayacaksınız, devamlı üretmeye teşvik edeceksiniz. Onların 'sabah geldim akşam nasıl çıkacağım, arkadaşlarımla buluşup dedikodu yapacağım' anlayışıyla değil; mesai mefhumu tabii ki insanın verimliliği açısından önemli ama iş üretme adına özellikle kamu kurumlarında kendi ekiplerinin daha verimli olması konusunda çok işler düşüyor" diye konuştu.



'2020 YILINDA 5G GELİYOR'



15 yıl önce Türkiye'nin kendi ihtiyacını karşılama oranının yüzde 22 olduğunu ifade eden Bakan Mehmet Cahit Turhan, savunma malzemeleri üretiminde ise Türkiye'nin kendine yetebilen hale geldiğini söyledi. Teknolojik gelişmeler hakkında da bilgi veren Bakan Turhan şunları dedi:



"Cihazları ve silahları üretme konusundaki oranımız 15 yıl önce yüzde 22 idi. Kendi ihtiyacımızı karşılama oranımızın, yüzde 78'ini dışarıdan alıyorduk ve buna çok para harcıyorduk. Şimdi savunma malzemeleri konusunda, kendimize yetecek kadar silahımızı da, zırhlı aracımızı da, topumuzu da, tüfeğimizi de kendimiz üretebiliyoruz. Bu çalışmakla olur. Her alanda kendimizi göstermemiz lazım. 1 ton fındık satıyorsunuz, 1 telefon alabiliyorsunuz. 1 ton fındık, 100 gramlık bir teknolojik ürünün karşılığı. Fındığımızı da üreteceğiz, buğdayımızı da üreteceğiz, gıda sektörü bizim stratejik sektörümüzdür. Kendi kendine yeten sınırlı ülkelerden biriyiz. Bunun her zaman kıymetini bilmeliyiz. Günümüzde İzlanda'nın inovasyonla birlikte milli geliri 40 bin dolara çıktı. İskandinavya ülkeleri de hakeza. Biz de bunları yapabiliriz, bizim insanlarımız zekidir, çalışkandır. Ama biz insanlarımızı değerlendirme konusunda çok verimli, çok iyi bir yöneticilik yapmadık. Bu ayın başında Barselona'ya gittim, Dünya İletişim Kongresi ve Fuarı'na gittim. Dünya önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok önemli teknolojik devrimlerle karşılaşacak. Biz ülkemizde şu anda 4,5 G teknolojisini kullanıyoruz. 2020 yılında bunun gayreti ve çalışması içerisindeyiz; 5G geliyor."



Görüntü Dökümü



Programdan detay görüntüler



Bakan Turhan, konuşma



Detaylar



BOYUT: 500 MB



Haber-Kamera: Uğur AYDIN/TRABZON-DHA



5)MEZAR TAŞLARINA RESİM YAPIYOR



BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde elektrikli ev aletleri tamircisi İrfan Aşık'ın (53) granit taş üzerine yaptığı resimler, mezar taşlarında da kullanılıyor. Burhaniye'de hiçbir resim eğitimi almamış olan ilkokul mezunu ve elektronik tamircisi İrfan Aşık'ın granit üzerine yaptığı resimler, mezar taşlarında yer alıyor. Çocukluğundan beri resme merakı olan elektrikli ev aletleri tamircisi Aşık, tamir için gittiği yerlerde gördüğü ilginçlikleri karakalem yöntemiyle kağıtlara dökerken, 3 yıl önce gittiği Azerbaycan'da granit ve mermer üzerine resim yapmayı öğrendi.



Evinin bahçesini resim atölyesine çeviren 2 çocuk babası Aşık, elmas uçlu çelik çivilerle granitlere resim yapıyor. Resim yapmayı çok sevdiğini anlatan Aşık, "Mesleğim, elektrikli ev aletleri teknik servisi. Çocukluğumdan beri resme büyük ilgim vardı. 3 yıl önce Azerbaycan'a gitmiştim. Orada granit üzerine resim yapmayı öğrendim. İki yıldan beri granit üzerine resim yapıyorum. Bugüne kadar 25-30 arasında portre yaptım. Bunlardan pek çoğu mezar taşlarında yer aldı. Bazılarını da hediye ettim. İlk defa bir fabrika sahibi için Atatürk portresi yaptım. Şimdi Atatürk portresinin daha büyüğü istendi. İlgi gittikçe artıyor. Bu zor bir iş. Ama çokta zevkli. Ben bu işi severek yapıyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



Mezar taşında granit üzerine resim.



İrfan Aşk çalışırken görüntü.



Çalışmalardan detay görüntüler.



İrfan Aşık ile röp.



Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir),

